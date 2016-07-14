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8 تصاميم مثيره لغرف النوم الحديثه ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
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لا شك أن النوم الهانئ و المنتظم ، له أثر إيجابي كبير على الراحة النفسيه و الإتزان العصبي على مدار اليوم . فدوامات العمل و روتين الحياه ، يمكن أن تشكل عبئاً كبيراً روحياً و بدنياً ، لذا فالإنسان يحتاج إلى فترات نقاهه و إستجمام ، لإستجماع قواه من جديد ليتمكن من الإستمرار . و هذا الإستجمام يتحقق مرات قليله في السنه عن طريق العطلات و الأجازات الصيفيه ، و لكن يمكنك أيضاً تحقيقه بشكل يومي إذا اخترت غرفة نوم تناسب نمط حياتك و تبث فيك الحيويه من جديد . فغرف النوم تمثل الملاذ الآمن لنستريح و نتحدث مع أنفسنا و نضع الخطط المستقبليه فضلاً عن الإستمتاع بالأحلام السعيده التى نتمنى تحقيقها .  و نحن نقدم لك اليوم 8 تصاميم مختلفه بأنماط متنوعه ، لحجرة نوم مثاليه تتحقق فيها شروط الراحه التى تناسب كافة الأذواق .

1-نمط صناعي

Каменный лофт, CO:interior CO:interior غرفة نوم
CO:interior

CO:interior
CO:interior
CO:interior

غرفة نوم مريحه و شبابيه تناسب ثنائي في مقتبل العمر ، يتشاركان في كل شيء سوياً . و الأرضيات الخشبيه مع الجدار الخشبي يشعان دفئاً و ألفه تتناسب مع كلمة الحب التى تعتلى السرير ، أما السرير فجاء بسيطا و مريحاً بالأبيض الحالم لبعض الرومانسيه . و يلفت انتباهنا خزانة الملابس التى جاءت مبتكره و تتسم بالعمليه ، حيث تخفيها ستائر بالأزرق الحيوي و تتزين بجدار عصري بالطوب الأبيض . التصميم البسيط للخزانه جعلها تتسع للكثير و تمنع حدوث الفوضى في الغرفه .

2-نمط ريفي

Truckee Residence, Antonio Martins Interior Design Inc Antonio Martins Interior Design Inc غرفة نوم
Antonio Martins Interior Design Inc

Truckee Residence

Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc
Antonio Martins Interior Design Inc

الكثير منا لا يجد راحته المنشوده ، إلا في أحضان الطبيعه . لذا لا تتردد في استحضار روح الطبيعه في غرفة نومك ، عن طريق اعتماد نمط ريفي ، يحتوي على الأخشاب الدافئه و بعض النباتات . و في هذه الغرفه نجد تصميم جذاب للسرير الذي يتوسط مكتبة حائط خشبيه لممارسة هواية القراءه قبل النوم ، و أيضاً هيكل من الأخشاب الطبيعيه للسرير مع بعض قطع الإكسسوار التى تحاكي الحيوانات و التى تتناغم مع الفراء في الوسائد ، مما جعل الطبيعه حاضره و متألقه في الغرفه .

3-نمط ريفي مع نمط حداثي

Espacios, Natural Urbano Natural Urbano مساحات تجارية فنادق
Natural Urbano

Natural Urbano
Natural Urbano
Natural Urbano

عند التركيز تجد أن الأخشاب بالمظهر الطبيعي الخام و التى تميز النمط الريفي يمكن أن تتداخل مع كافة الأنماط الأخرى ، و تزيدها فخامه و جمال . و تصميم هذه الغرفه من أرضيات خشبيه و سرير خشبي مع بعض الألوان الزاهيه ، تفضل معظم الفنادق اعتماده ، لأنه يمزج العصريه بالطبيعه . و لأن الأخشاب المستخدمه معالجه و في بعض الأحيان تكون من خامات أخرى و لكن بمظهر الخشب ، لنحصل بذلك على غرفه عمليه غير معرضه للتلف ، و أيضاً تضم في كنفها بهجة و حيوية الأخشاب . 

