الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

من حديقة مهجورة لـ جنة!

ريم عوض ريم عوض
The Belsize Project, IS AND REN STUDIOS LTD IS AND REN STUDIOS LTD
Loading admin actions …

اليوم في قبل وبعد نذهب بكم إلى إنجلترا حيث قامت شركة رايس لندن المعمارية البريطانية بإعادة هيكلة حديقة متهالكة وتحويلها إلى جنة! حيث كانت هذه الحديقة تضفي كآبة وملل عظيم على البنايات المجاورة ولأي شخص ينظر لها. فكان الحل الوحيد هو تحويلها بالكامل إلى حديقة عصرية وفي منتهى الجمال لتدعو كل من يراها إلى تمني الجلوس فيها للاسترخاء والتأمل. الكلمات ليست كافية دائمًا للتعبير فدعونا نلقي نظرة على الحديقة قبل وبعد التحديثات الرائعة.

قبل: حديقة كئيبة ومتهالكة

Before IS AND REN STUDIOS LTD grass,lawn,before,landscape
IS AND REN STUDIOS LTD

Before

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

يا لها من مساحة مهدرة! مساحة لديها كل المقومات لتكون مكانًا رائعًا حيث أن أبعادها مناسبة جدًا، فلا هي ضيقة ولا هي طويلة بشكل مبالغ فيه. أبعادها المناسبة والواسعة تعطي احتمالات كثيرة جدًا لإقامة أشياء كثيرة ومنها مثلًا شرفة في الحديقة. بالتأكيد كانت تحتاج هذه البقعة الحزينة البائسة إلى من يرسم بسمة على وجهها بتجديدها تمامًا!

بعد: يا له من تغيير!

Addition of a Loft Conversion, Rear Extension with bi folding doors and a contemporary garden IS AND REN STUDIOS LTD loft conversion,extension,sash windows,contemporary garden,wooden bench,raised flower bed,raised planting,evergreens,olive trees,red cedar,victorian home
IS AND REN STUDIOS LTD

Addition of a Loft Conversion, Rear Extension with bi folding doors and a contemporary garden

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

أين ذهبت الحديقة المتهالكة؟ لا أعلم حقيقةً، كأني أنظر لمعجزة. لم يعد هناك أثر لأي شبر من الحديقة البائسة وقد تحولت نهائيًا إلى مكان يحسن الجلوس فيه بين البيوت ذات النمط البريطاني الأصيل. قام المصممون بتغطية الأرض كلها بالخشب الأحمر الكريزي الذي يتماشى مع لون  طلاء البيت الأحمر من الخارج. اختار المصممون وضع أماكن كثيرة للجلوس لإحيائها من جديد. لا أكاد أصدق كيف استغلوا هذه المساحة بهذا الشكل الرائع الجذاب!

تفاؤل بمناخ أفضل في لندن!

Al Fresco Dining IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

Al Fresco Dining

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

يبدو أن أصحاب المنزل متفائلين جدًا بالجو في الصيف هذا العام حيث وافقوا على إقامة برجولة في منزل في لندن، لحجب أشعة الشمس – نأمل ألا يخيب ظنهم. السور كما أنه يعطي خصوصية فإنه بلونه الأسود أعطى للون الخشب الأحمر دفئًا مختلفًا بتباينهما. ستكون إضافة رائعة أيضًا إذا قاموا بوضع خدديات ملونة تعطي المنظر جمالًا فوق الجمال على المقاعد الخشبية الواسعة، فهذه الشيء الوحيد الذي ينقص هذه المقاعد ذات الأسطح الصلبة لجلب مزيد من الراحة للجالسين.

مدفأة بالخارج!

A chilly night by the fire IS AND REN STUDIOS LTD Contemporary garden,contemporary fire,firepit,sandstone,woodfire,logs,fireplace,bayleaf,tiled floor,grey fence,garden fence,contemporary fence
IS AND REN STUDIOS LTD

A chilly night by the fire

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

وجود مدفأة خارج المنزل لهو شيء غريب حقًا وغير متوقع! بالرغم من كونه غير مألوف إلا أننا نظن أنها فكرة رائعة لقضاء الليالي في الخارج عندما يكون الجو باردًا. هذه المدفاة الأنيقة صممت كالمدافئ المستخدمة في الطراز العربي حيث الأثاث المنخفض والمدعوون  مجتمعون حول نار المدفأة في الصحاري أثناء السفاري وغيرها. ووضع المصمم شجيرتان على جانبي المدفأة أعطى سيمترية للتصميم وراحة أكثر للعين. مع التباين الكبير بين اللونين الأبيض الناصع واللون الداكن حوله.

أسرّة الحديقة البيضاء والزيتون

Raised Flower Beds and Ever Greens IS AND REN STUDIOS LTD olive tree,ever green,raised flower beds,contemporary garden,concrete beds,red cedar fence,cedar fence,contemporary fence,white and wood,contemporary design
IS AND REN STUDIOS LTD

Raised Flower Beds and Ever Greens

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

سرير الحديقة المصمم في هذه الصور هو أحد أفضل الأشياء على الإطلاق بعد التجديد. طريقة تنظيمه رائعة ومهدئة للأعصاب حيث تم زرع الزيتون بها وبعض الشجيرات المحاطة بالحشائش. هذا التصميم المينيمالي الأبيض ينساب بتجانس رائع مع اللون الأخضر المزروع والشجيرات النحيلة والسور الخشبي. ولم يكثر أيضًا من زرع الشجر الكبير ليعطي فرصة أكبر لأشعة الشمس أن تغمر المكان – بنفس تفاؤل إقامة برجولة- . تصميم رائع بكل المقاييس ويعطي انطباعًا عن أناقة أصحاب هذا المنزل.

صورة قبل وبعد

Before and After - Transformation of dull garden into a fresh contemporary space perfect for Alfresco Dining IS AND REN STUDIOS LTD contemporary garden,contemporary design,raised flowerbeds,contemporary firepit,firepit,cedar fence,bench seating,contemporary bench,garden design,pergola,yellow balau bench,contemporary decking
IS AND REN STUDIOS LTD

Before and After – Transformation of dull garden into a fresh contemporary space perfect for Alfresco Dining

IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD
IS AND REN STUDIOS LTD

دعونا ننظر نظرة أخرى للفناء قبل وبعد التجديد، هذا حقًا عجيب! كأننا نقف أمام مكانين لا علاقة لهما ببعضهما البعض. هذا دليل مادي على أن كل شيء مهما كان متهالك من الممكن أن يتم تجديده واستغلاله بأفضل طريقة  على الإطلاق وتحويله من شيء مهمل لا يستخدم إلى ملاذ جديد لك.  لا تيأس أبدًا من تجديد أي شيء عندك مهما بدا لك أنه أصبح بلا فائدة.

منزل الأحلام
اقرأ أيضًا 6 طرق لجعل حديقتك مساحة فاخرة

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً