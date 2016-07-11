الروح الأيطالية الأنيقة داخل هذة المنازل

واليوم جولتنا في Homify مع مدينة الرقى والجمال ايطاليا، فسوف نذهب في جولة في جميع أنحاء إيطاليا لمشاهدة منازل متألقة في تصميمها الأبداعي المتميز، فقد اختارنا اليوم منازل معاصرة في تصميمها وتعبر بقوة عن الروح الأيطالية في ممزوجة بنكهة ريفية حضارية في نفس الوقت.
استخدام الحجر في التصميم المعماري هي واحدة من السمات المشتركة لجميع هذه المنازلكما سنرى، فكان لتلك اللمسة تأثيراً كبيراً على جميع التفاصيل، فتجعلك تشعر وكأنك أمام بيوت ريفية قديمة على الرغم من أن الأمر ليس كذلك بالمرة فأنت أمام منازل في قمة العصرية والحداثة في التصميم، مثل هذا المنزل الذى أمامكم تم استخدام الحجر ليكون العنصر الأساسي في تصميم الواجهة الذى أعطي بذلك لمسة ريفية رائعة لواجهة المنزل امتزجت بالعصرية والحداثة من خلال استخدام هذة الزجاج الأزرق في تصميم الواجهة، لتشعر وكأنك أمام منزل متميز في نمطه الممزوج بين النمط الريفي والعصري.
هذا المنزل في مدينة سافونا الأيطالية وكما كان تصميمه متميز من الخارج، كان تصميمه أكثر من رائع أيضاً من الداخل، فأول ما يلفت انتباهك في تصميم هذا المنزل هو الأنفتاح الكامل من داخل المنزل لخارجه من خلال استخدام الزجاج الشفاف في تصميم الواجهة بالكامل كما نري.
من سافونا الأيطاليا لصقلية لمشاهدة تلك الفيلا الأنيقة جداً، فقد تم تصميم تلك الفيل على النمط الريفي من خلال استخدام الحجرالجيري في تصميم المنزل بالكامل، الذى امتزج بالطبيعة وهذا الحمام حمام السباحة الأنيق الذى أعطى لواجهة المنزل لمسة وأطلالة مميزة.
ومثل ما كان التمييز والأبداع أساس تصميم هذا المنزل من الخارج، كان عنوان تصميم المنزل من الداخل أيضاً، فقد اعتمد المصمم على الحجر الجيري في تصميم جدران المنزل من الداخل بالكامل ليعزز بذلك النمط الريفي، مع أضافة بعض الأثاث البسيط في تصميمه والأعتماد على الألوان المحايدة في التصميم.
أما ختام جولتنا ستكون في فلورنسا، وهذة الفيلا البسيطة التي تميزت مثل باقى المنازل أيضاً بالنمط الريفي، فكما ذكرنا أن النمط الريفي هو النمط الأساسي وكلمة السر في تصميمات جولتنا داخل أيطاليا، التي حققها عن جدارة استخدام الحجر الجيري في تصميم واجهات المنازل بطريقة عصرية وأنيقة، فهذه الفيلا أيضاً تم بناؤها بالحجر الجيري، وتم الأستعانة بالمساحة أمام المنزل لتصبح حديقة بسيطة وهادئة عند مدخل المنزل.
أما المنزل من الداخل فقد امتاز بالبساطة والأناقة أيضاً في التصميم، من خلال اختيار الألوان المحايدة الكلاسيكية والأثاث البسيط.
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