المنزل الأبيض الفاره

هذا المنزل يفاجئك لأول وهلة، فهو مجسم مصمت هائل وأجوف من منتصفه، هذا التجويف يؤدي إلى المدخل والذي بدوره يجمع بين الإعتدال والبساطة. ومع دخولك تري توزيعة تتناسب مع المظهر الخارجي، مع كثير من الواقعية في تكامل المساحات الداخلية التي تتداخل بطريقة مدهشة.

الواجهة مصمتة فتبعث على فضول وتساؤل المارة، ترى ماذا يخبئ لنا هذا المجسم الأبيض المشوق والأنيق في كل تفاصيله. فهذا التصميم المستطيلي والذي يبعد كل البعد عن كونه ممل أو رتيب بل بالعكس فقد تم إختيار كل تفصيلة بعناية وتدبر لتنتج هذه القطعة الفنية.