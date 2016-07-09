الطبيعة كجزء من التصميم .. إعادة إحياء منزل مكسيكي

إن التصميم الناجح للمنزل هو التصميم الذي يحترم الطبيعة ويمزج بين عناصرها المحيطة به و يستخدمها بشكل أمثل حتى لا يظهر المنزل في النهاية وكأنه دخيل على ما حوله و إنما يجعله جزءًا لا يتجزأ منه.

ويعتبر هذا هو أحد تعريفات مصطلح العمارة العضوية التي اخترعه المعماري الشهير فرانك لويد رايت ، وهو اتجاه هام في العمارة إذا كنا نبحث عن الكمال في التصميم.

في هذا الموضوع سوف نتناول إعادة تصميم أحد المنازل في المكسيك بحيث يتناسب مع عناصر الطبيعة الخلابة المحيطة به ، وقد قام المصممون بعملية تجديده بشكل جعل النتيجة تبدو رائعة وتستحق الاهتمام .. فهيا بنا نرى ما الذي حدث للمنزل :