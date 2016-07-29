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قبل وبعد وسحر التغيير

منة اسماعيل منة اسماعيل
El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
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هل تمنيت يوماً عصا سحرية تضيف بها لمسة مختلفة على منزلك لتقلبه رأساً على عقب؟ وربما رغبت في أضافة بعض التغيير في منزلك بعد أن قتلك الملل والروتين من ديكور المنزل القديم، دعنى أفاجئك وأخبرك أمراً، أنت لست بحاجة إلى عصا سحرية لأضافة بعض اللمسات السحرية على منزلك، فرياح التغيير في يدك يا عزيزي، كيف ذلك فقط من خلال تلك الأفكار التي ستدهشك في التغيير قبل وبعد أضافة اللمسة  البتكرة من عصا Homify السحرية. 

قبل التغيير الأول

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

البداية قبل التغيير هنا مع المطبخ، الذى لم يبدو بحالة سيئة أو بشعة عندما تنظر إليه للوهلة الاولى، ولكنه ربما ظهر في حالة تقليدية بعض الشئ وكأنه مطبخ بتصميم قديم، السيراميك من اللون الأبيض التقليدي، وأثاث المنزل بما فيه الأجهزة الكهربائية يبدو تقليدياً جداً أيضاً.

بعد التغيير الأول

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

وببعض اللمسات السحرية البسيطة أصبحنا أمام مطبخ عصري وحديث التصميم، لم يتخلى المصمم عن اللون الأبيض ولكنه استعان به بطريقة عصرية أضفت لمسة مختلفة عن ذى قبل، مع دمجه مع اللون الفضي للأجهزة الكهربائية، كما قام أيضاً بتغيير شامل لأثاث وخزانات المطبخ

قبل التغيير منطقة مظلمة

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

قبل التغيير هنا نري غرفة الطعام مظلمة، كئيبة وتقليدية جداً في تصميمها واختيارات ديكوراتها، ألوان الجدران والأرضيات باهتة جداً، الأضاءة الخافتة عملت على زيادة كأبة المكان، وأيضاً اختيار الأثاث كان قديم وتقليدي جداً، تشعر حقاً أنك بحاجة إلى لمسة سحرية حتى يختلف هذا المكان ويبدو عصري وأنيق.

بعد التغيير: المعجزة تتحقق

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

أما الأن فقط ببعض اللمسات البسيطة المعجزة تحققت، وعندما تنظر لتلك الغرفة ستندهش ان تلك التي كنا نقف امامها منذ قليل ونحن نشعر بكأبة التصميم، فقد تم تغير ألوان الجدران بالكامل، لم يتخلى عن اللون الأبيض ولكن جعله يبدو مزدهراً وبراقاً، كما قام بتغغير الأثاث باكامل كما نري، مع أضافة  لمسة تغيير على الأضاءة لتبدو قوية أكثر من ذي قبل، ولم ينسي أضاقة المرآة للمكان ليضيف مزيد من الأتساع للغرفة لتشعر وكأنك أما غرفة أخرى غير الغرفة القديمة.

قبل التغيير الأخير

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

 هنا الحمام قبل التغيير لم يكن في حالة سيئة، ولكن أصحاب المنزل أرادا إحداث  بعض التغييرات فيه  ليبدو عصري وأنيق أكثر، مع الحفاظ على المساحات داخل الحمام، خاصةً وأن الحمام مساحته ليست كبيرة في المطلق. 

بعد التغيير الأخير

El antes y después de una vivienda en Sevilla, Dogares Dogares
Dogares

Dogares
Dogares
Dogares

أما بعد التغيير فالحمام أصبح مختلف وعصري، فأضاقة البنى والبيج بدرجاته ومزجهما معاً خلقا للمكان روحاً مختلفة وعصرية، تجعلك تشعر وكأنك أمام حمام مختلف، ولم ينسي أيضاً في تصميمه الحفاظ على المساحات واستغلالها بطريقة جيدة.

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