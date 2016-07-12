7 نماذج متنوعة لغرف النوم.. لتختار تصميمك المفضل!

غرفة نوم من وحي الخيال.. نجح مصممها في الخروج عن كل أشكال النمطية وبرع في تمييزها بعنصر الراحة! تجسد ذلك ببساطة في تصميم السرير الذي يمكننا وصفه بالديناميكي الملتوي!

تصميم الغرفة بشكل عام مزج بين الكلاسيكية والعصرية، فعلى الرغم من أن العصرية سيطرت على ديكورات الغرفة كافة بداية من تصميم السرير الغريب بوحدات الإضاءة التي تزين مسنده الخلفي، مرورًا بذلك الكرسي الأصفر المريح، نهاية بألوان الحوائط واختيار الباركيه بلونه البني للأرضية! إلا أن ذلك لا يمكن أن يُغفِل عظمة الكلاسيكية المتمثلة في تلك الثريا الأنيقة المتدلية من السقف بحباتها الكريستالية المتلألأة في سماء الغرفة!