من الوهلة الأولى عند تطلعك لهذا المنزل لابد وأن يراودك إحساس أنه منزل كبير يسكنه آخر أصغر حجمًا! لا تتعجب.. فقط راقب تفاصيله بهدوء، ستجده عبارة عن بناء كبير مطلي باللون الأبيض بشكل أساسي، متعدد النوافذ بأحجامها المختلفة، يتمتع بسقف مائل مكون من شريحتين ضخمتين على شكل مثلث دون ضلعه الثالث! ليتمكن ذلك السقف من إسقاط الأمطار بسهولة وبسرعة بمجرد ارتطامها به دون أن تتجمع فوقه كبقية المنازل التي تحظى بسطح أفقي مستوي.

بإحدى جوانب ذلك البناء الضخم وعند مدخله بالتحديد نجد تصميم آخر يلتحم بالمنزل على شكل مربع يظهر منه وجهتان فقط مكسيتان بخامة خشبية أنيقة ولديه 3 نوافذ مطلة على كراج بمساحة جيدة وساحة خضراء واسعة ..