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5 مطابخ أمريكية ستدهشك فعلاً!

ريم عوض ريم عوض
Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
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المطبخ في رأيي هو أهم مكان في المنزل حيث نقضي فيه جزء كبير من اليوم لا يقل عن الساعتين من تحضير الطعام وطهيه والتنظيف والترتيب بعد كل وجبة. لهذا يجب أن يكون ذا تصميم جذاب ودافئ ومريح لمن سيستخدمه. مع الوضع في الاعتبار أن عادة لا يكون هناك مساحة كافية لعمل مطبخ كبير فكان من اللازم تصميم المطابخ بطريقة تستغل المساحة المتاحة على أكمل وجه ولا تبخس من حق مستخدمه في مطبخ جميل وجذاب وبه مساحة عمل مريحة. دعونا نأخذ جولة في بعض المطابخ الرائعة

1- موقد في المقدمة

Ousado!, Paulinho Peres Group Paulinho Peres Group مطبخ
Paulinho Peres Group

Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group
Paulinho Peres Group

وضع الموقد في الرُخام المطل على غرفة الطعام هي فكرة جديدة ومثيرة بالرعم من خطورتها في بعض الأحيان في حالة وجود أطفال في المنزل. ولكنها أيضًا تجعل من الطهي تجربة فريدة من نوعها للمدعويين على الطعام عندك. وتعطي لك الفرصة أن تتواصل مع الجالسين ومشاركتهم في مشاهدة التليفزيون أو حتى متابعة برنامجك المفضل عندما تكون وحدك أمام الموقد. 

اختار المصمم أن يكسو المطبخ باللون الخشبي الفاتح الذي يتماشى مع لون الغرفة المطل عليها المطبخ كتكامل للتصميم وليعطي دفئًا أكثر للمطبخ كسرًا لحدة اللون الفضي الجامد للأجهزة الموجودة فيه. فكرة وجود إضاءة عالية مسلطة على الموقد من المدخنة المعلقة فوقه فكرة رائعة.

2- مطبخ طولي

WHITE LOFT, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مكتب عمل أو دراسة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

لاستغلال مساحة هذا الممر كان لزاما أن يتم تصميم المطبخ طوليًا بهذا الشكل. استخدمت المصممة شكلًا بسيطًا جدًا للمطبخ بلا أي تعقيدات، تصميمًا كافيًا ليفي بغرضه ولون أبيض هادئ الذي يتباين مع لون الأرضية الخشبي ليعطي دفئًا المكان وتغييرًا للون الأبيض المنتشر في أرجاء المنزل. السفرة الدائرية أيضًا من دورها استغلال المساحة بشكل سليم حيث أنها تعطي فرصة لزيادة عدد الكراسي في أصغر مساحة ممكنة.

زاوية أخرى

WHITE LOFT, Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño مكتب عمل أو دراسة
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño

Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo &amp; Proyectos de diseño
Lara Pujol | Interiorismo & Proyectos de diseño

كما ترون المطبخ مفتوح على غرفة المعيشة أيضًا المكونة من كنبة  وbeanbag  فقط ويطل على غرفة النوم المقفلة بزجاج شفاف. فمن الواضح أن هذا المنزل لم يكن به فواصل، ربما كان مخزنًا أو سطحًا لابد من تقفيل مساحاته لإيجاد بعض الخصوصية للغرف.

3- مطبخ بحري!

Apartamento do Homem Moderno - Morar Mais por Menos Vitoria 2015, Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados مطبخ
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados

Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos &amp; Associados
Cristiane Locatelli Arquitetos & Associados

اختيار رائع للألوان والديكور يجعلك تشعر كأنك تحت سطح البحر حيث اللون الأزرق الرائع وألوان الشعاب المرجانية من البرتقالي والأخضر، ومجموعة السكاكين التي تبدو وكأنها دفة سفينة الذي يجعلم على وشك أن تتساءل هل يقدم هذا المطبخ المأكولات البحرية فقط؟ صمم هذا المطبخ أيضًا مثل المطبخ السابق بشكل طولي لاستغلال المساحة الموجودة بأصغر الأجهزة الممكنة فالموقد به مكانين فقط والحوض صغير كما يبدو ولكن مع صغر حجمه منظم ومرتب فلا يجعلك تسأم منه. فكرة الإضاءة الموجودة تحت الرف جميلة جدًا وأضافت ديكورًا مختلفًا للمكان. المطبخ يطل على طاولة سفرة يجاورها حائط طوبي الذي ينقلك لطراز آخر من البحر إلى البر. 

4- ريفي وكلاسيكي ومودرن!

Refúgio do Homem do Mar, Jean Felix Arquitetura Jean Felix Arquitetura مطبخ رخام Brown
Jean Felix Arquitetura

Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura

سقف من البامبو وأواني فخارية وثلاجة عصرية بلون أسود ومطبخ حداثي! كل هذا في مكن واحد فلا يمكنك تحديد النمط الذي عليه هذا المطبخ فيُطلق عليه نمط انتقائي ولكن ما تعرفه بمجرد النظر إليه أنه تحفة فنية بكل المقاييس تشعرك أنك في بيت صغير أمام البحر وتنتظر وجبة من السمك الطازج.

دور الإضاءة الرائع

Refúgio do Homem do Mar, Jean Felix Arquitetura Jean Felix Arquitetura غرفة السفرة بوص/ بامبو Brown
Jean Felix Arquitetura

Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura
Jean Felix Arquitetura

الإضاءة المحيطة بالمطبخ على جانبيه والمسلطة على السقف عصرية جدًا وأعطت غموضًا وإثارة لهذا المطبخ المذهل.

5 مطبخ كبير

Shaker kitchen by Harvey Jones Harvey Jones Kitchens مطبخ
Harvey Jones Kitchens

Shaker kitchen by Harvey Jones

Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens
Harvey Jones Kitchens

في هذا النوع من المطابخ الكبيرة يفضّل المصممون وضع جزيرة في المنتصف واستخدامها كمساحة إضافية للمطبخ خاصة في ال مطابخ المفتوحة على مساحات أخرى. النطبخ له طابع جمالي تقليدي بالحائط الطوبي الذي يتلاءم مع لون المطبخ المحايد والأرضية الخشبية الفاتحة. بالرغم من كونه مطبخ ذا نمط حداثي إلا أنه يعطيك شعورًا بأن طرازه يميل للسبعينيات عند النظر له لأول وهلة.

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