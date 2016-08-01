الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

7 حدائق تناسب كل بيت

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects بلكونة أو شرفة
Loading admin actions …

حديقة المنزل هي عنوانه، وعليه يجب أن تتلقى عناية بالغة من قِبل الخبراء لإظهارها في أبهى صورها ، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 7 نماذج مختلفة للحدائق يمكنك الاستعانة بها في منزل أحلامك. 

1- جدران بيضاء لمساحة أكبر

Residência Jardim Marajoara, MeyerCortez arquitetura & design MeyerCortez arquitetura & design بلكونة أو شرفة
MeyerCortez arquitetura &amp; design

MeyerCortez arquitetura & design
MeyerCortez arquitetura &amp; design
MeyerCortez arquitetura & design

في الغالب يكون النصيب الأصغر في المساحة للحديقة، الاهتمام بالغرف وتخصيص لها المساحة الأكبر أمر طبيعي، لأننا نقضي أغلب أوقاتنا في المساحة الداخلية للمنزل، والحديقة تكون لوقت الفراغ، لذا فأن معظم الحدائق تتسم بصغر مساحتها.

لمعالجة هذا الأمر ينصح الخبراء بالاعتماد على اللون الأبيض والألوان الفاتحة بشكل عام في دهان الجدران.

2- بركة هادئة لساحة جميلة

Casa Pollensa DB, ISLABAU constructora ISLABAU constructora مسبح
ISLABAU constructora

ISLABAU constructora
ISLABAU constructora
ISLABAU constructora

في ساحة جميلة من المنزل يمكن أن نضع طاولة تستوعب 8 أفراد، لتكون مناسبة جدًا لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، وبمساعدة اللمسات السحرية للإضاءة الصناعية والتي يمكن الاستعانة بها في أي وقت، والمنظر الهاديء للبركة الصغيرة يمكنك قضاء وقت ممتع في هذا الفناء على الرغم من صغر مساحته. 

3- مساحة متعددة الملكية

Jardín japonés para tortugas en Alicante., David Jiménez. Arquitectura y paisaje David Jiménez. Arquitectura y paisaje حديقة
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje
David Jiménez. Arquitectura y paisaje

في بعض الأحيان تكون الحديقة مساحة مشتركة، وذلك في حالة وجودها بين مبنيين، وهذا لا يمنع أبدًا أن بالاهتمام المتواصل والعناية المستمرة من قِبل ملاكها أن تصبح حديقة مذهلة كما في الصورة . 

4- حديقة صغيرة لمناخ دافيء

Reforma de vivienda en el Centro de Pamplona, Rooms de Cocinobra Rooms de Cocinobra حديقة
Rooms de Cocinobra

Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra
Rooms de Cocinobra

تعد الحديقة حتى وإن كانت تبدو غير مثيرة إلا أنها المساحة التي يمكن إعتبارها رئة المنزل، والتي لابد من وجودها خاصة في المناطق التي يتسم مناخها بالدفء، ويجب العناية بها حتى تصبح مساحة مريحة خارج المنزل. 

5- اختلاف وتناسق

Maryland Drive , Guz Architects Guz Architects بلكونة أو شرفة
Guz Architects

Maryland Drive

Guz Architects
Guz Architects
Guz Architects

عندما تكون لدينا مساحة كبيرة يجب علينا الاعتماد على تصميم دقيق حتى يمكننا من الاستفادة القصوي منها وتجنب إهدار أي متر منها، والجمع بين أشياء مختلفة لتحقيق وظائف مختلفة مع الأخذ في الاعتبار أن تسير كل هذه العناصر على نظام واحد يجعلها متناسقة مع بعضها البعض. 

6- جدران عشبية

Elegante casa em condomínio, Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados حديقة
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados
Tania Bertolucci de Souza | Arquitetos Associados

الخضرة والاعشاب العنصر المسيطر على هذا الفناء، فلم تغطي الأرض فقط بل الجدران أيضًا، بالإضافة إلى استخدام أواني مختلفة تحتوي بداخلها على نباتات متنوعة، لتشكيل حديقة حقيقية منظمة . 

7- تصميم خيالي لحديقة مذهلة

Casa GC55, Taller Estilo Arquitectura Taller Estilo Arquitectura حديقة
Taller Estilo Arquitectura

Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura
Taller Estilo Arquitectura

التصميم الخيالي لهذه المساحة صرف النظر عن المساحة الضيقة، وجعل التركيز أكثر على المظهر الخلاب الحيوي لها، وهذا يؤكد أن التصميم الجيد قادر على تخطي أي عقبات . 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا : مهمة معقدة لإدراج مسبح في فناء

أثاث بلاستيكى أم معدنى؟
شاركنا برأيك أي حديقة تتمناه أن تكون في منزل أحلامك؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً