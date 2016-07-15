استخدام الطوب الأسمنتي في الديكور

الطوب الأسمنتي يعتبر شكله غير تقليدي بالنسبة للسوق المصري على الرغم من استخدامه بشكل شائع مؤخراً فهو له العديد من المميزات في البناء ، فهو خفيف الوزن م مع ذلك فإنه يتميز بالمتانة، مفاوم للحريق، مقاوم للملوحة والرطوبة (يستخدم بكثرة في الحمامات و المطابخ)، كما أن البلوكات المفرغة تعمل كعازل جيد للصوت، و من مميزاته أيضاً أنه متوافر بمقاسات مختلفة.

و لكن موضوعنا اليوم ليس عن استخدام بلوكات الطوب الأسمنتي في البناء و لكن عن استخدامها في ديكور المنزل، فيمكنك استخدام بواقي الطوب الذي استخدم في البناء أو شراء كمية بسيطة لعمل بعض من الأفكار التي أتيت لكم بها اليوم.