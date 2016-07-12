9 أفكار عبقرية لإضاءة الدرج

أذا كنت تصنف درج المنزل على إن فقط مكان للمروربين مساحتين في منزلك، فـهذا الموضوع غير مهم بالنسبة لك، لكن إذا كنت تعتقد في إن كل زاوية في منزلك بمثابة فرصة ذهبية لإبراز جمال منزلك، إذا كنت تسعى دائمًا للكامل فهذ الموضوع هام للغاية بالنسبة لك.

ننقل لك 9 أفكار عبقرية طبقها الخبراء في إضاءة أدراج منازل مختلفة، دعنا نعرض لك الشرح التفصيلي لكل فكرة وحدد أيهما ستطبقها إذا سمحت لك الفرصة .