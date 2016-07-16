خداع ديكوري لذيذ – المنزل المهجور

من أجمل ما يمكن أن يقدمه المصمم هو فعل شيء غير متوقع بالمرة، و هذا البيت الذي نقف أمامه اليوم هو أحد تلك الأشياء غير المتوقعة في عالم التصميم بكل الأشكال المتصورة و الممكنة، حيث نقف أمام الواجهة الامامية لهذا البيت فنتخيل أو نتأكد تماماً أننا أمام منزل مهجور ، و نفكر كيف لهذا المنزل الذي تلمع جدرانه الخارجية أن يكون مهجوراً، نفكر قليلاً و لكن لدينا الادلة من تكسير هنا و هناك و أكوام من الرمال في الفناء الأمامي، و لكن هناك شيء غريب يؤكد أن هذا المنزل يلق عناية من طرف ما ، فنكتشف في النهاية أن كل ذلك خداع ديكوري و أن المنزل من أفخم ما يكون ..