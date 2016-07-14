8 تصاميم مثيره لغرف النوم الحديثه ..

لا شك أن النوم الهانئ و المنتظم ، له أثر إيجابي كبير على الراحة النفسيه و الإتزان العصبي على مدار اليوم . فدوامات العمل و روتين الحياه ، يمكن أن تشكل عبئاً كبيراً روحياً و بدنياً ، لذا فالإنسان يحتاج إلى فترات نقاهه و إستجمام ، لإستجماع قواه من جديد ليتمكن من الإستمرار . و هذا الإستجمام يتحقق مرات قليله في السنه عن طريق العطلات و الأجازات الصيفيه ، و لكن يمكنك أيضاً تحقيقه بشكل يومي إذا اخترت غرفة نوم تناسب نمط حياتك و تبث فيك الحيويه من جديد . فغرف النوم تمثل الملاذ الآمن لنستريح و نتحدث مع أنفسنا و نضع الخطط المستقبليه فضلاً عن الإستمتاع بالأحلام السعيده التى نتمنى تحقيقها . و نحن نقدم لك اليوم 8 تصاميم مختلفه بأنماط متنوعه ، لحجرة نوم مثاليه تتحقق فيها شروط الراحه التى تناسب كافة الأذواق .
غرفة نوم مريحه و شبابيه تناسب ثنائي في مقتبل العمر ، يتشاركان في كل شيء سوياً . و الأرضيات الخشبيه مع الجدار الخشبي يشعان دفئاً و ألفه تتناسب مع كلمة الحب التى تعتلى السرير ، أما السرير فجاء بسيطا و مريحاً بالأبيض الحالم لبعض الرومانسيه . و يلفت انتباهنا خزانة الملابس التى جاءت مبتكره و تتسم بالعمليه ، حيث تخفيها ستائر بالأزرق الحيوي و تتزين بجدار عصري بالطوب الأبيض . التصميم البسيط للخزانه جعلها تتسع للكثير و تمنع حدوث الفوضى في الغرفه .
الكثير منا لا يجد راحته المنشوده ، إلا في أحضان الطبيعه . لذا لا تتردد في استحضار روح الطبيعه في غرفة نومك ، عن طريق اعتماد نمط ريفي ، يحتوي على الأخشاب الدافئه و بعض النباتات . و في هذه الغرفه نجد تصميم جذاب للسرير الذي يتوسط مكتبة حائط خشبيه لممارسة هواية القراءه قبل النوم ، و أيضاً هيكل من الأخشاب الطبيعيه للسرير مع بعض قطع الإكسسوار التى تحاكي الحيوانات و التى تتناغم مع الفراء في الوسائد ، مما جعل الطبيعه حاضره و متألقه في الغرفه .
عند التركيز تجد أن الأخشاب بالمظهر الطبيعي الخام و التى تميز النمط الريفي يمكن أن تتداخل مع كافة الأنماط الأخرى ، و تزيدها فخامه و جمال . و تصميم هذه الغرفه من أرضيات خشبيه و سرير خشبي مع بعض الألوان الزاهيه ، تفضل معظم الفنادق اعتماده ، لأنه يمزج العصريه بالطبيعه . و لأن الأخشاب المستخدمه معالجه و في بعض الأحيان تكون من خامات أخرى و لكن بمظهر الخشب ، لنحصل بذلك على غرفه عمليه غير معرضه للتلف ، و أيضاً تضم في كنفها بهجة و حيوية الأخشاب .
يمكنك اعتماد غرفة نوم بمساحه مفتوحه ، إذا كنت تخصص طابقاً علوياً على سبيل المثال للنوم و تبديل الملابس فقط ، أو إذا كنت تمتلك ستوديو صغير . و تأتي هذه الغرفه كمثال حي لغرف النوم المفتوحه فنلاحظ ألواح خشبيه كفاصل جزئي بين السرير و بقية المكان ، و تم تخصيص المكان خلف السرير ليكون خزانة ملابس ، و بالتالي نحد من العوائق البصريه للمكان بما يتناسب مع غرف النوم العصريه .
ما رأيك في تحويل غرفتك إلى غرفة شبيهة بغرف المنتجعات ، عن طريق فتح إحدى حوائط الغرفه على الحديقه . بواسطه باب زجاجي بإطار من الخشب المتين ، و تزويد الجزء القريب من الحديقه بجلسه مريحه ، مع اعتماد أثاث من الجلود الفاخره لرفاهيه مطلقه .
اصنع من غرفة نومك جزيرة إستوائيه صغيره ، تبحر على شواطئها في انسجام حتى يغلبك النعاس . و ذلك بحلول سهله مثل استخدام ورق جدران مزين برسومات أشجار الموز و الباباي ، و استخدام اللون الأخضر الزاهي و نقشات الورد في جوانب بسيطه من غرفتك ، أو إعتماد ألوان حياديه لغرفتك و إحضار بعض نخيل الزينه الإستوائي المعمر لإسباغ الغرفه بالنمط الإستوائي المبهج .
إذا كنت من محبي الوقوف على الجانب الآمن ، فاعتماد غرفة بألوان حياديه هو الخيار الأمثل . يجنبك من الوقوع في مواقف تغير المزاج المفاجيء و تبدل ذوقك حسب حالتك النفسيه ، و ذلك لأن الألوان الحياديه تلائم كافة الأذواق و الحالات المزاجيه و لا تسبب أي تأثير مستفز على الأعصاب . ولكن احرص على دمج لون واحد من الألوان الزاهيه أو الدافئه أو الصارخه ، لإنعاش الحياه في الغرفه و تجنب الملل البصري .
النمط الإسكندينافي برونقة المعهود بالأخشاب و درجات من اللون الرمادي و الأزرق ، يتمثل في صورة مبهره في هذه الغرفه من تصميم Allnatura . التى تشعرنا بأن السرير و الدولاب مصنوعين يدوياً ، بفضل مظهر الأخشاب الطبيعي الذي يظهر نسيج الخشب الجذاب . مع اللون الوردي الرقيق و اللون الأزرق الرائع لأجزاء من الجدار مما يبعث على السلام النفسي .