6 تصميمات تجسد منزل الأحلام

لا يمكن أن نصتع قائمة بمنازل الأحلام دون أن تتضمن منزل الشجرة! فهو على رأس قائمة طفولتنا جميعًا، وقد استطاعت URBANARBOLISMO تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع جميل، حيث التصميم الذي نراه أمامنا، والمتخذ موقعه على شجرة البلوط الممتدة الفروع، والمثبتة جذورها في الأرض بقوة، ليُصبح هذا المنزل ملاذًا آمنًا، مع سلم خشبي، وشرفة صغيرة، فيبدو وكأنه حقًا حلم!

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