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9 أفكار عبقرية لإضاءة الدرج

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
BRICK - FAÇON DE VENISE, LIGHT4 LIGHT4 الممر الحديث، المدخل و الدرج
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أذا كنت تصنف درج المنزل على إن فقط مكان للمروربين مساحتين في منزلك، فـهذا الموضوع غير مهم بالنسبة لك، لكن إذا كنت تعتقد في إن كل زاوية في منزلك بمثابة فرصة ذهبية لإبراز جمال منزلك، إذا كنت تسعى دائمًا للكامل فهذ الموضوع هام للغاية بالنسبة لك. 

ننقل لك 9 أفكار عبقرية طبقها الخبراء في إضاءة أدراج منازل مختلفة، دعنا نعرض لك الشرح التفصيلي لكل فكرة وحدد أيهما ستطبقها إذا سمحت لك الفرصة . 

الاستغلال الأمثل للضوء الطبيعي

Casa 581, Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design الممر الحديث، المدخل و الدرج رخام Beige
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design

Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte &amp; Design
Patrícia Azoni Arquitetura + Arte & Design

عند تفكيرك في إضاءة درج منزلك فأن الخيار الأول لك أن تعتمد على الضوء الطبيعي، حتى وإن كنت من أنصار الاعتماد على الكهرباء، التوفير سيكون الفيصل في الاختيار، وبالطبع استخدام الضوء الطبيعي أوفر من الكهرباء. 

في هوميفاي نحب دائمًا أن نساعدك في امتلاك مساحات جميلة، والاعتماد على الضوء الطبيعي والشمس امر مريح جدًا لمنزلك، الاستعانة بفتحات في الجدار والإطار الزجاجي يسهلان من مرور الضوء الطبيعي على الدرج.  

أضواء معلقة

Loft no bairro Jardim Paulista, EVELIN SAYAR ARQUITETURA E INTERIORES EVELIN SAYAR ARQUITETURA E INTERIORES الممر الحديث، المدخل و الدرج
EVELIN SAYAR ARQUITETURA E INTERIORES

EVELIN SAYAR ARQUITETURA E INTERIORES
EVELIN SAYAR ARQUITETURA E INTERIORES
EVELIN SAYAR ARQUITETURA E INTERIORES

المصابيح المعلقة في خط مستقيم فكرة بسيطة وتخلصك من الكثير من المشاكل، وخاصة إذا كان السقف خالي من الأكسسوارات أو الشاشات المعلقة، في النهاية هي فكرة ننصحك بها لأنها مثالية وجريئة . 

أضواء ليد

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass Railing London Ltd الممر الحديث، المدخل و الدرج Glass stairs,glass staircases,cantilever stairs,cantilever glass treads,floating glass stairs,floating treads,glass handrail
Railing London Ltd

​A single-flight cantilever staircase crafted in toughened, laminated glass

Railing London Ltd
Railing London Ltd
Railing London Ltd

إذا كان الدرج مستقيم يمكن أن يشكل ذلك مشاكل إذا لم تحسب كل خطوة في الإضاءة جيدًا، ولذلك استخدام لمبات الليد الموفرة أمر آمن لتفادي كل هذه المشاكل التي يمكن أن تحدث. 

الضوء الأبيض مع مصابيح أنيقة

Projeto Corporativo - Itapema-SC, Landeira & Goes Arquitetura Landeira & Goes Arquitetura راهرو سبک کلاسیک، راهرو و پله
Landeira &amp; Goes Arquitetura

Landeira & Goes Arquitetura
Landeira &amp; Goes Arquitetura
Landeira & Goes Arquitetura

هذا الدرج الكلاسيكي من الجرانيت ودرايزين من المعدن ملائم جدًا للصالة التي يوجد فيها، واستخدام اللون الأبيض على حافة الدرج اليسرى، لمسة ذكية تتيج أنعكاس اللون عند سقوط الضوء عليه، الإضاءة هنا صممت بطريقة معينة بحيث تكون أقوى كلما تسير للأمام.

إضاءة هادئة

Residência Condomínio Jardins do Lago , contato140 contato140 الممر الحديث، المدخل و الدرج
contato140

Residência Condomínio Jardins do Lago

contato140
contato140
contato140

الإضاءة الداخلية الهادئة ملائمة جدًا لتصميم هذا الدرج ومساحته الضيقة جعلت الإضاءة بهذا النمط مناسبة له، لا داعي لمزيد من البهرجة . 

التوازن بين الضوء والظل

BRICK - FAÇON DE VENISE, LIGHT4 LIGHT4 الممر الحديث، المدخل و الدرج
LIGHT4

LIGHT4
LIGHT4
LIGHT4

إذا كنت تريد تصميم فريد لإضاءة درج منزلك عليك بالاستعانة بهذا التصميم، استخدام وحدات إضاءة مختلفة الأشكال والأحجام لإعطاء توازن بين الضوء والظل. 

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إضاءة داخلية لسلم حلزوني

Abitazione ristrutturata in stile rustico/moderno, Nadia Moretti Nadia Moretti الممر الحديث، المدخل و الدرج
Nadia Moretti

Nadia Moretti
Nadia Moretti
Nadia Moretti

الدرج الحلزوني الذي تلون بنفس لون الغرفة أضاءته غير مألوفة بالمرة، استخدام الإضاءة الداخلية على حواف الدرج فكرة عبقرية للغاية، تشعرك أن درجات الدرج هي مصدر الضوء، وخلقت ظلال هادئة جعلت منه درج رومانسي هاديء. 

مصابيح عنقودية

​A Classic Country Home For The Modern Age, TOTUS TOTUS الممر الحديث، المدخل و الدرج
TOTUS

​A Classic Country Home For The Modern Age

TOTUS
TOTUS
TOTUS

المصابيح المتدلية بحرية من السقف المصممة بدقة بالغة أضافت سحرها الديناميكي على هذا الدرج، خصوصًا أن اللون الأبيض الذي تلون به السقف والدرابزين وحواف أبواب الغرف جعلته درج من الجنة . 

إضاءة استراتيجية

homify الممر الحديث، المدخل و الدرج
homify

homify
homify
homify

مصباح السقف الموجود أعلى الدرج هو البطل الرئيسي للإضاءة وأظهر الدرج الجرانيتي الحديث في مظهر ملوكي، بالإضافة إلى لمبات الليد التي أعطت لمسة رومانسية له. 

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