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بيت برازيلي عصري أنيق.

هنادى موسى هنادى موسى
Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design منازل حجر Grey
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.تتميز منازل المدينة بالهندسة  المعمارية المتطورة والديكور مثل هذا المنزل فى مدينة كوريتيبا – البرازيل، بجانب التصميم المعمارى اهتم المكتب المنفذ له بكل التفاصيل الداخلية من إضاءة وألوان الطلاء وترتيب الأثاث ليتأكد من وحدة التصميم والإنسجام الجمالى لكل تفصيلة ليتحدث المنزل كله بنفس اللغة. هل لديك فضول للتجول داخل هذا المنزل؟ شاهد معنا تصميمات المنزل من الداخل فى هذا الكتاب.

واجهة المنزل

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design منازل حجر Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

تم بناء المنزل بجوار مبانى أخرى ليوفر المساحة المطلوبة وهى عرض تسعة أمتار وعمق ثلاثة وعشرين متر. يتكون المنزل من طابقين، ويتبع المنزل الصيحات الحديثة فى الخطوط المستقيمة وحجم المبنى مع رووف سطحى ويتكون المدخل الرئيسى من أحجار المغلفة ومساحة كبيرة .

كما تعتمد واجهة المنزل على الزجاج والحجارة مما يجعله متفردًا.

الصالة الرئيسية

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

بالطبع يتكون الإنطباع الأول لدينا من بداية دخول المنزل فى الصالة الرئيسية بالجدران المميزة والإضاءة الموزعة بالسقف والتى تضىء المنزل بجانب الإضاءة الطبيعية والتى تقوم بتوزيعها المرايا الموجودة بأسفل السلم.

غرف مشتركة

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يتميز التصميم الداخلى بدمج المساحات للغرف المختلفة مثل غرفة المعيشة وغرفة العشاء مما يعطى لمسة معمارية عصرية لبيئة المنزل خاصة بالإختيار المميز لأرضية المنزل المصنوعة من البورسلين وتناسقه مع الطلاء وألوان الأثاث.

وتساعد المساحات المفتوحة على تفاعلات أكبر بين الأسرة عندما يكون فى أماكن مختلفة داخل المنزل.

غرفة المعيشة

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة الميديا
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

 تم عمل إطار من الخشب بغرفة المعيشة على شكل حرف L ويتناسق مع قطع الأثاث مثل الأريكة السوداء والكراسى الأخرى الجانبية .

واستخدمت الأحجاريألوان هادئة لصناعة إطار حول الدفاية وشاشة التلفاز كما اختيرت الستائر بألوان الرصاصى ووحدات إضاءة من الكريستال تكمل ديكور الغرفة وتضيف لمسة من الأناقة والتميز .

غرفة العشاء

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design غرفة السفرة Grey
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

اختيرت الطاولة بعناية لمظهرها المميز مع كراسى أنيقة لتخطف النظر عند زيارة الأصدقاء. 

المطبخ

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ Black
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

يعتمد المطبخ هنا على استخدام مواد بجودة عالية فى قطع الأثاث فتم استخدام السيراميك مع الجرانيت لأسطح العمل وأرضيات من البورسلين ووحدات تخزين خشبية .

واللون الأسود يضفى جو من الأناقة على الغرفة بلمسة من الأصفر تميز الديكور الداخلى للمطبخ.

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الطابق العلوى

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design الممر الحديث، المدخل و الدرج
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

فى الطابق العلوى يمهد البورسلين طريق للأرضية الخشبية والتى تمتد لغرف النوم مما يعطى لمسة من الدفء فى المنزل.

حفلات الشواء(الباربيكيو)

Casa 55, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design مطبخ
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

ولأن الأسرة تحب استضافة العائلة والأصدقاء لن ننسى مكان لحفلات الشواء ليستقبل الزائرين فسنحرص على تصميم غير رسمى ومريح ومتسع ومفتوحه على الحديقة .

بجانب الباربيكيو، يتميز الموقد العلوى والحوض بالعملية مع أسطح عمل من الجرانيت طبيعية وتؤدى الوظائف بفعالية.مما يسمح بإستخدام المطبخ كمكان للحفلة فى حالات الطقس السىء

كما أن استخدام اللون فى المكان موفق جدًا لأنه يضفى الكثير من الأناقة على المكان بجانب انه عملى جدًا لمكان يستقبل زائرين وحفلات مما يقل من وجود فوضى به بعد إنتهاء الحفلات .

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