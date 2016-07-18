كيف تجعل من بيت 64 متراً .. براحاً

هذا المنزل من الخارج يبدو و كأنه محلاً من محال بيع العصير ، لا يمكن أن نتخيل لبرهة أنه يحتوي على حياة كاملة بداخله مكونه من أسرة عادية من أب و أم و أطفال، ولكن التنسيق و النظام يسع الجميع في أي مساحة، و الفكر المستنير يعطي فرصة للجميع ليأخذوا مكاناً أكثر اتساعاً و براحاً بالرغم من أن مساحته الداخلية لا تتجاز ال64 متراً مربعاً، البداية من المدخل، نلاحظ أن المصمم قد حاول ألا يغلق منافذ الضوء قدر الإمكان لأن الظلام هو عدو المساحة الأول، لأن الضوء القوي البراق يكون له السبق في اعطاء الاحساس لأعيننا باتساع المكان فنلاحظ و جود منافذ الضوء في النوافذ الامامية و الاخرى الجانبية التي يظهر منها الأحذية و التي سيكون لها قصة أخرى في الصورة المقبلة