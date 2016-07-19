المنزل الأبيض الفاره

هذا المنزل هو تعريف التصميم البسيط فهو خالي من التعقيد والزخرفة، فحقاً إن أحسن التصاميم ما قل و دل. منزل على الطراز المينمال من الداخل والخارج. خير ما تفتقت عنه أذهان المعمارين في استوديوVISMARACORSI ARQUITECTOS. فهو تصميم رائع وغني على الرغم من تفاصيله القليلة، فهو ما يطلق عليه السهل الممتنع، ففي جولتنا اليوم سنغوص معاً في أعماق هذا المشروع و نتعرف على مكوناته الثرية غرفة بغرفة..
هذا المنزل يفاجئك لأول وهلة، فهو مجسم مصمت هائل وأجوف من منتصفه، هذا التجويف يؤدي إلى المدخل والذي بدوره يجمع بين الإعتدال والبساطة. ومع دخولك تري توزيعة تتناسب مع المظهر الخارجي، مع كثير من الواقعية في تكامل المساحات الداخلية التي تتداخل بطريقة مدهشة.
الواجهة مصمتة فتبعث على فضول وتساؤل المارة، ترى ماذا يخبئ لنا هذا المجسم الأبيض المشوق والأنيق في كل تفاصيله. فهذا التصميم المستطيلي والذي يبعد كل البعد عن كونه ممل أو رتيب بل بالعكس فقد تم إختيار كل تفصيلة بعناية وتدبر لتنتج هذه القطعة الفنية.
بعد تعرفك على الواجهة و المتمثلة في الكتلة المصمتة، وعند دخولك للمنزل يجب أن تعبر من الفراغ و الذي يمثل المدخل، وهو المساحة المفرغة من المجسم في الواجهة. فراغ المدخل عبارة عن شبة فراغ في الواقع، فهو مزود بفتحة سماوي في السقف، أما الحوائط المحيطة فأغلبها من الزجاج في ماعدا الباب الخشبي وبعض أجزاء من الحوائط الجانبية الخرسانية، بالإضافة إلي الإضاءة الجيدة و التي أظهرت كمية التفاصيل و مدى إهتمام المصمم بها.
يظهر حرص المصمم على نقل الزائر من المصمت للمقتوح بمجرد عبوره من هذه النقطة في رحلة مشوقة إلى هذه التحفة الفنية.
التصميم الرائع لتفاصيل البيت لم تنتهي، فبمجرد عبورك للباب وعند الدخول تجد نفسك أمام فناء داخلي صغير، مسور داخل صندوق زجاجي و ذو فتحة علوية تسمح بدخول الضوء الطبيعي الي قلب المنزل، وهو ما يضيف إلي تصميم المدخل. الفناء الصغير يحتوي علي حديقة صغيرة من النخيل لتضفي اللمسة الإستوائية على المنزل. داخل المنزل توجد أيضاً إضاءة صناعية تأتي من مصابيح معلقة بديعة و كشافات سقف، والتي تتلاحم مع هذا الضوء الطبيعي الداخل من الخارج.
غرفة تثير حسد الجميع بحوائطها وسقفها ذووي الدهانات البيضاء، ارضيتها الخشبية، النافذة الزجاجية الهائلة و التي تطل على الفناء الخلفي الرائع، كل هذا يؤهلها لتكون مكاناً نموذجياً لارتصاص الاثاث المريح الذي يتلائم تماماً مع طبيعة التصميم الاسكندينافي المريح. فمع وجود الركنة تتاح الفرصة لتجلس و تتأمل جمال الخضرة بالحديقة المطلة عليها بينما تستطيع ان تتمدد لتنال قسطا من الراحة والجمال معاً.
و في الركن الاخر من الغرفة يبدو الكرسي الابيض في ابهي صورة، كالجوهرة التي ترصع هذا التصميم الممتاز.يتماشى في شكله و ملمسة مع المصابيح المميزة المتدلية من السقف، لينهيا المساحة المشرقة والرحبة ويثيرا السرور في النفس بتفاصيلها التي لم تهمل أي جانب.
عبر المدخل نري باباً خشبياً وحائط ينتصف صالة التوزيع ليفصل المساحات المخصصة لتناول الطعام والمدخل، والتي يمكن الوصول إليها من علي يمين الباب الأمامي ولكن هذا ليس الغرض الوحيد من هذا الحائط فهو استغل أيضا كمكتبة مودرن.
هذا التباين بين بياض السقف والحوائط والدفء المنبعث من أخشاب الباب والأرضية ليعمل على كسر البرودة الناتجة عن اللون الأبيض هو أكثر ما يميز الطراز الاسكندينافي.
ديكور مينيمال في كل تفصيلة، الأولوية للبساطة وسهولة الاستخدام، الحائط الموجود في ظهر المطبخ به وحدات تخزينية بإرتفاع السقف. مطلي باللون الأبيض الذي يمنحه إتساع وإشراق، كما تشاركه غرفة الطعام نفس اللون لتساهم في الطابع المينيمال الغالب علي الديكور. غرفة دافئة للغاية بتكوينتها من الخامات و الملمس المختلف و اضاءتها الطبيعية التي تتدفق لتغمر المكان.
عندما تدخل غرفة النوم يأسرك سحرها و يتسرب الي نفسك الإحساس بالسلام النفسي و الاسترخاء في هذه الغرفة الحميمة. بيضاء ومشرقة بنافذة كبيرة تطل علي حديقة المنزل، وكغيرها من غرف المنزل يتكرر نسق اللون الأبيض والأرضيات الخشبية. مكان أكثر من ممتاز للاسترخاء في آخراليوم مع منظر رائع في الحديقة الخارجية، ماذا بوسعنا ان نقول؟ انه منزل مثالي.
ليكون لديك تصور أشمل لتوزيعة المنزل نقدم لك التصميم من خلال هذا المسقط الافقي بكل تفاصيله، المدخل يظهر من الأسفل مميزاً بمساحتة الفارغة في المنتصف، ثم نري النخيل من خلال المكعب الزجاجي أمام المدخل.غرفتي النوم الي اليسار، غرفة النوم الرئيسية وغرفة الملابس و الحمام الملحقان بها بالإضافة الي الحمام الأخر المتواجد من الخارج والذي يخدم جناح النوم. غرفة المعبشة تقع خلف المكعب الزجاجي كما تطل على الفناء الخلفى و حمام السباحة. أما الجزء الأيمن من المسقط الأفقي فيحتوي على طاولة الطعام بكراسيها و المطبخ، ثم يفصل بين خزانات المطبخ وغرفة المؤن فاصل زجاجي يصل للسقف. و يقع خلفهما حماماً للضيوف.
الفناء يشغل الجزء الشمالي من المسقط الأفقي فعلى الجانب الأيمن وبجوارغرفة المعيشة ولكن في الهواء الطلق يوجد طاولة طعام للاستمتاع بالطعام في الهواء الطلق، و في قمة المسقط الأفقي يقع حمام السباحة وحوله كراسي للاسترخاء.