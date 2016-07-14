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الحائط الأخضر

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify جدران وأرضياتديكورات الجدران
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تحدثنا من قبل عن فوائد وجود نباتات داخل المنزل ولكن ظهرت فكرة جديدة لإضافة نباتات داخل و خارج المباني ولكن خارج إطار المألوف، وهي عن طريق عمل حائط حي من النباتات الخضراء، أحياناً يكون في صورة حائط كامل أو برواز لتزيين جزء من الحائط في شكل رائع. فبدلاً من تزين الغرف و الحوائط بدهان لون جديد قد تنتهي موضته في خلال مدة قصيرة و بدلاً من وضع لوحة فنية يمكنها أن تشعرك بالملل بعد بعض الوقت، يمكنك وضع لوحة من النباتات الخضراء الحية، و التي تضيف عدة فوائد للغرف سوف تعرف عليها سوياً..

تعالوا نتعرف أكثر على أفكار الحوائط الخضراء أو الحوائط الحية.

كيف يعمل الحائط الأخضر؟

Sundar Italia vertical framework homify جدران وأرضياتديكورات الجدران
homify

Sundar Italia vertical framework

homify
homify
homify

هذا المثال من تصميم SUNDAR ITALIA، في الغالب في تصميم الحائط الأخضرتكون النباتات مثبته على هيكل رأسي وتأخذ الغذاء المطلوب من الحائط أو الهيكل المثبته عليه و ليس من الأرض، الهيكل مكون من خامات توزع الرطوبة والغذاء وتحمي الجذور و تعطيها فرصة للجذور للنمو في كل الإتجاهات بدون محددات للنمو، أما الري فيعتمد على نظام اتوماتيك لتقليل تضيع المياه، حيث تُضخ المياه من أسفل لأعلى عن طريق خزان مياة يتم ملأه بكل سهولة. 

فوائد الحائط الأخضر داخل المنازل

Wandgestaltung Green, Freund GmbH Freund GmbH تصميم مساحات داخلية
Freund GmbH

Freund GmbH
Freund GmbH
Freund GmbH

يمكن للحائط الأخضر أن يكون منفصل كإطار أو لوحة فنية أو مثبت في الحائط، داخل البيت أو خارجه. 

الحائط الأخضر فوائدة عديدة فهو ليس فقط منظر جميل و إضافة عصرية لكل المباني ولكنه يجعل البيئة المستخدم فيها أكثر صحة و ينقي الهواء، أيضاً يحسن من جودة الحياة كما له أثر قوي في توفيرالطاقة.

فوائد الحائط الأخضر خارج المنازل

Sundar Italia outdoor vertical garden homify جدران وأرضياتديكورات الجدران
homify

Sundar Italia outdoor vertical garden

homify
homify
homify

أما في الخارج فالحدائق والحوائط الخضراء تعمل على منع الضوضاء، حيث أن النباتات تعمل على حجب الترددات العالية للأصوات كما تعمل الهيكل البنائية الخلفية للحوائط على حجب الترددات المنخفضة. الحوائط الخضراء تعمل على تنقية الهواء من التلوث و يقلل من الطاقة المستخدمة، كما يحمي المباني من التغيير في درجات الحرارة  المفاجئة و التي تسبب التمدد أوالإنكماش للعناصر المختلفة، كما تحمي الحوائط من تسرب الحرارة عن طريق أشعة الشمس المباشرة  وأيضاً عمل على حماية المباني من الأمطار.

تنوع النباتات المستخدمة

WALLNATURA - SHOPEXTERIOR, Shopexterior Shopexterior المنزل اكسسوارات النباتات
Shopexterior

Shopexterior
Shopexterior
Shopexterior

النباتات المستخدمة في الحائط الأخضر تختلف بإختلاف البيئة المحيطة، فيعطي هذا التنوع شكل رائع و ملمس أروع للحوائط والشكل العام للغرف. بعض الحوائط يمكنها أن تحتوي على نباتات للأكل أو أعشاب.

استخدامات الحائط الأخضرالأخرى

Sundar Italia vertical gardens homify جدران وأرضياتديكورات الجدران
homify

Sundar Italia vertical gardens

homify
homify
homify

استخدام الحوائط الخضراء لا يقتصرعلى المنازل فقط  و لكن يمكنك استخدامها أيضاً في المستشفيات و المباني الإدارية والذي يعطي حيوية للمكان و يزيد من كفاءة العاملين بها، كما يقوم بتقليل فرصة مرضهم ويعطي للموظفين انطباع عن ان الشركة تهتم بصحتهم و توفير بيئة صحية لهم.

لا يحبذ استخدام الحوائط الخضراء في المطاعم  حيث أنها غالباً ما تفتقر إلى الإضاءة المناسبة لبقاء النباتات حيه.

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