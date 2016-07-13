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5 أفكار لمدخل منزل لافت للأنظار

Seham Elminshawy Seham Elminshawy
Casa R, AD2P AD2P سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
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مدخل منزلك كمقدمة الكتاب، إن لم يكن جذابًا ولافتًا للأنظار، لن يكن الباقي ذو أهمية، لذا عليك توخي الحذر عند تصميمه، واتخاذ قراراتك واختياراتك بحرص وبدقة، ليُصبح حقًا عنوانًا لمنزلك، ومقدمة مشوقة لأجواءه وبقية غرفه.

في هذا المقال، نقدم لك 5 أفكار، تساعدك على الوصول إلى التصميم المناسب للفت أنظار زوارك، وجذب اهتمامهم منذ الخطوة الأولى لهم داخل المنزل، لنكتشف كيف ذلك..

1. ألوان متناقضة للتركيز على التفاصيل

Casa M - Latina, Emanuela Gallerani Architetto Emanuela Gallerani Architetto الممر والمدخل
Emanuela Gallerani Architetto

Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto
Emanuela Gallerani Architetto

هناك بعض الأسرار الخاصة بلفت الأنظار، ومن بينها، تناقض الألوان، حيث أن تلك الحيلة قادرة على جذب الانتباه للتركيز مع التفاصيل، ويمكنك تطبيقها في الجدارن والأرضيات، وربما الأثاث.

في النموذج الذي نراه في تلك الصورة، استخم المصمم مبدأ التناقض بين الجدران والأثاث، فأعطى الجدران لونًا أبيضًا مُشرقًا، وناقضه بذلك الكرسي الخشبي الأنيق، بلونه الأسود القاتم، ليلفت الأنظار فورًا إلى تفاصيل الغرفة من حيث الأطر الملونة المعلقة على الجدار الأبيض، والأرضية البيج القابعة أسفل الكرسي الأسود.

2. خلفية جذابة لتحديد المدخل

Carte da parati e tessuti d'arredamento Sanderson e Morris, B&B Distribuzione B&B Distribuzione سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
B&amp;B Distribuzione

B&B Distribuzione
B&amp;B Distribuzione
B&B Distribuzione

يمكنك جعل مدخل المنزل أنيقًا ومرحبًا بزواره من خلال خلفية جذابة تتحقق بورق حائط ملون، مع نقوش رقيقة، كهذا النموذج الذي استخدم اللون الأخضر النابض بالحياة، مع نقشة أوراق الشجر، التي ساعدته في اختيار الأثاث بسهولة ليتناسب مع الطبيعة الخضراء، حيث اللمسات الخشبية، والسجاد المصنوع يدويًا.

3. لمسات رئيسية لتقديم موجزًا

Casa R, AD2P AD2P سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
AD2P

AD2P
AD2P
AD2P

حتى يعبر مدخلك عن الأجواء العامة للمنزل، عليك بإضفاء بعض اللمسات الرئيسية البسيطة، التي تقدم موجزًا عن الداخل، ربما ببعض قطع الديكور، أو بعض من قطع الاثاث، وربما من خلال ألوان الجدران والأرضية.

في هذا التصميم على سبيل المثال، يمكننا من خلال المدخل، استنباط النمط الكلاسيكي الأنيق للمنزل، حيث المنضدة الخشبية بلونها البني الأصيل، والإطار المذهب الذي يحيط بلوحة للطبيعة قد عُلقت على الجدار ذو اللون الرمادي المحايد والهادئ، فضلًا عن اللمسات الكلاسيكية المزينة للمنضدة، من إناء الزهور الزجاجي، والأطباق الخزفية، والإطار المذهب الصغير.

4. تقديم مباشر من خلال غرفة المعيشة

Attico a Monte di Procida, PDV studio di progettazione PDV studio di progettazione سلالم وأروقة مقاعد
PDV studio di progettazione

PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione
PDV studio di progettazione

عندما تفتقد إلى الممرات والطرقات في بداية منزلك، عليك أن تجعل غرفة المعيشة بديلًا مناسبًا، فتعرض من خلالها شخصيتك وذوقك بصراحة ووضوح، ففي هذا التصميم أمامنا، يمكننا من خلال غرفة المعيشة، أن نشعر بالأجواء العصرية المرحة والحيوية للشقة بأكملها، حيث الألوان الجريئة، وقطع الديكور الفريدة، والجدران المزخرفة بأناقة.

5. التلاعب بالأضواء للتأثير على المساحات

Interior Irsina_MATERA, B+P architetti B+P architetti الممر الحديث، المدخل و الدرج
B+P architetti

B+P architetti
B+P architetti
B+P architetti

الضوء هو أحد الحيل الأساسية للتصميم الداخلي لأي منزل، والذي يمكن باستخدامه، التأثير على المساحات من خلال التركيز على العمق والأبعاد، ففي هذا التصميم، نرى كيف استخدمت الأضواء المخفية في السقف، لتسليط الأنظار على تصميم الأرضية الملونة، وألوان الجدران التي تلعب مع الضوء جنبًا إلى جنب، دورًأ بارزًا لمنح المدخل اتساعًأ وهميًا.

لمزيد من التصميمات المميزة لمدخل المنزل، تفضلوا بقراءة المقال التالي، الدخول إلى الجمال من هذه المداخل.

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