12 فكرة مذهلة لحديقتك

الحديقة هى روح المنزل وأكثر ركن مريح فيه، حيث يمكننا الإسترخاء والإستمتاع بالطبيعة والمكان المفتوح وبتجهيز الحدائق مع الاهتمام بها يمكن أن نحولها لشقة فى الهواء الطلق تمكننا من قضاء وقت أكبر بها .
إن كنت من محبى الإعتناء بالحديقة وتجديدها للإستمتاع بها دائمًا ستلهمك تلك التصميمات بأفكار غير منتهية، هيا نشاهدها معًا.
لإضافة لمسة خاصة لمنزلك يقترح هذا التصميم زراعة أشجار حول ممر الدخول إلى المنزل مع إضافة إنارة بسيطة حول الأشجار تبهر زوراك فى المساء ، مع وضع بعض أحواض المياه لجذب الطيور.
من الحيل البسيطة التى تميز حديقتك أن تختار لها تصميم معمارى يتماشى مع تصميم واجهة المنزل، فهنا تم بناء إطارات خشبية على شكل أبواب مغطاة بالزرع كما تم تغطية جدران المنزل بالنباتات لتحصل على مدخل وواجهة منزل أنيقة وفريدة.
الأشجار الطويلة تحمى المنزل من أشعة الشمس وتوفر مساحات من الظل ليجلس فيها أصحاب المنزل، بجانب أنها تعطى مساحة أكبر للحديقة . فى هذا التصميم تم زرع أشجار من النخيل على نمط حدائق البحر الأبيض المتوسط.
تتنوع تلك الحديقة بإحتوائها على شجيرات مختلفة الألوان وزهور صغيرة متنوعة الروائح مما يجعل المنزل ملىء بالروائح المتنوعة المريحة.
ليكن حديقتك هى الديكور الأساسى فى منزلك بدمجها مع غرفة المعيشة لتحصل على منظر مميز من خلال الأبواب الزجاج، مما يجعل المنزل محاط بجو من الدفء والراحة .
فى هذا التصميم تم إنشاء بحيرة صناعية على مساحة موازية للمنزل، وزراعة أشجار مختلفة الأشكال والأطوال لتحصل على منظر مريح وطبيعى من خلال النوافذ فى منزلك.
الحديقة ليست مكان للاستمتاع فقط، ولكن من المهم توفير مساحات لإنشاء ركن معيشة بها للإستمتاع بقضاء وقت أكبر خارج المنزل فى الطبيعة مثل هذا التصميم الذى صمم ممرات من الاحجار مختلفة الأنواع والتى تؤدى إلى منطقة جلوس تم إنشائها لتتجمع فيها الأسرة.
ممكن أن تصبح الحديقة كغرفة المعيشة مريحة وممتعة ويمكنك استقبال زوارك بها للإسترخاء خارج المنزل فى الطبيعة والجو الهادىء.
ويمكن أن نضيف كما فى التصميم أرضيات خشبية تطفو فوق البحيرات الصناعية.
من العناصر المهمة جدًا فى التصميم توفير مكان يوفر الظل فى الحديقة حتى يستمتع به أصحاب المنزل فى الأجواء الحارة وذلك بتنفيذ فكرة بسيطة جدًا مثل البرجولا الخشبية مما توفر لك مساحة للإسترخاء والإستمتاع بالحديقة ولا تنسى بتغطية سقف البرجولا بالنباتات لتوفر الظل.
إنارة الحديقة تضفى لمسة مختلفة على حديقتك وتوفر تأثيرات ضوئية مميزة على الأشجار.
لزيادة العناصر الطبيعية فى الحديقة يمكن أن نصمم بحيرة صناعية صغيرة ونضيف بعض أسماك الزينة لتحصل على حديقة جذابة وممتعة.
هل تفكر بما يمكن إضافته لتزيين حديقتك؟ يمكن أن تضع بعض الأعمال الفنية بها إن كنت من المهتمين بإقتناء التحف مما يضفى على حديثتك لمسة فنية كمتحف مفتوح.
يمكننا أيضًا إنشاء تراس مختلف على رووف المنزل عند توفر المساحة وإنشاء حديقة غير تقليدية مما يزيد من مساحة المنزل واستغلال كل المساحات .
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