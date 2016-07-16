ترتيب المنزل بلمسات سحرية

من قال أن ترتيب بيتك لا يمكن أن يكون ممتعا؟ إذا فكرت في حالتك المزاجية عند القيام بمسح الأرضية أو ترتيب الأرفف ستجد أنها تتحسن بشكل ملحوظ كلما إنتهيت من جزء ما، و لكن إذا كنت مثلي و مثل كثير من الناس، الذين يعتمدون علي الموسيقي والتي لن تضمن جواً حيوياً فحسب، بل ستنسيك همومك ونجعلك تؤدي مهامك الصعبة راقصاً.

حتي ما تختار أن ترتديه يلعب دوراً مهماً في عملية الترتيب، فلا يجب ان تأخذ الامر علي محمل الجد بل يمكنك إرتداء بنطالك المريح المفضل والذي يمكنك غسلة بسهولة فيما بعد، فالمهم أن تريح نفسك بقدر الإمكان ليزداد شعورك بأنك ببيتك وبالتالي يزيد إقبالك علي ترتيبه.