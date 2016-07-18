بيت برازيلي عصري أنيق.

ولأن الأسرة تحب استضافة العائلة والأصدقاء لن ننسى مكان لحفلات الشواء ليستقبل الزائرين فسنحرص على تصميم غير رسمى ومريح ومتسع ومفتوحه على الحديقة .

بجانب الباربيكيو، يتميز الموقد العلوى والحوض بالعملية مع أسطح عمل من الجرانيت طبيعية وتؤدى الوظائف بفعالية.مما يسمح بإستخدام المطبخ كمكان للحفلة فى حالات الطقس السىء

كما أن استخدام اللون فى المكان موفق جدًا لأنه يضفى الكثير من الأناقة على المكان بجانب انه عملى جدًا لمكان يستقبل زائرين وحفلات مما يقل من وجود فوضى به بعد إنتهاء الحفلات .

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