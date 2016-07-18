10 واجهات لمنازل ذات شخصية

هذه الواجهة مكونة من الحجارة المتراصة بإحكام مع شبكة خشبية رائعة. الشبكات الخشبية كانت مستخدمة بكثرة بين الخمسينيات والثمانينات، أما الآن فهي تائهة في طي النسيان. فهذا التصميم يرجعنا بالتاريخ للوراء قليلاً، فقد يكون تقليدي بعض الشئ و لكنه يبقي جزءاً لا يتجزأ من جذور النزعة السائدة في تلك الفترة.

لا تعطي الشبكة الخشبية تكويناً مثيراً للإهتمام ومبرزاً لعظمة الحس الجمالي للمشروع فحسب، بل أنها أيضا تفيد في توفير التهوية الطبيعية وخلق ظلال للجزء الخلفي من الواجهة.