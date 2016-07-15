8 أفكارلتجديد منزلك الريفي تماماً ! ..

تزويد حديقتك ببرجوله أو عريشه خشبيه بمظهرعتيق كهذة البرجوله التى تناسب الأجواء الريفيه ، يمكنك من الإستمتاع بالطبيعه و النسيم العليل بالجلوس تحت ظلالها الجميله . و يمكنك أيضاً صنع البرجوله بخامات أخري ، و هناك طرق عديده لصنع العريشه منها على سبيل المثال تثبيت أربعه أعمده خشبيه بأرض الحديقه ، و استخدام شبكه أو سلك لصنع سقفاً للعريشه و تغطيته بفروع النباتات المتسلقه الجميله ، مثل أشجار العنب أو اللبلاب و غيرهم من الأنواع ،لتصنع جنه معلقه تحمي من الشمس و بتكاليف قليله .