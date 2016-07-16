ترتيب المنزل بلمسات سحرية

قد يخبرك قلة قليلة من الناس أن ترتيب المنزل من هواياتهم المفضلة في حين أن التنظيف أو خلق النظام يعتبر في نظر الأغلبية شر لابد منه لما يتطلب من إقتطاع جزء من وقتهم الثمين. فإذا كنت تعاني من إحتياج منزلك المتكرر للتنظيف علي فترات زمنية متقاربة فأنت بحاجة لعمل خطة. و بمجرد إتباع هذه الخطة، لا يصبح الترتيب ممتعاً فحسب بل قد يصبح غير ضرورياً بعد الآن الخوض في نفس الروتين كل أسبوع. فبدلاً من ذلك يمكنك إتباع طقوس معينة لتساعد علي إضفاء المرح الي الترتيب فضلاً عن تحسين مزاجك المضاعف عن الإنتهاء من هذه المهمة.
من منا لا يعرف ذلك الشعورعندما يصعب علينا استخدام بعض أدوات التنظيف،الخبر السار أن فنيات التنظيف ليست مشكلة، فمن منا وُلد خبيراً بتلك الأمور؟ فلنبدأ من البداية، ولنعرف أن لابأس أن تقوم بالأسهل أولاً، و لتتخيل أن لديك خادمة تريحك من الأعمال الغير محبذة كمسح الارضيات مثلاً. و بمجرد الإنتقال من حجرة لأخري ستجد أن المهام بدأت تذوب في بعضها لتندمج وبالوقت لن تعد مثيرة للرهبة كما كانت، فمن المهم ان تأخذ ما تحتاجه من الوقت، فعندما يحين موعد يوم التنظيف تأكد من استغلاله بالشكل الامثل.
مما لا شك فيه ان التسوق و تنظيف المنزل مرتبطان إرتباطاً وثيقاً، فلا شيء أكثر إزعاجاً من أن تبدأ عملية التنظيف بحماس وحيوية لتكتشف أن هناك أدوات مهمة غير موجودة، كالأسفنجات والأقمشة و بعض الأدوات التي تساعدك في التفاصيل الأدق .لا بأس من أن تقوم برحلة الي السوبر ماركت و التأكد من أنك قمت بتغطية كافة إحتياجاتك، فمن الأفضل دائماً أن يكون لديك ما يكفي حتي و إن زاد عن الحاجة على أن تفاجأ بوجود عجز ما في الأدوات أو المنظفات.
من قال أن ترتيب بيتك لا يمكن أن يكون ممتعا؟ إذا فكرت في حالتك المزاجية عند القيام بمسح الأرضية أو ترتيب الأرفف ستجد أنها تتحسن بشكل ملحوظ كلما إنتهيت من جزء ما، و لكن إذا كنت مثلي و مثل كثير من الناس، الذين يعتمدون علي الموسيقي والتي لن تضمن جواً حيوياً فحسب، بل ستنسيك همومك ونجعلك تؤدي مهامك الصعبة راقصاً.
حتي ما تختار أن ترتديه يلعب دوراً مهماً في عملية الترتيب، فلا يجب ان تأخذ الامر علي محمل الجد بل يمكنك إرتداء بنطالك المريح المفضل والذي يمكنك غسلة بسهولة فيما بعد، فالمهم أن تريح نفسك بقدر الإمكان ليزداد شعورك بأنك ببيتك وبالتالي يزيد إقبالك علي ترتيبه.
التشتت هو أكبر عدو لخطة الترتيب المنمقة، لذا من المهم أن تحدد هدفك منذ بدء التنظيف وأن تبقيه نصب عينيك علي مدار اليوم. فقد يعجبك إنجاز بعينه و تجلس في غرفة أخرى لتستغرق فيها أكثر من ساعة لتضيع مثل ما أنجزت من وقت فمن المفيد أن يكون التلفاز مغلقاً إلا أن تنتهي من عملية الترتيب و بالتالي تضمن أنك تستطيع التركيز والإنتقال بشكل سريع لإنجاز المهام التالية.
أهنئك الآن فالبيت يبدو كما لو كان جديداً، علي الرغم من بهجة أن بيتك قد صار الآن نظيفا و لكن الحماس لتكرار نفس هذه المهام الأسبوعية قد يكون شبه معدوم. لذا فمن المفضل أن تأتي بخطة لكيفية الحافظ علي درجة من النظام والأهم ألا تدع الفوضي تتسلل إلي منزلك بسهولة في المرة القادمة.
أنت بحاجة لأن تعتاد بعض الطقوس، و تقتطع من وقتك كل يوم بعض الدقائق لتتخلص من الجرائد القديمة و أن تضع الملابس في مكانها الصحيح دائماً و لتسأل نفسك ما هي الأشياء التي ستزيحها جانباً إذا ما جاءك زائر؟ بالضبط هذه هي الاشياء التي ليس لها مكان في بيت نظيف مرتب!