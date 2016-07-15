الرجاء استخدام متصفح احدث لان نسخه المتصفخ خاصتك غير مدعومه حاليا

حتي يتثني لك الحصول علي تجربه تصفح افضل لتصميمات المنازل لدينا، الرجاء تحميل نسخه متصفح أحدث مجانا من خلال النقر علي هذا الزر

الغرف
الخبراء
مجلة
سجل كخبير
بريميوم
خروج

10 تصاميم عبقرية لدرج المساحات الصغيرة

Hanaa Ezzelarab Hanaa Ezzelarab
БАРАН И БИСЕР, ROOMERS ROOMERS سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
Loading admin actions …

الدرج من العناصر الضرورية جدًا في المنازل أو الشقق ذات الطابقين، يمكنك إيجاد الكثير من التصميمات لدرج منزلك، لكن ماذا لو كانت المساحة المتاحة لديك محدودة للغاية؟، بالطبع سؤال مثير للقلق ولكن نحن حريصون دائمًا على مساعدتك لذا نقدم لك من خلال هذا الموضوع ذ0 تصاميم عبقرية للمساحات المحدودة، ناتجة لخبرة وإبداع الخبراء

درج معلق لمزيد من المغامرة

Duplex Graça, Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui سلالم وأروقة سلالم
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui
Escritório de Arquitetura e Interiores Janete Chaoui

هذا الدرج مزيج من الأصالة والمغامرة، وفكرة موفقة جدًا للاستعانة بهذا التصميم في المساحات الصغيرة فهو لن يشغل حيز قلا تقلق من الاستعانة به في منزلك.  

تصميم غير مألوف

villa sul lago, isabella maruti architetto isabella maruti architetto سلالم وأروقة سلالم
isabella maruti architetto

isabella maruti architetto
isabella maruti architetto
isabella maruti architetto

طريقة توزيع سلالم هذا الدرج فريدة للغاية بحيث تكون كل درجة على ارتفاع مختلف من التي تجاورها، غالبًا أنت تراها لأول مرة في حياتك الآن، على كل شيء هي عملية للغاية وموفرة للمساحة بشكل كبير، إذا كنت تبحث عن التميز ننصحك بهذا التصميم الغير مألوف .  

درج صديق للأطقال بوظيفة مزدوجة

Flur , uniQ uniQ سلالم وأروقة سلالم
uniQ

uniQ
uniQ
uniQ

الخبراء الذين قاموا بتصميم هذا الدرج أرادوا أن يثبتوا أن قدرة الخيال البشري ليس لها حدود ولا يمكن إيقافها عند حد معين، هنا أنت أمام تصميم ملائم جدًا للأسر التي تمتلك أطفال.

فـهذا التصميم لم يوفر فقط في المساحة المخصصة له بل تحمل دور إضافي وهو أن يصبح خزانة لأدوات أطفالك ولعبهم، وعلى الرغم من مظهره السلس إلا أنه احتاج جهد كبير في كل الخطوات عمله من تصميم وتنفيذ وتركيب.  

نتاج الخبرة والإبداع

tkstairs case study 8400-Cobham, TKstairs TKstairs سلالم وأروقة سلالم
TKstairs

tkstairs case study 8400-Cobham

TKstairs
TKstairs
TKstairs

بالخبرة والأبداع يمكنك تقديم شيء جميل حتى وإن كانت المساحة المتاحة لديك صغيرة للغاية، أعطى تصميم هذا الدرج العملي دليلًا على أنه يمكنك فعل تصاميم جميلة ومختلفة دون الحاجة إلى بهرجة أو مساحات الضخمة .

مزيج المرح والمثالية

Vecchio casolare, Simone Grazzini Simone Grazzini سلالم وأروقة سلالم
Simone Grazzini

Simone Grazzini
Simone Grazzini
Simone Grazzini

إذا كنت تريد تصميم اقتصادي للمساحة وفي نفس الوقت يضفي طابع من المرح على المكان لابد أن تستعين بهذا التصميم لدرج منزلك، السلالم المنعطفة فكرة ذكية لتوفير المساحة التي تأويها، بالتأكيد هذا التصميم الخيار الأمثل لمن يهوى التميز. 

الدرج المنحني للمساحة المحدودة

Двери из дуба в классическом интерьере, Lesomodul Lesomodul سلالم وأروقة سلالم
Lesomodul

Lesomodul
Lesomodul
Lesomodul

الدرج الملتف ليس فكرة جديدة، ولكن عندما يتم تصميمه بهذا البراعة، بمزيج من اللونين الأبيض والبني يجعله تصميم يحسد عليه صاحب هذا المنزل من الصعب تكراره.

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

درج ملتصق بالجدار

Casa Secreto, REM Arquitectos REM Arquitectos سلالم وأروقة سلالم
REM Arquitectos

REM Arquitectos
REM Arquitectos
REM Arquitectos

الذي قال أنه لا يمكن استخدام سلالم عريضة في مساحة محدودة لأنها ستقلل المساحة أكثر، لم ير هذا التصميم الذي أتى لمحو أي شك حول  إنه لا يمكن استخدام السلالم العريضة في المساحات الضيقة، فـهذا التصميم لم يضيق من المساحة شبرًا واحدًا بل بالعكس أعطى للعين شعور بأن مساحة الغرفة أكبر مما هي عليه .  

سحر الإضاءة

COIMMSA, URBN URBN سلالم وأروقة سلالم
URBN

URBN
URBN
URBN

الإضاءة جزء أساسي من المنزل لا يمكن إهماله لأنها تؤثر بشكل أساسي على مظهر كل شيء في المنزل، وكما نرى في هذه الصورة أن الدرج استفاد بشكل كبير من الإضاءة للظهور بهذا المنظر البديع . 

الدرج المتوهج

БАРАН И БИСЕР, ROOMERS ROOMERS سلالم وأروقة ديكورات واكسسوارات
ROOMERS

ROOMERS
ROOMERS
ROOMERS

نحن أمام تصميم بارع لدرج حديث يبدو لنا أنه متوهج من تلقاء نفسه وليس بفعل الإضاءة، مظهر خلاب وساحر لعشاق التميز. 

بساطة وأناقة

- Cote d'Azur Style・コートダジュールスタイル No.01 -, 株式会社アートカフェ 株式会社アートカフェ سلالم وأروقة سلالم Beige
株式会社アートカフェ

株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ
株式会社アートカフェ

تصميم بسيط للدرج دون أي عوائق لمزيد من العملية والسلاسة، والدمج بين الأبيض والبيج زاد من رقي وجمال هذا الدرج، ولاشك أنه صُمم للمساحات المحدودة على وجه الخصوص. 

لقراءة المقال التالي اضغط هنا : 9 أفكار عبقرية لإضاءة الدرج

تحول سحري لمنزل تركي أُعيد ترميمه
هل ترى أن هذه التصميمات حل جيد للمساحات المحدودة أم لا؟ 

تريد مساعدة في إتمام مشروع بيتك؟
تواصل معنا الآن

إكتشف أفكار لمنازلكم

منازل

منازل

غرفة المعيشة

غرفة المعيشة

مطبخ

مطبخ

غرفة نوم

غرفة نوم

حديقة

حديقة

حمام

حمام

غرفة السفرة

غرفة السفرة

مسبح

مسبح

Edit SEO element

هوميفاي, جدد منزلك

4.5

تصفح ملايين الصور من خلال تطبيق هوميفاي!

حمل التطبيق مجاناً
لا, شكراً