10 تصاميم عبقرية لدرج المساحات الصغيرة

الخبراء الذين قاموا بتصميم هذا الدرج أرادوا أن يثبتوا أن قدرة الخيال البشري ليس لها حدود ولا يمكن إيقافها عند حد معين، هنا أنت أمام تصميم ملائم جدًا للأسر التي تمتلك أطفال.

فـهذا التصميم لم يوفر فقط في المساحة المخصصة له بل تحمل دور إضافي وهو أن يصبح خزانة لأدوات أطفالك ولعبهم، وعلى الرغم من مظهره السلس إلا أنه احتاج جهد كبير في كل الخطوات عمله من تصميم وتنفيذ وتركيب.