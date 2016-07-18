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10 واجهات لمنازل ذات شخصية

Marwa Hasan Marwa Hasan
Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
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واجهة المبني أو البيت هي السمة الفارقة في التركيبة المعمارية والتي تعطي لإنطباع للمارة فالمبنى يمكنه أن يأسر عيوننا أو أن يمر مرور الكرام علي الناظرين، في جولة اليوم أتينا إليكم بعشر واجهات هي إنتاج لإبداع المصممين، المعماريين والبنائين والذي يستعرض مزج الملمس في عناصره التكوينية مانحا نتائج عظيمة

​1. الحجر مع الأخشاب

#cumbres369, aaestudio aaestudio منازل حجر Grey
aaestudio

aaestudio
aaestudio
aaestudio

هذه الواجهة مكونة من الحجارة المتراصة بإحكام مع شبكة خشبية رائعة. الشبكات الخشبية كانت مستخدمة بكثرة بين الخمسينيات والثمانينات، أما الآن فهي تائهة في طي النسيان. فهذا التصميم يرجعنا بالتاريخ للوراء قليلاً، فقد يكون تقليدي بعض الشئ و لكنه يبقي جزءاً لا يتجزأ من جذور النزعة السائدة في تلك الفترة. 

لا تعطي الشبكة الخشبية تكويناً مثيراً للإهتمام ومبرزاً لعظمة الحس الجمالي للمشروع فحسب، بل أنها أيضا تفيد في توفير التهوية الطبيعية وخلق ظلال للجزء الخلفي من الواجهة.

2. التباين في الكتل

Casa Manantiales, Enrique Cabrera Arquitecto Enrique Cabrera Arquitecto منازل
Enrique Cabrera Arquitecto

Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto
Enrique Cabrera Arquitecto

كتل بأحجام مختلفة لمنزل من طابقين، يتمتع بالخصوصية، فالواجهة مغلقة وذات مجموعة من الأحجام تجذب الإنتباه من الخارج. بالإضافة لذلك فإن هذه الواجهة تم تصميمها بتشكيلة من الخامات المتباينة والمختلفة الملمس. فالمنزل من الخارج يعطي إنطباع أنه رقيق وجريء، لعوب وعملي، مفتوح ومغلق، فنحن أمام المنزل المتكامل.

3. تصميم جرئ

CASA BO, Estudio VOLTA Estudio VOLTA الغرف
Estudio VOLTA

Estudio VOLTA
Estudio VOLTA
Estudio VOLTA

هذا المنزل مكون من طابقين، الطابق العلوي مصمم بشكل مثير، حيث توجد فتحات بأبعاد مختلفة مغلفة لكتل الدور العلوي، فتبدو للناظرين كإطار زخرفي مما يضيف المزيد من العناصر التي تغني التصميم المعماري، كما يعطي ملمس رائع و خاصة مع الدور الأرضي و المصمم بحيث تكون حوائطه من الطوب الأحمر، وهذا التباين يضيف إلى جمال الواجهة.

4. ملمسة رقيقة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

استخدام خامة أو درجات لون واحد من الممكن أن يعطي إحساساً بالرتابة والملل و لكن عندما يستخدم بذكاء مع مراعاة التصميم فإن النتيجة تكون مذهلة. فبإستخدام نفس الخامة مع تنوع الأشكال و الألوان و الملمس يتم خلق لغة موحدة للتصميم و إنطباع عصري للواجهة مثل هذا المثال من تصميم MICHEAS ARQUITECTOS.

5. الواجهة الغامضة

homify منازل
homify

homify
homify
homify

واحدة من أكثر التركيبات استخداماً في العمارة في عصرنا هذا هي الأخشاب والحجارة، فهي تركيبة تضمن شخصية أنيقة وعصرية جداً للمنزل و تعبر عن شخصية أصحاب المنزل. لكن في هذا التصميم نستطيع أن نري المدخل الرئيسي مغطي بألواح خشبية وكذلك الجراج، محاطان ببناء أغلبه مكون من الخرسانة المكشوفة ‎و التي تشبه الأحجار بشكل كبير بسبب الزخرفة الطبيعية و المسيطرة على سطحها الفائق الجمال.

