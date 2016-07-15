أوعية تنسق النباتات الصغيرة في بيتك

نعتقد أن النباتات لا تؤثر في الديكور أو التصميم المتكامل للمنزل إلا إذا زاد حجمها و ظهرت بشكل واضح في كل أركان الغرفة أو حتى في الحديقة الخارجية للمنزل أو في الشرفات، و لكن الحقيقة مغايرة تماماً فيمكن أن تكون قطعة صغيرة للغاية من النباتات تصنع الفارق المأمول في تغيير الشكل العام للديكور للأحسن و المرغوب، خصوصاً أن تلك النباتات صغيرة الحجم غير مكلفة إطلاقاً و تتمتع بأشكال متعددة تتسبب في جذب الانتباه لكل من يراه و تجعل الأركان الموجودة فيها تبدو أحلى من سائر الأركان ..
من أروع الأشكال و أكثرها اعتياداً في البيوت و تحديداً في الحدائق الخارجية منها و الشرفات هو تلك الاوعية التي تحتوي على الزروع الصغيرة الحجم و التي تأتي بأشكال متفاوتة و لكنها ذات علاقة، فمثلاً ذلك النموذج يأتي و كأنها مجموعة اشكال هندسية متفاوتة ، الدائرة الصغيرة و الكبيرة و الحوض الصغير و المستطيل المتوسط، كلها أتت بشكل رائع احتوى على أكثر من نوع من النباتات الطبيعية التي أعطت شكلاً مختلفاً في الشرفة بالنظر إلى ألوان الألوعية المتماشية تماماً مع الأرضيات و الجدران و المقاوم للاتساخ أيضاً و الاتربة
تلك الاشكال الصغيرة التي توضع على الأرفف أو في غرفة المكتب يمكن أن تكون كمن يربي في بيته كلباً أو قطة ، كائن حي يتطلب أن تسقيه يومياً و الاهتمام به بالرغم من صغر حجمه ، اما عن الأوعية التي وضع فيها، فهي جميلة سيريالية بامتياز يوجد بها الخدوش و الكسور المقصودة بشكل عبثي يريح العين في لحظات الضغط العالي، فالعين تحت في كثير من الأحيان النظر لشيء غير منتظم ، و هذه الأوعية تؤدي هذا الغرض الجميل..
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بعد أن استعرضنا أكثر من نموذج يمكن أن يجذب العينين و الانتباه في الأوعية و النباتات المختلفة الطبيعية و الزينة، يمكن أن نلاحظ أن في هذا النموذج المختلف قد اختصرت المجموعة الرباعية أو الخماسية من الاوعية الصغيرة في وعاء واحد طولي اسطواني الشكل فقط، يحتوي على نبتة أشبه بشجرة صغيرة، و يمكن أن تكون من ذات لون الحوائط و الرخام الموضوعة عليها لسبب وحدة التصميم ، و لكن الأوعية الشمعدانية التي بجوارها تؤكد أن ذلك الركن قد روعي فيه استخدام شيئاً مختلفاً في هذا المنزل ، و بالفعل قد نجحت ، فعند استخدام النبات و النار جنباً إلى جنب يصبح لدينا نموذج من الشاعرية فريد في وصفه
من أجمل الأفكار التي يمكن أن تكون في أوعية النباتات الصغيرة هو تلوينها بألوان مختلفة تصنع بهجة و انطلاق في الغرفة ككل، فمع تقيد المصمم في بعض الأحيان بلون أو اثنين فقط في الغرفة من خلال تلك الأوعية يمكن أن يكسر ذلك الممل و الرتابة و يصنع اشياءاً أكثر بهجة في الغرف خصوصاً لو كانت غرفاً غير رسمية للاستقبال أو الطعام
الأوعية المعلقة كذلك تصنع الفارق، فيمكن أن تعطي انطباعاً بأن تلك النبتة الطبيعية هي جزء لا يتجزأ من شجرة موجودة بالقرب من المكان الذي وضعت فيه بالمنزل، لذا نلاحظ ضرورة استخدام تلك الاوعية في التعليق على جدار قريب أو ملاصق لشجرة حقيقية أو نباتات أكبر سواء في الحديقة أو في البلكون ..
من الأنواع التي تخرج عن المألوف هي الأوعية الكبيرة الحجم المتشابهة و المتعددة، فمثلاً يمكن استخدام اثنين أو ثلاثة منها لاعطاء شكلاً مميزاً في البلكون أو الحديقة كهيئة سور فاصل طبيعي بين الغرفة و سور البلكون ، و يمكن أن تستخدم من الخارج معلقة على السور و هي تعطي كذلك شكلاً رائعاً