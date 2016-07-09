6 طرق لجعل حديقتك مساحة فاخرة

الخصوصية هي أحد المتطلبات التي تترأس قائمة شروط أي منا لتصميم أحد أركان المنزل، ويمكنك تحقيق ذلك في حديقتك دون الانتقاص من جمالها بجدران خرسانية أو معدنية، فالأسوار الخشبية أوتلك المصنوعة من الخرسان أكثر من كافية لمنحك الخصوصية اللازمة مع مظهر جمالي يتناسب مع الطبيعة الخضراء لحديقتك، كما يمكنك اعتماد سور من المزروعات لتكتمل اللوحة الخضراء.

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