6 نماذج مختلفة لحمامات سباحة أمام الشرفة

يأتي في هذا التصميم حمام سباحة مُصمم من الرخام الغير منقوش، باللون البيج الفاتح والذي تطل عليه الشرفة المصنوعة من الجدران الخشبية البسيطة، وصنبور المياه التقليدي البسيط، مع أرضية من الخشب أيضًا، والسقف من الخشب المُفرغ ليُدخل الضوء والشمس، مما يجعل المكان مشرق ومُنير.

كما أن وجوده في الهواء الطلق يُمكن الأشخاص من الاستمتاع بالهواء النقي، في تلك الشرفة المُحاطة بالأشجار الخضراء التي تعطي صفاء ونقاء للهواء في المكان.