كيف تصنع شرفة لمنزلك في 6 خطوات؟

قبل أن تبدأ في بناء الشرفة، من المهم جدًا أن تعلم ما يلي:

حالة التربة مهمة جدًا للتأكد من متانة البناء وقوته حتى لا تحدث مشكلة في المستقبل ويُهدم كل ما فعلته. لهذا في البداية يجب عليك دراسة خصائص ترتبك حتى لا تعرض شرفتك للانهيار والأسوأ من ذلك أن يؤذَى أحد أفراد أسرتك إذا تعرضت الشرفة لجو سئ وهي غير مستعدة لهذا النوع من المناخات. يجب لتربة حديقتك أن تكون صلبة ، متماسكة ومضغوطة، ويمكنك الاستعانة بمتخصص لزيادة الأمان والتأكيد على مقاومتها لكل العوامل والتغيرات.