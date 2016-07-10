من الأبداع ما سيدهشك داخل هذا المنزل

البداية كانت مع تلك الواجهة المتميزة التي أظهرت حالة من الأبداع في التصميم بشكل أكثر من رائع، فقد تم تصميم هذا المدخل الرئيسي ليكون بمثابة مدخل المنزل وبوابة العبور للحديقة، تصميم الدرج كام غاية في الرقى بدايةً من اختيار اللون الأسود ليكون لون تصميمه مروراً بالدرابزين الرائع، لتشعر وكأنك أمام عمل فني رائع اكتمل بتصميم تلك الأرضية المصنوعة من السيراميك الأبيض مع الأحمربالتناوب،مع تشكيلة النباتات والزهور الملونة ليختتم المشهد الجمالى بتلك المصابيح الصغيرة للانارة التي أضافت لمسة جمالية مميزة.