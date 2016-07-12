كيف تصنع شرفة لمنزلك في 6 خطوات؟

بجانب اهتمامنا في هوميفاي بالتصميم والعمارة والديكور فإننا نهتم أيضًا بتقديم أفكار لزائرينا لتعلم صناعة بعض الأشياء بأنفسهم. بالرغم من كونها مغامرة لا يقدم عليها الكثيرون إلا أن البعض لديه الاستعداد وبينهم بين البدأ في المشاريع التي يريدون تنفيذها خطوة واحدة وهي تشجيعهم من خلال تقديم بعض النصائح والخطوات الواضحة التي يمكنهم اتباعها بكل سهولة وسلاسة. كمقال مبادئ تأسيس حديقة في شرفتك و دليلك لتحويل حوائط بيتك إلى لوحات فنية. ننصح أيضًا من يريد الإقدام على تصميم شيئًا بنفسه أن يكون لديه خبرة سابقة في الديكور والإنشاء. وإن كان مبتدئًا ندعوه للتعاقد مع شركة تقوم به نيابة عنه حتى يتعلّم بالتدريج لأن في الأول والآخر سلامتك هي أهم شيء.
دعونا نرى كيفية صناعة شرفة لمنزلك في 7 خطوات.
عند اختيار تصميم شرفة منزلك، وكأي نوع آخر من الفن المعماري والبناءات ستجد اختيارات كثيرة لا حصر لها. تستطيع أن تختار للبلاط التقليدي الذي يعطي انطباعًا ريفيًا بسيطًا يحاكي الطبيعة الموجودة في حديقتك؛ أو أن يكون اختيارك من بين التصميم الخشبي أو الحديد أو الألومنيوم أو الكثير من التصميمات المختلفة والمواد المتاحة لصناعة الشرفات. ننصحك أن تحاول اختيار تصميم يناسب أيضًا المساحة المتاحة لبناء الشرفة. وبعد الاختيار ابدأ بوضع ميزانية لهذا المشروع واذهب لأقرب محل لمواد البناء.
الأخشاب والبلاط والأقشمة والخوص والقش هي من المواد الشائع استخدامها في صنع الشرفات. لكل منهم مزاياه وكفاءته من حيث مرور الضوء وحجبه ودخول الهواء والرياح كذلك. فمن الممكن أن تختار تصميمًا غير مناسبًا فيوقف الهواء ويمنعه من الدخول فتشعر دائمًا بالحر. يجب أن تضع في الحسبان أن كلما اخترت موادًا صلبة وثقيلة، كالبلاط مثلا، ستضطر لجعل الأساسات أكثر متانة وهذا يعني بالطبع ميزانية أكبر ومجهود أكبر كذلك. اختر المواد التي تناسبك من حيث المجهود والميزانية والمناخ الذي عليه المنطقة التي تعيش فيها.
قبل أن تبدأ في بناء الشرفة، من المهم جدًا أن تعلم ما يلي:
حالة التربة مهمة جدًا للتأكد من متانة البناء وقوته حتى لا تحدث مشكلة في المستقبل ويُهدم كل ما فعلته. لهذا في البداية يجب عليك دراسة خصائص ترتبك حتى لا تعرض شرفتك للانهيار والأسوأ من ذلك أن يؤذَى أحد أفراد أسرتك إذا تعرضت الشرفة لجو سئ وهي غير مستعدة لهذا النوع من المناخات. يجب لتربة حديقتك أن تكون صلبة ، متماسكة ومضغوطة، ويمكنك الاستعانة بمتخصص لزيادة الأمان والتأكيد على مقاومتها لكل العوامل والتغيرات.
تكملة لما سبق، ولكن ماذا لو كان نوه التربة غير صلبة ؛ أرض سبخة غير متماسكة ورطبة؟ في هذه الحالة من الأفضل أن يتم تغطيتها بأرض من الخرسانة أو أرض إسمنتية. وهناك طريقة أخرى لتقوية الأساس وهي استخدام كلاليب ومصاميل تثبيت مدقوقة في الأرض عند مسافة حوالي 70 سم لتأمين الشرفة أمام التقلبات المناخية.
بعد الانتهاء من حل مشاكل الأساسات، يجب علينا الآن أن نفكر في كيفية بناء هيكل الشرفة. فستبدأ بطبيعة الحال بإقامة العواميد عند مصاميل التثبيت التي وضعتها من قبل. الخشب من أفضل المواد المستخدمة لبناء الشرفات لأنها تتميز بالمتانة والقوة وبالطبع الجمال! ولكن يجب أن تتعامل معها بعناية. ومن نصائحنا أن كلما كانت المواد أخف كلما كانت أفضل.
بعد وضع الأساس وإقامة العواميد. يأتي الآن دور رفع السقف. السقف المستوي هو الأسهل على الإطلاق في التنفيذ. ولكن إذا كنت تريد أن تجازف قليلًا يمكنك أن تفكر في السقف الجملوني الذي يعطي المبنى منظرًا أجمل.
إذا كنت تريد لشرفتك أن تكون مقفلة، فيمكنك أن تضيف لها سور ونوافذ. من الأفضل أن تكون النوافذ كبيرة حتى لا تتحول لغرفة وتعطي لك الفرصة لترى ما بالخارج كأنها شرفة مفتوحة ولتسمح أيضًا بدخول أشعة الشمس. قد تلجأ للشرفة المقفلة بشكل مؤقت لتحميك من البرد وتقوم بإزالة النوافذ الكبيرة في الصيف. لا تنس إضافة تلك الأوزان الزائدة للسور والنوافذ لحساباتك.