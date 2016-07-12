وقار من الخارج .. انطلاق من الداخل !

تختلف الروح التصميمية من مصمم لآخر وفقاً للمادة التي يعمل عليها و يرغب في تشكيلها، فهناك بيوت تلزم المصمم على تنفيذ شكلاً معيناً من فنون و دروب الديكور و هناك منازل أخرى كالعجين في يد المصمم يشكلها كيفما شاء، منزلنا اليوم لأكثر من سبب فرض على المصمم أن يجعل واجهته بشكل معين ملتزم بقواعد كلاسيكية شعبية ظاهرة في شكلها و ألوانها الحيادية ، و مختلفة تماماً عن تصميم البيت الحداثي بشكل صارخ و المستخدم فيه دروب حداثية للغاية في الجدران و الارضيات و النوافذ و الأثاث ، يا ترى كيف خرج للنور مثل هذا المزيج الساحر، تعالوا لنرى سوياً