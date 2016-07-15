أوعية تنسق النباتات الصغيرة في بيتك

بعد أن استعرضنا أكثر من نموذج يمكن أن يجذب العينين و الانتباه في الأوعية و النباتات المختلفة الطبيعية و الزينة، يمكن أن نلاحظ أن في هذا النموذج المختلف قد اختصرت المجموعة الرباعية أو الخماسية من الاوعية الصغيرة في وعاء واحد طولي اسطواني الشكل فقط، يحتوي على نبتة أشبه بشجرة صغيرة، و يمكن أن تكون من ذات لون الحوائط و الرخام الموضوعة عليها لسبب وحدة التصميم ، و لكن الأوعية الشمعدانية التي بجوارها تؤكد أن ذلك الركن قد روعي فيه استخدام شيئاً مختلفاً في هذا المنزل ، و بالفعل قد نجحت ، فعند استخدام النبات و النار جنباً إلى جنب يصبح لدينا نموذج من الشاعرية فريد في وصفه