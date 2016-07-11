5 تفاصيل من الشرفة إلى الحمام لمنزل مبهر

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة يمكن تأهيل التراس أو الشرفة لتصبح صالة إضافية صغيرة يمكن استخدامها في فصل الصيف، للحصول على مزيد من الهواء الطلق، والعناية بالأثاث المستخدم بها، واستخدام نفس الألوان المستخدمة في أخر جزء من المساحة الداخلية للمنزل، حتى تعطي انطباع أنها مساحة مكملة للمساحة الداخلية للمنزل وليست مكان منعزل عن المنزل .

لقراءة المقال التالي اضغط هنا : تجديد منزل بالكامل بأقل تكلفة