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7 نماذج متنوعة لغرف النوم.. لتختار تصميمك المفضل!

Shery Abuzaid Shery Abuzaid
homify غرفة نومأسرة نوم
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غرفة لها قدسية خاصة، الراحة لابد وأن تكون عنوان أبسط التفاصيل بها.. فكيف ستجلب لك هدوء النفس وهي صاخبة! تختلف تصميماتها وتتعدد بالطبع .. ما بين كلاسيكي ومعاصر وما بين المكونة من ديكورات قديمة الطراز وأخرى مبتكرة .. ولأن الأذواق بالتأكيد مختلفة.. نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا مجموعة من أروع تصميمات غرف النوم.. تعرف على ختياراتنا واختار الأقرب إلى قلبك ..

غرفة نوم من وحي الخيال بسرير ملتوي!

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

غرفة نوم من وحي الخيال.. نجح مصممها في الخروج عن كل أشكال النمطية وبرع في تمييزها بعنصر الراحة! تجسد ذلك ببساطة في تصميم السرير الذي يمكننا وصفه بالديناميكي الملتوي!

تصميم الغرفة بشكل عام مزج بين الكلاسيكية والعصرية، فعلى الرغم من أن العصرية سيطرت على ديكورات الغرفة كافة بداية من تصميم السرير الغريب بوحدات الإضاءة التي تزين مسنده الخلفي، مرورًا بذلك الكرسي الأصفر المريح، نهاية بألوان الحوائط واختيار الباركيه بلونه البني للأرضية! إلا أن ذلك لا يمكن أن يُغفِل عظمة الكلاسيكية المتمثلة في تلك الثريا الأنيقة المتدلية من السقف بحباتها الكريستالية المتلألأة في سماء الغرفة!  

غرفة نوم مميزة بدفء اللون البني

Интерьер 2-комнатной квартиры Новая Москва. Ватутинки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة نوم
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

نرى هنا بوضوح غرفة نوم أقرب إلى تصميمات الثقافات الشرقية.. يتجلى ذلك في ألوان الغرفة التي جمعت بين الأبيض والبني الفاتح بدرجاته المختلفة سواء في أرضية الغرفة أو في حوائطها أو في فرشها! 

اللون البني هنا جلب للغرفة حالة من الدفء خصوصًا باستعانة المصمم بذلك الفرش البني الذي يشبه كثيرًا في شكله نسيج الخيش، فضلًا عن التصميم الراقي الذي تتسم به تلك الوسائد شالكبيرة المستندة إلى جدار مزركش بنخبة رائعة من الصخور الأنيقة المزينة هي الأخرى بثلاث إطارات مميزة.

غرفة نوم مختلفة بطابع شبابي!

FOTORREALISMOS, A|H Decoración e interiorismo A|H Decoración e interiorismo غرفة نوم
A|H Decoración e interiorismo

A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo
A|H Decoración e interiorismo

تصميم غريب ومختلف يتميز بحسه الشبابي.. فالغرفة بأكملها مفعمة بالحيوية التي تناسب تمامًا طبيعة هذا الجيل! مساحة واسعة مقسمة ما بين سرير بتصميم عصري بمسند كبير يكاد يصل إلى السقف.. مائل بآخر طرفه ليصبح بشكل موازٍ للسرير، ومساحة أخرى جانبية مخصصة لوحدة أدراج مقسمة على جانبين عليها مجموعة إطارات مميزة، أما أقصى اليمين فيمكننا أن نطلق عليه ركن الإبداع حيث خصصه المصمم لمرسم بمقعد خشبي بشكل أسطواني.

لا يمكن أن ننسى مجموعة من اللمسات التي أضافت الكثير لهذه الغرفة.. كوحدة الأدراج الصغيرة الكائنة على الطرف الأيمن للسرير بتصميمها المبتكر المأخوذ من تصميم حقيبة السفر! وكذلك وحدات الإضاءة العصرية هي الأخرى والمتدلية من السقف بيسار الغرفة! وليس بمنتصفها كما تعودنا في غيرها من الغرف. 

غرفة نوم على نمط الفنادق بتراس واسع

Villa Farallón 14, BR ARQUITECTOS BR ARQUITECTOS غرفة نوم
BR ARQUITECTOS

BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS
BR ARQUITECTOS

تبدو من أول وهلة وكأنها جناح في فندق فاخر.. تتمتع بتراس واسع يطل على منظر ساحر أساسه الأشجار!، هكذا يمكننا وصف تلك الغرفة ببساطة، التي تعتمد على الخشب في كل أرجائها بتصميم كلاسيكي راقي يشعرك بالراحة والسكينة .. 

غرفة نوم بسيطة.. لا تخلو من التعقيد!

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura غرفة نوم
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

هنا نجح المصمم في تحقيق التوازن بين البساطة والتعقيد.. بساطة تصميم الغرفة وهدوء تفاصيلها، وتعقيد تصميم السرير رغم ما يوحي به من راحة! الراحة التي هي في الأساس منبعثة من جمال لون السرير الهادئ بدرجات الرمادي الفاتح، فضلًا عن الخامة الجلدية المبطنة له وجعلته يبدو أكثر بروزًا! ففي هذه الغرفة.. الأناقة والتميز والراحة نجحوا في الالتقاء بمكان واحد..

غرفة نوم بسرير في هيئة ساعة قديمة الطراز!

Nest - Private residence at Koregaon Park, TAO Architecture Pvt. Ltd. TAO Architecture Pvt. Ltd. غرفة نوم
TAO Architecture Pvt. Ltd.

TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.
TAO Architecture Pvt. Ltd.

الابتكار عنصر تحقق بجدارة في هذه الغرفة التي بمجرد أن تقع عينيك على تصميمها لابد وأن تفكر لثوانٍ .. كيف تم تصميم ذلك السرير العجيب! فهنا كل ما يمكن أن تشعر به هو الانبهار.. الانبهار أولًا من ذلك الإطار الدائري المحاوط للسرير من الخارج والذي جعله يبدو في هيئة ساعة حائط قديمة الطراز! والانبهار من تلك المكتبة التي تتخذ من تصميم السرير شكلًا مماثل لها! والانبهار من وحدات الإضاءة التي لم يغفل عنها المصمم في سقف السرير! والانبهار من وحدات الأدراج الجانبية بتصميمها العصري بأقصى يمين الغرفة!

غرفة نوم وملابس تفصلهما ستائر أنيقة

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

لاستغلال المساحات بتلك الغرفة، دمج المصمم بين غرفة النوم وغرفة تبديل الملابس في مكان واحد، وحرص على أن يفصل بينمها فقط بستائر ميزها اللون الأزرق.. جدارن الغرفة وأرضيتها مطعمان بالخشب مع اختلاف درجات ألوانه، ولكنهما متناغمين تمامًا مع ذلك السرير الأبيض وتلك الستائر الأنيقة!   

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وقار من الخارج .. انطلاق من الداخل !
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