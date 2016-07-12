منزل لشبونه يتألق بالمونوكروم ..

في لشبونه عاصمة البرتغال ، و على ساحل المحيط الأطلنطي الأزرق ، تستمتع أسره بالأناقه و سحر الطبيعه في منزل غني بالفخامه . منزلنا اليوم من تصميم3l-arquitectura e remodelacao de interiores lda ، نجد فيه اعتماد صيحة المونوكروم بطريقه ذكيه . لا تبعث على الملل بفضل التصاميم المبتكره و الإستعانه بعدد قليل من الألوان الأخرى ، لتستمتع الأسره بأناقة الشقه في الداخل و جمال الطبيعه في الخارج .
عند دخول المنزل نستشف بسرعه الجو العام للمنزل ، فصالة الإستقبال في التصميم الناجح ، دائماً ما تخبرنا الكثير عن طابع المنزل العام . نجد الجهد الكبير المبذول في جعل كل شيء يبدو مهندماً ، وفي مكانه الصحيح حيث البراويز المعلقة بنظام على خط واحد ، و الخطوط المستقيمه التى تصنعها الأرضيه الخشبيه ، مع الخطوط المستقيمه بالأبيض و الأسود على الجدران ، تجعل مظهر البيت يشع بالأناقه .
و سوف تلاحظ شيئاً يربط المنزل بالبيئه الخارجيه حيث ساحل البحر ، و متعة الإبحار فيه . حيث تم استخدام الأرضيات الخشبيه و اعتماد تصميم السلم بسور معدني يذكرنا كثيراً بتصاميم اليخوت التى تعانق مياه المحيط .
نلاحظ أن تصميم الحائط بالأحجار باللون الأسود الغامض ، ينقسم إلى نصفين عن طريق عمود باللون الأبيض يحتوى على مدفأه جميله . و تم وضع الكراسي و قطع الإكسسوار على طاولة القهوه بشكل متوازي ، لخلق توازن بين جانبي الغرفه و شبه سيمترية ساحره .
في الجهه المقابلة نجد أيضاً أن الجدار منقسم إلى نصفين بفضل مرآتين ، يفصلهما لوحة عصريه . و مصباحين إضاءه على الجانبين ، و المرايا الكبيره جعلت الحجره تبدو أكثر إثاره و أشعرتنا بالرحابه و الإتساع .
يعتبر تطبيق المونوكروم في هذا المنزل مشوقاً للغايه ، حيث تبدو الكراسي جميعها بالأسود من الخارج و نفاجأ باللون الأبيض الرائع عندما نسحبها لنجلس ، شيء يجعلك مستمتعاً بما تشاهده و يدفع بالممل البصري بعيداً عن المنزل .
و لا شك أن مصباح السقف البسيط المتدلى من السقف على ارتفاع منخض نسبياً قد أضاف لمسه خصوصية ، تعانقت مع لمسة الدراما في الشموع في الكؤوس الزجاجية الطويله ، فشكلوا جو عام من الرفاهيه .
المطبخ مزين بأسطح رخامية باللون الأسود ، و التى تبدو لامعه كالمرايا . و يبدو التصميم العام للمطبخ أليف و بسيط ، يشمل مساحة عائليه رائعه لتناول الطعام يكمن فيها سحر تصميم المطبخ، حيث يمكن طيها للداخل بسهوله لتوفير فراغ أكبر ، أو فردها كذلك لإستغلالها و الجلوس حولها .
حائط الحجره مزين بورق الجدران بزخارف باللون الرمادي مع لمسة لمعان براقه ، تجعل الغرفه أكثر تألقاً . بالإضافه إلى مفارش السرير من الستان الأبيض الفاخر ، مع المقاعد المبطنه بالقطيفه ذلت الملمس المخملي . كل هذا جعل الغرفه ممتعه بالرغم من كونها أحادية اللون .
البرتغاليون القدماء معروفون بحبهم للترحال و الإستكشاف الدائم ، و هناك عدد لابأس به كان له صولات و جولات في جميع مدن العالم ، فعلى أبسط مثال هم من اكتشفو طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا و الذي ساعد على انتعاش التجاره العالميه آنذاك . ولا شك أن البرتغاليون معروفون إلى اليوم بحب السفر و جمع التذكارات و تعدد الثقافات ، لذا لن تفاجأ عندما تستقبلك لمسة شرقيه بتمثال من الهند أمام المرآه ، مع بعض السلاسل الفلكلوريه من التراث الشعبي لكهنة الهند معلقه على جانب الجدار . ولا شك أن حمام بفخامة الرخام الأسود في جدرانه و لمسات ساحره كهذه هو حمام عصري بإمتياز .
الطبيعه هي الفنان الأصلي ، و المنبع الأول لجميع الفنون . فلا شيء أكثر إلهاماً و يشجع على الإبداع أكثر من الطبيعه ، و لعلك تستنتج أن صيحة المنوكروم أصلاً مستمده من الحمار الوحشي بجسمه الأنيق بخطوط الأبيض و الأسود . و هنا أعتمد المصمم على صورة الملهم الحقيقي للصيحه على جدار الغرفه ،في تطبيق مثالي للمونوكروم في الغرفه . و أضاف خطوطاً بسيطه بالأحمر ، لجعل الغرفه شبابيه و مبهجه .
غرفة نوم تميزت بورق جدران يحتوي على تشكيله من المعالم السياحيه العالميه من جميع الدول ، تجد فيها رسومات للأهرامات و للمسرح الروماني و برج إيفل و بيزا المائل ، مع بعض الرسومات للإنسان الحجرى ولاعبي البيسبول مع مقتطفات من الثقافة الصينيه القديمه وغيرهم من المعالم . مما جعل الغرفه مثيره للإهتمام و ملائمه لمنزل يطل على المحيط المليء بالأسرار .
استطاع المصمم أن ينجو بفنه من الغرق في المونوكروم ، و تجنب انقلاب السحر على الساحر ، عن طريق كسره لأحادية اللون في العديد من الأركان . و لكن هذه الغرفه شكلت مفاجأه كبيره لأن الغرفه لا تحمل أحادية اللون سوى في المصابيح الجانبيه ، و تألقت باللون البرتقالي الدافيء مع البني ، و طاولات قهوه من الزجاج بتصاميم عصريه .
شرفة المنزل كبيره ، بأرضيه مغطاه بالحصى الرمادي الجذاب ، و على سطحه يوجد مستطيل من الخشب . وضعت جلسة الحديقه المريحه عليه ، مع السلال التى تحتوى على لمبات لإضاءه ليليه مذهله و وسائل ملونه تملأ المكان بالحيويه .
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