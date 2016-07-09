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6 طرق لجعل حديقتك مساحة فاخرة

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Garden Furniture, Lothian Design Lothian Design حدائقأثاث
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الحديقة هي جنتك الخاصة في المنزل، فهي المساحة الأمثل لقضاء أوقات ممتعة مع الأقارب والأصدقاء في العطلات الأسبوعية، والاسترخاء قليلًا وقت الظهيرة، وربما الاستمتاع بليلة سمر دافئة، لذا نقدم لك في هذا المقال، مجموعة من النصائح واللسمات السحرية، لتحويلها إلى مساحة مميزة فاخرة.

1. المظلة للرفاهية والاسترخاء

Garden furniture Lothian Design حدائقأثاث
Lothian Design

Garden furniture

Lothian Design
Lothian Design
Lothian Design

المظلة هي أحد اللمسات السحرية البسيطة التي يمكنك الاعتماد عليها لجعل حديقتك مساحة مميزة تنعم بالرفاهية، حيث توفر الظل للاحتماء من حرارة الشمس في وقت الظهيرة، إلى جانب الحماية من الرياح والأمطار في أيام الشتاء القاسية، فتسمح لك بالاستمتاع أيًا كان الوقت، فضًلا عن كونها تعطي لمسة جمالية وفقًا لتصميماتها التي تختلف بين الخشبية والمعدنية، وربما من الخوص، أو من القماش الرقيق مثل تلك التي أمامنا، والتي أضفت مظهرًًا رائعًا على المساحة الخشبية التي تحتضن أثاث من الخوص.

2. التفاصيل الصغيرة تصنع جنة فاخرة

Products, Garden Glory Garden Glory حدائقديكورات واكسسوارات
Garden Glory

Products

Garden Glory
Garden Glory
Garden Glory

الاهتمام بالتفاصيل الصغيرة كافٍ لمنحك جنة فاخرة في منزلك، ففي هذا التصميم أمامنا على سبيل المثال، تم اختيار خراطيم المياه الخاصة بري الحديقة، بلون ذهبي لامع وومزي، فيما تم تعليقها على حامل بتصميم يتخذ شكل قرون وعل، مطلية بلون ذهبي أيضًا، الأمر الذي شكل ديكورًا فاخرًا للغاية في أحد أركان الحديقة.

3. المدفأة للاستمتاع بالأمسيات الباردة

Stealth Boat Fire Table - Southampton Rivelin حدائقمواقد وشوايات
Rivelin

Stealth Boat Fire Table – Southampton

Rivelin
Rivelin
Rivelin

ليس هناك أفضل من إضفاء لمسة دافئة على حديقتك، من أجل الاستمتاع بالأمسيات الباردة، فوضع مدفأة ذات سطح مفتوح يسمح لك بالشواء، هو أمر يتخطى الفخامة، فيسمح لك بصنع حلوى الخطمى، وشواء بعض من النقانق، فضلًا عن التمتع بالدفء، وسط جلسة سمر تجمع الأقارب والأصدقاء في ليلة شتاء ممتعة.

4. الترتيب والنظام سر الأناقة

Landscaping and Garden Storage, Heritage Gardens UK Online Garden Centre Heritage Gardens UK Online Garden Centre حدائقأثاث
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

Landscaping and Garden Storage

Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre
Heritage Gardens UK Online Garden Centre

أدوات الاعتناء بالحديقة كثيرة وقد تتسبب في تشوه مظهر حديقتك إذا لم تهتم بترتيبها بشكل منظم ومنمق، ويمكنك تحقيق ذلك من خلال تصميم خزانة بسيطة ذات مظهر جمالي، الأمر الذي سيمنح حديقتك لمسة جمالية فاخرة ومنظمة أنيقة في الوقت ذاته، تمامًا مثل هذا التصميم البسيط والرائع، والذي تم تنفيذه من الخشب والزجاج.

5. دع حديقتك تتلألأ في الظلام

Garden LED Hurricane Lamps Dotcomgiftshop حدائقإضاءة
Dotcomgiftshop

Garden LED Hurricane Lamps

Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop
Dotcomgiftshop

الإضاءة عنصر فارق، ليس فقط في التصميم الداخلي للمنزل، ولكن أيضًا في تصميم الحديقة، فإذا ما تم توزيعها وتوظيفها ببراعة، يمكن أن تمنحك حديقة فاخرة بلمسات راقية، تتلألأ في ظلام الليل كقطعة من جنة ساحرة، ويمكنك اعتماد المصابيح لصغيرة المثبتة في الأرض، أو أعمدة الإنارة باختلاف أطوالها، وربما المشاعل أو الفوانيس، وذلك يتوقف على تصميم حديقتك.

6. تمتع بالخصوصية بعيدًا عن الجدران الخرسانية

Moderner Sichtschutz: individuell, dezent, flexibel, stabil ..., GH Product Solutions GH Product Solutions حدائقأسوار وجدران
GH Product Solutions

GH Product Solutions
GH Product Solutions
GH Product Solutions

الخصوصية هي أحد المتطلبات التي تترأس قائمة شروط أي منا لتصميم أحد أركان المنزل، ويمكنك تحقيق ذلك في حديقتك دون الانتقاص من جمالها بجدران خرسانية أو معدنية، فالأسوار الخشبية أوتلك المصنوعة من الخرسان أكثر من كافية لمنحك الخصوصية اللازمة مع مظهر جمالي يتناسب مع الطبيعة الخضراء لحديقتك، كما يمكنك اعتماد سور من المزروعات لتكتمل اللوحة الخضراء.

لمزيد من التصميمات المميزة للحدائق، تفضلوا بقراءة المقال التالي، 5 أفكار لحديقة منزل مميزة.

8 أفكار مذهلة للجدران الحجرية
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