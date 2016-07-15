5 تصميمات مختلفة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية

تظهر في هذه الصورة روح الحداثة والكلاسيكية معًا في قالب واحد، في مساحة مفتوحة كبيرة من جدران بيضاء تضم غرفة طعام وغرفة معيشة وغرفة استقبال الضيوف البسيطة، إلا أن حسن تنظيمهم لا يشعرنا بكثرة الأثاث أو ازدحام بها.

وتبدأ الصالة بغرفة الضيوف التي تحتوي على أثاث أميركي عصري بسيط حيث الأريكة باللون الرمادي والكراسي من البيج الفاتح، ومنضدة خشبية، وسجادة باللون الرمادي اللامع، وبالجانب الأيسر توجد الشرفة الممتدة إلى اّخر المكان، مع الستائر الحرير البيضاء، والأعمدة الخرسانية البيضاء، وبالجانب الأيمن توجد اللمسة الكلاسيكية لأرفف مكتبة بسيطة تملئها الكتب.

ويأتي بعد ذلك غرفة السفرة ذات المنضدة الخشبية والكراسي الأوف وايت بشكل بيضاوي حديث غير تقليدي، وفي النهاية ركن معيشة بسيط أمامه شاشة التلفاز وأريكة من اللون البيج الفاتح، ويرتفع في السقف وحدات الإضاءة الحديثة تتدلى كبلورات زجاجية لامعة وعصرية.