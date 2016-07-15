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8 أفكارلتجديد منزلك الريفي تماماً ! ..

Fatma Abdallah Fatma Abdallah
Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY منازل
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عمل بعض التعديلات و التجديدات شيء لا غنى عنه في أي منزل ، فمن المهم التأكد كل فترة من كون المنزل قادر على تلبية احتياجات الأسره ، ويوفر لهم الراحه و السكينه .و عندما يأتي الأمر للمنازل الريفيه التى تحتوى على حدائق كبيره ، فإن هذه الأفكار سوف ترشدك نحو الطرق السليمه و العمليه لتجديدها ، و تعزيز الحيوية فيها و كسر مسببات الملل .

1- العريشه أو البرجوله

Gazebo Piscina, Moreno Donati Moreno Donati حدائقصيوان الحديقة الخارجية
Moreno Donati

Moreno Donati
Moreno Donati
Moreno Donati

 تزويد حديقتك ببرجوله أو عريشه خشبيه بمظهرعتيق كهذة البرجوله التى تناسب الأجواء الريفيه ، يمكنك من الإستمتاع بالطبيعه و النسيم العليل بالجلوس تحت ظلالها الجميله . و يمكنك أيضاً صنع البرجوله بخامات أخري ، و هناك طرق عديده لصنع العريشه منها على سبيل المثال تثبيت أربعه أعمده خشبيه بأرض الحديقه ، و استخدام شبكه أو سلك لصنع سقفاً للعريشه و تغطيته بفروع النباتات المتسلقه الجميله ، مثل أشجار العنب أو اللبلاب و غيرهم من الأنواع ،لتصنع جنه معلقه تحمي من الشمس و بتكاليف قليله .

2- مساحات من الفراغ الأخضر

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICO RESIDENZIALE A BARBONA (PD), Studio Rossettini Studio Rossettini منازل
Studio Rossettini

Studio Rossettini
Studio Rossettini
Studio Rossettini

كثرة الأشجار العاليه في حديقه المنزل ، تؤدي إلى نتيجه عكسيه . و تشكل عوائق بصريه بدلاً من تزيين الحديقه ، كما تجعلها تبدو متشابكه و مزدحمه ، و تعيق من حركة الهواء . لذا اهتم باختيار الأماكن المناسبه لزراعة الأشجار الكبيره ، و تخصيص أماكن أخرى لتغطيتها بالحشائش القصيره فقط ، للتمكن من الإستمتاع بالفراغ الواسع و الهواء المنعش .

3- تباين الأنواع

Maison Frie au Four, CCD Architects CCD Architects منازل
CCD Architects

Maison Frie au Four

CCD Architects
CCD Architects
CCD Architects

يمكنك تخصيص كل ركن في حدبقتك لزراعة نوعاً معيناً من الزهور ، لتحصل بذلك على حديقه غنّاء ، تصنع لوحه فنيه حول منزلك ، مثل هذه الحديقه الفريده من تصميم Ccd Architects

4- زين المنزل بالنباتات

Zeitlos klassisch...als wär´s schon immer so gewesen!, THORA TOWN & COUNTRY THORA TOWN & COUNTRY منازل
THORA TOWN &amp; COUNTRY

THORA TOWN & COUNTRY
THORA TOWN &amp; COUNTRY
THORA TOWN & COUNTRY

ما رأيك في تزيين واجهة المنزل بالنباتات الخضراء و زهور الياسمين البيضاء ، و جعلها تقوم بوظيفة الإطار الجميل لمدخل البيت . و استمتع بالرائحه الذكيه للزهور التى ستنفذ إليك من الشبابيك .

5- اصنع ممراً

Villa a Poggio Pelliccione (PG), Studio Zaroli Studio Zaroli منازل
Studio Zaroli

Studio Zaroli
Studio Zaroli
Studio Zaroli

اهتم بتنسيق حديقتك ، فالحديقة المرتبه تؤدي وظيفه ترحيبيه رائعه للضيوف ، و تؤثر إيجابياً على أوقات الترفيه مع الأسره . فإذا كنت تمتلك حديقه كبيره ، يمكنك صنع ممراً من الأحجار وسط حشائش الحديقه المهذبه و المنمقه بعنايه ، وتحيط الممر بالزهور الملونه من الجانبين ، لتجميله و لتلفت الإنتباه إليه . مما يجعل الطريق ممهداً لدخول الضيوف إلى المنزل ، و يبدو مظهر منزلك الخارجي كالقصر .

6- حمام سباحة

UNA NUOVA REALIZZAZIONE DI PISCINE CASTIGLIONE IMMERSA NEL VERDE DELLE COLLINE EMILIANE, PISCINE CASTIGLIONE PISCINE CASTIGLIONE مسبح
PISCINE CASTIGLIONE

PISCINE CASTIGLIONE
PISCINE CASTIGLIONE
PISCINE CASTIGLIONE

لا رفاهيه تساوى وجود مسبح في حديقة منزلك ، قيامك بهذا التجديد الجريء ، يعتبر أفضل استغلال لمساحة حديقتك الكبيره ، و سيجعل أطفالك غايه في السعاده . و تذكر دائما أن حجم المسبح ليس هو المهم ، و لكن المهم هو تجمع الأسره حوله للإستمتاع بالجو العائلي و البيئه المحيطه . 

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7- منطقة لتناول الطعام

RECUPERO RUDERE CAMPESTRE, RI-NOVO RI-NOVO مطبخطاولات وكراسي
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

المنزل الريفي لابد و أن يتمتع بمنطقة فريده لتناول الطعام ، تتحلى بأثاث خشبي على النمط الريفي . مع مطبخ صغير يحتوى على شواية  لإعداد الأكلات الشهيه ، و الإستمتاع بتناول الطعام و تبادل الحديث مع الضيوف في مكان مريح و مبهج .

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8- موقد ريفي

Villa rustica, RI-NOVO RI-NOVO غرفة المعيشة خشب
RI-NOVO

RI-NOVO
RI-NOVO
RI-NOVO

من الجميل العوده لأساليب الحياه الريفيه بطريقه عصريه ممتعه  ، عن طريق وضع موقد كبير وسط جلسه خشبيه على شكل نصف دائره مزوده بوسائد مريحه ، و بذلك تصبح لديك غرفه مميزه لجلسات عائليه تستخدم فيها الموقد للتدفأه أو إعداد الأكلات البسيطه و الشاي على الحطب .

تصميمات شابى شيك المبهجة
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