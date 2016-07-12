7 نماذج متنوعة لغرف النوم.. لتختار تصميمك المفضل!

غرفة لها قدسية خاصة، الراحة لابد وأن تكون عنوان أبسط التفاصيل بها.. فكيف ستجلب لك هدوء النفس وهي صاخبة! تختلف تصميماتها وتتعدد بالطبع .. ما بين كلاسيكي ومعاصر وما بين المكونة من ديكورات قديمة الطراز وأخرى مبتكرة .. ولأن الأذواق بالتأكيد مختلفة.. نقدم لكم في كتاب الأفكار هذا مجموعة من أروع تصميمات غرف النوم.. تعرف على ختياراتنا واختار الأقرب إلى قلبك ..
غرفة نوم من وحي الخيال.. نجح مصممها في الخروج عن كل أشكال النمطية وبرع في تمييزها بعنصر الراحة! تجسد ذلك ببساطة في تصميم السرير الذي يمكننا وصفه بالديناميكي الملتوي!
تصميم الغرفة بشكل عام مزج بين الكلاسيكية والعصرية، فعلى الرغم من أن العصرية سيطرت على ديكورات الغرفة كافة بداية من تصميم السرير الغريب بوحدات الإضاءة التي تزين مسنده الخلفي، مرورًا بذلك الكرسي الأصفر المريح، نهاية بألوان الحوائط واختيار الباركيه بلونه البني للأرضية! إلا أن ذلك لا يمكن أن يُغفِل عظمة الكلاسيكية المتمثلة في تلك الثريا الأنيقة المتدلية من السقف بحباتها الكريستالية المتلألأة في سماء الغرفة!
نرى هنا بوضوح غرفة نوم أقرب إلى تصميمات الثقافات الشرقية.. يتجلى ذلك في ألوان الغرفة التي جمعت بين الأبيض والبني الفاتح بدرجاته المختلفة سواء في أرضية الغرفة أو في حوائطها أو في فرشها!
اللون البني هنا جلب للغرفة حالة من الدفء خصوصًا باستعانة المصمم بذلك الفرش البني الذي يشبه كثيرًا في شكله نسيج
الخيش، فضلًا عن التصميم الراقي الذي تتسم به تلك الوسائد شالكبيرة المستندة إلى جدار مزركش بنخبة رائعة من الصخور الأنيقة المزينة هي الأخرى بثلاث إطارات مميزة.
تصميم غريب ومختلف يتميز بحسه الشبابي.. فالغرفة بأكملها مفعمة بالحيوية التي تناسب تمامًا طبيعة هذا الجيل! مساحة واسعة مقسمة ما بين سرير بتصميم عصري بمسند كبير يكاد يصل إلى السقف.. مائل بآخر طرفه ليصبح بشكل موازٍ للسرير، ومساحة أخرى جانبية مخصصة لوحدة أدراج مقسمة على جانبين عليها مجموعة إطارات مميزة، أما أقصى اليمين فيمكننا أن نطلق عليه ركن الإبداع حيث خصصه المصمم لمرسم بمقعد خشبي بشكل أسطواني.
لا يمكن أن ننسى مجموعة من اللمسات التي أضافت الكثير لهذه الغرفة.. كوحدة الأدراج الصغيرة الكائنة على الطرف الأيمن للسرير بتصميمها المبتكر المأخوذ من تصميم حقيبة السفر! وكذلك وحدات الإضاءة العصرية هي الأخرى والمتدلية من السقف بيسار الغرفة! وليس بمنتصفها كما تعودنا في غيرها من الغرف.
تبدو من أول وهلة وكأنها جناح في فندق فاخر.. تتمتع بتراس واسع يطل على منظر ساحر أساسه الأشجار!، هكذا يمكننا وصف تلك الغرفة ببساطة، التي تعتمد على الخشب في كل أرجائها بتصميم كلاسيكي راقي يشعرك بالراحة والسكينة ..
هنا نجح المصمم في تحقيق التوازن بين البساطة والتعقيد.. بساطة تصميم الغرفة وهدوء تفاصيلها، وتعقيد تصميم السرير رغم ما يوحي به من راحة! الراحة التي هي في الأساس منبعثة من جمال لون السرير الهادئ بدرجات الرمادي الفاتح، فضلًا عن الخامة الجلدية المبطنة له وجعلته يبدو أكثر بروزًا! ففي هذه الغرفة.. الأناقة والتميز والراحة نجحوا في الالتقاء بمكان واحد..
الابتكار عنصر تحقق بجدارة في هذه الغرفة التي بمجرد أن تقع عينيك على تصميمها لابد وأن تفكر لثوانٍ .. كيف تم تصميم ذلك السرير العجيب! فهنا كل ما يمكن أن تشعر به هو الانبهار.. الانبهار أولًا من ذلك الإطار الدائري المحاوط للسرير من الخارج والذي جعله يبدو في هيئة ساعة حائط قديمة الطراز! والانبهار من تلك المكتبة التي تتخذ من تصميم السرير شكلًا مماثل لها! والانبهار من وحدات الإضاءة التي لم يغفل عنها المصمم في سقف السرير! والانبهار من وحدات الأدراج الجانبية بتصميمها العصري بأقصى يمين الغرفة!
لاستغلال المساحات بتلك الغرفة، دمج المصمم بين غرفة النوم وغرفة تبديل الملابس في مكان واحد، وحرص على أن يفصل بينمها فقط بستائر ميزها اللون الأزرق.. جدارن الغرفة وأرضيتها مطعمان بالخشب مع اختلاف درجات ألوانه، ولكنهما متناغمين تمامًا مع ذلك السرير الأبيض وتلك الستائر الأنيقة!
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