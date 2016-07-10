من الأبداع ما سيدهشك داخل هذا المنزل

عندما يصبح للأبداع عنوان فأنت بكل تأكيد تتحدث عن هذا المنزلالفريد جداً في تصميمه داخل روسيا، فهذا المنزل قام المصمم بتصميمه على طراز راقي ومميز جداً، سيجعلك تندهش بمجرد الأطلاع عليه وعلى تصميمه راقي المتميز، دعونا نأخذ جولة داخل هذا المنزل المتميز.
البداية كانت مع تلك الواجهة المتميزة التي أظهرت حالة من الأبداع في التصميم بشكل أكثر من رائع، فقد تم تصميم هذا المدخل الرئيسي ليكون بمثابة مدخل المنزل وبوابة العبور للحديقة، تصميم الدرج كام غاية في الرقى بدايةً من اختيار اللون الأسود ليكون لون تصميمه مروراً بالدرابزين الرائع، لتشعر وكأنك أمام عمل فني رائع اكتمل بتصميم تلك الأرضية المصنوعة من السيراميك الأبيض مع الأحمربالتناوب،مع تشكيلة النباتات والزهور الملونة ليختتم المشهد الجمالى بتلك المصابيح الصغيرة للانارة التي أضافت لمسة جمالية مميزة.
وفى أطلالة من المدخل الذى يطل على تلك الحديقة الرائعة في التصميم البسيط والأنيق جداً، فقد تم استغلال المرتفعات داخل الحديقة بطريقة مميزة خلقت مساحة وهمية داخل الحديقة لتنتهى بالدرج الذي يوصلك لأرضية خضراء مسطحة، وبعض الأثاث البسيط مع تلك الأرجوحة الأنيقة التي أضافت لمسة من البهجة إلى الحديقة.
تمر داخل المنزل لتجد نفسك أمام غرفة طعام ريفية النمط، مزجت بين الحداثة والعصرية مع النمط الريفي،من خلال أختيار اللون الأبيض ليكون اللون الأساس لأثاث الغرفة، الذى تميز بالبساطة والنمط الريفي البسيط، وفي لمسة عصرية مزج المصمم اللون الأبيض مع اللون البنى الهادئ للأرضيات الخشبية والسقف.
عندما تمر داخل غرفة الصالون في هذا المنزل، تشعر بحالة من النوستالجيا تجسدت في تصميمه وفي اختيار الديكور، فعلى الرغم من بساطة اختيار الألوان المحايدة كالأبيض والرمادى ليكونا اللون الأساسي لغرفة الصالون، ألا أنها خلقت روحاً مع نمط الأثاث يشعرك بالفخامة، خاصةً في اختيار الستائر واختيار الأرضيات الباركية.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع تصميم هذا الحمام الكلاسيكي، الذى ظهرت فيه بوضوح العناصر الزخرفية الكلاسيكية الحديثة. ويتحقق التناقض والتميز الأبداعي داخل تصميم هذا الحمام من خلال تصميم تلك الستارة الأنيقة التي تشعرك كأنك داخل غرفة النوم وليس داخل حمام منزلك، وفي لمسة مبتكرة أخرى من المصمميتدلى من السقف مصباحاً فريد جداً من اللون الأسود، ليبرز الأصالة والكلاسيكية المبدعة التى تحققت داخل هذا المنزل بالكامل ليس في تصميم الحمام فقط.
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