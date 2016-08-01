7 حدائق تناسب كل بيت

في الغالب يكون النصيب الأصغر في المساحة للحديقة، الاهتمام بالغرف وتخصيص لها المساحة الأكبر أمر طبيعي، لأننا نقضي أغلب أوقاتنا في المساحة الداخلية للمنزل، والحديقة تكون لوقت الفراغ، لذا فأن معظم الحدائق تتسم بصغر مساحتها.

لمعالجة هذا الأمر ينصح الخبراء بالاعتماد على اللون الأبيض والألوان الفاتحة بشكل عام في دهان الجدران.