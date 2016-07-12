الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

منزل لشبونه يتألق بالمونوكروم ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة المعيشة
Loading admin actions …

في لشبونه عاصمة البرتغال ، و على ساحل المحيط الأطلنطي الأزرق ، تستمتع أسره بالأناقه و سحر الطبيعه في منزل غني بالفخامه . منزلنا اليوم من تصميم3l-arquitectura e remodelacao de interiores lda ، نجد فيه اعتماد صيحة المونوكروم بطريقه ذكيه . لا تبعث على الملل بفضل التصاميم المبتكره و الإستعانه بعدد قليل من الألوان الأخرى ، لتستمتع الأسره بأناقة الشقه في الداخل و جمال الطبيعه في الخارج .

صالة إستقبال

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda الممر الحديث، المدخل و الدرج
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

عند دخول المنزل نستشف بسرعه الجو العام للمنزل ، فصالة الإستقبال في التصميم الناجح ، دائماً ما تخبرنا الكثير عن طابع المنزل العام . نجد الجهد الكبير المبذول في جعل كل شيء يبدو مهندماً ، وفي مكانه الصحيح حيث البراويز المعلقة بنظام على خط واحد ، و الخطوط المستقيمه التى تصنعها الأرضيه الخشبيه ، مع الخطوط المستقيمه بالأبيض و الأسود على الجدران ، تجعل مظهر البيت يشع بالأناقه . 

و سوف تلاحظ شيئاً يربط المنزل بالبيئه الخارجيه حيث ساحل البحر ، و متعة الإبحار فيه . حيث تم استخدام الأرضيات الخشبيه و اعتماد تصميم السلم بسور معدني يذكرنا كثيراً بتصاميم اليخوت التى تعانق مياه المحيط .

السمتريّه الساحره

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة المعيشة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

نلاحظ أن تصميم الحائط بالأحجار باللون الأسود الغامض ، ينقسم إلى نصفين عن طريق عمود باللون الأبيض يحتوى على مدفأه جميله . و تم وضع الكراسي و قطع الإكسسوار على طاولة القهوه بشكل متوازي ، لخلق توازن بين جانبي الغرفه و شبه سيمترية ساحره .

نفس التوازن الساحر

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة المعيشة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

في الجهه المقابلة نجد أيضاً أن الجدار منقسم إلى نصفين بفضل مرآتين ، يفصلهما لوحة عصريه . و مصباحين إضاءه على الجانبين ، و المرايا الكبيره جعلت الحجره تبدو أكثر إثاره و أشعرتنا بالرحابه و الإتساع .

غرفة السفره

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة السفرة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

يعتبر تطبيق المونوكروم في هذا المنزل مشوقاً للغايه ، حيث تبدو الكراسي جميعها بالأسود من الخارج و نفاجأ باللون الأبيض الرائع عندما نسحبها لنجلس ، شيء يجعلك مستمتعاً بما تشاهده و يدفع بالممل البصري بعيداً عن المنزل .

و لا شك أن مصباح السقف البسيط المتدلى من السقف على ارتفاع منخض نسبياً قد أضاف لمسه خصوصية ، تعانقت مع لمسة الدراما في الشموع في الكؤوس الزجاجية الطويله ، فشكلوا جو عام من الرفاهيه .

مطبخ مع مكان لتناول الطعام

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda مطبخ
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

المطبخ مزين بأسطح رخامية باللون الأسود ، و التى تبدو لامعه كالمرايا . و يبدو التصميم العام للمطبخ أليف و بسيط ، يشمل مساحة عائليه رائعه لتناول الطعام يكمن فيها سحر تصميم المطبخ، حيث يمكن طيها للداخل بسهوله لتوفير فراغ أكبر ، أو فردها كذلك لإستغلالها و الجلوس حولها .

غرفة نوم رائعه

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة نوم
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

حائط الحجره مزين بورق الجدران بزخارف باللون الرمادي مع لمسة لمعان براقه ، تجعل الغرفه أكثر تألقاً . بالإضافه إلى مفارش السرير من الستان الأبيض الفاخر ، مع المقاعد المبطنه بالقطيفه ذلت الملمس المخملي . كل هذا جعل الغرفه ممتعه بالرغم من كونها أحادية اللون .

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

لمسات شرقيه

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda حمام
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

البرتغاليون القدماء معروفون بحبهم للترحال و الإستكشاف الدائم ، و هناك عدد لابأس به كان له صولات و جولات في جميع مدن العالم ، فعلى أبسط مثال هم من اكتشفو طريق رأس الرجاء الصالح حول أفريقيا و الذي ساعد على انتعاش التجاره العالميه آنذاك . ولا شك أن البرتغاليون معروفون إلى اليوم بحب السفر و جمع التذكارات و تعدد الثقافات ، لذا لن تفاجأ عندما تستقبلك لمسة شرقيه بتمثال من الهند أمام المرآه ، مع بعض السلاسل الفلكلوريه من التراث الشعبي لكهنة الهند معلقه على جانب الجدار . ولا شك أن حمام بفخامة الرخام الأسود في جدرانه و لمسات ساحره كهذه هو حمام عصري بإمتياز .

لمسات الطبيعه

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة نوم
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

الطبيعه هي الفنان الأصلي ، و المنبع الأول لجميع الفنون . فلا شيء أكثر إلهاماً و يشجع على الإبداع أكثر من الطبيعه ، و لعلك تستنتج أن صيحة المنوكروم أصلاً مستمده من الحمار الوحشي بجسمه الأنيق بخطوط الأبيض و الأسود . و هنا أعتمد المصمم على صورة الملهم الحقيقي للصيحه على جدار الغرفه ،في تطبيق مثالي للمونوكروم في الغرفه . و أضاف خطوطاً بسيطه بالأحمر ، لجعل الغرفه شبابيه و مبهجه .

غرفة نوم برحلات السفاري

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة نوم
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

غرفة نوم تميزت بورق جدران يحتوي على تشكيله من المعالم السياحيه العالميه من جميع الدول ، تجد فيها رسومات للأهرامات و للمسرح الروماني و برج إيفل و بيزا المائل ، مع بعض الرسومات للإنسان الحجرى ولاعبي البيسبول مع مقتطفات من الثقافة الصينيه القديمه وغيرهم من المعالم . مما جعل الغرفه مثيره للإهتمام و ملائمه لمنزل يطل على المحيط المليء بالأسرار .

غرفة معيشه مفاجأه

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda غرفة المعيشة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

استطاع المصمم أن ينجو بفنه من الغرق في المونوكروم ، و تجنب انقلاب السحر على الساحر ، عن طريق كسره لأحادية اللون في العديد من الأركان . و لكن هذه الغرفه شكلت مفاجأه كبيره لأن الغرفه لا تحمل أحادية اللون سوى في المصابيح الجانبيه ، و تألقت باللون البرتقالي الدافيء مع البني ، و طاولات قهوه من الزجاج بتصاميم عصريه .

شرفة المنزل

Moradia Estoril/Estoril Residence, 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda 3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda حديقة
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda
3L, Arquitectura e Remodelação de Interiores, Lda

شرفة المنزل كبيره ، بأرضيه مغطاه بالحصى الرمادي الجذاب ، و على سطحه يوجد مستطيل من الخشب . وضعت جلسة الحديقه المريحه عليه ، مع السلال التى تحتوى على لمبات لإضاءه ليليه مذهله و وسائل ملونه تملأ المكان بالحيويه .

للمزيد من المنازل من هنا 

أماكن غير مستغلة .. كنز ضائع
هل أعجبك تطبيق المونوكروم في منزل لشبونه ؟ شاركنا رأيك

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً