8 أفكارلتجديد منزلك الريفي تماماً ! ..

عمل بعض التعديلات و التجديدات شيء لا غنى عنه في أي منزل ، فمن المهم التأكد كل فترة من كون المنزل قادر على تلبية احتياجات الأسره ، ويوفر لهم الراحه و السكينه .و عندما يأتي الأمر للمنازل الريفيه التى تحتوى على حدائق كبيره ، فإن هذه الأفكار سوف ترشدك نحو الطرق السليمه و العمليه لتجديدها ، و تعزيز الحيوية فيها و كسر مسببات الملل .
تزويد حديقتك ببرجوله أو عريشه خشبيه بمظهرعتيق كهذة البرجوله التى تناسب الأجواء الريفيه ، يمكنك من الإستمتاع بالطبيعه و النسيم العليل بالجلوس تحت ظلالها الجميله . و يمكنك أيضاً صنع البرجوله بخامات أخري ، و هناك طرق عديده لصنع العريشه منها على سبيل المثال تثبيت أربعه أعمده خشبيه بأرض الحديقه ، و استخدام شبكه أو سلك لصنع سقفاً للعريشه و تغطيته بفروع النباتات المتسلقه الجميله ، مثل أشجار العنب أو اللبلاب و غيرهم من الأنواع ،لتصنع جنه معلقه تحمي من الشمس و بتكاليف قليله .
كثرة الأشجار العاليه في حديقه المنزل ، تؤدي إلى نتيجه عكسيه . و تشكل عوائق بصريه بدلاً من تزيين الحديقه ، كما تجعلها تبدو متشابكه و مزدحمه ، و تعيق من حركة الهواء . لذا اهتم باختيار الأماكن المناسبه لزراعة الأشجار الكبيره ، و تخصيص أماكن أخرى لتغطيتها بالحشائش القصيره فقط ، للتمكن من الإستمتاع بالفراغ الواسع و الهواء المنعش .
يمكنك تخصيص كل ركن في حدبقتك لزراعة نوعاً معيناً من الزهور ، لتحصل بذلك على حديقه غنّاء ، تصنع لوحه فنيه حول منزلك ، مثل هذه الحديقه الفريده من تصميم Ccd Architects
ما رأيك في تزيين واجهة المنزل بالنباتات الخضراء و زهور الياسمين البيضاء ، و جعلها تقوم بوظيفة الإطار الجميل لمدخل البيت . و استمتع بالرائحه الذكيه للزهور التى ستنفذ إليك من الشبابيك .
اهتم بتنسيق حديقتك ، فالحديقة المرتبه تؤدي وظيفه ترحيبيه رائعه للضيوف ، و تؤثر إيجابياً على أوقات الترفيه مع الأسره . فإذا كنت تمتلك حديقه كبيره ، يمكنك صنع ممراً من الأحجار وسط حشائش الحديقه المهذبه و المنمقه بعنايه ، وتحيط الممر بالزهور الملونه من الجانبين ، لتجميله و لتلفت الإنتباه إليه . مما يجعل الطريق ممهداً لدخول الضيوف إلى المنزل ، و يبدو مظهر منزلك الخارجي كالقصر .
لا رفاهيه تساوى وجود مسبح في حديقة منزلك ، قيامك بهذا التجديد الجريء ، يعتبر أفضل استغلال لمساحة حديقتك الكبيره ، و سيجعل أطفالك غايه في السعاده . و تذكر دائما أن حجم المسبح ليس هو المهم ، و لكن المهم هو تجمع الأسره حوله للإستمتاع بالجو العائلي و البيئه المحيطه .
المنزل الريفي لابد و أن يتمتع بمنطقة فريده لتناول الطعام ، تتحلى بأثاث خشبي على النمط الريفي . مع مطبخ صغير يحتوى على شواية لإعداد الأكلات الشهيه ، و الإستمتاع بتناول الطعام و تبادل الحديث مع الضيوف في مكان مريح و مبهج .
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