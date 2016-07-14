تحدثنا من قبل عن فوائد وجود نباتات داخل المنزل ولكن ظهرت فكرة جديدة لإضافة نباتات داخل و خارج المباني ولكن خارج إطار المألوف، وهي عن طريق عمل حائط حي من النباتات الخضراء، أحياناً يكون في صورة حائط كامل أو برواز لتزيين جزء من الحائط في شكل رائع. فبدلاً من تزين الغرف و الحوائط بدهان لون جديد قد تنتهي موضته في خلال مدة قصيرة و بدلاً من وضع لوحة فنية يمكنها أن تشعرك بالملل بعد بعض الوقت، يمكنك وضع لوحة من النباتات الخضراء الحية، و التي تضيف عدة فوائد للغرف سوف تعرف عليها سوياً..
تعالوا نتعرف أكثر على أفكار الحوائط الخضراء أو الحوائط الحية.
هذا المثال من تصميم SUNDAR ITALIA، في الغالب في تصميم الحائط الأخضرتكون النباتات مثبته على هيكل رأسي وتأخذ الغذاء المطلوب من الحائط أو الهيكل المثبته عليه و ليس من الأرض، الهيكل مكون من خامات توزع الرطوبة والغذاء وتحمي الجذور و تعطيها فرصة للجذور للنمو في كل الإتجاهات بدون محددات للنمو، أما الري فيعتمد على نظام اتوماتيك لتقليل تضيع المياه، حيث تُضخ المياه من أسفل لأعلى عن طريق خزان مياة يتم ملأه بكل سهولة.
يمكن للحائط الأخضر أن يكون منفصل كإطار أو لوحة فنية أو مثبت في الحائط، داخل البيت أو خارجه.
الحائط الأخضر فوائدة عديدة فهو ليس فقط منظر جميل و إضافة عصرية لكل المباني ولكنه يجعل البيئة المستخدم فيها أكثر صحة و ينقي الهواء، أيضاً يحسن من جودة الحياة كما له أثر قوي في توفيرالطاقة.
أما في الخارج فالحدائق والحوائط الخضراء تعمل على منع الضوضاء، حيث أن النباتات تعمل على حجب الترددات العالية للأصوات كما تعمل الهيكل البنائية الخلفية للحوائط على حجب الترددات المنخفضة. الحوائط الخضراء تعمل على تنقية الهواء من التلوث و يقلل من الطاقة المستخدمة، كما يحمي المباني من التغيير في درجات الحرارة المفاجئة و التي تسبب التمدد أوالإنكماش للعناصر المختلفة، كما تحمي الحوائط من تسرب الحرارة عن طريق أشعة الشمس المباشرة وأيضاً عمل على حماية المباني من الأمطار.
النباتات المستخدمة في الحائط الأخضر تختلف بإختلاف البيئة المحيطة، فيعطي هذا التنوع شكل رائع و ملمس أروع للحوائط والشكل العام للغرف. بعض الحوائط يمكنها أن تحتوي على نباتات للأكل أو أعشاب.
استخدام الحوائط الخضراء لا يقتصرعلى المنازل فقط و لكن يمكنك استخدامها أيضاً في المستشفيات و المباني الإدارية والذي يعطي حيوية للمكان و يزيد من كفاءة العاملين بها، كما يقوم بتقليل فرصة مرضهم ويعطي للموظفين انطباع عن ان الشركة تهتم بصحتهم و توفير بيئة صحية لهم.
لا يحبذ استخدام الحوائط الخضراء في المطاعم حيث أنها غالباً ما تفتقر إلى الإضاءة المناسبة لبقاء النباتات حيه.