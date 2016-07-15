10 تصاميم عبقرية لدرج المساحات الصغيرة

الدرج من العناصر الضرورية جدًا في المنازل أو الشقق ذات الطابقين، يمكنك إيجاد الكثير من التصميمات لدرج منزلك، لكن ماذا لو كانت المساحة المتاحة لديك محدودة للغاية؟، بالطبع سؤال مثير للقلق ولكن نحن حريصون دائمًا على مساعدتك لذا نقدم لك من خلال هذا الموضوع ذ0 تصاميم عبقرية للمساحات المحدودة، ناتجة لخبرة وإبداع الخبراء.
هذا الدرج مزيج من الأصالة والمغامرة، وفكرة موفقة جدًا للاستعانة بهذا التصميم في المساحات الصغيرة فهو لن يشغل حيز قلا تقلق من الاستعانة به في منزلك.
طريقة توزيع سلالم هذا الدرج فريدة للغاية بحيث تكون كل درجة على ارتفاع مختلف من التي تجاورها، غالبًا أنت تراها لأول مرة في حياتك الآن، على كل شيء هي عملية للغاية وموفرة للمساحة بشكل كبير، إذا كنت تبحث عن التميز ننصحك بهذا التصميم الغير مألوف .
الخبراء الذين قاموا بتصميم هذا الدرج أرادوا أن يثبتوا أن قدرة الخيال البشري ليس لها حدود ولا يمكن إيقافها عند حد معين، هنا أنت أمام تصميم ملائم جدًا للأسر التي تمتلك أطفال.
فـهذا التصميم لم يوفر فقط في المساحة المخصصة له بل تحمل دور إضافي وهو أن يصبح خزانة لأدوات أطفالك ولعبهم، وعلى الرغم من مظهره السلس إلا أنه احتاج جهد كبير في كل الخطوات عمله من تصميم وتنفيذ وتركيب.
بالخبرة والأبداع يمكنك تقديم شيء جميل حتى وإن كانت المساحة المتاحة لديك صغيرة للغاية، أعطى تصميم هذا الدرج العملي دليلًا على أنه يمكنك فعل تصاميم جميلة ومختلفة دون الحاجة إلى بهرجة أو مساحات الضخمة .
إذا كنت تريد تصميم اقتصادي للمساحة وفي نفس الوقت يضفي طابع من المرح على المكان لابد أن تستعين بهذا التصميم لدرج منزلك، السلالم المنعطفة فكرة ذكية لتوفير المساحة التي تأويها، بالتأكيد هذا التصميم الخيار الأمثل لمن يهوى التميز.
الدرج الملتف ليس فكرة جديدة، ولكن عندما يتم تصميمه بهذا البراعة، بمزيج من اللونين الأبيض والبني يجعله تصميم يحسد عليه صاحب هذا المنزل من الصعب تكراره.
الذي قال أنه لا يمكن استخدام سلالم عريضة في مساحة محدودة لأنها ستقلل المساحة أكثر، لم ير هذا التصميم الذي أتى لمحو أي شك حول إنه لا يمكن استخدام السلالم العريضة في المساحات الضيقة، فـهذا التصميم لم يضيق من المساحة شبرًا واحدًا بل بالعكس أعطى للعين شعور بأن مساحة الغرفة أكبر مما هي عليه .
الإضاءة جزء أساسي من المنزل لا يمكن إهماله لأنها تؤثر بشكل أساسي على مظهر كل شيء في المنزل، وكما نرى في هذه الصورة أن الدرج استفاد بشكل كبير من الإضاءة للظهور بهذا المنظر البديع .
نحن أمام تصميم بارع لدرج حديث يبدو لنا أنه متوهج من تلقاء نفسه وليس بفعل الإضاءة، مظهر خلاب وساحر لعشاق التميز.
تصميم بسيط للدرج دون أي عوائق لمزيد من العملية والسلاسة، والدمج بين الأبيض والبيج زاد من رقي وجمال هذا الدرج، ولاشك أنه صُمم للمساحات المحدودة على وجه الخصوص.
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