6. واجهة متنوعة

CASA MRE, Imativa Arquitectos Imativa Arquitectos منازل حجر White
Imativa Arquitectos

Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos
Imativa Arquitectos

في المدرسة العصرية هناك خامات مختصة بالتصميم المواكب للعصر و مما لاشك فيه أن هذه الخامات هي الخشب، الزجاج، المعادن،الحجارة و الجبس الأبيض. تلك العناصر مثالية لتصميم خطوط هندسية مستقيمة وبسيطة والتي تستمد جمالها من البساطة وغياب الزخرفة. هذا المثال تم خلط كل هذه الخامات سوياً لنحصل على واجهة فائقة الجمال وخاصة مع إضافة خامات إضافية في المدخل مثل الخرسانة و الحصى و الانترلوك.

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7. بيت زجاجي

homify منازل أسمنت Grey
homify

homify
homify
homify

أجمل ما في هذه الواجهة هو البساطة أولاً ثم لمسات الزجاج المسطح والناعم ودمجه مع الخرسانة المدهونة باللون الأبيض. فهي مجموعة من خامات تمنح لمسة ذات طابع معماري يرجع الي منتصف القرن العشرين ويشارك في هذا التكوين المساحات الخضراء و مياه حمام السباحة ليضفان تباين إلي هذا المزيج من الخامات المتناغمة في التصميم.

8. ​حجارة، خرسانة مع زجاج

Casa em Guimarães, 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda 3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda منازل جرانيت White
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda
3H _ Hugo Igrejas Arquitectos, Lda

في هذا المثال تم دمج خامتين ذوات ملمس مختلف تماماً لخلق تباين ليظهر ويؤكد على كل منهم، ففي هذا المثال، المبنى مكون من طابقين كل منهم مصمم بحيث يكون بخامة مختلفة فالدور الأرضي من الحجارة، صمم من الحجارة و التي تعبر عن قاعدة قوية وثابتة لتدعم الجزء الأبيض العلوي و الذي مزج مع كل من الخرسانة و الزجاج. و النتيجة منزل متجانس في الملمس و الإحساس و الألوان لينتج عنه مبنى عصري و جميل.

9. الفخامة في التقليدية

Fachadas, La Casa del DiseÑo La Casa del DiseÑo منازل
La Casa del DiseÑo

La Casa del DiseÑo
La Casa del DiseÑo
La Casa del DiseÑo

اللعب بالملمس في هذا المثال يعطي إحساس قديم، و الفضل لذلك يرجع لمزج الخامات مع الزخارف الكلاسيكية والإضاءة الدافئة و التي تعطي فخامة غير عادية للمنزل. فجزء من المنزل من الحجارة الطبيعية، أما الجزء الآخر فهو من خرسانة مصقولة ومزينة بالرخام بتصاميم كلاسيكية، كل هذا مع خامة بلاطات الرصيف، هذا المزيج الرائع ينتج عنه في النهاية واجهة جميلة تعطينا إحساس الزمن الجميل.

10. منزل ذو مذاق خاص

RESIDENCIA SINALOA, OLLIN ARQUITECTURA OLLIN ARQUITECTURA منازل
OLLIN ARQUITECTURA

OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA
OLLIN ARQUITECTURA

التأثير البصري للتصميم المودرن لا يظهر فقط في جمال كتل المبنى سوياً و لكن في تداخل الواجهة و تناغمها مع البيئة المحيطة، فاللون الأخضر ممتد من الخرج للداخل. المبنى عبارة عن تداخل رائع بين الحجارة والخرسانة و الزجاج، يأتوا سوياً ليكونوا لوحة شيقة للبيئة المحيطة بشكل عصري و ممتع بصرياً.

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