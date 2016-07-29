5 مطابخ أمريكية ستدهشك فعلاً!

وضع الموقد في الرُخام المطل على غرفة الطعام هي فكرة جديدة ومثيرة بالرعم من خطورتها في بعض الأحيان في حالة وجود أطفال في المنزل. ولكنها أيضًا تجعل من الطهي تجربة فريدة من نوعها للمدعويين على الطعام عندك. وتعطي لك الفرصة أن تتواصل مع الجالسين ومشاركتهم في مشاهدة التليفزيون أو حتى متابعة برنامجك المفضل عندما تكون وحدك أمام الموقد.

اختار المصمم أن يكسو المطبخ باللون الخشبي الفاتح الذي يتماشى مع لون الغرفة المطل عليها المطبخ كتكامل للتصميم وليعطي دفئًا أكثر للمطبخ كسرًا لحدة اللون الفضي الجامد للأجهزة الموجودة فيه. فكرة وجود إضاءة عالية مسلطة على الموقد من المدخنة المعلقة فوقه فكرة رائعة.