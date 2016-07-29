قبل وبعد وسحر التغيير

أما بعد التغيير فالحمام أصبح مختلف وعصري، فأضاقة البنى والبيج بدرجاته ومزجهما معاً خلقا للمكان روحاً مختلفة وعصرية، تجعلك تشعر وكأنك أمام حمام مختلف، ولم ينسي أيضاً في تصميمه الحفاظ على المساحات واستغلالها بطريقة جيدة.

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