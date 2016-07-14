الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

الفنون جنون: منزل فنى راقي

منة اسماعيل منة اسماعيل
Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة نوم
Loading admin actions …

أن تكون مبدعاً يتطلب الأمر أن تكون مجنوناً، نعم فالأبداع يحتاج منك أن تسرح وتحلق بخيالك بعيداً وخارج حدود المألوف فالفنون جنون كما يقول البعض، واليوم جولتنا مع منزل فنى راقي سيوضح لك معنى أن تكون مبدعاً مجنوناً حتي تستطيع أن تخلق هذا التصميم المبدع والمختلف، فن معماري مدهش وتصميم أكثر من رائع، لذلك انضم إلينا في هذه الرحلة، لرؤية هذا المنزل الذى يحتوي على مناظر خلابة من الداخل والخارج، حيث يمتلئ المنزل من الداخل بأنماط وألوان وأفكار مثيرة للأهتمام من شأنها أن تسرق أنفاسك من الأنبهار والأعجاب، الكلام من الخارج لا يكفى دعونا نأخذ جولة داخل المنزل عن قرب.

الواجهة

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

البداية مع الواجهة التي عبرت وبقوة عن جمال تصميم هذا المنزل، وخلقت روحاً للمنزل من الخارج تشعرك بمدى ابداعه وتميزه، فأندماج الألوان الفاتحة كالأبيض، الأخضر والبيج معاً وانسجامها مع الطبيعة، خلقت لمسة مميزة للواجهة تجعلك تشعر برغبة ملحة في أن تقضي بعض الوقت للأستجمام والأسترخاء داخل المنزل

غرفة معيشة متناسقة وعصرية

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة المعيشة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

أما داخل المنزل فلم يكن أقل أبداعاً من الواجهة، فجاء تصميم غرفة المعيشة متميز جداً، يجمع بين النمط العصري وأناقة النمط الكلاسيكي، في بعض اللمسات التي ظهرت في تصميم الغرفة، جاءت ألوان الغرفة محايدة يغلب عليها اللون الأبيض لتشعرك بالبساطة والعصرية، وتجلت الأناقة الكلاسيكية في أبهى صورها من خلال بعض اللمسات للأسود والاحمر ودمجهما مع اللون الأبيض في الديكور، الأثاث وألوان الجدران أيضاُ، مع تلك اللمسة العبقرية لساعة الحائط التي تشعر وكأنها الحائط نفسه أو مرسومة علية وليست ساعة حقيقية.

غرفة طعام كلاسيكية

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة السفرة
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

تنتهى من غرفة المعيشة لتمر على غرفة الطعام ، التي لم تختلف كثيراً عن أبداع غرفة المعيشة في تصميمها، فقد تشابهت كثيراً مع غرفة المعيشة، اللون الأبيض كان اللون الأساسي للغرفة مع دمجه بأبداع مع اللون الأسود ليضيف لمسة كلاسيكية أنيقة على الغرفة، تصميم الغرفة في المجمل يتميز بالنمط الكلاسيكي، ولكن كان هناك بعض اللمسات العصرية الحديثة تمثلت في اختيار طاولة الطعام والكراسي، لكن في المجمل العام تصميم غرفة الطعام داخل المنزل حافظ على لغة الحوار المتناسقة بين الكلاسيكية والعصرية الحديثة.

غرفة نوم زرقاء

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño غرفة نوم
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

اللون الأزرق هو لون السلام والحياة، لذلك وفى لمسة مبدعة أختار المصمم هذا اللون بدرجاته ليكون لون غرفة النوم، فجعلنا أمام غرفة نوم  نابضة بالحياة والاسترخاء، فتدرج ألوان الأزرق مع ديكور الغرفة الذى غلب عليه اللون الأبيض خلق شعوراً مختلفاً لغرفة النوم، بجانب تلك القاعدة الخشبية للسرير التى كسرت حدة اللون الأزرق وأكملت الصورة الجمالية للغرفة.

حمام سباحة أنيق

Casa Altavista, Excelencia en Diseño Excelencia en Diseño منازل
Excelencia en Diseño

Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño
Excelencia en Diseño

وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع حمام السباحة الانيق والمتميز جداً، حتى تكتمل فقرة الأسترخاء والأنسجام داخل المنزل، بما فيه من تفاصيل اجتمعت لتخلق هذا المشهد الجمالى، الأضاءة وانتقاؤها بشكل سليم مع بعض الأثاث البسيط حول حمام السباحة مثل هذا الشازلونج الأنيق، جميعها خدمت مبدأ الأسترخاء والاستجمام الذى كان محور تصميم هذا المنزل بالكامل وليس حمام السباحة فقط.

محبى الديكور تفضلوا بقراءة هذا المقال: 8 نصائح لمعالجة الغرف الضيقة

منزل كبير يسكنه آخر أصغر حجمًا!
شاركن برأيك هل أنت مع جنون الأبداع ؟

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً