يمكن للحائط الأخضر أن يكون منفصل كإطار أو لوحة فنية أو مثبت في الحائط، داخل البيت أو خارجه.

الحائط الأخضر فوائدة عديدة فهو ليس فقط منظر جميل و إضافة عصرية لكل المباني ولكنه يجعل البيئة المستخدم فيها أكثر صحة و ينقي الهواء، أيضاً يحسن من جودة الحياة كما له أثر قوي في توفيرالطاقة.