10 واجهات لمنازل ذات شخصية

واجهة المبني أو البيت هي السمة الفارقة في التركيبة المعمارية والتي تعطي لإنطباع للمارة فالمبنى يمكنه أن يأسر عيوننا أو أن يمر مرور الكرام علي الناظرين، في جولة اليوم أتينا إليكم بعشر واجهات هي إنتاج لإبداع المصممين، المعماريين والبنائين والذي يستعرض مزج الملمس في عناصره التكوينية مانحا نتائج عظيمة
هذه الواجهة مكونة من الحجارة المتراصة بإحكام مع شبكة خشبية رائعة. الشبكات الخشبية كانت مستخدمة بكثرة بين الخمسينيات والثمانينات، أما الآن فهي تائهة في طي النسيان. فهذا التصميم يرجعنا بالتاريخ للوراء قليلاً، فقد يكون تقليدي بعض الشئ و لكنه يبقي جزءاً لا يتجزأ من جذور النزعة السائدة في تلك الفترة.
لا تعطي الشبكة الخشبية تكويناً مثيراً للإهتمام ومبرزاً لعظمة الحس الجمالي للمشروع فحسب، بل أنها أيضا تفيد في توفير التهوية الطبيعية وخلق ظلال للجزء الخلفي من الواجهة.
كتل بأحجام مختلفة لمنزل من طابقين، يتمتع بالخصوصية، فالواجهة مغلقة وذات مجموعة من الأحجام تجذب الإنتباه من الخارج. بالإضافة لذلك فإن هذه الواجهة تم تصميمها بتشكيلة من الخامات المتباينة والمختلفة الملمس. فالمنزل من الخارج يعطي إنطباع أنه رقيق وجريء، لعوب وعملي، مفتوح ومغلق، فنحن أمام المنزل المتكامل.
هذا المنزل مكون من طابقين، الطابق العلوي مصمم بشكل مثير، حيث توجد فتحات بأبعاد مختلفة مغلفة لكتل الدور العلوي، فتبدو للناظرين كإطار زخرفي مما يضيف المزيد من العناصر التي تغني التصميم المعماري، كما يعطي ملمس رائع و خاصة مع الدور الأرضي و المصمم بحيث تكون حوائطه من الطوب الأحمر، وهذا التباين يضيف إلى جمال الواجهة.
استخدام خامة أو درجات لون واحد من الممكن أن يعطي إحساساً بالرتابة والملل و لكن عندما يستخدم بذكاء مع مراعاة التصميم فإن النتيجة تكون مذهلة. فبإستخدام نفس الخامة مع تنوع الأشكال و الألوان و الملمس يتم خلق لغة موحدة للتصميم و إنطباع عصري للواجهة مثل هذا المثال من تصميم MICHEAS ARQUITECTOS.
واحدة من أكثر التركيبات استخداماً في العمارة في عصرنا هذا هي الأخشاب والحجارة، فهي تركيبة تضمن شخصية أنيقة وعصرية جداً للمنزل و تعبر عن شخصية أصحاب المنزل. لكن في هذا التصميم نستطيع أن نري المدخل الرئيسي مغطي بألواح خشبية وكذلك الجراج، محاطان ببناء أغلبه مكون من الخرسانة المكشوفة و التي تشبه الأحجار بشكل كبير بسبب الزخرفة الطبيعية و المسيطرة على سطحها الفائق الجمال.
في المدرسة العصرية هناك خامات مختصة بالتصميم المواكب للعصر و مما لاشك فيه أن هذه الخامات هي الخشب، الزجاج، المعادن،الحجارة و الجبس الأبيض. تلك العناصر مثالية لتصميم خطوط هندسية مستقيمة وبسيطة والتي تستمد جمالها من البساطة وغياب الزخرفة. هذا المثال تم خلط كل هذه الخامات سوياً لنحصل على واجهة فائقة الجمال وخاصة مع إضافة خامات إضافية في المدخل مثل الخرسانة و الحصى و الانترلوك.
أجمل ما في هذه الواجهة هو البساطة أولاً ثم لمسات الزجاج المسطح والناعم ودمجه مع الخرسانة المدهونة باللون الأبيض. فهي مجموعة من خامات تمنح لمسة ذات طابع معماري يرجع الي منتصف القرن العشرين ويشارك في هذا التكوين المساحات الخضراء و مياه حمام السباحة ليضفان تباين إلي هذا المزيج من الخامات المتناغمة في التصميم.
في هذا المثال تم دمج خامتين ذوات ملمس مختلف تماماً لخلق تباين ليظهر ويؤكد على كل منهم، ففي هذا المثال، المبنى مكون من طابقين كل منهم مصمم بحيث يكون بخامة مختلفة فالدور الأرضي من الحجارة، صمم من الحجارة و التي تعبر عن قاعدة قوية وثابتة لتدعم الجزء الأبيض العلوي و الذي مزج مع كل من الخرسانة و الزجاج. و النتيجة منزل متجانس في الملمس و الإحساس و الألوان لينتج عنه مبنى عصري و جميل.
اللعب بالملمس في هذا المثال يعطي إحساس قديم، و الفضل لذلك يرجع لمزج الخامات مع الزخارف الكلاسيكية والإضاءة الدافئة و التي تعطي فخامة غير عادية للمنزل. فجزء من المنزل من الحجارة الطبيعية، أما الجزء الآخر فهو من خرسانة مصقولة ومزينة بالرخام بتصاميم كلاسيكية، كل هذا مع خامة بلاطات الرصيف، هذا المزيج الرائع ينتج عنه في النهاية واجهة جميلة تعطينا إحساس الزمن الجميل.
التأثير البصري للتصميم المودرن لا يظهر فقط في جمال كتل المبنى سوياً و لكن في تداخل الواجهة و تناغمها مع البيئة المحيطة، فاللون الأخضر ممتد من الخرج للداخل. المبنى عبارة عن تداخل رائع بين الحجارة والخرسانة و الزجاج، يأتوا سوياً ليكونوا لوحة شيقة للبيئة المحيطة بشكل عصري و ممتع بصرياً.