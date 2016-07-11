الروح الأيطالية الأنيقة داخل هذة المنازل

استخدام الحجر في التصميم المعماري هي واحدة من السمات المشتركة لجميع هذه المنازلكما سنرى، فكان لتلك اللمسة تأثيراً كبيراً على جميع التفاصيل، فتجعلك تشعر وكأنك أمام بيوت ريفية قديمة على الرغم من أن الأمر ليس كذلك بالمرة فأنت أمام منازل في قمة العصرية والحداثة في التصميم، مثل هذا المنزل الذى أمامكم تم استخدام الحجر ليكون العنصر الأساسي في تصميم الواجهة الذى أعطي بذلك لمسة ريفية رائعة لواجهة المنزل امتزجت بالعصرية والحداثة من خلال استخدام هذة الزجاج الأزرق في تصميم الواجهة، لتشعر وكأنك أمام منزل متميز في نمطه الممزوج بين النمط الريفي والعصري.