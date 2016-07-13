منزل الواحه لعطلات ممتعه ..

المنزل يمكن أن يضم الكثير من الضيوف و العديد من الأصدقاء للإستمتاع برحلات الصيد و السفاري ، لأنه يحتوى على الكثير من غرف النوم المريحه و الفاخره ، و التى تجعل المنزل يتسع للجميع . و نتناول هنا واحده من تلك الغرفه ، و التى نلاحظ فيها وفرة التفاصيل بالرغم من عنصر البساطه الذي يشملها .

الغرفه باللون الرمادي الحيادي ، و لكن بدرجات متفاوته ، للحصول على التنوع و تجنب عناصر التشتيت كلما أمكن . و سقف الغرفه العالي جعل من الممكن وضع رف خشبي مرتفع فوق السرير ، يتدلى منه مصابيح صغيره عصريه على ارتفاع منخفض في تصميم رقيق و ناعم .