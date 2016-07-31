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6 تصميمات رائعة لشرفتك الجديدة هذا الصيف

ريم عوض ريم عوض
VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 بلكونة أو شرفة
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فصل الصيف، ذلك الجزء من العام الذي ينتظره الكثيرون طوال السنة للتنزه والخروج في أماكن مفتوحة وحفلات الباربكيو والسمر. سواء كانت شرفتك صغيرة أو كبيرة وأي كانت المواد المستخدمة في صنعها؛ وجود شرفة في منزلك هو مكسب حقيقي لك ولجميع عائلتك وأصدقائك أيضًا! حتى ولو لم تكن من مخبي فصل الصيف فسيكون لديك مكان رائع للجلوس والاستجمام يأتي له كل مدعو بترقّب لليلة ممتعة فعلًا. فقط عند تأكدك من ملائمة التصميم والأثاث المستخدم لإنشائها ستكون ملاذكم للعب والمرح. دعنا نأخذ جولة لنرى تصميمات مذهلة للشرفات في أماكن مختلفة حول العالم.

١- شرفة بنمط البحر الأبيض المتوسط

Terrace TG Studio بلكونة أو شرفة
TG Studio

Terrace

TG Studio
TG Studio
TG Studio

هذه الشرفة الرائعة تعطي إحساسًا منعشًا بسبب نمطها البحر الأبيض المتوسط. السقف المعلق بهذه الطريقة يعطيك شعورًا بالاهتمام البالغ بالتفاصيل بالرغم من بساطة التصميم. في الخلف ترى مكانًا خاصة للشواء مغطى بالكامل بالأحجار الذي يمكن استخدامه لحفلات الباربكيو أو لمجرد تدفئة المكان! تصميم الأحجار يتماشى أيضًا مع السور المنخفض الخلف ويعطي بعدًا آخر للتصميم. العواميد أضفت منظرًا مختلفًا للمكان والألوان الفاتحة المستخدمة في السقف والتي تتماشى مع لون الذي اكتست به الكنبتين يعطي شعورًا بالبهجة ويدعو للاستمتاع بيوم جميل في الخارج!

٢- حفلة باربكيو!

homify بلكونة أو شرفة
homify

homify
homify
homify

هذه الشرفة على غير المتعارف عليه عادةً سفقها عبارة عن تندة من المعدن وقابل للتمدد ليغطي المساحة بأكملها للأيام المشمسة بشكل قاسي أو لحماية الأثاث والحديقة من التقلبات المناخية من أمطار وخلافه. في الخلف نرى فرن للشواء لإقامة حفلات الباربكيو أمامها طاولة سفرة واسعة لتناول الوجبات في الهواء الطلق مطلًا على منظر العشب الأخضر الجميل المقصوص بعناية.

٣- شرفة ريفية عصرية

Gaiole in Chianti, Toscana, Arlene Gibbs Décor Arlene Gibbs Décor بلكونة أو شرفة
Arlene Gibbs Décor

Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor
Arlene Gibbs Décor

منزل ريفي بسيط تم استخدام المواد الطبيعية في بناؤه مثل الأرض الحجرية والأخشاب والطوب، ماذا ينقصه؟ تنقصه شرفة مثل هذه بسقفٍ من الخوص ومصباح فوق الباب يتميز بطراز كلاسيكي، تمتزج معه بعض العصرية في اختيار الكراسي وطاولة الطعام المعدنية ذات اللون الأسود، التي تتباين بشكل مذهل مع البوابات الخشبية ذات اللون الأبيض  التصميم دافئ بشكل يجعلك ترغب في الجلوس في هذا المكان وتناول العشاء مع أحبائك كل ليلة! 

٤- واحة أم شرفة؟

VILLA PRIVATA MUSTIQUE 1, ANG42 ANG42 بلكونة أو شرفة
ANG42

ANG42
ANG42
ANG42

هذه الصورة تأخذك إلى شط البحر ربما في أجواء استوائية حيث استخدم المصمم الخشب والنباتات كخامات رئيسية للشرفة! استخدم أيضًا الأقمشة البيضاء بمختلف أشكالها وزخرفها البسيط لتتماشي مع ألوان الصيف الخفيفة الفاتحة والأكسسوارات البسيطة المستخدمة. استخدم الخشب في الأرضيات أيضًا لتتماشى مع الجو الطبيعي والاستوائي للشرفة ومع استخدام الخشب في الكنب والأسقف.

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٥- فخامة ولكنها ببساطة

Dom pod Konstancinem, Chałupko Design Chałupko Design بلكونة أو شرفة
Chałupko Design

Chałupko Design
Chałupko Design
Chałupko Design

اختيار الخوص الداكن في صناعة الكراسي والكنب والطاولة مع لون الأرضية الخشبية الداكن أيضًا أعطى تباينًا رائعًا مع لون العشب الأخضر والأشجار المحيطة. وكم أعجبتني فكرة الستائر التي تحيط بالشرفة التي من شأنها أن تحمي الجالسين من أشعة الشمس أو البرد والرياح أو حتى لكي تعطيك مساحة أكبر من الخصوصية إذا لم يكن السور كافٍ لحجب أنظار المتطفلين.

٦- شرفة من البامبو!

Residencia HJ, Cabral Arquitetura Ltda. Cabral Arquitetura Ltda. بلكونة أو شرفة بوص/ بامبو
Cabral Arquitetura Ltda.

Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.
Cabral Arquitetura Ltda.

شرفة واسعة مصنوع أثاثها كله من البامبو، الكراسي والكنب وحتى الطاولتين. مكان رائع للاستمتاع بنسمة الصباح مع شرب كوب من القهوة وصوت العصافير في خلفية المشهد الخلّاب المحاط بالخضرة. مثل هذه البنايات هي التي تجعلنا نشعر أكثر بتفاعل مع الطبيعة حيث صممت بمواد طبيعية لتطل على طبيعة أكثر سحرًا وتجعلك تشعر بجمالها. 

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منزل الغموض والجمال.
أي الشرفات نالت إعجابك أكثر وستقوم بتصميمها؟ شاركنا برأيك

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