4-غرفة نوم مفتوحه

Open Space, Santiago | Interior Design Studio Santiago | Interior Design Studio غرفة نوم
Santiago | Interior Design Studio

Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio
Santiago | Interior Design Studio

يمكنك اعتماد غرفة نوم بمساحه مفتوحه ، إذا كنت تخصص طابقاً علوياً على سبيل المثال للنوم و تبديل الملابس فقط ، أو إذا كنت تمتلك ستوديو صغير . و تأتي هذه الغرفه كمثال حي لغرف النوم المفتوحه فنلاحظ ألواح خشبيه كفاصل جزئي بين السرير و بقية المكان ، و تم تخصيص المكان خلف السرير ليكون خزانة ملابس ، و بالتالي نحد من العوائق البصريه للمكان بما يتناسب مع غرف النوم العصريه .

5-رفاهية المنتجعات

Casa en las Lomas, 2010, Taller Luis Esquinca Taller Luis Esquinca غرفة نوم
Taller Luis Esquinca

Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca
Taller Luis Esquinca

ما رأيك في تحويل غرفتك إلى غرفة شبيهة بغرف المنتجعات ، عن طريق فتح إحدى حوائط الغرفه على الحديقه . بواسطه باب زجاجي بإطار من الخشب المتين ، و تزويد الجزء القريب من الحديقه بجلسه مريحه ، مع اعتماد أثاث من الجلود الفاخره لرفاهيه مطلقه .

6-نمط استوائي

BLOSSOM, GRAÇA Decoração de Interiores GRAÇA Decoração de Interiores غرفة نوم
GRAÇA Decoração de Interiores

GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores
GRAÇA Decoração de Interiores

اصنع من غرفة نومك جزيرة إستوائيه صغيره ، تبحر على شواطئها في انسجام حتى يغلبك النعاس . و ذلك بحلول سهله مثل استخدام ورق جدران مزين برسومات أشجار الموز و الباباي ، و استخدام اللون الأخضر الزاهي و نقشات الورد في جوانب بسيطه من غرفتك ، أو إعتماد ألوان حياديه لغرفتك و إحضار بعض نخيل الزينه الإستوائي المعمر لإسباغ الغرفه بالنمط الإستوائي المبهج .

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7-نمط حداثي

Penthouse Punto Central, Línea Vertical Línea Vertical غرفة نوم
Línea Vertical

Línea Vertical
Línea Vertical
Línea Vertical

إذا كنت من محبي الوقوف على الجانب الآمن ، فاعتماد غرفة بألوان حياديه هو الخيار الأمثل . يجنبك من الوقوع في مواقف تغير المزاج المفاجيء و تبدل ذوقك حسب حالتك النفسيه ، و ذلك لأن الألوان الحياديه تلائم كافة الأذواق و الحالات المزاجيه و لا تسبب أي تأثير مستفز على الأعصاب . ولكن احرص على دمج لون واحد من الألوان الزاهيه أو الدافئه أو الصارخه ، لإنعاش الحياه في الغرفه و تجنب الملل البصري .

8-نمط اسكندينافي

homify غرفة نومخزانة الملابس
homify

homify
homify
homify

النمط الإسكندينافي برونقة المعهود بالأخشاب و درجات من اللون الرمادي و الأزرق ، يتمثل في صورة مبهره في هذه الغرفه من تصميم Allnatura . التى تشعرنا بأن السرير و الدولاب مصنوعين يدوياً ، بفضل مظهر الأخشاب الطبيعي الذي يظهر نسيج الخشب الجذاب . مع اللون الوردي الرقيق و اللون الأزرق الرائع لأجزاء من الجدار مما يبعث على السلام النفسي .

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