خداع ديكوري لذيذ – المنزل المهجور

من أجمل ما يمكن أن يقدمه المصمم هو فعل شيء غير متوقع بالمرة، و هذا البيت الذي نقف أمامه اليوم هو أحد تلك الأشياء غير المتوقعة في عالم التصميم بكل الأشكال المتصورة و الممكنة، حيث نقف أمام الواجهة الامامية لهذا البيت فنتخيل أو نتأكد تماماً أننا أمام منزل مهجور ، و نفكر كيف لهذا المنزل الذي تلمع جدرانه الخارجية أن يكون مهجوراً، نفكر قليلاً و لكن لدينا الادلة من تكسير هنا و هناك و أكوام من الرمال في الفناء الأمامي، و لكن هناك شيء غريب يؤكد أن هذا المنزل يلق عناية من طرف ما ، فنكتشف في النهاية أن كل ذلك خداع ديكوري و أن المنزل من أفخم ما يكون ..
نظرنا للواجهة الأمامية، ما هذا الشباك المكسورة حوائطه، و ما تلك النوافذ السفلية الغير مكتملة البناء، هل يوجد زجاج في النوافذ أم لا ، إن هذا المنزل بالتأكيد يكنه الأشباح أو شيء ما خطير دفع المصمم لعدم استكمال بناءه ، ما هذا المستقيم الخارج من البيت و يؤدي لنا التحية، أكيد كان مشروعاً لشيء ما ذهب طي النسيان، الحديقة الغير مكتملة تؤكد ذلك و المعالم الغير ناضجة تحسرنا على بيت كان يمكن أن يكون جميلاً ، هذا انطباعنا إلى الآن
لما اقتربنا أكثر تأكد لدينا الشعور بالإهمال أو عدم الاكتمال إن صح التعبير، يوجد غطاءاً حديدياً للزجاج ملقى على الأرض ، و بعض من الأشياء التي كانت ستخدم في البناء، و لكن لحظة، هذا الزجاج في النوافذ اللامعة و العاكسة من الذي قام بتنظيفه لو كان ذلك البيت غير مسكون، إنها خدعة هناك شيء ما بالداخل دعونا لنرى
يا سبحان الله، ما هذا الجمال الخلاب الذي بالداخل، نعومة و لمعان و ديكور من أحدث الطرازات التبسيطية في عالم الديكور الحديث، ما هذا الفكر الجبار من المصمم الذي اتخذ الخداع البصري و عدم استكمال البناء في البيت من الخارج أحد أهم عوامل ابداعه في اكمال البيت من الداخل، غرفة و لا أروع مقابلة للشباك الخارجي الذي أكد على وجود هجرة لهذا البيت، و لكن من الداخل يتلاعب بالظلال و الضوء بشكل بديع
هل تتخيل أن هذا هو المطبخ، استعاض المصمم بالستائر للحفاظ على المساحة فضفاضة ، و الأثاث الصغير الحجم المتمثل في المائدة تؤكد على ذلك التوجه، ألوان رائعة في الجدران شاحبة من ذات اللون المستخدم في الواجهة الخارجية، النجفة من عالم ثاني تنبض بالحسن
نجفة من نوع واحد في جميع غرف هذا البيت المختلف تماماً عن المعتاد، سجاد طبيعي من الجلد و الفراء، تجربة مثيرة و سرير شارعي رومانسي أنيق، استخدمت في تلك الغرفة الألوان البيضاء و الستائر للاتساع و الاحساس بالمساحة ، كما أنها محاولة لازالة الصورة المهجورة الخارجية باللون الأبيض لون الخيال ..
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السلالم و لون المدخنة كذلك من ذات لون الواجهة الخارجية و الفراء في كل مكان مما يدل على مزيج بين نظام ريفي و حداثي و تبسيطي في الوقت ذاته، طبعاً بالإضافة للخداع الاستراتيجي الذي تقوم بدوره الواجهة الامامية ، السلم بلا أسوار أدى دوره تماماً في اظهار عدم الاكتراث بما هو آت ، فن سيريالي بامتياز