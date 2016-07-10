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من الأبداع ما سيدهشك داخل هذا المنزل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
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عندما يصبح للأبداع عنوان فأنت بكل تأكيد تتحدث عن هذا المنزلالفريد جداً في تصميمه داخل روسيا، فهذا المنزل قام المصمم بتصميمه على طراز راقي ومميز جداً، سيجعلك تندهش بمجرد الأطلاع عليه وعلى تصميمه راقي المتميز، دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل المتميز.

واجهة ملفتة

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

البداية كانت مع تلك الواجهة المتميزة التي أظهرت حالة من الأبداع في التصميم بشكل أكثر من رائع، فقد تم تصميم هذا المدخل الرئيسي ليكون بمثابة مدخل المنزل وبوابة العبور للحديقة، تصميم الدرج كام غاية في الرقى بدايةً من اختيار اللون الأسود ليكون لون تصميمه مروراً بالدرابزين الرائع، لتشعر وكأنك أمام عمل فني رائع  اكتمل بتصميم تلك الأرضية المصنوعة من السيراميك الأبيض مع الأحمربالتناوب،مع تشكيلة النباتات والزهور الملونة ليختتم المشهد الجمالى بتلك المصابيح الصغيرة للانارة التي أضافت لمسة جمالية مميزة.

حديقة راقية

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

وفى أطلالة من المدخل الذى يطل على تلك الحديقة الرائعة في التصميم البسيط والأنيق جداً، فقد تم استغلال المرتفعات داخل الحديقة بطريقة مميزة خلقت مساحة وهمية داخل الحديقة لتنتهى بالدرج الذي يوصلك لأرضية خضراء مسطحة، وبعض الأثاث البسيط مع تلك الأرجوحة الأنيقة التي أضافت لمسة من البهجة إلى الحديقة.

غرفة طعام ريفية النمط

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design منازل
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

تمر داخل المنزل لتجد نفسك أمام غرفة طعام ريفية النمط، مزجت بين الحداثة والعصرية مع النمط الريفي،من خلال أختيار اللون الأبيض ليكون اللون الأساس لأثاث الغرفة، الذى تميز بالبساطة والنمط الريفي البسيط، وفي لمسة عصرية مزج المصمم اللون الأبيض مع اللون البنى الهادئ للأرضيات الخشبية والسقف.

صالون عتيق وأنيق

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة المعيشة
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

عندما تمر داخل غرفة الصالون في هذا المنزل، تشعر بحالة من النوستالجيا تجسدت في تصميمه وفي اختيار الديكور، فعلى الرغم من  بساطة اختيار الألوان المحايدة كالأبيض والرمادى ليكونا اللون الأساسي لغرفة الصالون، ألا أنها خلقت روحاً مع نمط الأثاث يشعرك بالفخامة، خاصةً في اختيار الستائر واختيار الأرضيات الباركية.

حمام كلاسيكي

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design حمام
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم هذا الحمام الكلاسيكي، الذى ظهرت فيه بوضوح العناصر الزخرفية الكلاسيكية الحديثة. ويتحقق التناقض  والتميز الأبداعي داخل تصميم هذا الحمام من خلال تصميم تلك الستارة الأنيقة التي تشعرك كأنك داخل غرفة النوم وليس داخل حمام منزلك، وفي لمسة مبتكرة أخرى من المصمميتدلى من السقف مصباحاً فريد جداً من اللون الأسود، ليبرز الأصالة والكلاسيكية المبدعة التى تحققت داخل هذا المنزل بالكامل ليس في تصميم الحمام فقط.

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Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

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Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة السفرة
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design مطبخ
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة نوم
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design غرفة نوم
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design حمام
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design

Дом в г.Калининграде, AGRAFFE design AGRAFFE design حمام
AGRAFFE design

AGRAFFE design
AGRAFFE design
AGRAFFE design
6 تصميمات تجسد منزل الأحلام
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