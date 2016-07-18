كيف تجعل من بيت 64 متراً .. براحاً

البيوت الصغيرة خيار لابد منه في بعض الأحيان و الظروف التي تكون خارجة عن إرادتنا ، فكل إنسان يحلم بالبيت الواسع و الرحب و الذي يتسع لجميع أحلامه من أشخاص و مقتنيات، و لأن الدنيا قد تفرض علينا أشياءاً نحاول أن نجد لها حلولاً في ابداعنا البشري و في ذاكرتنا الإبداعية ، خرجنا إليكم ببعض الأفكار التي من شأنها أن تجعل بيوتك الصغيرة أكبر حجماً نوعاً ما عن طريق التنسيق و التلوين و اختيار الأثاث و الكثير من النقاط التي يجب مراعاتها في سبيل تحقيق ذلك بتكاليف بسيطة و لكنها تحتاج لاتقان عالي في تنفيذها ، كل ذلك في نموذج منزل مساحته الإجمالية هي أربعة و ستون متراً مربعاً فقط…
هذا المنزل من الخارج يبدو و كأنه محلاً من محال بيع العصير ، لا يمكن أن نتخيل لبرهة أنه يحتوي على حياة كاملة بداخله مكونه من أسرة عادية من أب و أم و أطفال، ولكن التنسيق و النظام يسع الجميع في أي مساحة، و الفكر المستنير يعطي فرصة للجميع ليأخذوا مكاناً أكثر اتساعاً و براحاً بالرغم من أن مساحته الداخلية لا تتجاز ال64 متراً مربعاً، البداية من المدخل، نلاحظ أن المصمم قد حاول ألا يغلق منافذ الضوء قدر الإمكان لأن الظلام هو عدو المساحة الأول، لأن الضوء القوي البراق يكون له السبق في اعطاء الاحساس لأعيننا باتساع المكان فنلاحظ و جود منافذ الضوء في النوافذ الامامية و الاخرى الجانبية التي يظهر منها الأحذية و التي سيكون لها قصة أخرى في الصورة المقبلة
أن يكون بيتك صغير ليس معناه أن يكون غير أنيق، و هذا ما يرى أمامنا تماماً، من الداخل استخدام اللون الابيض في كل شيء أمر حتمي لاضفاء الشعور النفسي بالاتساع، و لا بأس من استخدام الأشياء العملية في التزيين، مثل تخصيص جزء من الحائط ليكون مكاناً لجمع الأحذية و في الوقت ذاته رفاً لعرضها، و كأننا في شيء يشبه المتحف ، و كل هذا مع ترك المساحة الامامية لتلك الأرفف فارغة تماماً لحرية استخدامها سواء في ركن العجلة كما نرى أو في أي استخدامات أخرى و لكن يفضل تركها خالية تماماً دون أي أثاث
نلاحظ استخدام الارفف في كل شيء تقريباً، لأن الأرفف في النهاية تكون معلقة و لن تعيق حركتنا بأي شكل من الاشكال، و الفكرة الرئيسية في هذا المنزل هو توفير مساحة في الوسط قد الإمكان لعدم اعاقة الحركة ، أما من حيث الألوان فنلاحظ أن الأبيض هو الأساس و البني هو المكمل له، و هذا التضاد ما يمنح احساس بالتنافر بينهما و بالتالي احساس بالاتساع ، مع حصر المكتب في الحائط و الكرسي يكون له مكان أسفل المكتب و كذلك تخصيص أقصى الغرفة لتناول الطعام على مائدة صغيرة الحجم و المقاعد من شأنه تزويد المساحة
من زاوية أخرى هذا هو المكتبة من قريب، و هو متكامل بالمناسبة في كل شيء، و لكن الابداع الحقيقي في تشكيل المطبخ في الركن و أمامه المائدة ، المطبخ به الحوض و الرخام التي يعد عليها الطعام و المدخنة فوق البوتوجاز الصغير المثبت ايضاً في الرف الممتد حتى أقصى الغرفة منا لناحية الاخرى و يحوي على المكتب أيضاً، ما هذا الفكر الذري
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في الداخل استغل المصمم البراح الموجود بواسطة الضوء الطبيعي الداخل من بوابة المنزل و نوافذها في أن يجعل غرفة النوم دون باب يعوق ذلك الامتداد و الانسياب الطبيعي للمساحة ، مع الأخذ في الاعتبار تثبيت السرير في الحائط الذي جعل في ظهره مكتبته الخاصة و هي في الوقت ذاته جدار الغرفة
أما عن الحمام ، فإن المصمم كذلك استغل الحوائط و تكسراتها الهندسية في وضع احتياجاته فيها، فبعد أن لصق بالحائط السرير و المكتبة و المطبخ و مكتبه، قام بوضع حوض الحمام في مكان مجاور للسري في المساحة المتبقية من البيت، و ظهر بأبهى صورة باللون الابيض أيضاً صديق المساحة الأول ، مع طراز متوسط ليس صغير في حجم الحوص أو في الدولاب التخزيني الذي فوقه.. فكر أكثر من إبداعي