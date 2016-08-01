7 حدائق تناسب كل بيت

حديقة المنزل هي عنوانه، وعليه يجب أن تتلقى عناية بالغة من قِبل الخبراء لإظهارها في أبهى صورها ، وفي هذا الموضوع سنعرض لك 7 نماذج مختلفة للحدائق يمكنك الاستعانة بها في منزل أحلامك.
في الغالب يكون النصيب الأصغر في المساحة للحديقة، الاهتمام بالغرف وتخصيص لها المساحة الأكبر أمر طبيعي، لأننا نقضي أغلب أوقاتنا في المساحة الداخلية للمنزل، والحديقة تكون لوقت الفراغ، لذا فأن معظم الحدائق تتسم بصغر مساحتها.
لمعالجة هذا الأمر ينصح الخبراء بالاعتماد على اللون الأبيض والألوان الفاتحة بشكل عام في دهان الجدران.
في ساحة جميلة من المنزل يمكن أن نضع طاولة تستوعب 8 أفراد، لتكون مناسبة جدًا لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو الأصدقاء، وبمساعدة اللمسات السحرية للإضاءة الصناعية والتي يمكن الاستعانة بها في أي وقت، والمنظر الهاديء للبركة الصغيرة يمكنك قضاء وقت ممتع في هذا الفناء على الرغم من صغر مساحته.
في بعض الأحيان تكون الحديقة مساحة مشتركة، وذلك في حالة وجودها بين مبنيين، وهذا لا يمنع أبدًا أن بالاهتمام المتواصل والعناية المستمرة من قِبل ملاكها أن تصبح حديقة مذهلة كما في الصورة .
تعد الحديقة حتى وإن كانت تبدو غير مثيرة إلا أنها المساحة التي يمكن إعتبارها رئة المنزل، والتي لابد من وجودها خاصة في المناطق التي يتسم مناخها بالدفء، ويجب العناية بها حتى تصبح مساحة مريحة خارج المنزل.
عندما تكون لدينا مساحة كبيرة يجب علينا الاعتماد على تصميم دقيق حتى يمكننا من الاستفادة القصوي منها وتجنب إهدار أي متر منها، والجمع بين أشياء مختلفة لتحقيق وظائف مختلفة مع الأخذ في الاعتبار أن تسير كل هذه العناصر على نظام واحد يجعلها متناسقة مع بعضها البعض.
الخضرة والاعشاب العنصر المسيطر على هذا الفناء، فلم تغطي الأرض فقط بل الجدران أيضًا، بالإضافة إلى استخدام أواني مختلفة تحتوي بداخلها على نباتات متنوعة، لتشكيل حديقة حقيقية منظمة .
التصميم الخيالي لهذه المساحة صرف النظر عن المساحة الضيقة، وجعل التركيز أكثر على المظهر الخلاب الحيوي لها، وهذا يؤكد أن التصميم الجيد قادر على تخطي أي عقبات .
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