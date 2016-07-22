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12 فكرة مذهلة لحديقتك

هنادى موسى هنادى موسى
Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH حديقة
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الحديقة هى روح المنزل وأكثر ركن مريح فيه، حيث يمكننا الإسترخاء والإستمتاع بالطبيعة والمكان المفتوح وبتجهيز الحدائق مع الاهتمام بها يمكن أن نحولها لشقة فى الهواء الطلق تمكننا من قضاء وقت أكبر بها .

إن كنت من محبى الإعتناء بالحديقة وتجديدها للإستمتاع بها دائمًا ستلهمك تلك التصميمات بأفكار غير منتهية، هيا نشاهدها معًا.

1- اجعل من الممر حديقة

Escritório Jardim, CP Paisagismo CP Paisagismo حديقة
CP Paisagismo

CP Paisagismo
CP Paisagismo
CP Paisagismo

لإضافة لمسة خاصة لمنزلك يقترح هذا التصميم زراعة أشجار حول ممر الدخول إلى المنزل مع إضافة إنارة بسيطة حول الأشجار تبهر زوراك فى المساء ، مع وضع بعض أحواض المياه لجذب الطيور.

2- شجيرات متسلقه على الجدران

Residência São Paulo 2, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo حديقة
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

من الحيل البسيطة التى تميز حديقتك أن تختار لها تصميم معمارى يتماشى مع تصميم واجهة المنزل، فهنا تم بناء إطارات خشبية على شكل أبواب مغطاة بالزرع كما تم تغطية جدران المنزل بالنباتات لتحصل على مدخل وواجهة منزل أنيقة وفريدة.

3- أشجار النخيل

Residência São Paulo 2, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo حديقة
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

الأشجار الطويلة تحمى المنزل من أشعة الشمس وتوفر مساحات من الظل ليجلس فيها أصحاب المنزل، بجانب أنها تعطى مساحة أكبر للحديقة . فى هذا التصميم تم زرع أشجار من النخيل على نمط حدائق البحر الأبيض المتوسط.

4- زهور متنوعة

Tuin aan de plas, Vosselman Buiten Vosselman Buiten حديقة
Vosselman Buiten

Vosselman Buiten
Vosselman Buiten
Vosselman Buiten

تتنوع تلك الحديقة بإحتوائها على شجيرات مختلفة الألوان وزهور صغيرة  متنوعة الروائح مما يجعل المنزل ملىء بالروائح المتنوعة المريحة.

5- حديقة بداخل غرفة المعيشة

Casa Laranjeiras, Marilia Veiga Interiores Marilia Veiga Interiores غرفة المعيشة
Marilia Veiga Interiores

Marilia Veiga Interiores
Marilia Veiga Interiores
Marilia Veiga Interiores

ليكن حديقتك هى الديكور الأساسى فى منزلك بدمجها مع غرفة المعيشة لتحصل على منظر مميز من خلال الأبواب الزجاج، مما يجعل المنزل محاط بجو من الدفء  والراحة .

6- بحيرة طويلة

Residência Laranjeiras, Estúdio SB Arquitetura Estúdio SB Arquitetura منازل
Estúdio SB Arquitetura

Estúdio SB Arquitetura
Estúdio SB Arquitetura
Estúdio SB Arquitetura

فى هذا التصميم تم إنشاء بحيرة صناعية على مساحة موازية للمنزل، وزراعة أشجار مختلفة الأشكال والأطوال لتحصل على منظر مريح وطبيعى من خلال النوافذ فى منزلك.

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7- ممرات حجرية

Ästhetische Natürlichkeit, GartenLandschaft Berg & Co. GmbH GartenLandschaft Berg & Co. GmbH حديقة
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH

GartenLandschaft Berg & Co. GmbH
GartenLandschaft Berg &amp; Co. GmbH
GartenLandschaft Berg & Co. GmbH

الحديقة ليست مكان للاستمتاع فقط، ولكن من المهم توفير مساحات لإنشاء ركن معيشة بها للإستمتاع بقضاء وقت أكبر خارج المنزل فى الطبيعة مثل هذا التصميم الذى صمم ممرات من الاحجار مختلفة الأنواع والتى تؤدى إلى منطقة جلوس تم إنشائها لتتجمع فيها الأسرة.

8- غرفة معيشة مفتوحة

Jorge Elmor em Mostra Artefacto Curitiba 2015, Elmor Arquitetura Elmor Arquitetura مساحات تجارية مكاتب ومحلات
Elmor Arquitetura

Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura
Elmor Arquitetura

ممكن أن تصبح الحديقة كغرفة المعيشة مريحة وممتعة ويمكنك استقبال زوارك بها للإسترخاء خارج المنزل فى الطبيعة والجو الهادىء. 

ويمكن أن نضيف كما فى التصميم أرضيات خشبية تطفو فوق البحيرات الصناعية.

9- اصنع برجولا خشبية

Casa de Campo, Luciana Moraes Paisagismo Luciana Moraes Paisagismo حديقة
Luciana Moraes Paisagismo

Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo
Luciana Moraes Paisagismo

من العناصر المهمة جدًا فى التصميم توفير مكان يوفر الظل فى الحديقة حتى يستمتع به أصحاب المنزل فى الأجواء الحارة وذلك بتنفيذ فكرة بسيطة جدًا مثل البرجولا الخشبية مما توفر لك مساحة للإسترخاء والإستمتاع بالحديقة ولا تنسى بتغطية سقف البرجولا بالنباتات لتوفر الظل.

10- إضاءة ليلية مميزة

MOSTRA BLACK 2012, Hanazaki Paisagismo Hanazaki Paisagismo حديقة
Hanazaki Paisagismo

Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo
Hanazaki Paisagismo

إنارة الحديقة تضفى لمسة مختلفة على حديقتك وتوفر تأثيرات ضوئية مميزة على الأشجار.

11- بحيرة صناعية وأسماك

Jardim Vencedor 7º Premio Olga Krell de Decoração e Paisagismo, ricardo pessuto paisagismo ricardo pessuto paisagismo حديقة
ricardo pessuto paisagismo

ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo
ricardo pessuto paisagismo

لزيادة العناصر الطبيعية فى الحديقة يمكن أن نصمم بحيرة صناعية صغيرة ونضيف بعض أسماك الزينة لتحصل على حديقة جذابة وممتعة.

12- زين الحديقة بالتحف

RHS Chelsea 2015 - Breakthrough Breast Cancer garden Ruth Willmott حديقة
Ruth Willmott

RHS Chelsea 2015 – Breakthrough Breast Cancer garden

Ruth Willmott
Ruth Willmott
Ruth Willmott

هل تفكر بما يمكن إضافته لتزيين حديقتك؟ يمكن أن تضع بعض الأعمال الفنية بها إن كنت من المهتمين بإقتناء التحف مما يضفى على حديثتك لمسة فنية كمتحف مفتوح.

حديقة بالروف

Outrial House, KWK Promes KWK Promes بلكونة أو شرفة
KWK Promes

KWK Promes
KWK Promes
KWK Promes

يمكننا أيضًا إنشاء تراس مختلف على رووف المنزل عند توفر المساحة وإنشاء حديقة غير تقليدية مما يزيد من مساحة المنزل واستغلال كل المساحات .

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لوحات وجدران لغرفة معيشة مميزة
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