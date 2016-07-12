منزل لشبونه يتألق بالمونوكروم ..

عند دخول المنزل نستشف بسرعه الجو العام للمنزل ، فصالة الإستقبال في التصميم الناجح ، دائماً ما تخبرنا الكثير عن طابع المنزل العام . نجد الجهد الكبير المبذول في جعل كل شيء يبدو مهندماً ، وفي مكانه الصحيح حيث البراويز المعلقة بنظام على خط واحد ، و الخطوط المستقيمه التى تصنعها الأرضيه الخشبيه ، مع الخطوط المستقيمه بالأبيض و الأسود على الجدران ، تجعل مظهر البيت يشع بالأناقه .

و سوف تلاحظ شيئاً يربط المنزل بالبيئه الخارجيه حيث ساحل البحر ، و متعة الإبحار فيه . حيث تم استخدام الأرضيات الخشبيه و اعتماد تصميم السلم بسور معدني يذكرنا كثيراً بتصاميم اليخوت التى تعانق مياه المحيط .