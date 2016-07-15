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استخدام الطوب الأسمنتي في الديكور

Marwa Hasan Marwa Hasan
Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L بلكونات وشرفاتنباتات و زهور طوب Green
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الطوب الأسمنتي يعتبر شكله غير تقليدي بالنسبة للسوق المصري على الرغم من استخدامه بشكل شائع مؤخراً فهو له العديد من المميزات في البناء ، فهو خفيف الوزن م مع ذلك فإنه يتميز بالمتانة، مفاوم للحريق، مقاوم للملوحة والرطوبة (يستخدم بكثرة في الحمامات و المطابخ)، كما أن البلوكات المفرغة تعمل كعازل جيد للصوت، و من مميزاته أيضاً أنه متوافر بمقاسات مختلفة.

و لكن موضوعنا اليوم ليس عن استخدام بلوكات الطوب الأسمنتي في البناء و لكن عن استخدامها في ديكور المنزل، فيمكنك استخدام بواقي الطوب الذي استخدم في البناء أو شراء كمية بسيطة لعمل بعض من الأفكار التي أتيت لكم بها اليوم.

شواية

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L حدائقمواقد وشوايات طوب Grey
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

بما أن بلوكات البلاط مقاومة للحريق فيمكننا استغلال البلوكات المفرغة كعمل شواية صغيرة بتكلفة قليلة، لحفلة شواء صغيرة لشخصين.

مدفئة

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L حدائقمواقد وشوايات طوب Grey
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

أما في هذا المثال فقد تم استخدام سور من البلاط المفرغ لبناء مكمن للنار والذي يكون مناسباً جداً في الأماكن الباردة أو في إشعال نار في المعسكرات و حفلات السمر والشواء.

إذا كنت تريد الإطلاع على المزيد من الأفكار لتصميم حديقة في فناء منزلك

مقعد

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L حدائقأثاث طوب Grey
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

هنا تم تأثيث الحديقة من بلوكات الطوب الأسمنتي والذي كون أريكة قوية لأحمال ثقيلة ومقاومة للرطوبة التي يمكن ان تخرج من أرضية الحديقة، كما تم أيضاً عمل طاولة قهوة و طاولات جانبية من الطوب الأسمنتي. الجميل هو استغلال الفتحات في البلاطات المفرغة كفازات وأواني للزرع  واستغلال نفس الفتحات في الطاولة أيضاً لوضع الأغراض المختلفة.

أصص زرع جديدة

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L بلكونات وشرفاتنباتات و زهور طوب Green
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

عن طريق دهان البلوكات بطريقة معاصرة و بألوان و أشكال جريئة، حصلنا على أصص زرع بشكل مدرج جميل، ليمكنك وضعه لتزيين الشرفة.

هذه الفكرة من تصميم AMUEBLA 2011 S.L 

أريكة شبابية

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L بلكونات وشرفاتأثاث طوب Turquoise
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

بمناسبة الدهان، يمكنك دهان البلوكات بأكملها أو رشها والحصول على شكل شبابي و رائع مثل هذا المثال، فقد تم استخدام Hollow block مع استغلال الفراغات في تثبيت ألواح خشبية لاستغلالها لتكون قاعدة للأريكة الجميلة و التي يمكن أن تضاف لفنائك، ولا تنسى وضع المساند ذات الأقمشة الزاهية لتناسب التصميم الرائع للمقعد.

طاولة جانبية

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L غرفة نوممنضدة جانبية طوب Grey
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

استخدام البلاطات الأسمنتية لا يجب أن يقتصر فقط على الأثاث الخارجي للمنزل بل يمكنك استخدامها أيضاً في الأثاث الداخلي، فهنا تم استخدام Hollow blocks بمقاسات مختلفة لتكون بديلاً عن الطاولة الجانبية و تم استغلال التفريغات في عمل أرفف لوضع الأغراض والكتب.

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أريكة وخزانة للأخذية

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء طوب Multicolored
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

أما في هذا المثال و بزيادة عدد البلاطات المستخدمة تم عمل أريكة متعددة الاستخدامات لغرفة المعيشة و تم تزينها بمرتبة بلون برتقالي مشرق مع وضع عدد من الوسائد الملونة و المبهجة، ثم تم استغلال الفراغات الموجودة داخل البلاطات خزانة لوضع الأحذية.

سرير

Ideas de reciclaje con bloques de hormigón, Jara y Olmo S.L Jara y Olmo S.L غرفة نومأسرة نوم طوب Grey
Jara y Olmo S.L

Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L
Jara y Olmo S.L

أما المفاجأة فهي عمل سرير من الطوب الأسمنتي، و لكن يجب الحرص على رص البلاطات بشكل منتظم ووضع فاصل مستوي و سميك بين المرتبة و البلاطات والنتيجة هي سرير شبابي رائع بأقل التكاليف.

لبيتٍ زاهٍ بلمسات اللون الأحمر
ما رأيك في الطوب الأسمنتي واستخدامته المبهرة؟

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