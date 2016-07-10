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6 تصميمات تجسد منزل الأحلام

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
HS, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects منازل
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من منا لا يمتلك صورة في مخيلته لـ منزل الأحلام!! اليوم نأخذكم في جولة بين مجموعة من المنازل التي يمكن أن تمثل أحلام أي منا، حيث التصميم الرائع، والخلفية الجذابة، والموقع المميز، بعضها بين الخضرة، وبعضها وسط الصحراء، والأخر على سفح جبل مطل على البحر، والأهم أن القائمة لن تنتهي دون ذكر منزل الشجرة المُجسد لحلم طفولة كل منا.

لنبدأ جولتنا..

1. منزل ريفي من الخشب والحجارة

La casa del tejado hasta el suelo. Becerril de la Sierra, Madrid, Manuel Monroy Pagnon, arquitecto Manuel Monroy Pagnon, arquitecto سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto
Manuel Monroy Pagnon, arquitecto

نحن أمام تصميم جذاب لمنزل من الخشب والحجارة، حيث السقف المثلثي غير الكامل، فهو يمتد لمسافة أطول في جانب أكثر من الأخر، مع مدخنة مستطيلة تعطيه مظهرًا ريفيًا مميزًا، يتناسب مع الرقعة الخضراء المحيطة به من كل جانب، وكأنها الجنة.

2. منزل المرايا وسط الصحراء

Lucid Stead, royale projects : contemporary art royale projects : contemporary art منازل
royale projects : contemporary art

royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art
royale projects : contemporary art

بعنوان Lucid Stead، صممت ROYALE PROJECTS هذا المنزل الغريب والرائع في الوقت ذاته، فإلى جانب تصميمه وسط صحراء كاليفورنيا، فقد صمم من الأخشاب والمرايا! يتخذ الكوخ شكل مجسم من الألواح الخشبية وألواح المرايا، مع نوافذ وباب من المرايا العاكسة، فيما بني السطح من الأخشاب الداعمة.

3. منزل على سفح الجبل

La Perla del Mediterráneo, Spainville Inmobiliaria Spainville Inmobiliaria منازل
Spainville Inmobiliaria

Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria
Spainville Inmobiliaria

لا يمكنك عدم تخيل هذا المنزل كمنزل أحلامك! فقد قدمت SPAINVILLE INMOBILIARIA تصميمًا تخطى كل مواصفات الجمال، في منزل يقع على سفح جبل مطل على البحر، مع مشاهد بانورامية، وتصميم معماري يشبه القلاع الرومانية المحصنة، ومرتفعات مزينة بالمزروعات الخضراء والورود الملونة.

4. منزل مطل على البحر الأبيض المتوسط

Villa CP, ZEST Architecture ZEST Architecture مسبح لانهائي
ZEST Architecture

Villa CP

ZEST Architecture
ZEST Architecture
ZEST Architecture

بالقرب من جيرونا، قامت شركة ZETS المعمارية، بتجديد مزرعة كاتالونية، لتتحول إلى هذا المنزل الخاطف للأنفاس، بتصميمه العصري الذي يجعل منه منزل أحلام أي عائلة، حيث الإطلالة الرائعة على البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا حديقة Gavarres الوطنية، مع اللمسات الخضراء النابضة بالحياة، وأيضًا اللمسات الخشبية الدافئة.

5. منزل ريفي بتصميم حجري

HS, Fincas Cassiopea Group / FCG Architects Fincas Cassiopea Group / FCG Architects منازل
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

HS

Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects
Fincas Cassiopea Group / FCG Architects

في جزيرة سيرا دي ترامونتانا، الواقعة بالشمال الغربي من مايروكا، الواجهة الأكثر جذبًا وتفضيلًأ للألمان في العطلات والأعياد، صممت FINCAS CASSIOPEA GROUP هذا المنزل الحجري الرائع، بتصميمه الريفي الذي يحوي بركة سباحة مميزة في فنائه الخلفي، مع رقعة خضراء واسعة تحتضن محيطه بمظهر خلاب يجعله مثاليًا ليترأس قائمة منازل الأحلام.

6. منزل الشجرة.. حلم الطفولة

Casa en el árbol enraizada., Urbanarbolismo Urbanarbolismo منازل
Urbanarbolismo

Urbanarbolismo
Urbanarbolismo
Urbanarbolismo

لا يمكن أن نصتع قائمة بمنازل الأحلام دون أن تتضمن منزل الشجرة! فهو على رأس قائمة طفولتنا جميعًا، وقد استطاعت URBANARBOLISMO تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع جميل، حيث التصميم الذي نراه أمامنا، والمتخذ موقعه على شجرة البلوط الممتدة الفروع، والمثبتة جذورها في الأرض بقوة، ليُصبح هذا المنزل ملاذًا آمنًا، مع سلم خشبي، وشرفة صغيرة، فيبدو وكأنه حقًا حلم!

لمزيد من تصميمات المنازل المميزة، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 6 نماذج لبيوت ساحرة من الداخل و الخارج.

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أي من تلك المنازل يجسد منزل أحلامك؟ شاركنا برأيك

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