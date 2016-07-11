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5 تفاصيل من الشرفة إلى الحمام لمنزل مبهر

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
homify بلكونة أو شرفة
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بيتك قديم وتريد أن تبث فيه الحياة من جديد إليك بعض التفاصيل الهامة لإعادة إحياءه مرة أخرى، 5 تفاصيل بسيطة وغير مكلفة لكنها فارقة في العناية بمنزلك من جديد حتى يبدو بمظهر مذهل، دعنا ننقل إليك خبرة الخبراء في هذا الموضوع لإنعاش منزلك . 

استخدام الألوان عند المداخل

House in Chandlers Ford II, LA Hally Architect LA Hally Architect الممر الحديث، المدخل و الدرج
LA Hally Architect

House in Chandlers Ford II

LA Hally Architect
LA Hally Architect
LA Hally Architect

استخدام الالوان عند المداخل وخاصة المحايدة والباستيل، تعطي شعور للشخص وهو قادم من الخارج إلى الداخل أن المكان أكثر سعة، حتى وإن كان المدخل صغير، أما إذا أردنا خلق أجواء حميمية أكثر سيكون الاختيار الأفضل للألوان الزاهية . 

مساحة مريحة لتجهيز وتناول الطعام

Малогабаритная квартира, Elena Arsentyeva Elena Arsentyeva مطبخ خشب Grey
Elena Arsentyeva

Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva
Elena Arsentyeva

حتى يكون مطبخك مثالي يجب أن يضم مساحة لتجهيز الوجبات أو لتناول وجبات خفيفة عليها، ولذلك يجب أن يكون لديك مجموعة من الكراسي العملية لتتعاون مع لوح خشب في مطبخ على الطراز الاسكندنافي  لتصبح في النهاية بمثابة طاولة لتحضير الطعام أو لتناوله. 

قطعة عملية لمطبخ عصري

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds homify مطبخ
homify

Contemporary Eco Kitchen in the Cotswolds

homify
homify
homify

الاستعانة بقطعة أثاث محمولة في المطبخ أمر في غاية العبقرية، خاصة وإنها مزودة بعجلات تسهل من حركتها ونقلها من مكان لآخر بمنتهى السلاسة، إضافة صغيرة إلا أنها لها تأثير كبير في جعل مطبخنا أكثر حداثة وعملية. 

الجنون لمزيد من الأناقة

Rustico con charme, Fabio Carria Fabio Carria حمام
Fabio Carria

Fabio Carria
Fabio Carria
Fabio Carria

فكرة مجنونة اقترحها أحد الخبراء، وهى الاستعانة بقطع الديكور القديمة وتلوينها باللون الأبيض ووضعها في الحمام، على أن تكون بيئات مختلفة مثل المزهرية وقناع الأفارقة، على الرغم من إنها فكرة مجنونة إلا إنها جعلت غرفة الحمام أنيقة جدًا .  

التركيز على طلاء غرفة المعيشة

Tapeten Marimekko 4 Kollektion, Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg

Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH &amp; CoKg
Schmitz Tapeten Import GmbH & CoKg

ديكورغرفة المعيشة من أريكة وضع عليها وشاح رمادي ومجموعة من الوسائد المنقوشة بنقشات مختلفة، والتي تكاملت مع الجدار المنقوش أنيق للغاية، إلا أنه في الحقيقة الجدار هو الجندي المجهول الذي ساعد على إبراز هذه الغرفة في أبهى صورة لها . 

الشرفة غرفة معيشة في الصيف

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

إذا كانت مساحة منزلك صغيرة يمكن تأهيل التراس أو الشرفة لتصبح صالة إضافية صغيرة يمكن استخدامها في فصل الصيف، للحصول على مزيد من الهواء الطلق، والعناية بالأثاث المستخدم بها، واستخدام نفس الألوان المستخدمة في أخر جزء من المساحة الداخلية للمنزل، حتى تعطي انطباع أنها مساحة مكملة للمساحة الداخلية للمنزل وليست مكان منعزل عن المنزل . 

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الرفاهيه و الترف في الدوبلكس الأسباني بعد تجديده !
شاركنا برأيك أي من هذه التفاصيل ستستعين يها في  منزل أحلامك؟

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