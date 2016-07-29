قبل وبعد وسحر التغيير

هل تمنيت يوماً عصا سحرية تضيف بها لمسة مختلفة على منزلك لتقلبه رأساً على عقب؟ وربما رغبت في أضافة بعض التغيير في منزلك بعد أن قتلك الملل والروتين من ديكور المنزل القديم، دعنى أفاجئك وأخبرك أمراً، أنت لست بحاجة إلى عصا سحرية لأضافة بعض اللمسات السحرية على منزلك، فرياح التغيير في يدك يا عزيزي، كيف ذلك فقط من خلال تلك الأفكار التي ستدهشك في التغيير قبل وبعد أضافة اللمسة البتكرة من عصا Homify السحرية.
البداية قبل التغيير هنا مع المطبخ، الذى لم يبدو بحالة سيئة أو بشعة عندما تنظر إليه للوهلة الاولى، ولكنه ربما ظهر في حالة تقليدية بعض الشئ وكأنه مطبخ بتصميم قديم، السيراميك من اللون الأبيض التقليدي، وأثاث المنزل بما فيه الأجهزة الكهربائية يبدو تقليدياً جداً أيضاً.
وببعض اللمسات السحرية البسيطة أصبحنا أمام مطبخ عصري وحديث التصميم، لم يتخلى المصمم عن اللون الأبيض ولكنه استعان به بطريقة عصرية أضفت لمسة مختلفة عن ذى قبل، مع دمجه مع اللون الفضي للأجهزة الكهربائية، كما قام أيضاً بتغيير شامل لأثاث وخزانات المطبخ
قبل التغيير هنا نري غرفة الطعام مظلمة، كئيبة وتقليدية جداً في تصميمها واختيارات ديكوراتها، ألوان الجدران والأرضيات باهتة جداً، الأضاءة الخافتة عملت على زيادة كأبة المكان، وأيضاً اختيار الأثاث كان قديم وتقليدي جداً، تشعر حقاً أنك بحاجة إلى لمسة سحرية حتى يختلف هذا المكان ويبدو عصري وأنيق.
أما الأن فقط ببعض اللمسات البسيطة المعجزة تحققت، وعندما تنظر لتلك الغرفة ستندهش ان تلك التي كنا نقف امامها منذ قليل ونحن نشعر بكأبة التصميم، فقد تم تغير ألوان الجدران بالكامل، لم يتخلى عن اللون الأبيض ولكن جعله يبدو مزدهراً وبراقاً، كما قام بتغغير الأثاث باكامل كما نري، مع أضافة لمسة تغيير على الأضاءة لتبدو قوية أكثر من ذي قبل، ولم ينسي أضاقة المرآة للمكان ليضيف مزيد من الأتساع للغرفة لتشعر وكأنك أما غرفة أخرى غير الغرفة القديمة.
هنا الحمام قبل التغيير لم يكن في حالة سيئة، ولكن أصحاب المنزل أرادا إحداث بعض التغييرات فيه ليبدو عصري وأنيق أكثر، مع الحفاظ على المساحات داخل الحمام، خاصةً وأن الحمام مساحته ليست كبيرة في المطلق.
أما بعد التغيير فالحمام أصبح مختلف وعصري، فأضاقة البنى والبيج بدرجاته ومزجهما معاً خلقا للمكان روحاً مختلفة وعصرية، تجعلك تشعر وكأنك أمام حمام مختلف، ولم ينسي أيضاً في تصميمه الحفاظ على المساحات واستغلالها بطريقة جيدة.
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