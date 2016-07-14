تصميمات شابى شيك المبهجة

(شابى شيكchic-Shabby)هو نمط من أنماط التصميم الداخلى حيث يتم اختيار الأثاث والمفروشات بناء على فترة زمنية محددة ودمجهم مع الأثاث الحديث بمنتهى التناسق، وقد ظهرت تلك الطريقة فى الديكور المنازل الريفية الكبيرة فى بريطانيا والتى تمزج بين الأثاث القديم مع الأثاث العصرى وتتميز بإستخدام ألوان باستيل مثل الوردى والأخضر إلخ .

ويتسم هذا النمط بالتركيز على نقطتين مختلفتين أن يكون الأثاث قديم وأنيق فى نفس الوقت ومن العناصر الشائعة التى يتم استخدامها فى هذه التصميمات الحديد مع الخشب .

إن كنت تبحث عن تصميمات مميزة ورومانسية بالتأكيد تحتاج لمتابعة تصميمات شابى شيك .