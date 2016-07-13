من حديقة مهجورة لـ جنة!

دعونا ننظر نظرة أخرى للفناء قبل وبعد التجديد، هذا حقًا عجيب! كأننا نقف أمام مكانين لا علاقة لهما ببعضهما البعض. هذا دليل مادي على أن كل شيء مهما كان متهالك من الممكن أن يتم تجديده واستغلاله بأفضل طريقة على الإطلاق وتحويله من شيء مهمل لا يستخدم إلى ملاذ جديد لك. لا تيأس أبدًا من تجديد أي شيء عندك مهما بدا لك أنه أصبح بلا فائدة.