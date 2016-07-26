أفكار رائعة يمكنك اقتباسها لبيت أجمل

ركن مميز بتفاصيل صغيرة ولكنها استطاعت أن تضيف الكثير والكثير.. يكفي حس الأناقة النابع من ذلك الكرسي ذو التصميم الغريب بروعة الجلد البني الأصيل! والمصمم خصيصًا بهدف الاسترخاء.. لمَ لا وهو قادر على توفير عنصر الراحة للجالس عليه ولو لثوانٍ معدودة، فضلًا عن لونه الزاهي المتناغم بشكل كبير مع لون الحوائط.

أما عن تلك الإطارات مختلفة الأحجام والأشكال الكائنة خلف ذلك الكرسي المميز، قد نعجز عن وصف رقيها بالكلمات، فهي بالتأكيد لفنان مبدع قرر أن يمنح ذلك الحائط القليل من موهبته من خلال تلك الإضافة المبهرة! ربما كان هذا الركن معتمًا إن لم توضع به تلك الإطارات، ويكمن ذلك ببساطة في الألوان الداكنة المستخدمة في طلاء حوائط الغرفة!

لا يمكن أن نستهين هنا بتلك الزهرية الخضراء التي تتخذ من أقصى يمين الركن مكانًا لها، ولا يمكن أن ننكر أيضًا ما أضافته تلك اللمسة من حيوية وإشراقة غمرت أرجاء المكان بجمال لونها الأخضر وما أحدثه من توازن..