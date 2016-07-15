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5 تصميمات مختلفة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية

Mayada_Mohamed Mayada_Mohamed
Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
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يُحب الكثير منا التجديد، ولكن ربما يكون مُتمسك أيضًا بالطراز القديم والكلاسكية بعض الشيء مما يُصعب عليهم الأمر في تغيير ديكورات المنزل بالكامل، ولكن الحل قد ظهر حينما أصبحت المنازل مُصممة بطرق جديدة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة، وبالتأكيد هي مميزة لعدم انتشارها في الكثير من المنازل، لذلك إذا أردت أن يكون منزلك مُميز وغير تقليدي عليك بالمزج بين الاثنين معًا في اّنٍ واحد، ولأننا نحب الاختلاف نطرح لك 5 تصميمات  مختلفة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية

الحداثة والكلاسيكية تجمع 3 غرف معًا

Appartamento privato nel complesso CityLife, Studio Marco Piva Studio Marco Piva غرفة المعيشة
Studio Marco Piva

Studio Marco Piva
Studio Marco Piva
Studio Marco Piva

تظهر في هذه الصورة روح الحداثة والكلاسيكية معًا في قالب واحد، في مساحة مفتوحة كبيرة من جدران بيضاء تضم غرفة طعام وغرفة معيشة وغرفة استقبال الضيوف البسيطة، إلا أن حسن تنظيمهم لا يشعرنا بكثرة الأثاث أو ازدحام بها.

وتبدأ الصالة بغرفة الضيوف التي تحتوي على أثاث أميركي عصري بسيط حيث الأريكة باللون الرمادي والكراسي من البيج الفاتح، ومنضدة خشبية، وسجادة باللون الرمادي اللامع، وبالجانب الأيسر توجد الشرفة الممتدة إلى اّخر المكان، مع الستائر الحرير البيضاء، والأعمدة الخرسانية البيضاء، وبالجانب الأيمن توجد اللمسة الكلاسيكية لأرفف مكتبة بسيطة تملئها الكتب.

ويأتي بعد ذلك غرفة السفرة ذات المنضدة الخشبية والكراسي الأوف وايت بشكل بيضاوي حديث غير تقليدي، وفي النهاية ركن معيشة بسيط أمامه شاشة التلفاز وأريكة من اللون البيج الفاتح، ويرتفع في السقف وحدات الإضاءة الحديثة تتدلى كبلورات زجاجية لامعة وعصرية.

تصميم بسيط لغرفة معيشة

Casa Polo Sotogrande, Melian Randolph Melian Randolph غرفة المعيشة
Melian Randolph

Melian Randolph
Melian Randolph
Melian Randolph

في هذه الغرفة يجتمع التصميم الكلاسيكي للمدفئة، مع التصميم العصري للأثاث المكون من أريكتين على الجانبين باللون الأبيض مع الوسائد الملونة التي تعطي لمسة أنيقة في المكان.

والمنضدة الخشبية البسيطة أمامها كرسيين من البلاستيك المتين، باللون النبيتي، وجدران الحوائط البيضاء مع الأرضية الخشبية الكلاسيكية، والأرض المُغطاه بسجادة كلاسيكية بسيطة بيضاء بخطوط عرضية بنفسجية، وأكثر من شرقة بيضاء من الزجاج تعطي شعور المنزل الكلاسكية القديمة التي كانت تحتوي على أكثر من شرفة في الغرفة الواحدة، إضافة إلى اللمسات الخضراء البسيطة.

مكتبة كلاسيكية مع أثاث حديث

Home Library, Piwko-Bespoke Fitted Furniture Piwko-Bespoke Fitted Furniture غرفة المعيشةرفوف
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture
Piwko-Bespoke Fitted Furniture

يظهر في هذا التصميم الكلاسيكية ممتزجة مع الحداثة بوضوح، بحيث تأتي الكلاسيكية في المكتبة البيضاء التي تحتوي على العديد من الأرفف ومختلف الكتب تمتد بطول وعرض الحائط.

كما تظهر الحداثة في التصميم العصري للأريكة المصنوعة من اللون الرمادي الفاتح مع الوسائد الصغيرة صفراء اللون لكي تكسر انتشار اللون الأبيض والرمادي في الغرفة، والمنضدة العصرية الغير تقليدية البسيطة باللون الأبيض، والتي تعلو السجادة الغير منقوشة من اللون البيج، على أرضية خشبية بسيطة ومميزة.

اللون الأحمر يعطي تميز للمطبخ

Belgravia | A Modern Classic Davonport مطبخ خشب Grey
Davonport

Belgravia | A Modern Classic

Davonport
Davonport
Davonport

كما تظهر الكلاسيكية في هذا المطبخ عن طريق الأرضية التقليدية البسيطة المصنوعة من الرخام.

في حين نجد أن أثاث المطبخ الأبيض يعتمد على الطراز الحديث في الشكل والألوان، كما أن استخدام اللون الأحمر في وسط الحائط يعطي لفتة عصرية ويشد الانتباه أكثر، كما تحتوي غرفة المطبخ على نافذة واسعة من الزجاج والخشب الأبيض.

النجف العصري مع الأثاث الكلاسيكي

Atelier Durini 15: sensualità e sartorialità incontrano l’interior design, Studio Andrea Castrignano Studio Andrea Castrignano غرفة نوم
Studio Andrea Castrignano

Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano
Studio Andrea Castrignano

في هذا التصميم تظهر اللمسة الكلاسيكية في الأرضية المصنوعة من الخشب، كما تظهر الحداثة والعصرية في الأثاث، حيث السرير العصري البسيط المصنوع من اللون البني، مع المرتبة الإسفنجية الحديثة، والوسائد الصغيرة عليه، ويحيطه من الجانبين خزانة صغيرة كومودينو وبالأعلى تظهر اللمسة العصرية أكثر في النجف الحديث الذي يسقط من السقف، كما أن السقف نفسه مصنوع من ورق الحائط المنقوش بالفراشات الجميلة.

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