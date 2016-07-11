أماكن غير مستغلة .. كنز ضائع

كثير ما نواجه بعض الاماكن أو المساحات في بيوتنا ليس لها أي استخدام أو من وجهة نظرنا أنها مساحة غير مستغلة مثل السندرات التي توجد في غرفة علوية أو في البدروم أو ما يسمى بدور أسفل الأرضي، و تلك المساحات يمكن أن توجد بدون أن نشعر بها بمجرد أن نعتاد عليها ، و نسميها بأسماء ليس لها علاقة سوى بعجزنا عن استخدامها مثل غرفة المخلفات ، غرفة التخزين، مساحة لعب للأطفال، في هذا المقال نحاول أن نستعرض معكم نحو 5 أماكن لسندرات و غرف غير مستغلة كيف أصبحت بعد التصميم و لمسة الإبداع ..