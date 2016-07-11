5 تفاصيل من الشرفة إلى الحمام لمنزل مبهر

بيتك قديم وتريد أن تبث فيه الحياة من جديد إليك بعض التفاصيل الهامة لإعادة إحياءه مرة أخرى، 5 تفاصيل بسيطة وغير مكلفة لكنها فارقة في العناية بمنزلك من جديد حتى يبدو بمظهر مذهل، دعنا ننقل إليك خبرة الخبراء في هذا الموضوع لإنعاش منزلك .
استخدام الالوان عند المداخل وخاصة المحايدة والباستيل، تعطي شعور للشخص وهو قادم من الخارج إلى الداخل أن المكان أكثر سعة، حتى وإن كان المدخل صغير، أما إذا أردنا خلق أجواء حميمية أكثر سيكون الاختيار الأفضل للألوان الزاهية .
حتى يكون مطبخك مثالي يجب أن يضم مساحة لتجهيز الوجبات أو لتناول وجبات خفيفة عليها، ولذلك يجب أن يكون لديك مجموعة من الكراسي العملية لتتعاون مع لوح خشب في مطبخ على الطراز الاسكندنافي لتصبح في النهاية بمثابة طاولة لتحضير الطعام أو لتناوله.
الاستعانة بقطعة أثاث محمولة في المطبخ أمر في غاية العبقرية، خاصة وإنها مزودة بعجلات تسهل من حركتها ونقلها من مكان لآخر بمنتهى السلاسة، إضافة صغيرة إلا أنها لها تأثير كبير في جعل مطبخنا أكثر حداثة وعملية.
فكرة مجنونة اقترحها أحد الخبراء، وهى الاستعانة بقطع الديكور القديمة وتلوينها باللون الأبيض ووضعها في الحمام، على أن تكون بيئات مختلفة مثل المزهرية وقناع الأفارقة، على الرغم من إنها فكرة مجنونة إلا إنها جعلت غرفة الحمام أنيقة جدًا .
ديكورغرفة المعيشة من أريكة وضع عليها وشاح رمادي ومجموعة من الوسائد المنقوشة بنقشات مختلفة، والتي تكاملت مع الجدار المنقوش أنيق للغاية، إلا أنه في الحقيقة الجدار هو الجندي المجهول الذي ساعد على إبراز هذه الغرفة في أبهى صورة لها .
إذا كانت مساحة منزلك صغيرة يمكن تأهيل التراس أو الشرفة لتصبح صالة إضافية صغيرة يمكن استخدامها في فصل الصيف، للحصول على مزيد من الهواء الطلق، والعناية بالأثاث المستخدم بها، واستخدام نفس الألوان المستخدمة في أخر جزء من المساحة الداخلية للمنزل، حتى تعطي انطباع أنها مساحة مكملة للمساحة الداخلية للمنزل وليست مكان منعزل عن المنزل .
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