بيت برازيلي عصري أنيق.

.تتميز منازل المدينة بالهندسة المعمارية المتطورة والديكور مثل هذا المنزل فى مدينة كوريتيبا – البرازيل، بجانب التصميم المعمارى اهتم المكتب المنفذ له بكل التفاصيل الداخلية من إضاءة وألوان الطلاء وترتيب الأثاث ليتأكد من وحدة التصميم والإنسجام الجمالى لكل تفصيلة ليتحدث المنزل كله بنفس اللغة. هل لديك فضول للتجول داخل هذا المنزل؟ شاهد معنا تصميمات المنزل من الداخل فى هذا الكتاب.
تم بناء المنزل بجوار مبانى أخرى ليوفر المساحة المطلوبة وهى عرض تسعة أمتار وعمق ثلاثة وعشرين متر. يتكون المنزل من طابقين، ويتبع المنزل الصيحات الحديثة فى الخطوط المستقيمة وحجم المبنى مع رووف سطحى ويتكون المدخل الرئيسى من أحجار المغلفة ومساحة كبيرة .
كما تعتمد واجهة المنزل على الزجاج والحجارة مما يجعله متفردًا.
بالطبع يتكون الإنطباع الأول لدينا من بداية دخول المنزل فى الصالة الرئيسية بالجدران المميزة والإضاءة الموزعة بالسقف والتى تضىء المنزل بجانب الإضاءة الطبيعية والتى تقوم بتوزيعها المرايا الموجودة بأسفل السلم.
يتميز التصميم الداخلى بدمج المساحات للغرف المختلفة مثل غرفة المعيشة وغرفة العشاء مما يعطى لمسة معمارية عصرية لبيئة المنزل خاصة بالإختيار المميز لأرضية المنزل المصنوعة من البورسلين وتناسقه مع الطلاء وألوان الأثاث.
وتساعد المساحات المفتوحة على تفاعلات أكبر بين الأسرة عندما يكون فى أماكن مختلفة داخل المنزل.
تم عمل إطار من الخشب بغرفة المعيشة على شكل حرف L ويتناسق مع قطع الأثاث مثل الأريكة السوداء والكراسى الأخرى الجانبية .
واستخدمت الأحجاريألوان هادئة لصناعة إطار حول الدفاية وشاشة التلفاز كما اختيرت الستائر بألوان الرصاصى ووحدات إضاءة من الكريستال تكمل ديكور الغرفة وتضيف لمسة من الأناقة والتميز .
اختيرت الطاولة بعناية لمظهرها المميز مع كراسى أنيقة لتخطف النظر عند زيارة الأصدقاء.
يعتمد المطبخ هنا على استخدام مواد بجودة عالية فى قطع الأثاث فتم استخدام السيراميك مع الجرانيت لأسطح العمل وأرضيات من البورسلين ووحدات تخزين خشبية .
واللون الأسود يضفى جو من الأناقة على الغرفة بلمسة من الأصفر تميز الديكور الداخلى للمطبخ.
فى الطابق العلوى يمهد البورسلين طريق للأرضية الخشبية والتى تمتد لغرف النوم مما يعطى لمسة من الدفء فى المنزل.
ولأن الأسرة تحب استضافة العائلة والأصدقاء لن ننسى مكان لحفلات الشواء ليستقبل الزائرين فسنحرص على تصميم غير رسمى ومريح ومتسع ومفتوحه على الحديقة .
بجانب الباربيكيو، يتميز الموقد العلوى والحوض بالعملية مع أسطح عمل من الجرانيت طبيعية وتؤدى الوظائف بفعالية.مما يسمح بإستخدام المطبخ كمكان للحفلة فى حالات الطقس السىء
كما أن استخدام اللون فى المكان موفق جدًا لأنه يضفى الكثير من الأناقة على المكان بجانب انه عملى جدًا لمكان يستقبل زائرين وحفلات مما يقل من وجود فوضى به بعد إنتهاء الحفلات .
هل تهتم برؤية المزيد من التصميمات الداخلية؟ يمكنك تصفح منزل في هيئة فندق صغير!