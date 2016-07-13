منزل الواحه لعطلات ممتعه ..

سنزور اليوم منزلاً فريداً من نوعه ، تستشعر فيه جو الواحة النقي و الحياه الريفيه الرائعه . و المنزل من تصميم SA&V و يقع وسط الصحراء البرتغاليه الجنوبيه ، و يطل على بحيرات تركوازيه خلابه . سنتذوق فيه سوياً متعة المعيشه وسط الطبيعه ، و استخدام أساليب الحياه التقليديه الممتعه من الزراعه و الصيد بعيداً عن التكنولوجيا و جنون الحداثه .
يظهر المنزل كبناء مبهج وسط السهول و الوديان الرائعه ، حيث تزين بالأبيض و الطوبي الحيوي . و نلاحظ التناغم بين المنزل و ماحوله باستخدام خامة الخشب بوفره في الهيكل الخارجي للمنزل ، و استخدام الكثير من الخامات الطبيعيه الأخرى في الأركان الداخليه للمنزل .
النخل الشامخ يتألق من الأبواب الزجاجيه الكبيره ، ليشكل لوحه فنيه مع الرمال الذهبيه الساحره و الأشعه الشمسيه . و الغرفه تتحلى بعناصر الراحه و الهدوء ، و نلاحظ استخدام الجلود الفاخره في الغرفه ، لتعبر عن حب رياضة الصيد و الطبيعه البريه المحيطه . نجد أيضاً العديد من التحف التراثيه و الكلاسيكيه و التذكارات مثل أنياب الأفيال تزين الغرفه ، مما يدل على حب الأسره للرحلات و الإستكشاف الدائم .
المطبخ بلون البيج الفاتح أنيق و مرتب ، يعتمد على أواني فخاريه و مزهريات تقليديه و يدوية الصنع للتعبير عن البيئة الخارجيه للمنزل . و بلاط المطبخ أنيق من درجات متفاوته للون واحد ، و يتوسط فضاء المطبخ طاولة طعام بنمط ريفي مميز .
غرفة المعيشه تتميز بأثاث مريح بنمط ريفي ، حيث الكراسي الخشبيه الملونه و طاولة القهوه المميزه . و بعض اللمسات الشرقيه في أبواب الخزانه المفرغه بزخارف جميله و الألوان الدافئه في نقوشات الأرائك . و كانت المدفأه الحديديه الضخمه الممتده حتى السقف ، إضافه عصريه واضحه للغرفه ، و تضفي الدفء على هذا المكان المريح .
المنزل يمكن أن يضم الكثير من الضيوف و العديد من الأصدقاء للإستمتاع برحلات الصيد و السفاري ، لأنه يحتوى على الكثير من غرف النوم المريحه و الفاخره ، و التى تجعل المنزل يتسع للجميع . و نتناول هنا واحده من تلك الغرفه ، و التى نلاحظ فيها وفرة التفاصيل بالرغم من عنصر البساطه الذي يشملها .
الغرفه باللون الرمادي الحيادي ، و لكن بدرجات متفاوته ، للحصول على التنوع و تجنب عناصر التشتيت كلما أمكن . و سقف الغرفه العالي جعل من الممكن وضع رف خشبي مرتفع فوق السرير ، يتدلى منه مصابيح صغيره عصريه على ارتفاع منخفض في تصميم رقيق و ناعم .
اختيار رخام الحمام بخامة ملونه طبيعيه بدرجات من البني و الرمادي رائع للغايه ، ولا يحتاج إلى إضافات فهو زينه في حد ذاته . لذا جاء معه تصاميم بسيطه مثل مرآه بتصميم مستطيل و حوض حاد الزوايا و كانت سلال الخوص و الشباك الخشبي التقليدي رائعين في التنسيق بين الحمام و الحياه الريفيه التى يطل عليها . و جاءت اللمسات العصريه في الحمام محدوده من المعدن اللامع ، لتجنب ظهور الحمام بشكل مبالغ فيه .
المنزل يتمتع بتراس مثالي للنمط الريفي ، حيث المظله الخشبيه و الموقد المعدني للتدفأه . و تعتبر حديقة هذا المنزل من أضخم الحدائق لأنها تتمثل في الواحه المحيطه و البيئه الرائعه التى تحتضن المنزل و هو ما يجعل المكان يبدو جزء من الجنه .