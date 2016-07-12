وقار من الخارج .. انطلاق من الداخل !

تختلف الروح التصميمية من مصمم لآخر وفقاً للمادة التي يعمل عليها و يرغب في تشكيلها، فهناك بيوت تلزم المصمم على تنفيذ شكلاً معيناً من فنون و دروب الديكور و هناك منازل أخرى كالعجين في يد المصمم يشكلها كيفما شاء، منزلنا اليوم لأكثر من سبب فرض على المصمم أن يجعل واجهته بشكل معين ملتزم بقواعد كلاسيكية شعبية ظاهرة في شكلها و ألوانها الحيادية ، و مختلفة تماماً عن تصميم البيت الحداثي بشكل صارخ و المستخدم فيه دروب حداثية للغاية في الجدران و الارضيات و النوافذ و الأثاث ، يا ترى كيف خرج للنور مثل هذا المزيج الساحر، تعالوا لنرى سوياً
الواجهة الخارجية لهذا المنزل تؤكد أننا أمام منزل معتاد ، من كلاسيكيات القرن الماضي، بيت محافظ لا يوجد به سوى نافذة واحدة قديمة الطراز و باب خشبي عتيق في تصميمه، أمام الأسوار و الضوء المرتكز على الباب فيؤكدان قوة المعتقد لدى المصمم بالطراز القديم في تصميم الواجهة خصوصاً مع توفر المساحة التي كان يمكن أن يتحرك خلالها لتقديم لمسات أكثر حداثية و لكنه يتضح أن المنظر العام أو الجوار الخارجي أرغماه على كلاسيكية الواجهة و الأسوار و لكن هل الداخل يختلف كثيراً عن وقار الخارج ، دعونا نرى
بالفعل ، الامور بالداخل و كأنها قطعة أخرى أو بوابة سحرية لمنزل آخر، ممر مكشوف مغطى باللون الابيض و بأرضيات ناعمة لامعة جديدة كلياً، و حوائط ملساء و أسوار نصف زجاجية، نوافذ كبيرة جداً، و شفافة و زورع في مختلف الأركان ، الألوان المستخدمة مبهجة للغاية ، و كأنها قطعة من الخيال في هذا المنزل غير المتوقع
لم اعتقد لبرهة واحدة عندما رأيت الواجهة الامامية لهذا المنزل أن أجد بداخله مسبح و لو حتى صغير مثل هذا، و لكن فعلاً هذا المصمم أبهرني ، الأرضيات التي تأتي من نفس لون المياة الزرقاء المترقرقة، و الزروع الفاصلة بين الماء و السيراميك، كلها بديعة في استخداماتها، البراويز المتعلقة على الجدران بسيطة ورائعة كذلك الاسوار الخشبية المضلعة الدهانات أعطت تناغماً جميلاً مع انعكاس آشعة الشمس و ظلالها
في داخل المنزل و تحت سقفه، تنوعت الاستخدامات فمثلاً نلاحظ وجود السقف باللون الابيض دون أي مؤثرات ديكورية أخرى، في حين أن الأرضيات استخدمت من نوعية البلاطات السيراميكية الصغيرة نسبياً في مساحتها لاعطاء احساس بمساحة أكبر في الغرف الرئيسية بالرغم من أن اللون الأبيض فعل الوظيفة ذاتها فأصبحتا لنتيجة متضاعفة و أكيدة بزيادة المساحة شعورياً
مع استخدام النوافذ الزجاجية تمت استخدام الحصى الديكوري الفني في الخارج منها، و هي ذات منظر رائع خصوصاً لو دمجناهها بمنظر المسبح في آخر السور المخالف للصورة ، و اللون الأصفر في الداخل يمنح من في الخارج رؤية ساحرة لهذا المنزل بكل تأكيد ..
إقرأ أيضاً : طرق لتجعل حديقتك مساحة ساحرة
في الغرف الداخلية يحاول المصمم دمج الشكل الخارجي للبيت الكلاسيكي مع الشكل الداخلي له الحداثي و هو ما يظهر في تلك الغرفة ، في ارضياتها القديمة الطراز و في أثاثها المتوسط و في فتحات أبوابها القديمة كذلك ، احساس آخر و زمن آخر و مصمم من كوكب آخر
استخدام المطبخ بتلك الكيفية البسيطة و الموفرة للمساحة هي أفضل ما لجأ إليه المصمم خصوصاً لاعطاء مساحة كبيرة للسلم و للمستخدم له، و لكن ما يؤخذ على المصمم هنا هو ترك مساحة كبيرة بين المطبخ و السلم و جانبه غير مستغلة
غرفة النوم قطعة فوق السحاب، لا تحتاج تعليقات كثيرة ، السحابة في أعلى السقف اختصرت كل ما يمكن أن يقال و تركت لنا فقط إمكانية التأمل فتأملوا معنا