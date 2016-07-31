6 تصميمات رائعة لشرفتك الجديدة هذا الصيف

فصل الصيف، ذلك الجزء من العام الذي ينتظره الكثيرون طوال السنة للتنزه والخروج في أماكن مفتوحة وحفلات الباربكيو والسمر. سواء كانت شرفتك صغيرة أو كبيرة وأي كانت المواد المستخدمة في صنعها؛ وجود شرفة في منزلك هو مكسب حقيقي لك ولجميع عائلتك وأصدقائك أيضًا! حتى ولو لم تكن من مخبي فصل الصيف فسيكون لديك مكان رائع للجلوس والاستجمام يأتي له كل مدعو بترقّب لليلة ممتعة فعلًا. فقط عند تأكدك من ملائمة التصميم والأثاث المستخدم لإنشائها ستكون ملاذكم للعب والمرح. دعنا نأخذ جولة لنرى تصميمات مذهلة للشرفات في أماكن مختلفة حول العالم.