7 غرف نوم .. بتصميمات ساحرة

من أجمل تصميمات السرائر هي التي تأتي بدون اعتياد أو تقليد، فهذا السرير المموج غير معتاد في بنيانه، فهو يرتكز على الموجة و ليس الأرجل العادية الخشبية، و هو ما يمنحه شكلاً استثنائياً و كانه فوق السحاب مما جعل المصمم يستخدم اللون الأزرق كسماء في الخلفية و أن يستخدم النجف الكبير في الوسط و كأنه السحاب فوق البحر و أمواجه ..

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