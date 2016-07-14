أصبح فن استغلال المساحات لتحقيق الأماني والأحلام بين يديكم، حيث يمكنك من الاّن فصاعدًا صناعة حمام سباحة في منزلك حتى ولو لم تكن تمتلك حديقة في المنزل، ذلك فقط عن طريق استغلال مساحة الشرفة بطريقة جيدة وطراز يتناسب مع ديكور وطبيعية كل منزل، سواء كنت تسكن في الأسفل أو في الأعلى، وسواء كانت مساحة شرفتك كبيرة أو صغيرة فإنه الاّن لديك 6 نماذج مختلفة لحمامات سباحة أمام الشرفة.
يأتي في هذا التصميم حمام سباحة مُصمم من الرخام الغير منقوش، باللون البيج الفاتح والذي تطل عليه الشرفة المصنوعة من الجدران الخشبية البسيطة، وصنبور المياه التقليدي البسيط، مع أرضية من الخشب أيضًا، والسقف من الخشب المُفرغ ليُدخل الضوء والشمس، مما يجعل المكان مشرق ومُنير.
كما أن وجوده في الهواء الطلق يُمكن الأشخاص من الاستمتاع بالهواء النقي، في تلك الشرفة المُحاطة بالأشجار الخضراء التي تعطي صفاء ونقاء للهواء في المكان.
تصميم مميز لحمامين سباحة مختلفين الحجم أمام الشرفة، بحيث يطل الأفراد من داخلها على هذا المنظر المُميز مباشرة، وقد تم تصميمهم من الرخام رمادي اللون، في حين أن الشرفة نفسها تأخذ شكل فندقي، بأبواب من الزجاج، وأمامها أكثر من شيزلونج للجلوس في الهواء الطلق أمام المياه.
الجدران من الخرسان الأبيض اللون والأرضية من السراميك المُضلع باللون البرتقالي، مع سلالم للنزول إلى المستوى الثاني في المكان، كما يُحاط المكان بلمسات خضراء تعطي له شكلًا جميل.
في هذا التصميم نجد أن حمام السباحة مُصمم في مساحة صغيرة، ويظهر هنا فن استغلال المساحات في المنزل، بحث تم تصميمه في رقعة بسيطة أمام الشرفة، من الرخام الأبيض اللون، عدة درجات من السلالم للنزول إليه، كما أن الشرفة بسيطة مصنوعة من الجدران الأسمنتية، ومُلونة باللون الأبيض، والشبابيك والأبواب من الخشب البني، والأرضية من الرخام البني اللون، ومن الشرفة يخرج سلم كبير للصعود إلى أعلى المنزل.
ويحيط بالمكان لمسات الأشجار الخضراء التي تعطي بهجة للشرفة، ولا يعلوها سقف، فهي في الهواء الطلق وتُشرق بها الشمس ويُنيرها الضوء.
يعتبر أصحاب هذه الشرفة محظوظون، حيث مكنهم الموقع الذي يعيشون فيه من بناء شرفة بحمام سباحة صغير مُطلة على تلك المناظر الطبيعية المُحيطة بها من جميع الجهات، في حين تم عمل تصميمات بنفس خامات البيئة لتناسب المنظر الطبيعي الذي تطل عليه الشرفة.
الأرضية من الخشب الطبيعي، وحمام السباحة من الرخام بني اللون يمكن النزول إليه عبر سلالم حديدية، مع جدار زينة بيسط من الحجارة، وشيزلونج من اللون الأبيض، والسقف من الخوص السميك المُثبت بالحديد الأسود اللون، لحجب أشاعة الشمس، إلا أن الشرفة في الهواء الطلق للاستمتاع بالطبيعة الخلابة.
في هذا التصميم نرى أن حمام السباحة هو المنظر الذي تطل عليه غرفة النوم الرئيسية، كما أنه مصنوع من الرخام ومُكون من درجتين فوق بعضهما بداخله، كما أن الشرفة نفسها تتمتع بجدران حجرية مميزة، وأرضية من الرخام الأبيض، والأبواب من الزجاج.
وتُعطي الإضاءة الصفراء جمال وإشراقة للمكان، مع اللمسات الخضراء التي تُحيط بالشرفة وحمام السباحة، والتي تعطي هدوء وراحة للعين والأعصاب بالإسترخاء في هذا المكان.
لا يهم إن كنت تسكن في الطابق الأخير فمن الممكن استغلال الشرفة في عمل حمام سباحة بسيط داخلي يناسب المكان ومساحته، حيث أنه في هذا التصميم تم استخدام السراميك الملون لعمل حمام سباحة يمكن النزول إليه بدرجات من السلم حديدية، في حين أن أرضية الشرفة مصنوعة من الخشب البني الغامق، ويُحيط بها سور من الزجاج الشفاف، وأمامها أثاث للجلوس من أريكة وعدة كراسي باللون الأبيض والأسود.
كما أن باب الشرفة من الزجاج الغير شفاف
المظلل بحيث يمنع أشعة الشمس من الدخول للغرفة، كما أن الشرفة تتمتع بالتهوية الجيدة لوجودها بالهواء الطلق، وجمالها الذي تستمده من الطبيعية الخلابة التي تطل عليها من أعلى.
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