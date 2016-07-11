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أماكن غير مستغلة .. كنز ضائع

Mohammed Awad Mohammed Awad
rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
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كثير ما نواجه بعض الاماكن أو المساحات في بيوتنا ليس لها أي استخدام أو من وجهة نظرنا أنها مساحة غير مستغلة مثل السندرات التي توجد في غرفة علوية أو في البدروم أو ما يسمى بدور أسفل الأرضي، و تلك المساحات يمكن أن توجد بدون أن نشعر بها بمجرد أن نعتاد عليها ، و نسميها بأسماء ليس لها علاقة سوى بعجزنا عن استخدامها مثل غرفة المخلفات ، غرفة التخزين، مساحة لعب للأطفال، في هذا المقال نحاول أن نستعرض معكم نحو 5 أماكن لسندرات و غرف غير مستغلة كيف أصبحت بعد التصميم و لمسة الإبداع ..

شاعرية رهيبة

UN CALDO CHALET DI DESIGN , archstudiodesign archstudiodesign غرفة نوم
archstudiodesign

archstudiodesign
archstudiodesign
archstudiodesign

يمكن أن نحذف من الصورة السرير و الستائر الشاعرية في الجانبين ، سنلاحظ وجود تلك المساحة في أغلب بيوتنا تقريباً، كيف تلك النظرة المختلفة التي نجتاجها لتحديد احتياجاتنا من تلك المساحات الغير مستغلة، فمثلاُ تلك الغرفة صممت في أعلى المنزل في السندرة التي كانت تخزن فيها المخلفات، بمجرد وضع ستائر رمادية و سرير بسيط في تأثيثه و فرشه أصبح الشكل هكذا أنيقاً وشاعرياً، بقليل من الضوء صنعنا الفارق في مساحة صغيرة جداً ، استغل المساحات بالضوء و الدهان و الأثاث فهذا أول درس

نقاء من العدم

Abitazione Privata, Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati

Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati
Studio Tecnico Magenis Professionisti Associati

يمكن أن تستغل المساحات باستغلال محيطها، فمثلاً هنا لجأ المصمم إلى التراس الخارجي لعمل نافذة ملهمة كبيرة و شفافة ليفتح المساحة الداخلية تماماً لابداعه الذي لونها باللون الأبيض البراق و وضع فيها مجرد قطع صغيرة من الأثاث جعلتها مكاناً رائعاً و مثالياً للاستجمام و الشاعرية

أفق آخر

House 1, Opera s.r.l. Opera s.r.l. غرفة نوم
Opera s.r.l.

Opera s.r.l.
Opera s.r.l.
Opera s.r.l.

السقف يكاد ينتهي والابداع أبى أن ينتهي هنا، الدهان في كل الأرجاء جاء من لون السقف، و السرير الدائري اتخذ شكل الجزء الوحيد الفارغ في تلك السندرة الصغيرة، السجاد الأرضي عربي الطراز و خلاب الاستخدام، فكرة في منتهى الابداع أن تسبدل جزء في بيتك بطراز مغاير تماماً، يفصلك عن باقي المنزل و كأنك في بلد آخر ..

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تحت السلم

rue de rivoli 75001 PARIS, cristina velani cristina velani غرفة المعيشة
cristina velani

cristina velani
cristina velani
cristina velani

المكان الذي يكون اسفل درجات السلم يغفل عنه الكثيرون، و يمكن استخدامه كما هو مبين في النموذج الحالي، مجرد أريكة للجلوس و بعض الأضواء الشاعرية لمزيد من الاناقة، صنعت فارق كبير جعلتنا نتحدث عنه

مساحة فارغة .. و لكن

Romantica Mansarda, Bartolucci Architetti Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti
Bartolucci Architetti

و من باب استغلال المساحات الفارغة، يمكننا أن نجعل المساحة فارغة كما هي و لكن بالهام أكثر أن تكون مكاناً لممارسة الرياضة أو اليوجا أو النظر حتى من خلف الزجاج أو ترك المتعلقات الشخصية بها، و يمكن أن يكون مكاناً مخصصاً للعب الأطفال، و الكثير منا لأفكار، فقط يمكننا تهيئة المساحة الفارغة بشكل أكثر أناقة حتى نتشجع في استخدامها حتى استخدامات مختلفة لكل شخص كما ذكرنا ،

6 أفكار تميز منزلك الصغير
كيف يمكن لنا أن نستغل المساحات غير المستغلة في بيوتنا ؟

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