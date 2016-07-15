5 أفكار من منازل صغيرة وأنيقة

إذا كان لديك بيت صغير وتريد توفير كل وسائل الراحة، فمن المهم توسيع المساحة لتجنب الشعور بالضيق والحصول على أقصى استفادة من الفراغ، فالبيت الصغير لو تم تصميمه وتنظمه جيداً سوف تنجح في إظهاره أكبر من حجمه الأصلى.
عامل مهم هو لون دهان الحوائط، فكل ما كان فاتح اللون كلما كانت فرصة إظهاره و خلق عمق له أكبر. ففي حالة المنازل الصغيرة، ركز على الألوان الرائقة و المحايدة في الفراغات الرئيسية، أما بالنسبة لغرف مثل النوم أو الحمام فيمكنك إختيارألوان جريئة. الفكرة ان تحافظ على باليتة محايدة و التي يمكنها التماشي مع الاكسسوارات و القطع الفنية التي يمكن أن تضيفها فيما بعد. سوف أترككم مع بعض الأفكارعن كيفية تحسين الفراغات و الحصول على أقصى استفادة و استغلال للغرف..
المدخل من أهم أجزاء البيت، فهو واجهة لشخصية البيت وأصحابه، و لذلك يجب أن يكون عملي و مريح. فإذا كان الفراغ صغير يجب ألا يملئء باكسسوارات وديكورات و أثاث كبير قد يعيق الحركة ولكن يجب التركيز على المكان والإضاءة الجيدة مع الألوان الفاتحة، فكل هذه العوامل قادرة على توصيل الإنطباع المناسب عن الفراغ، يمكنك أيضاً وضع مرايات على إرتفاعات مختلفة لتعطي عمق للفراغ.
يمكنك إختيار طراز المينمال عن طريق استخدام أثاث بسيط و ترك مساحة من الفراغ ليتنفس و يُظهر البيت بصورة أكبر، أيضاً من الأساليب الذكية هي إختيار الأثاث ذو الوظيفة المزدوجة و الذي يأخذ مساحات صغيرة. الهدف هو الحصول على فراغ ذو تأثير بصري مريح و خاصة عند إختيار خامات شفافة مثل الزجاج و الأكريليك و الذي بدوره يعطي لمسة أنيقة من الطراز المودرن.
في البيوت الصغيرة يفضل إختيار المساقط المفتوحة حيث يتم دمج فراغين في فراغ واحد بطريقة ذكية وعملية، فعن طريق التنظيم الجيد يتم الحصول على أقصى إستفادة من الفراغ فيمكن وضع طاولة الطعام بالقرب من المطبخ، مثل هذا المثال من تصميم ROVER BC.
لتوفير المساحة فيمكن استخدام بعض الأثاث ذو طبيعة خاصة بحيث يفرد و يطوى عند الحاجة مثلاً، ففي حالة الفراغات الصغيرة يفضل ضمه عند عدم الحاجة والحصول على إمكانياتة الكاملة عند الحاجة فقط.
الحمام في البيوت الصغيرة يجب أن يكون عملي و مريح، حيث يجب تنظيمه بحذر، فننصح بعدم وضع العديد من الاكسسوارات والأثاث و القطع بدون داعي في الحمام كما يجب إختيار الألوان المناسبة و المريحة بصرياً و إستغلال الحائط لتعليق الأرفف أو المعلقات أو المرايات و الذي سوف يحسن من مساحة و جودة الفراغ.
لو سمح لك إرتفاع الفراغ باستغلال المساحة الرئسية لعمل غرفة نوم ذات مستويين، فيمكنك عمل سريرعالي مثل هذا المثال والذي سوف يعطية خصوصية كما سيعطي مساحة إضافية للتخزين أسفل السرير وعمل أدراج مثلا أو مساحة لوضع الصناديق، فسيسمح للاستغلال غرفة النوم لأقصى درجة.