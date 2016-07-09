6 طرق لجعل حديقتك مساحة فاخرة

الحديقة هي جنتك الخاصة في المنزل، فهي المساحة الأمثل لقضاء أوقات ممتعة مع الأقارب والأصدقاء في العطلات الأسبوعية، والاسترخاء قليلًا وقت الظهيرة، وربما الاستمتاع بليلة سمر دافئة، لذا نقدم لك في هذا المقال، مجموعة من النصائح واللسمات السحرية، لتحويلها إلى مساحة مميزة فاخرة.
المظلة هي أحد اللمسات السحرية البسيطة التي يمكنك الاعتماد عليها لجعل حديقتك مساحة مميزة تنعم بالرفاهية، حيث توفر الظل للاحتماء من حرارة الشمس في وقت الظهيرة، إلى جانب الحماية من الرياح والأمطار في أيام الشتاء القاسية، فتسمح لك بالاستمتاع أيًا كان الوقت، فضًلا عن كونها تعطي لمسة جمالية وفقًا لتصميماتها التي تختلف بين الخشبية والمعدنية، وربما من الخوص، أو من القماش الرقيق مثل تلك التي أمامنا، والتي أضفت مظهرًًا رائعًا على المساحة الخشبية التي تحتضن أثاث من الخوص.
الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة كافٍ لمنحك جنة فاخرة في منزلك، ففي هذا التصميم أمامنا على سبيل المثال، تم اختيار خراطيم المياه الخاصة بري الحديقة، بلون ذهبي لامع وومزي، فيما تم تعليقها على حامل بتصميم يتخذ شكل قرون وعل، مطلية بلون ذهبي أيضًا، الأمر الذي شكل ديكورًا فاخرًا للغاية في أحد أركان الحديقة.
ليس هناك أفضل من إضفاء لمسة دافئة على حديقتك، من أجل الاستمتاع بالأمسيات الباردة، فوضع مدفأة ذات سطح مفتوح يسمح لك بالشواء، هو أمر يتخطى الفخامة، فيسمح لك بصنع حلوى الخطمى، وشواء بعض من النقانق، فضلًا عن التمتع بالدفء، وسط جلسة سمر تجمع الأقارب والأصدقاء في ليلة شتاء ممتعة.
أدوات الاعتناء بالحديقة كثيرة وقد تتسبب في تشوه مظهر حديقتك إذا لم تهتم بترتيبها بشكل منظم ومنمق، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال تصميم خزانة بسيطة ذات مظهر جمالي، الأمر الذي سيمنح حديقتك لمسة جمالية فاخرة ومنظمة أنيقة في الوقت ذاته، تمامًا مثل هذا التصميم البسيط والرائع، والذي تم تنفيذه من الخشب والزجاج.
الإضاءة عنصر فارق، ليس فقط في التصميم الداخلي للمنزل، ولكن أيضًا في تصميم الحديقة، فإذا ما تم توزيعها وتوظيفها ببراعة، يمكن أن تمنحك حديقة فاخرة بلمسات راقية، تتلألأ في ظلام الليل كقطعة من جنة ساحرة، ويمكنك اعتماد المصابيح لصغيرة المثبتة في الأرض، أو أعمدة الإنارة باختلاف أطوالها، وربما المشاعل أو الفوانيس، وذلك يتوقف على تصميم حديقتك.
الخصوصية هي أحد المتطلبات التي تترأس قائمة شروط أي منا لتصميم أحد أركان المنزل، ويمكنك تحقيق ذلك في حديقتك دون الانتقاص من جمالها بجدران خرسانية أو معدنية، فالأسوار الخشبية أوتلك المصنوعة من الخرسان أكثر من كافية لمنحك الخصوصية اللازمة مع مظهر جمالي يتناسب مع الطبيعة الخضراء لحديقتك، كما يمكنك اعتماد سور من المزروعات لتكتمل اللوحة الخضراء.
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