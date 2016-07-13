منزل كبير يسكنه آخر أصغر حجمًا! هكذا يمكننا وصفه بمجرد التطلع لرؤية تصميمه المذهل والذكي في الوقت ذاته، مقام على مساحة واسعة مقسمة ما بين كراج كبير وحديقة خلابة رغم عدم اعتمادها على عدد كبير من الأشجار أو النباتات المتنوعة لتزين أرجائها.. تعالوا معنا في جولة سريعة لنكتشف أرجائه!
من الوهلة الأولى عند تطلعك لهذا المنزل لابد وأن يراودك إحساس أنه منزل كبير يسكنه آخر أصغر حجمًا! لا تتعجب.. فقط راقب تفاصيله بهدوء، ستجده عبارة عن بناء كبير مطلي باللون الأبيض بشكل أساسي، متعدد النوافذ بأحجامها المختلفة، يتمتع بسقف مائل مكون من شريحتين ضخمتين على شكل مثلث دون ضلعه الثالث! ليتمكن ذلك السقف من إسقاط الأمطار بسهولة وبسرعة بمجرد ارتطامها به دون أن تتجمع فوقه كبقية المنازل التي تحظى بسطح أفقي مستوي.
بإحدى جوانب ذلك البناء الضخم وعند مدخله بالتحديد نجد تصميم آخر يلتحم بالمنزل على شكل مربع يظهر منه وجهتان فقط مكسيتان بخامة خشبية أنيقة ولديه 3 نوافذ مطلة على كراج بمساحة جيدة وساحة خضراء واسعة ..
على الجانب الآخر من المنزل، نجد الوجهتان المفتقدتان من ذلك التصميم الخشبي المحتضن لبناء المنزل الأبيض من الناحية الأخرى، فقد أبدع المصمم في جعلهما بنقطتين هامتين من تصميم المنزل الخارجي، واحدة عن المدخل، وأخرى عند الحديقة الخلفية.
ومن هذه الزاوية.. نجد المنزل يتمتع بحديقة خارجية رائعة كفيلة بمساعدة القاطنين على الاسترخاء وبث الطاقة الإيجابية في أنفسهم!
من أجزم أن البساطة والأناقة لا يتفقان! بالطبع هذا ليس صحيح.. فهذا النموذج يوضح مدى تأثير البساطة على إطلالة المنزل ودورها في إضفاء عنصر الأناقة عليه! فغرفة المعيشة هنا تحظى بمساحة واسعة نجح المصمم في استغلالها بقطع ديكور متفرقة بألوان مميزة، حيث استعان بركنة مكسية بجلد رمادي اللون ولكنه داكن، يدنوه فرش راقي باللون الأخضر الفاتح المتناسق مع ذلك الكرسي الفخم والكائن في جانب منفرد من هذا الركن مستند فيه إلى النافذة الزجاجية ليتمتع بجمال المنظر الخارجي!
أرضية الغرفة أنيقة بجمال الباركيه الفاتح، والجدارن ساكنة بهدوء اللون الرمادي الفاتح الذي يغلفها، عدا ذلك الجدار المميز الخلفي لتلك المكتبة الخاصة بشاشة التلفزيون، والتي منحت الغرفة طابع خاص.
نلاحظ هنا أن الغرفة يبدو عليها الرسمية! يرجع ذلك لكراسيها التي تتخذ من تصاميم كراسي المكاتب شكلًا لها.. السفرة هنا مفتوحة على المطبخ مكونة من طاولة طعام خشبية بتصميم نمطي بعض الشئ ويحاوطها 6 كراسي باللون الرمادي الفاتح بخامة الجلد الفاخر.
المطبخ هنا لا يختلف كثيرًا في تصميمه عن بقية المنزل، وإنما نجده بوضوح على نفس النمط، فالباركية يزين أرضيته، واللون الرمادي الفاتح يغلف جدرانه!
المميز هنا هو أن المطبخ مصمم بمنسوب أعلى قليلًا عن باقي الغرف، حتى يفصل المصمم بين الأرضية رمادية اللون التي تكسي الرواق، عن الأرضية المكسية بالباركيه البني في المطبخ والسفرة.
بالتجول أكثر في غرف المنزل اكتشفنا أن غرفة المعيشة مفتوحة على كلًا من غرفة السفرة وكذلك المطبخ! فلا يفصلهما إلا نصف حائط صغير فقط.. هو في الأساس حائط جانبي لسلم الطابق العلوي المكون من شرائح خشبية مفرغة بتصميم عصري مذهل!
ولأن الطابق العلوي من المنزل مغطى بسقف مائل كما أشارنا من قبل، بات من الطبيعي أن نجد غرفة النوم بهذا الشكل.. تحظى الغرفة بمساحة واسعة، جميعها بأرضية من الباركية الذي دومًا ما يتسم بالأناقة، فهو إضافة لأي غرفة وكفيل بمنحها الدفء..
الغرفة مقسمة على جزئين، جزء مخصص لسرير بمساحة متوسطة الحجم، وجزء آخر لغرفة تبديل الملابس يمكننا ملاحظة مدخلها يمين الغرفة.. تتمتع بأرفف عديدة بها سلال لوضع الملابس غير النظيفة في بعض منها ونظيرتها النظيفة بالبعض الآخر..
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