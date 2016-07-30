أفكار تخزينية لغرف الأطفال

غرف الأطفال من أكثر الغرف قابلية للفوضى، فأغلب أغراض الأطفال صغيرة و سهلة في التكتل أوالضياع بسبب عدم وجود مكان كافي للتخزين أو لعب الأطفال في النظام حين يكون تحت أيديهم فتنتج عن هذا فوضى لا تنتهي.
دعونا نعرض لكم بعض الأفكارالتخزينية و المناسبة لغرف الأطفال و أغراضهم الصغيرة المتسللة في كل مكان.
يفضل ملئ غرف الأطفال بالخزانات واستغلال كل المساحات التي يمكن استغلالها لخلق مكان تخزيني لجميع الأغراض وإبعادها عن أيدي الأطفال.
ففي هذا المثال تم استخدام طاولة كلاسيكية قديمة بأرفف ووضع داخلها صناديق من الخوص مدهونة باللون الأبيض و متناسقة وذات شكل رائع. يمكنك وضع شريطة أو شعار لتسمية كل صندوق ليسهل عليك تخزين والحصول عما تبحث عنه.
يمكنك بناء رفوف على شكل يحبه الأطفال لوضع الكتب والألعاب مثل هذا المثال، فقد تم بناء هيكل على شكل شجرة شكله جميل وأيضاً عملي.
بسبب صغر أحجام أغراض الأطفال فأفضل الطرق لتخزين أدواتهم و أغراضهم هي الأدراج، ولا ننسى مقسمات الأدراج لتجنب الفوضى الناتجة عن خلط الأغراض و الإستخدام المتكرر، فمن المهم توفير وحدة أدراج مقسمة في غرفة الأطفال.
أسوأ عدو لغرف الأطفال هو لعبهم المنتشرة في كل مكان، و أحد الوسائل لتجنب هذه الفوضى هي تعليم الأطفال أن اللعب تحتاج إلى أن تذهب إلى بيتها بعد إنتهائهم من اللعب بها و لذلك يجب توفير مكان مثل رفوف أو وحدات أدراج كلتكون بيت لللعب و العرائس.
كما ذكرنا من قبل أن استغلال كل المساحات هوالمفتاح للحصول على أماكن لتخزين كافة أغراض الأطفال، ففي هذا المثال ثم رفع السرير قليلاً عن الأرض كما وضع سلم صغير بدرجات لجعل الرحلة للسرير ممتعة للأطفال، كما وفر مساحة أسفل السرير كافية لوضع صناديق كبيرة والتي يمكن بسهولة جرها في أي وقت لتخزين أو الحصول على الأغراض المخزنة.
هذه الفكرة تصلح أكثر في الأماكن ذات المساحات الضيقة والتي لا تحتوي على أماكن كافية للتخزين.
من الأفكار الرائعة و الذكية لحفظ و تخزين لعب الأطفال، فهي عبارة عن سجادة متعددة الإستخدامات فعند فردها و فتحها تستخدم كمنطقة لللعب، كما يمكنهم ضمها عن طريق أحبال مثبته في طرف السجادة لتحويلها بسهولة إلى حقيبة لحفظ و تخزين اللعب. وهذه الفكرة مفيدة على رغم بساطتها حيث أنها تعلم الأطفال بعض المبادئ وهي اللعب في حدود منطقة اللعب وأيضاً تشجعهم على ترتيب الفوضى الناتجة عن اللعب بأنفسهم.
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هذه الفكرة هي في الأساس فكرة تصميمية لأثاث الغرفة، فقد راعي فريق التصميم في MUEBLALIA وجود العديد من المساحة التخزينة و خاصة لأغراض مثل الكور و التي يصعب تخزينها، بسبب شكلها الدائري و تسبب دائماً مشكلة في عدم وجود مكان يحتويها. لم يتوافر فقط مكان تخزيني ولكن استغل فريق التصميم باب الخزانة كي يكون أيضاً لعبة لتزحلق الأطفال. كما استغل جزء من وحدة السرير لإضافة أدراج متعددة المقاسات، لتكون وحدة متكاملة لغرفة ذات طفلين.