تحويل شقة من قديم إلى حديث مع زيادة المساحة

أصبح بإمكان الأسرة أن تقوم بالتغيير من طراز الشقة التي تعييش فيها لتُلائم موضة العصر والزوق العام للأفراد، كما أن التجديد في العموم يُخرج الفرد من حالة الشعور بالملل ويجنبه الاكتئاب، لذلك فإن التجديد في شكل ونمط المكان الذي نعيش فيه أصبح لازامًا لحياة مليئة بالحيوية ونشاط وطاقة.
ونقدم لكم نموزج تم فيه تحويل شقة من طراز قديم إلى طراز حديث، بطرق بسيطة وغير متكلفة في الشكل والديكور وطريقة التنظيم، بحيث تعطي راحة أكثر للعين واتساع للمكان.
المطبخ في شكله الأصلي قبل أن تدخل عليه التعديلات الحديثة ويحدث به التغيير، حيث الأرضية الخشبية باللون البني، والحوائط من السيراميك الأبيض، كما أن تصميم دولاب المطبخ يتسم بالبساطة وهو من اللون البيج الفاتح، مع حوض المطبخ التقليدي، وبالرغم من حالته الغير سيئة إلا أنه في شكل جمال متواضع ومُصمم بطريقة قد مر عليها الزمن، وأصبح هناك ما هو أحدث.
تم استبدال الأثاث القديم في المطبخ بأثاث جديد بأسطح ملساء، ويضفي عليه اللون الأبيض، فيما أصبح المطبخ مشرق ومُضيء بدرجة كبيرة، ويتضح هنا الطريقة المناسبة لتنسيق الأثاث في مساحة صغيرة بحيث يخلو المكان من الإزدحام والعشوائية، ليكون هادىء بسيط براق، وتم استبدال الأرضية الخشبية البنية بأرضية خشبية أفتح منها في درجة اللون تناسب الأثاث الأبيض للمطبخ.
إضافة إلى أنه قد تم استغلال مساحة السقف بطريقة جيدة لتناسب الأسرة في شيء اّخر.
تم استغلال المساحة فوق المطبخ لعمل رف خشبي من اللون البيج الفاتح بسيط على هيئة مكتب يمكن استغلاله للمذاكرة، مع استخدام إضاء تناسب الفرد للقراءة، في حين يمكن استغلال المساحة الفارغة في تخزين أشياء ليس لها مكان في الأسفل.
ويمتد من المطبخ غرفة المعيشة البسيطة التي تخلو من الروح والحيوية بسبب قلة الإضاء بالغرفة، الحوائط باللون الأبيض، والأرضية من الخشب البني، وتظهر وكأنها مساحة صغيرة، إلا أن استغلالها بالشكل الأمثل قد يعطي شكلًا جماليًا أفضل.
تم تجديد غرفة المعيشة بحيث أصبحت منظمة،يدخل إليها الضوء بسخاء فيعطيها إشراقة، كما أن حسن تنظيمها يعطي حيوية وجمال للغرفة، بإستخدام حوائط أوف وايت، أرضية من الخشب البيج الفاتح، مع أثاث خشبي أيضًا، ومنضدة بسيطة في تعلو سجادة بسيطة ومقعدين على الأرض بدون أرجل باللون البني الغامق، وأمامها شاشة التلفاز، ومكتبة من عدة أرفف مصنوعة من الخشب باللون البيج الفاتح، مع ديكور بسيط من ساعة حائط، ولمسة خضراء في الغرفة من تعطي راحة وهدوء.
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