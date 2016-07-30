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7 غرف نوم .. بتصميمات ساحرة

Mohammed Awad Mohammed Awad
VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم
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تعتبر الأسرة – جمع سرير – أكثر شيء  بروزاً في أي تصميم يتناول الغرفة الرئيسية للنوم في أي بيت، فهو يتوسط الغرفة تماماً و أول ما تسقط عليه الأنظار أثناء النظر و التفحص لمكونات الغرفة و لشكلها و ديكورها النهائي ، السرير يعتبر من أكثر قطع الأثاث في المنزل التي تتنوع في شكلها الخارجي و مساحاتها و أيضاً مفروشاتها، فيمكن أن تصنع بالسرير الواحد أكثر من وظيفة ديكورية  في الغرفة و أكثر من ذلك، يمكن أن تغير تماماً شكل الغرفة بمجرد تغيير الفرش بشكل دوري، و من هذا المنطلق نحاول أن نستعرض سوياً كماً لا بأس به من أشكال و تصميمات السرائر التي تختلف باختلاف الغرف الموضوعة فيها ..

1- كلاسيكي ملوكي

Avantgarde Boutique, Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko غرفة نومأسرة نوم
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko
Sonmez Mobilya Avantgarde Boutique Modoko

من أجمل تصميمات السرائر الملكية الفاخرة في السابق يوحي و كأنه سرير لأحد الملوك، و هو بالطبع مصمم على أن يكون سرير لشخص مختلف، يعشق الأناقة و الاختلاف، و يراعى تماماً ترك المساحة الابداعية في السقف للتاج الممتد من السرير و ترك المشهد كاملاً له دون ادخال عناصر نجف أو مصابيح أو ألوان مختلفة في السقف

2- خشبيات

VALE DO LOBO, Staging Factory Staging Factory غرفة نومأسرة نوم
Staging Factory

Staging Factory
Staging Factory
Staging Factory

من اجمل التصميمات التي يجري ورائها شغف المصممين هي للسرائر التي يكون ظهرها مختلفاً، و هو الجزء الظاهر في مقدمة السرير و مصدر بهائه و تشكيل هيئته ، في ذلك النموذج نلاحظ وجود ما يشبه الألواح الخشبية و هي نفس لون الحائط المائل للون سن الفيل و هو ما يجعلها متماشية مع درجات الغرفة و لونها بشكل كبير ، و هذا فضلاً عن الجزء الىخر المتمثل في الفرش المستخدم من الالوان ذاتها و هو ما يؤكد حرص المصمم على تكامل الألوان في ديكور تلك الغرفة

3- أمواج

homify غرفة نومأسرة نوم
homify

homify
homify
homify

من أجمل تصميمات السرائر هي التي تأتي بدون اعتياد أو تقليد، فهذا السرير المموج غير معتاد في بنيانه، فهو يرتكز على الموجة و ليس الأرجل العادية الخشبية، و هو ما يمنحه شكلاً استثنائياً و كانه فوق السحاب مما جعل المصمم يستخدم اللون الأزرق كسماء في الخلفية و أن يستخدم النجف الكبير في الوسط و كأنه السحاب فوق البحر و أمواجه ..

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4- معتاد

Интерьер 2-комнатной квартиры Новая Москва. Ватутинки, дизайн-бюро ARTTUNDRA дизайн-бюро ARTTUNDRA غرفة نوم
дизайн-бюро ARTTUNDRA

дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA
дизайн-бюро ARTTUNDRA

النموذج الحداثي بشكل كبير و الذي لا يوجد له ظهر أو مظهر مختلف، فقط يؤدي وظيفته في الراحة و النوم بدون أن يشكل مع الغرفة تفاعلاً سوى من خلال الفرش الموضوع عليه و ألوانه، و لكن لا يوجد فيه شكل مختلف أو ألوان ظاهرة في تكوينه و هو جيد بالنسبة للغرف البسيطة التي لا يوجد بها عملاً ديكورياً بتفاصيل عديدة ، فقط الاساسيات

5- زوجين متشابهين

Woodlands, MARIANGEL COGHLAN MARIANGEL COGHLAN غرفة نوم
MARIANGEL COGHLAN

MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN
MARIANGEL COGHLAN

يوجد التصميم الذي يفرض ذاته على الجميع ذهنياً و بديهياً، فلو كانت الغرفة لاثنين من الإخوة فلابد من وضع في الاعتبار مسألة التقسيم على سريرين ، بمعنى أن المساحة التي كان يعتقد انها لسرير واحد ستكون مقمسمة على اثنين مع مراعاة مساحة مقبولة بينهما للمرور، و هو ما تمت مراعاته تماماً في هذا التصميم البديع البسيط في الوقت ذاته حيث أعمدة السرير المعدنية الكلاسيكية التي تشعرك بالدفء و كذلك الفرش الذي يستمد لونه من لون الحوائط

6- مكتبة السرير

CASA MONÉ, NIVEL TRES ARQUITECTURA NIVEL TRES ARQUITECTURA غرفة نوم
NIVEL TRES ARQUITECTURA

NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA
NIVEL TRES ARQUITECTURA

أما عشاق القراءة و الثقافة فيمكن أن يعيشوا ليلتهم في أحضان الكتب التي تأخذ الوقت الأطول من يومهم و يعشقون رائحتها في كل لحظة، في هذا النموذج يستعاض بظهر السرير بمكتبة كاملة تشكل هي الحائط الخلفي للسرير و كذلك تعتبر ظهره، و هو ما يمنح مظهراً بديعاً بلا شك إذا ما روعي فيه الترتيب السليم للكتب في سائر الحائط

7- نواعم

CASA SV II, RM arquitectura RM arquitectura غرفة نوم
RM arquitectura

RM arquitectura
RM arquitectura
RM arquitectura

من أكثر أنواع الأسرة انتشاراً في التصميمات الحديثة تلك الأيام هي التي يوجد في ظهرها تنجيداً اسفنجياً و هو رائع جداً لحديثي الزواج أو الشباب أو الأطفال ، فبابرغم من شكله الرائع الناعم، فإنه يؤدي مهمة كبيرة للذين يعانون من الارتطام المستمر بظهر سريرهم عند القيام و الاستناد من النوم، و هو يعطي كذلك ميزة اضافية لامكانية الاستناد على شيء مريح في ظهر السرير لانجاز الأعمال سواء على اللابتوب أو تصفح الانترنت بواسطة الهاتف دون الشعور بألم ، و كذلك ياتي هذا السرير عادة بمكمل عند القدمين للأشخاص الأطول في قامتهم و يعطي كذلك شكلاً بديعاً من ناحية التصميم

المنزل رقم 119 ، أنيق و مينيمالي ..
كيف تختار تصميم غرفة النوم و سريرها المناسب ؟

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