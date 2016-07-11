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الروح الأيطالية الأنيقة داخل هذة المنازل

منة اسماعيل منة اسماعيل
Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl منازل
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واليوم  جولتنا في Homify مع مدينة الرقى والجمال ايطاليا، فسوف نذهب في جولة في جميع أنحاء إيطاليا لمشاهدة  منازل متألقة في تصميمها الأبداعي المتميز، فقد اختارنا اليوم منازل معاصرة في تصميمها وتعبر بقوة عن الروح الأيطالية في ممزوجة بنكهة ريفية حضارية في نفس الوقت.

الحجر هو العنصر الأساسي للتصميم

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl منازل
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

استخدام الحجر في التصميم المعماري  هي واحدة من السمات المشتركة لجميع هذه المنازلكما سنرى، فكان لتلك اللمسة تأثيراً كبيراً على جميع التفاصيل، فتجعلك تشعر وكأنك أمام بيوت ريفية قديمة على الرغم من أن الأمر ليس كذلك بالمرة فأنت أمام منازل في قمة العصرية والحداثة في التصميم، مثل هذا المنزل الذى أمامكم تم استخدام الحجر ليكون العنصر الأساسي في تصميم الواجهة الذى أعطي بذلك لمسة ريفية رائعة لواجهة المنزل امتزجت بالعصرية والحداثة من خلال استخدام هذة الزجاج الأزرق في تصميم الواجهة، لتشعر وكأنك أمام منزل متميز في نمطه الممزوج بين النمط الريفي والعصري.

الأناقة من الداخل

Villa vista mare a Bergeggi (SV), Barra&Barra Srl Barra&Barra Srl غرفة السفرة
Barra&amp;Barra Srl

Barra&Barra Srl
Barra&amp;Barra Srl
Barra&Barra Srl

هذا المنزل في مدينة سافونا الأيطالية وكما كان تصميمه متميز من الخارج، كان تصميمه أكثر من رائع أيضاً من الداخل، فأول ما يلفت انتباهك في تصميم هذا المنزل هو الأنفتاح الكامل من داخل المنزل لخارجه من خلال استخدام الزجاج الشفاف في تصميم الواجهة بالكامل كما نري.

الفيلا الريفية الأنيقة

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto حديقة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

من سافونا الأيطاليا لصقلية لمشاهدة تلك الفيلا الأنيقة جداً، فقد تم تصميم تلك الفيل على النمط الريفي من خلال استخدام الحجرالجيري في تصميم المنزل بالكامل، الذى امتزج بالطبيعة وهذا الحمام حمام السباحة الأنيق الذى أعطى لواجهة المنزل لمسة وأطلالة مميزة.

الأناقة من الداخل

Casa Salina , Viviana Pitrolo architetto Viviana Pitrolo architetto غرفة المعيشة
Viviana Pitrolo architetto

Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto
Viviana Pitrolo architetto

ومثل ما كان التمييز والأبداع أساس تصميم هذا المنزل من الخارج، كان عنوان تصميم المنزل من الداخل أيضاً، فقد اعتمد المصمم على الحجر الجيري في تصميم جدران المنزل من الداخل بالكامل ليعزز بذلك النمط الريفي، مع أضافة بعض الأثاث البسيط  في تصميمه والأعتماد على الألوان المحايدة في التصميم.

فيلا بسيطة ورائعة

CASA A CAMPIROLI, Officine Liquide Officine Liquide حديقة
Officine Liquide

CASA A CAMPIROLI

Officine Liquide
Officine Liquide
Officine Liquide

أما ختام جولتنا ستكون في فلورنسا، وهذة الفيلا البسيطة التي تميزت مثل باقى المنازل أيضاً بالنمط الريفي، فكما ذكرنا أن النمط الريفي هو النمط الأساسي وكلمة السر في تصميمات جولتنا داخل أيطاليا، التي حققها عن جدارة استخدام الحجر الجيري في تصميم واجهات المنازل بطريقة عصرية وأنيقة، فهذه الفيلا أيضاً  تم بناؤها بالحجر الجيري، وتم الأستعانة بالمساحة أمام المنزل لتصبح حديقة بسيطة وهادئة عند مدخل المنزل.

البساطة من الداخل

CASA A CAMPIROLI, Officine Liquide Officine Liquide مطبخ
Officine Liquide

CASA A CAMPIROLI

Officine Liquide
Officine Liquide
Officine Liquide

أما المنزل من الداخل فقد امتاز بالبساطة والأناقة أيضاً في التصميم، من خلال اختيار الألوان المحايدة الكلاسيكية والأثاث البسيط.

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