9 أفكار عبقرية لإضاءة الدرج

أذا كنت تصنف درج المنزل على إن فقط مكان للمروربين مساحتين في منزلك، فـهذا الموضوع غير مهم بالنسبة لك، لكن إذا كنت تعتقد في إن كل زاوية في منزلك بمثابة فرصة ذهبية لإبراز جمال منزلك، إذا كنت تسعى دائمًا للكامل فهذ الموضوع هام للغاية بالنسبة لك.
ننقل لك 9 أفكار عبقرية طبقها الخبراء في إضاءة أدراج منازل مختلفة، دعنا نعرض لك الشرح التفصيلي لكل فكرة وحدد أيهما ستطبقها إذا سمحت لك الفرصة .
عند تفكيرك في إضاءة درج منزلك فأن الخيار الأول لك أن تعتمد على الضوء الطبيعي، حتى وإن كنت من أنصار الاعتماد على الكهرباء، التوفير سيكون الفيصل في الاختيار، وبالطبع استخدام الضوء الطبيعي أوفر من الكهرباء.
في هوميفاي نحب دائمًا أن نساعدك في امتلاك مساحات جميلة، والاعتماد على الضوء الطبيعي والشمس امر مريح جدًا لمنزلك، الاستعانة بفتحات في الجدار والإطار الزجاجي يسهلان من مرور الضوء الطبيعي على الدرج.
المصابيح المعلقة في خط مستقيم فكرة بسيطة وتخلصك من الكثير من المشاكل، وخاصة إذا كان السقف خالي من الأكسسوارات أو الشاشات المعلقة، في النهاية هي فكرة ننصحك بها لأنها مثالية وجريئة .
إذا كان الدرج مستقيم يمكن أن يشكل ذلك مشاكل إذا لم تحسب كل خطوة في الإضاءة جيدًا، ولذلك استخدام لمبات الليد الموفرة أمر آمن لتفادي كل هذه المشاكل التي يمكن أن تحدث.
هذا الدرج الكلاسيكي من الجرانيت ودرايزين من المعدن ملائم جدًا للصالة التي يوجد فيها، واستخدام اللون الأبيض على حافة الدرج اليسرى، لمسة ذكية تتيج أنعكاس اللون عند سقوط الضوء عليه، الإضاءة هنا صممت بطريقة معينة بحيث تكون أقوى كلما تسير للأمام.
الإضاءة الداخلية الهادئة ملائمة جدًا لتصميم هذا الدرج ومساحته الضيقة جعلت الإضاءة بهذا النمط مناسبة له، لا داعي لمزيد من البهرجة .
إذا كنت تريد تصميم فريد لإضاءة درج منزلك عليك بالاستعانة بهذا التصميم، استخدام وحدات إضاءة مختلفة الأشكال والأحجام لإعطاء توازن بين الضوء والظل.
الدرج الحلزوني الذي تلون بنفس لون الغرفة أضاءته غير مألوفة بالمرة، استخدام الإضاءة الداخلية على حواف الدرج فكرة عبقرية للغاية، تشعرك أن درجات الدرج هي مصدر الضوء، وخلقت ظلال هادئة جعلت منه درج رومانسي هاديء.
المصابيح المتدلية بحرية من السقف المصممة بدقة بالغة أضافت سحرها الديناميكي على هذا الدرج، خصوصًا أن اللون الأبيض الذي تلون به السقف والدرابزين وحواف أبواب الغرف جعلته درج من الجنة .
مصباح السقف الموجود أعلى الدرج هو البطل الرئيسي للإضاءة وأظهر الدرج الجرانيتي الحديث في مظهر ملوكي، بالإضافة إلى لمبات الليد التي أعطت لمسة رومانسية له.
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