أفكار رائعة يمكنك اقتباسها لبيت أجمل

هل تعلم أن الإطارات والزهريات وكذلك القليل من التحف والإكسسوارات كفيلين بتحويل منزلك لآخر غير عادي؟! بالتأكيد.. ولكن يبقى السؤال، كيف يمكنك توظيفها في أماكنها المناسبة؟ وما هي أفضل الزوايا التي يمكنك وضعها بها لتمنح منزلك إطلالة أكثر تميزًا وجمالًا.. إليك كل ما قد تحتاجه من تفاصيل ونماذج في هذا المقال!
كما نلاحظ هنا.. الحيوية أساس هذا الركن، فهي أكثر من كونها غرفة معيشة!، بل هي ساحة استوائية زينها المصمم بقليل من الديكورات والإطارات لتبدو بإطلالة ساحرة، هذا إذا ما أسهبنا في وصف تلك الأريكة وذلك الكرسي المضئ بإشراقة اللون الأصفر والذي كان إضافة حقيقية للغرفة بكل المقاييس.
ركن مميز بتفاصيل صغيرة ولكنها استطاعت أن تضيف الكثير والكثير.. يكفي حس الأناقة النابع من ذلك الكرسي ذو التصميم الغريب بروعة الجلد البني الأصيل! والمصمم خصيصًا بهدف الاسترخاء.. لمَ لا وهو قادر على توفير عنصر الراحة للجالس عليه ولو لثوانٍ معدودة، فضلًا عن لونه الزاهي المتناغم بشكل كبير مع لون الحوائط.
أما عن تلك الإطارات مختلفة الأحجام والأشكال الكائنة خلف ذلك الكرسي المميز، قد نعجز عن وصف رقيها بالكلمات، فهي بالتأكيد لفنان مبدع قرر أن يمنح ذلك الحائط القليل من موهبته من خلال تلك الإضافة المبهرة! ربما كان هذا الركن معتمًا إن لم توضع به تلك الإطارات، ويكمن ذلك ببساطة في الألوان الداكنة المستخدمة في طلاء حوائط الغرفة!
لا يمكن أن نستهين هنا بتلك الزهرية الخضراء التي تتخذ من أقصى يمين الركن مكانًا لها، ولا يمكن أن ننكر أيضًا ما أضافته تلك اللمسة من حيوية وإشراقة غمرت أرجاء المكان بجمال لونها الأخضر وما أحدثه من توازن..
بمجرد تطلعك لتلك الغرفة لابد وأن يُراودك إحساس أنها مستوحاة من أحد القصور! تفاصيلها عديدة ولكن.. لا يمكن أن تشعر فيها بالصخب، عَلّ ذلك يرجع لاعتماد المصمم على اللون الأبيض كخلفية هادئة تمهيدًا لما قرر وضعه من أثاث وديكورات كثيرة في تلك الغرفة!
هنا.. الركنة مميزة بألوانها المتنوعة التي جمعت بين أناقة الأسود وحيوية الأحمر وإشراقة الأصفر، كل لون استطاع أن يترك بصمته في تلك الغرفة وأن يكون حقًا إضافة لا يمكن إنكار أثرها وقدرتها على بث الحيوية والإيجابية في نفوس الناظرين.
وقبل أن ننتقل لنموذج آخر من الغرف التي اعتمد المصممون على الإطارات والإكسسوارات بشكل أساسي في تزيينها، لا يمكن أن نُغفِل قوة تلك اللمسة في هذا النموذج، ومن هنا ننصحك ببساطة بالاستعانة بالإطارات والإكسسوارات الرفيعة في منزلك إن كنت ترغب في إضافة شئ مميز لغرفة المعيشة أو حتى أي ركن من أركان المنزل.
كما نرى هنا.. الغرفة تقريبًا شبه خالية من الأثاث! فقد استبدل المصمم الكراسي والأرائك بمجموعة مميزة من الديكورات الرفيعة.. كالإطارات واللوحات مختلفة الأحجام والأشكال وكذلك التصاميم، واستطاع أن يميز هذا الحائط بألوان دافئة انعكست ببراعة على كافة أرجاء الغرفة.
البساطة توجت تلك الغرفة وميزتها بشكل كبير، والتي تتمثل هنا في تلك الطاولة الخشبية البسيطة الموضوعة بأحد الأطراف، فضلًا عن جمال وبساطة الزهرية الكائنة بالقرب منها والتي تحوى مجموعة من أرقى الأزهار والنباتات التي استطاعت هي الآخرى برقتها أن تمنح الحائط لمسة أحلى!
أما إذا تطرقنا للحديث عن فرش الغرفة، فلابد وأن نلتفت لتلك السجادة ذات الطابع الشرقي أو البلدي -كما يقول البعض-، والتي أصر المصمم أن يستغنى بها عن الأريكة ليعطي للقاطنين فرصة الحصول على قيلولة مريحة ممتزجة بالدفئ والهدوء بذلك الركن.
أما هذا النموذج فهو فقط يبين مدى إمكانية تمييز بيتك بأبسط الطرق، كالاستعانة بزوجين من الزهريات أو الفازات بتصميم أنيق تسكنها نخبة مميزة ومبهجة من النباتات أو الأزهار لتزين بها أي ركن في المنزل، ربما بأحد زوايا غرفة المعيشة أو أعلى أرفف مكتبة غرفة الاستقبال!
الإبداع يتجسد في تلك البقعة من المنزل.. فقط استعان المصمم بطاولة خشبية تحظى بتصميم بسيط وراقي، زينها بزهرية وتحفة على شكل حصان مُحَنَط تلمس أطرافهما أوراق الشجر المتطاير والذي هو امتداد لتلك الشجرة بفروعها المتعددة المنحوتة على ذلك الحائط الكبير بإتقان شديد وتنفيذ دقيق.
جمال الغرفة يكمن في ترتيبها وتنظيمها بل وكيفية توظيف كل ما بها من عناصر، وهنا ما نجح المصمم في تطبيقه، اللوحات كثيرة وكذلك الإطارات والإكسسوارات، جميعهم يعتلون ذلك الحائط الأساسي للغرفة، ولكن ترتيبهم بشكل منمق كان له دور كبير في سحرهم الطاغي!
تلك الأريكة في وسط الغرفة بجلدها المتين ولونها البراق رغم كونه داكن أكبر دليل على الحس الرفيع الذي يتحلى به مصمم هذا النموذج، ويمكنكم ببساطة الاستعانة بتلك اللمسات بالمكان المناسب في منازلكم لتحظوا بأفضل الإطلالات..
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