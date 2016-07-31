6 تصميمات رائعة لشرفتك الجديدة هذا الصيف

فصل الصيف، ذلك الجزء من العام الذي ينتظره الكثيرون طوال السنة للتنزه والخروج في أماكن مفتوحة وحفلات الباربكيو والسمر. سواء كانت شرفتك صغيرة أو كبيرة وأي كانت المواد المستخدمة في صنعها؛ وجود شرفة في منزلك هو مكسب حقيقي لك ولجميع عائلتك وأصدقائك أيضًا! حتى ولو لم تكن من مخبي فصل الصيف فسيكون لديك مكان رائع للجلوس والاستجمام يأتي له كل مدعو بترقّب لليلة ممتعة فعلًا. فقط عند تأكدك من ملائمة التصميم والأثاث المستخدم لإنشائها ستكون ملاذكم للعب والمرح. دعنا نأخذ جولة لنرى تصميمات مذهلة للشرفات في أماكن مختلفة حول العالم.
هذه الشرفة الرائعة تعطي إحساسًا منعشًا بسبب نمطها البحر الأبيض المتوسط. السقف المعلق بهذه الطريقة يعطيك شعورًا بالاهتمام البالغ بالتفاصيل بالرغم من بساطة التصميم. في الخلف ترى مكانًا خاصة للشواء مغطى بالكامل بالأحجار الذي يمكن استخدامه لحفلات الباربكيو أو لمجرد تدفئة المكان! تصميم الأحجار يتماشى أيضًا مع السور المنخفض الخلف ويعطي بعدًا آخر للتصميم. العواميد أضفت منظرًا مختلفًا للمكان والألوان الفاتحة المستخدمة في السقف والتي تتماشى مع لون الذي اكتست به الكنبتين يعطي شعورًا بالبهجة ويدعو للاستمتاع بيوم جميل في الخارج!
هذه الشرفة على غير المتعارف عليه عادةً سفقها عبارة عن تندة من المعدن وقابل للتمدد ليغطي المساحة بأكملها للأيام المشمسة بشكل قاسي أو لحماية الأثاث والحديقة من التقلبات المناخية من أمطار وخلافه. في الخلف نرى فرن للشواء لإقامة حفلات الباربكيو أمامها طاولة سفرة واسعة لتناول الوجبات في الهواء الطلق مطلًا على منظر العشب الأخضر الجميل المقصوص بعناية.
منزل ريفي بسيط تم استخدام المواد الطبيعية في بناؤه مثل الأرض الحجرية والأخشاب والطوب، ماذا ينقصه؟ تنقصه شرفة مثل هذه بسقفٍ من الخوص ومصباح فوق الباب يتميز بطراز كلاسيكي، تمتزج معه بعض العصرية في اختيار الكراسي وطاولة الطعام المعدنية ذات اللون الأسود، التي تتباين بشكل مذهل مع البوابات الخشبية ذات اللون الأبيض التصميم دافئ بشكل يجعلك ترغب في الجلوس في هذا المكان وتناول العشاء مع أحبائك كل ليلة!
هذه الصورة تأخذك إلى شط البحر ربما في أجواء استوائية حيث استخدم المصمم الخشب والنباتات كخامات رئيسية للشرفة! استخدم أيضًا الأقمشة البيضاء بمختلف أشكالها وزخرفها البسيط لتتماشي مع ألوان الصيف الخفيفة الفاتحة والأكسسوارات البسيطة المستخدمة. استخدم الخشب في الأرضيات أيضًا لتتماشى مع الجو الطبيعي والاستوائي للشرفة ومع استخدام الخشب في الكنب والأسقف.
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اختيار الخوص الداكن في صناعة الكراسي والكنب والطاولة مع لون الأرضية الخشبية الداكن أيضًا أعطى تباينًا رائعًا مع لون العشب الأخضر والأشجار المحيطة. وكم أعجبتني فكرة الستائر التي تحيط بالشرفة التي من شأنها أن تحمي الجالسين من أشعة الشمس أو البرد والرياح أو حتى لكي تعطيك مساحة أكبر من الخصوصية إذا لم يكن السور كافٍ لحجب أنظار المتطفلين.
شرفة واسعة مصنوع أثاثها كله من البامبو، الكراسي والكنب وحتى الطاولتين. مكان رائع للاستمتاع بنسمة الصباح مع شرب كوب من القهوة وصوت العصافير في خلفية المشهد الخلّاب المحاط بالخضرة. مثل هذه البنايات هي التي تجعلنا نشعر أكثر بتفاعل مع الطبيعة حيث صممت بمواد طبيعية لتطل على طبيعة أكثر سحرًا وتجعلك تشعر بجمالها.
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