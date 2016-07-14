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تصميمات شابى شيك المبهجة

هنادى موسى هنادى موسى
homify جدران وأرضياتبلاط
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(شابى شيكchic-Shabby)هو نمط من أنماط التصميم الداخلى حيث يتم اختيار الأثاث والمفروشات بناء على فترة زمنية محددة ودمجهم مع الأثاث الحديث بمنتهى التناسق، وقد ظهرت تلك الطريقة فى الديكور المنازل الريفية الكبيرة فى بريطانيا والتى تمزج بين الأثاث القديم مع الأثاث العصرى وتتميز بإستخدام ألوان باستيل مثل الوردى والأخضر إلخ .

ويتسم هذا النمط بالتركيز على نقطتين مختلفتين أن يكون الأثاث قديم وأنيق فى نفس الوقت ومن العناصر الشائعة التى يتم استخدامها فى هذه التصميمات الحديد مع الخشب .

إن كنت تبحث عن تصميمات مميزة ورومانسية بالتأكيد تحتاج لمتابعة تصميمات شابى شيك .

مدخل مميز

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

بالتأكيد مدخل المنزل من الأماكن الأولى التى نعتنى بتصميم ديكور مميز لها خاطف للنظر بتفاصيل متقنة وبسيطة وتبث الدفء على الزائرين بمجرد دخولهم للمنزل، هنا تم استخدام خزانة من فترة قديمة وبطلائها بلون أبيض هادىء ينشر الراحة والهدوء على المكان مع وضع بعض الزهور وتخصيص مكان لمتعلقات الزوار من قبعات أو جواكت.

غرفة صغيرة

Appartamento Torino Centro storico, Loredana Vingelli Home Decor Loredana Vingelli Home Decor غرفة المعيشة
Loredana Vingelli Home Decor

Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor
Loredana Vingelli Home Decor

رغم صغر مساحة الغرفة إلا اختيار ألوان هادئة مثل الأبيض وترتيب قطع أثاث بسيطة ومناسبة للمساحة يضفى على الغرفة المزيد من الراحة والهدوء. ونلاحظ هنا المزج بين كرسى صالون كلاسيكى مع خزانة عصرية وشاشة تلفاز.

وتتناسق ألوان ونوع الستائر مع الأرضية الخشبية الطبيعية كما أن الإضاءة الموزعة بسقف الغرفة تظلل الخزانة وتعكس أنوار هادئة تتماشى مع أناقة الغرفة .

طاولة العشاء

'Vintage' shabby chic white extending fir table by Sedit homify غرفة السفرةطاولات
homify

'Vintage' shabby chic white extending fir table by Sedit

homify
homify
homify

كما أشرنا من قبل تعتمد معظم التصميمات فى نمط الشابى شيك على استخدام الخشب فى الأثاث لما له من دور رئيسى فى تحديد الإنطباع الغالب فى الغرفة فهنا تم دمج الخشب مع إضاءة حديثة وألوان بسيطة ليضفى التصميم على المكان انطباع فريد.

المطبخ

CUCINA ATENA , ROMANO MOBILI dal 1960 ROMANO MOBILI dal 1960 مطبخ
ROMANO MOBILI dal 1960

ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960
ROMANO MOBILI dal 1960

هل لاحظت كم يبدو ذلك التصميم جذاب ؟ لن تتوقع من أول وهلة بان هذه الغرفة هى المطبخ، قكم تبدو خزانات المطبخ أنيقة كقطعة أثاث فى متحف ونقشات الأخضر على طلاء الحائط  مع اللون الأبيض مع وحدة إضاءة كلاسيكة كل ذلك جمعه تصميم شابى شيك بمنتهى الأناقة والبساطة ليصبح المطبخ قطعة فنية فريدة.

بيت المزرعة

AGNESE 3 - CUCINELUBE, Studio Ferriani Studio Ferriani مطبخألواح المطبخ
Studio Ferriani

Studio Ferriani
Studio Ferriani
Studio Ferriani

تجديد النمط التقليدى لبيت المزرعة بألوان طلاء هادئة ومضيئة للجدران والأثاث أضاف إضاءة أكبر للمنزل ككل سواء بالإضاءة الطبيعة المتوفرة مع ألوان المنزل.

فالحفاظ على العنصر الأساسى بالمنزل وهو تصميمه كبيت مزرعة وإعادة الديكور بشكل حديث ومتناسق هو مايحاول أن يصل إليه نمط الشابى شيك فى هذا المنزل.

غرفة النوم

Mobili in stile Shabby Chic, Mobilinolimit Mobilinolimit غرفة نومخزانة الملابس
Mobilinolimit

Mobilinolimit
Mobilinolimit
Mobilinolimit

 فى غرفة النوم يظهر بقوة نمط الشابى شيك فى خزانة الملابس والأبواب والسرير ودمجهم مع الأرضيات والطلاء العصرى بحيث يجعل من الغرفة نمط مناسب فى كل العصور.

تراس مبهج

" Classico con esuberanza " , MASSIMO SEMOLA PROGETTAZIONE GIARDINI MILANO MASSIMO SEMOLA PROGETTAZIONE GIARDINI MILANO بلكونة أو شرفة
MASSIMO SEMOLA PROGETTAZIONE GIARDINI MILANO

MASSIMO SEMOLA PROGETTAZIONE GIARDINI MILANO
MASSIMO SEMOLA PROGETTAZIONE GIARDINI MILANO
MASSIMO SEMOLA PROGETTAZIONE GIARDINI MILANO

وبالتأكيد لن ننسى التراس فيمكننا تطبيق فيها نمط الشابى شيك مثلما يوجد فى هذا التصميم الكراسى والطاولة التى تتميز بالبساطة فى التصميم والألوان ليصبح لدينا تراس مميز يحاوطه الأشجار والزهور ويصبح ركنك المفضل للإسترخاء.

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الحائط الأخضر
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