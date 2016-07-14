تصميمات شابى شيك المبهجة

(شابى شيكchic-Shabby)هو نمط من أنماط التصميم الداخلى حيث يتم اختيار الأثاث والمفروشات بناء على فترة زمنية محددة ودمجهم مع الأثاث الحديث بمنتهى التناسق، وقد ظهرت تلك الطريقة فى الديكور المنازل الريفية الكبيرة فى بريطانيا والتى تمزج بين الأثاث القديم مع الأثاث العصرى وتتميز بإستخدام ألوان باستيل مثل الوردى والأخضر إلخ .
ويتسم هذا النمط بالتركيز على نقطتين مختلفتين أن يكون الأثاث قديم وأنيق فى نفس الوقت ومن العناصر الشائعة التى يتم استخدامها فى هذه التصميمات الحديد مع الخشب .
إن كنت تبحث عن تصميمات مميزة ورومانسية بالتأكيد تحتاج لمتابعة تصميمات شابى شيك .
بالتأكيد مدخل المنزل من الأماكن الأولى التى نعتنى بتصميم ديكور مميز لها خاطف للنظر بتفاصيل متقنة وبسيطة وتبث الدفء على الزائرين بمجرد دخولهم للمنزل، هنا تم استخدام خزانة من فترة قديمة وبطلائها بلون أبيض هادىء ينشر الراحة والهدوء على المكان مع وضع بعض الزهور وتخصيص مكان لمتعلقات الزوار من قبعات أو جواكت.
رغم صغر مساحة الغرفة إلا اختيار ألوان هادئة مثل الأبيض وترتيب قطع أثاث بسيطة ومناسبة للمساحة يضفى على الغرفة المزيد من الراحة والهدوء. ونلاحظ هنا المزج بين كرسى صالون كلاسيكى مع خزانة عصرية وشاشة تلفاز.
وتتناسق ألوان ونوع الستائر مع الأرضية الخشبية الطبيعية كما أن الإضاءة الموزعة بسقف الغرفة تظلل الخزانة وتعكس أنوار هادئة تتماشى مع أناقة الغرفة .
كما أشرنا من قبل تعتمد معظم التصميمات فى نمط الشابى شيك على استخدام الخشب فى الأثاث لما له من دور رئيسى فى تحديد الإنطباع الغالب فى الغرفة فهنا تم دمج الخشب مع إضاءة حديثة وألوان بسيطة ليضفى التصميم على المكان انطباع فريد.
هل لاحظت كم يبدو ذلك التصميم جذاب ؟ لن تتوقع من أول وهلة بان هذه الغرفة هى المطبخ، قكم تبدو خزانات المطبخ أنيقة كقطعة أثاث فى متحف ونقشات الأخضر على طلاء الحائط مع اللون الأبيض مع وحدة إضاءة كلاسيكة كل ذلك جمعه تصميم شابى شيك بمنتهى الأناقة والبساطة ليصبح المطبخ قطعة فنية فريدة.
تجديد النمط التقليدى لبيت المزرعة بألوان طلاء هادئة ومضيئة للجدران والأثاث أضاف إضاءة أكبر للمنزل ككل سواء بالإضاءة الطبيعة المتوفرة مع ألوان المنزل.
فالحفاظ على العنصر الأساسى بالمنزل وهو تصميمه كبيت مزرعة وإعادة الديكور بشكل حديث ومتناسق هو مايحاول أن يصل إليه نمط الشابى شيك فى هذا المنزل.
فى غرفة النوم يظهر بقوة نمط الشابى شيك فى خزانة الملابس والأبواب والسرير ودمجهم مع الأرضيات والطلاء العصرى بحيث يجعل من الغرفة نمط مناسب فى كل العصور.
وبالتأكيد لن ننسى التراس فيمكننا تطبيق فيها نمط الشابى شيك مثلما يوجد فى هذا التصميم الكراسى والطاولة التى تتميز بالبساطة فى التصميم والألوان ليصبح لدينا تراس مميز يحاوطه الأشجار والزهور ويصبح ركنك المفضل للإسترخاء.
اقرأ أيضًا:الطبيعة كجزء من التصميم .. إعادة إحياء منزل مكسيكي