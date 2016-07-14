الفنون جنون: منزل فنى راقي

أن تكون مبدعاً يتطلب الأمر أن تكون مجنوناً، نعم فالأبداع يحتاج منك أن تسرح وتحلق بخيالك بعيداً وخارج حدود المألوف فالفنون جنون كما يقول البعض، واليوم جولتنا مع منزل فنى راقي سيوضح لك معنى أن تكون مبدعاً مجنوناً حتي تستطيع أن تخلق هذا التصميم المبدع والمختلف، فن معماري مدهش وتصميم أكثر من رائع، لذلك انضم إلينا في هذه الرحلة، لرؤية هذا المنزل الذى يحتوي على مناظر خلابة من الداخل والخارج، حيث يمتلئ المنزل من الداخل بأنماط وألوان وأفكار مثيرة للأهتمام من شأنها أن تسرق أنفاسك من الأنبهار والأعجاب، الكلام من الخارج لا يكفى دعونا نأخذ جولة داخل المنزل عن قرب.