يُحب الكثير منا التجديد، ولكن ربما يكون مُتمسك أيضًا بالطراز القديم والكلاسكية بعض الشيء مما يُصعب عليهم الأمر في تغيير ديكورات المنزل بالكامل، ولكن الحل قد ظهر حينما أصبحت المنازل مُصممة بطرق جديدة تجمع بين الكلاسيكية والحداثة، وبالتأكيد هي مميزة لعدم انتشارها في الكثير من المنازل، لذلك إذا أردت أن يكون منزلك مُميز وغير تقليدي عليك بالمزج بين الاثنين معًا في اّنٍ واحد، ولأننا نحب الاختلاف نطرح لك 5 تصميمات مختلفة تجمع بين الحداثة والكلاسيكية
تظهر في هذه الصورة روح الحداثة والكلاسيكية معًا في قالب واحد، في مساحة مفتوحة كبيرة من جدران بيضاء تضم غرفة طعام وغرفة معيشة وغرفة استقبال الضيوف البسيطة، إلا أن حسن تنظيمهم لا يشعرنا بكثرة الأثاث أو ازدحام بها.
وتبدأ الصالة بغرفة الضيوف التي تحتوي على أثاث أميركي عصري بسيط حيث الأريكة باللون الرمادي والكراسي من البيج الفاتح، ومنضدة خشبية، وسجادة باللون الرمادي اللامع، وبالجانب الأيسر توجد الشرفة الممتدة إلى اّخر المكان، مع الستائر الحرير البيضاء، والأعمدة الخرسانية البيضاء، وبالجانب الأيمن توجد اللمسة الكلاسيكية لأرفف مكتبة بسيطة تملئها الكتب.
ويأتي بعد ذلك غرفة السفرة ذات المنضدة الخشبية والكراسي الأوف وايت بشكل بيضاوي حديث غير تقليدي، وفي النهاية ركن معيشة بسيط أمامه شاشة التلفاز وأريكة من اللون البيج الفاتح، ويرتفع في السقف وحدات الإضاءة الحديثة تتدلى كبلورات زجاجية لامعة وعصرية.
في هذه الغرفة يجتمع التصميم الكلاسيكي للمدفئة، مع التصميم العصري للأثاث المكون من أريكتين على الجانبين باللون الأبيض مع الوسائد الملونة التي تعطي لمسة أنيقة في المكان.
والمنضدة الخشبية البسيطة أمامها كرسيين من البلاستيك المتين، باللون النبيتي، وجدران الحوائط البيضاء مع الأرضية الخشبية الكلاسيكية، والأرض المُغطاه بسجادة كلاسيكية بسيطة بيضاء بخطوط عرضية بنفسجية، وأكثر من شرقة بيضاء من الزجاج تعطي شعور المنزل الكلاسكية القديمة التي كانت تحتوي على أكثر من شرفة في الغرفة الواحدة، إضافة إلى اللمسات الخضراء البسيطة.
يظهر في هذا التصميم الكلاسيكية ممتزجة مع الحداثة بوضوح، بحيث تأتي الكلاسيكية في المكتبة البيضاء التي تحتوي على العديد من الأرفف ومختلف الكتب تمتد بطول وعرض الحائط.
كما تظهر الحداثة في التصميم العصري للأريكة المصنوعة من اللون الرمادي الفاتح مع الوسائد الصغيرة صفراء اللون لكي تكسر انتشار اللون الأبيض والرمادي في الغرفة، والمنضدة العصرية الغير تقليدية البسيطة باللون الأبيض، والتي تعلو السجادة الغير منقوشة من اللون البيج، على أرضية خشبية بسيطة ومميزة.
كما تظهر الكلاسيكية في هذا المطبخ عن طريق الأرضية التقليدية البسيطة المصنوعة من الرخام.
في حين نجد أن أثاث المطبخ الأبيض يعتمد على الطراز الحديث في الشكل والألوان، كما أن استخدام اللون الأحمر في وسط الحائط يعطي لفتة عصرية ويشد الانتباه أكثر، كما تحتوي غرفة المطبخ على نافذة واسعة من الزجاج والخشب الأبيض.
في هذا التصميم تظهر اللمسة الكلاسيكية في الأرضية المصنوعة من الخشب، كما تظهر الحداثة والعصرية في الأثاث، حيث السرير العصري البسيط المصنوع من اللون البني، مع المرتبة الإسفنجية الحديثة، والوسائد الصغيرة عليه، ويحيطه من الجانبين خزانة صغيرة
كومودينو وبالأعلى تظهر اللمسة العصرية أكثر في النجف الحديث الذي يسقط من السقف، كما أن السقف نفسه مصنوع من ورق الحائط المنقوش بالفراشات الجميلة.
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