من حديقة مهجورة لـ جنة!

اليوم في
قبل وبعد نذهب بكم إلى إنجلترا حيث قامت شركة رايس لندن المعمارية البريطانية بإعادة هيكلة حديقة متهالكة وتحويلها إلى جنة! حيث كانت هذه الحديقة تضفي كآبة وملل عظيم على البنايات المجاورة ولأي شخص ينظر لها. فكان الحل الوحيد هو تحويلها بالكامل إلى حديقة عصرية وفي منتهى الجمال لتدعو كل من يراها إلى تمني الجلوس فيها للاسترخاء والتأمل. الكلمات ليست كافية دائمًا للتعبير فدعونا نلقي نظرة على الحديقة قبل وبعد التحديثات الرائعة.
يا لها من مساحة مهدرة! مساحة لديها كل المقومات لتكون مكانًا رائعًا حيث أن أبعادها مناسبة جدًا، فلا هي ضيقة ولا هي طويلة بشكل مبالغ فيه. أبعادها المناسبة والواسعة تعطي احتمالات كثيرة جدًا لإقامة أشياء كثيرة ومنها مثلًا شرفة في الحديقة. بالتأكيد كانت تحتاج هذه البقعة الحزينة البائسة إلى من يرسم بسمة على وجهها بتجديدها تمامًا!
أين ذهبت الحديقة المتهالكة؟ لا أعلم حقيقةً، كأني أنظر لمعجزة. لم يعد هناك أثر لأي شبر من الحديقة البائسة وقد تحولت نهائيًا إلى مكان يحسن الجلوس فيه بين البيوت ذات النمط البريطاني الأصيل. قام المصممون بتغطية الأرض كلها بالخشب الأحمر الكريزي الذي يتماشى مع لون طلاء البيت الأحمر من الخارج. اختار المصممون وضع أماكن كثيرة للجلوس لإحيائها من جديد. لا أكاد أصدق كيف استغلوا هذه المساحة بهذا الشكل الرائع الجذاب!
يبدو أن أصحاب المنزل متفائلين جدًا بالجو في الصيف هذا العام حيث وافقوا على إقامة برجولة في منزل في لندن، لحجب أشعة الشمس – نأمل ألا يخيب ظنهم. السور كما أنه يعطي خصوصية فإنه بلونه الأسود أعطى للون الخشب الأحمر دفئًا مختلفًا بتباينهما. ستكون إضافة رائعة أيضًا إذا قاموا بوضع خدديات ملونة تعطي المنظر جمالًا فوق الجمال على المقاعد الخشبية الواسعة، فهذه الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المقاعد ذات الأسطح الصلبة لجلب مزيد من الراحة للجالسين.
وجود مدفأة خارج المنزل لهو شيء غريب حقًا وغير متوقع! بالرغم من كونه غير مألوف إلا أننا نظن أنها فكرة رائعة لقضاء الليالي في الخارج عندما يكون الجو باردًا. هذه المدفاة الأنيقة صممت كالمدافئ المستخدمة في الطراز العربي حيث الأثاث المنخفض والمدعوون مجتمعون حول نار المدفأة في الصحاري أثناء السفاري وغيرها. ووضع المصمم شجيرتان على جانبي المدفأة أعطى سيمترية للتصميم وراحة أكثر للعين. مع التباين الكبير بين اللونين الأبيض الناصع واللون الداكن حوله.
سرير الحديقة المصمم في هذه الصور هو أحد أفضل الأشياء على الإطلاق بعد التجديد. طريقة تنظيمه رائعة ومهدئة للأعصاب حيث تم زرع الزيتون بها وبعض الشجيرات المحاطة بالحشائش. هذا التصميم المينيمالي الأبيض ينساب بتجانس رائع مع اللون الأخضر المزروع والشجيرات النحيلة والسور الخشبي. ولم يكثر أيضًا من زرع الشجر الكبير ليعطي فرصة أكبر لأشعة الشمس أن تغمر المكان – بنفس تفاؤل إقامة برجولة- . تصميم رائع بكل المقاييس ويعطي انطباعًا عن أناقة أصحاب هذا المنزل.
دعونا ننظر نظرة أخرى للفناء قبل وبعد التجديد، هذا حقًا عجيب! كأننا نقف أمام مكانين لا علاقة لهما ببعضهما البعض. هذا دليل مادي على أن كل شيء مهما كان متهالك من الممكن أن يتم تجديده واستغلاله بأفضل طريقة على الإطلاق وتحويله من شيء مهمل لا يستخدم إلى ملاذ جديد لك. لا تيأس أبدًا من تجديد أي شيء عندك مهما بدا لك أنه أصبح بلا فائدة.