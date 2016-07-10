6 تصميمات تجسد منزل الأحلام

من منا لا يمتلك صورة في مخيلته لـ منزل الأحلام!! اليوم نأخذكم في جولة بين مجموعة من المنازل التي يمكن أن تمثل أحلام أي منا، حيث التصميم الرائع، والخلفية الجذابة، والموقع المميز، بعضها بين الخضرة، وبعضها وسط الصحراء، والأخر على سفح جبل مطل على البحر، والأهم أن القائمة لن تنتهي دون ذكر منزل الشجرة المُجسد لحلم طفولة كل منا.
لنبدأ جولتنا..
نحن أمام تصميم جذاب لمنزل من الخشب والحجارة، حيث السقف المثلثي غير الكامل، فهو يمتد لمسافة أطول في جانب أكثر من الأخر، مع مدخنة مستطيلة تعطيه مظهرًا ريفيًا مميزًا، يتناسب مع الرقعة الخضراء المحيطة به من كل جانب، وكأنها الجنة.
بعنوان Lucid Stead، صممت ROYALE PROJECTS هذا المنزل الغريب والرائع في الوقت ذاته، فإلى جانب تصميمه وسط صحراء كاليفورنيا، فقد صمم من الأخشاب والمرايا! يتخذ الكوخ شكل مجسم من الألواح الخشبية وألواح المرايا، مع نوافذ وباب من المرايا العاكسة، فيما بني السطح من الأخشاب الداعمة.
لا يمكنك عدم تخيل هذا المنزل كمنزل أحلامك! فقد قدمت SPAINVILLE INMOBILIARIA تصميمًا تخطى كل مواصفات الجمال، في منزل يقع على سفح جبل مطل على البحر، مع مشاهد بانورامية، وتصميم معماري يشبه القلاع الرومانية المحصنة، ومرتفعات مزينة بالمزروعات الخضراء والورود الملونة.
بالقرب من جيرونا، قامت شركة ZETS المعمارية، بتجديد مزرعة كاتالونية، لتتحول إلى هذا المنزل الخاطف للأنفاس، بتصميمه العصري الذي يجعل منه منزل أحلام أي عائلة، حيث الإطلالة الرائعة على البحر الأبيض المتوسط، وأيضًا حديقة Gavarres الوطنية، مع اللمسات الخضراء النابضة بالحياة، وأيضًا اللمسات الخشبية الدافئة.
في جزيرة سيرا دي ترامونتانا، الواقعة بالشمال الغربي من مايروكا، الواجهة الأكثر جذبًا وتفضيلًأ للألمان في العطلات والأعياد، صممت FINCAS CASSIOPEA GROUP هذا المنزل الحجري الرائع، بتصميمه الريفي الذي يحوي بركة سباحة مميزة في فنائه الخلفي، مع رقعة خضراء واسعة تحتضن محيطه بمظهر خلاب يجعله مثاليًا ليترأس قائمة منازل الأحلام.
لا يمكن أن نصتع قائمة بمنازل الأحلام دون أن تتضمن منزل الشجرة! فهو على رأس قائمة طفولتنا جميعًا، وقد استطاعت URBANARBOLISMO تحقيق هذا الحلم وتحويله إلى واقع جميل، حيث التصميم الذي نراه أمامنا، والمتخذ موقعه على شجرة البلوط الممتدة الفروع، والمثبتة جذورها في الأرض بقوة، ليُصبح هذا المنزل ملاذًا آمنًا، مع سلم خشبي، وشرفة صغيرة، فيبدو وكأنه حقًا حلم!
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