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أفكار تخزينية لغرف الأطفال

Marwa Hasan Marwa Hasan
L'Albero di Noah: Albero Mensola per camerette, I Forestelli I Forestelli غرفة الأطفالخزانات وادراج خشب نقي Wood effect
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غرف الأطفال من أكثر الغرف قابلية للفوضى، فأغلب أغراض الأطفال صغيرة و سهلة في التكتل أوالضياع بسبب عدم وجود مكان كافي للتخزين أو لعب الأطفال في النظام حين يكون تحت أيديهم فتنتج عن هذا فوضى لا تنتهي.

دعونا نعرض لكم بعض الأفكارالتخزينية و المناسبة لغرف الأطفال و أغراضهم الصغيرة المتسللة في كل مكان.

إعادة استغلال الأثاث القديم

homify غرفة الأطفالخزانات وادراج
homify

homify
homify
homify

يفضل ملئ غرف الأطفال بالخزانات واستغلال كل المساحات التي يمكن استغلالها لخلق مكان تخزيني لجميع الأغراض وإبعادها عن أيدي الأطفال. 

ففي هذا المثال تم استخدام طاولة كلاسيكية قديمة بأرفف ووضع داخلها صناديق من الخوص مدهونة باللون الأبيض و متناسقة وذات شكل رائع. يمكنك وضع شريطة أو شعار لتسمية كل صندوق ليسهل عليك تخزين والحصول عما تبحث عنه.

أرفف ذات شكل مشوق للأطفال

L'Albero di Noah: Albero Mensola per camerette, I Forestelli I Forestelli غرفة الأطفالخزانات وادراج خشب نقي Wood effect
I Forestelli

I Forestelli
I Forestelli
I Forestelli

يمكنك بناء رفوف على شكل يحبه الأطفال لوضع الكتب والألعاب مثل هذا المثال، فقد تم بناء هيكل على شكل شجرة شكله جميل وأيضاً عملي.

الأدراج

Kinderzimmer "Josef" mit extra viel Stauraum, taube Kinder- und Jugendmöbel taube Kinder- und Jugendmöbel غرفة الأطفالخزانات وادراج
taube Kinder- und Jugendmöbel

taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel
taube Kinder- und Jugendmöbel

بسبب صغر أحجام أغراض الأطفال فأفضل الطرق لتخزين أدواتهم و أغراضهم هي الأدراج، ولا ننسى مقسمات الأدراج لتجنب الفوضى الناتجة عن خلط الأغراض و الإستخدام المتكرر، فمن المهم توفير وحدة أدراج مقسمة في غرفة الأطفال.

تخزين الألعاب

Ideen für das Kinderzimmer, Elfa Deutschland GmbH Elfa Deutschland GmbH غرفة الأطفالمخزن
Elfa Deutschland GmbH

Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH
Elfa Deutschland GmbH

أسوأ عدو لغرف الأطفال هو لعبهم المنتشرة في كل مكان، و أحد الوسائل لتجنب هذه الفوضى هي تعليم الأطفال أن اللعب تحتاج إلى أن تذهب إلى بيتها بعد إنتهائهم من اللعب بها و لذلك يجب توفير مكان مثل رفوف أو وحدات أدراج كلتكون بيت لللعب و العرائس.

إستغلال كل الأماكن المتاحة

Pokój Chłopca -szarości, biel i handmade, PRACOWNIA PROJEKTOWA SHEKOKU Sabina Kulaszewicz PRACOWNIA PROJEKTOWA SHEKOKU Sabina Kulaszewicz غرفة الأطفالأسرة نوم
PRACOWNIA PROJEKTOWA SHEKOKU Sabina Kulaszewicz

PRACOWNIA PROJEKTOWA SHEKOKU Sabina Kulaszewicz
PRACOWNIA PROJEKTOWA SHEKOKU Sabina Kulaszewicz
PRACOWNIA PROJEKTOWA SHEKOKU Sabina Kulaszewicz

كما ذكرنا من قبل أن استغلال كل المساحات هوالمفتاح للحصول على أماكن لتخزين كافة أغراض الأطفال، ففي هذا المثال ثم رفع السرير قليلاً عن الأرض كما وضع سلم صغير بدرجات لجعل الرحلة للسرير ممتعة للأطفال، كما وفر مساحة أسفل السرير كافية لوضع صناديق كبيرة والتي يمكن بسهولة جرها في أي وقت لتخزين أو الحصول على الأغراض المخزنة.

هذه الفكرة تصلح أكثر في الأماكن ذات المساحات الضيقة والتي لا تحتوي على أماكن كافية للتخزين.

سجادة اللعب

Le Civette sul comò srl, Le Civette sul comò srl Le Civette sul comò srl غرفة الأطفالألعاب
Le Civette sul comò srl

Le Civette sul comò srl
Le Civette sul comò srl
Le Civette sul comò srl

من الأفكار الرائعة و الذكية لحفظ و تخزين لعب الأطفال، فهي عبارة عن سجادة متعددة الإستخدامات فعند فردها و فتحها تستخدم كمنطقة لللعب، كما يمكنهم ضمها عن طريق أحبال مثبته في طرف السجادة لتحويلها بسهولة إلى حقيبة لحفظ و تخزين اللعب. وهذه الفكرة مفيدة على رغم بساطتها حيث أنها تعلم الأطفال بعض المبادئ وهي اللعب في حدود منطقة اللعب وأيضاً تشجعهم على ترتيب الفوضى الناتجة عن اللعب بأنفسهم.

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وحدة متكاملة

Más de 50 Ideas de Muebles Infantiles y Juveniles para Habitación de tus Hijos , Mueblalia Mueblalia غرفة الأطفالأسرة نوم
Mueblalia

Mueblalia
Mueblalia
Mueblalia

هذه الفكرة هي في الأساس فكرة تصميمية لأثاث الغرفة، فقد راعي فريق التصميم في MUEBLALIA وجود العديد من المساحة التخزينة و خاصة لأغراض مثل الكور و التي يصعب تخزينها، بسبب شكلها الدائري و تسبب دائماً مشكلة في عدم وجود مكان يحتويها. لم يتوافر فقط مكان تخزيني ولكن استغل فريق التصميم باب الخزانة كي يكون أيضاً لعبة لتزحلق الأطفال. كما استغل جزء من وحدة السرير لإضافة أدراج متعددة المقاسات، لتكون وحدة متكاملة لغرفة ذات طفلين.

بيوت جذابة.. لكل الجيوب
هل لديك أفكار أخرى لتخزين الأغراض المختلفة في غرف الأطفال؟

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