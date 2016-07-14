الفنون جنون: منزل فنى راقي

أن تكون مبدعاً يتطلب الأمر أن تكون مجنوناً، نعم فالأبداع يحتاج منك أن تسرح وتحلق بخيالك بعيداً وخارج حدود المألوف
فالفنون جنون كما يقول البعض، واليوم جولتنا مع منزل فنى راقي سيوضح لك معنى أن تكون مبدعاً مجنوناً حتي تستطيع أن تخلق هذا التصميم المبدع والمختلف، فن معماري مدهش وتصميم أكثر من رائع، لذلك انضم إلينا في هذه الرحلة، لرؤية هذا المنزل الذى يحتوي على مناظر خلابة من الداخل والخارج، حيث يمتلئ المنزل من الداخل بأنماط وألوان وأفكار مثيرة للأهتمام من شأنها أن تسرق أنفاسك من الأنبهار والأعجاب، الكلام من الخارج لا يكفى دعونا نأخذ جولة داخل المنزل عن قرب.
البداية مع الواجهة التي عبرت وبقوة عن جمال تصميم هذا المنزل، وخلقت روحاً للمنزل من الخارج تشعرك بمدى ابداعه وتميزه، فأندماج الألوان الفاتحة كالأبيض، الأخضر والبيج معاً وانسجامها مع الطبيعة، خلقت لمسة مميزة للواجهة تجعلك تشعر برغبة ملحة في أن تقضي بعض الوقت للأستجمام والأسترخاء داخل المنزل
أما داخل المنزل فلم يكن أقل أبداعاً من الواجهة، فجاء تصميم غرفة المعيشة متميز جداً، يجمع بين النمط العصري وأناقة النمط الكلاسيكي، في بعض اللمسات التي ظهرت في تصميم الغرفة، جاءت ألوان الغرفة محايدة يغلب عليها اللون الأبيض لتشعرك بالبساطة والعصرية، وتجلت الأناقة الكلاسيكية في أبهى صورها من خلال بعض اللمسات للأسود والاحمر ودمجهما مع اللون الأبيض في الديكور، الأثاث وألوان الجدران أيضاُ، مع تلك اللمسة العبقرية لساعة الحائط التي تشعر وكأنها الحائط نفسه أو مرسومة علية وليست ساعة حقيقية.
تنتهى من غرفة المعيشة لتمر على غرفة الطعام ، التي لم تختلف كثيراً عن أبداع غرفة المعيشة في تصميمها، فقد تشابهت كثيراً مع غرفة المعيشة، اللون الأبيض كان اللون الأساسي للغرفة مع دمجه بأبداع مع اللون الأسود ليضيف لمسة كلاسيكية أنيقة على الغرفة، تصميم الغرفة في المجمل يتميز بالنمط الكلاسيكي، ولكن كان هناك بعض اللمسات العصرية الحديثة تمثلت في اختيار طاولة الطعام والكراسي، لكن في المجمل العام تصميم غرفة الطعام داخل المنزل حافظ على لغة الحوار المتناسقة بين الكلاسيكية والعصرية الحديثة.
اللون الأزرق هو لون السلام والحياة، لذلك وفى لمسة مبدعة أختار المصمم هذا اللون بدرجاته ليكون لون غرفة النوم، فجعلنا أمام غرفة نوم نابضة بالحياة والاسترخاء، فتدرج ألوان الأزرق مع ديكور الغرفة الذى غلب عليه اللون الأبيض خلق شعوراً مختلفاً لغرفة النوم، بجانب تلك القاعدة الخشبية للسرير التى كسرت حدة اللون الأزرق وأكملت الصورة الجمالية للغرفة.
وختام جولتنا داخل هذا المنزل مع حمام السباحة الانيق والمتميز جداً، حتى تكتمل فقرة الأسترخاء والأنسجام داخل المنزل، بما فيه من تفاصيل اجتمعت لتخلق هذا المشهد الجمالى، الأضاءة وانتقاؤها بشكل سليم مع بعض الأثاث البسيط حول حمام السباحة مثل هذا الشازلونج الأنيق، جميعها خدمت مبدأ الأسترخاء والاستجمام الذى كان محور تصميم هذا المنزل بالكامل وليس حمام السباحة فقط.
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