5 أفكار من منازل صغيرة وأنيقة

إذا كان لديك بيت صغير وتريد توفير كل وسائل الراحة، فمن المهم توسيع المساحة لتجنب الشعور بالضيق والحصول على أقصى استفادة من الفراغ، فالبيت الصغير لو تم تصميمه وتنظمه جيداً سوف تنجح في إظهاره أكبر من حجمه الأصلى.

عامل مهم هو لون دهان الحوائط، فكل ما كان فاتح اللون كلما كانت فرصة إظهاره و خلق عمق له أكبر. ففي حالة المنازل الصغيرة، ركز على الألوان الرائقة و المحايدة في الفراغات الرئيسية، أما بالنسبة لغرف مثل النوم أو الحمام فيمكنك إختيارألوان جريئة. الفكرة ان تحافظ على باليتة محايدة و التي يمكنها التماشي مع الاكسسوارات و القطع الفنية التي يمكن أن تضيفها فيما بعد. سوف أترككم مع بعض الأفكارعن كيفية تحسين الفراغات و الحصول على أقصى استفادة و استغلال للغرف..