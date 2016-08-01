تحويل شقة من قديم إلى حديث مع زيادة المساحة

أصبح بإمكان الأسرة أن تقوم بالتغيير من طراز الشقة التي تعييش فيها لتُلائم موضة العصر والزوق العام للأفراد، كما أن التجديد في العموم يُخرج الفرد من حالة الشعور بالملل ويجنبه الاكتئاب، لذلك فإن التجديد في شكل ونمط المكان الذي نعيش فيه أصبح لازامًا لحياة مليئة بالحيوية ونشاط وطاقة.

ونقدم لكم نموزج تم فيه تحويل شقة من طراز قديم إلى طراز حديث، بطرق بسيطة وغير متكلفة في الشكل والديكور وطريقة التنظيم، بحيث تعطي راحة أكثر للعين واتساع للمكان.