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أفكار لاستخدام الباليتات في المنزل

Marwa Hasan Marwa Hasan
Arredo pallet, interiordave interiordave بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
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مع إنتشار استخدام باليتات نقل البضائع في الديكور و مع إهتمام الناس مؤخراً بصيحة إصنعها بنفسك قررنا أن نأتي إليكم ببعض الأفكار لإستخدام الباليتات و التي سوف تكون إضافة رائعة في منازلكم وبأقل التكاليف الممكنة. فمن الآن لن تحتاج إلى مبالغ طائلة لتفرش بيتك المؤجر أو لتأثيث شرفة منزلك. و لذلك جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار لإلهامك في عملية تأثيث بيتك بالباليتات.

سرير

homify جدران وأرضياتبلاط
homify

homify
homify
homify

يمكنك عن طريق رص عدد من الباليتات بجانب بعضها ووضع مرتبه مريحة أعلاها أن تحصل على سرير جديد بمظهر رائع و أنيق. ففي هذا التصميم لا تشعر أن الباليتات خرجت عن إطار المألوف أو كانت أي شئ غير أنها زادت الغرفة أناقة وخاصة مع الحائط الطوب المطلي باللون الأبيض ليكنمل تأثيث غرفة نومك على الطراز المودرن وبأقل النكاليف.

طاولة

Secretária com Madeira de Paletes, Armazém 9 Armazém 9 مكاتب العمل والدراسةمكتب خشب نقي Multicolored
Armazém 9

Armazém 9
Armazém 9
Armazém 9

أما في هذا المثال فقد تم عمل طاولة مكتب من نصف باليتة مشقوقة بالعرض للحصول على قرص مكتب خفيف الوزن و ذو إرتفاع بسيط. فقد تم طلاء الباليتة و تركيب أرجل طاولة بها من الأسفل ثم إنهائها بلوح زجاجي، لنحصل في النهاية على طاولة أنيقة و رائعة و عملية وكل هذا بتكلفة بسيطة جداً. يمكنك بنفس الفكرة عمل أي طاولة و بأي مقاس تحب.

مقاعد للشرفة

Sala, amiko espacios amiko espacios غرفة المعيشةأريكة ومقاعد إسترخاء
amiko espacios

amiko espacios
amiko espacios
amiko espacios

بسهولة يمكنك تأثيث الشرفة بطاقم مقاعد، عن طريق رفع عدة باليتات للحصول على الإرتفاع المطلوب للكرسي والأريكة، و أيضاً في الطاولة  وأهم لمسة هي إختيار مساند و وسائد ذات ألوان جميلة وتتناسب مع ألوان الباليتات سواء تم إختيار أن تترك على لونها الطبيعي أو أن تدهن بألوان مختلفة.

رفوف للزرع

Palets&Deco, Palets&Deco Palets&Deco حدائقأُصص النباتات والفازات
Palets&amp;Deco

Palets&Deco
Palets&amp;Deco
Palets&Deco

أما هنا فقد تم استخدام الباليتات كما هي فقط تم إضافة ألواح خشبية لتعمل جيب مناسب لوضع أحواض الزرع. هذه الفكرة عملية جداً في حالة الأماكن الضيقة حيث يتم استغلال المساحة رأسياً ووضع أكبر كمية ممكنه من المزروعات.

كرسي ذو عجل

Arredo pallet, interiordave interiordave بلكونات وشرفاتاكسسوارات وديكورات
interiordave

interiordave
interiordave
interiordave

يمكنك استغلال الباليتات في أكثر من شكل، فلا يجب التقيد يشكلها كما هي، بل يمكنك قصها والتحكم في أجزائها كما يحلو لك. فقي هذا المثال تم وضع باليتة في القاعدة كأساس، ثم تقطيع أجزاء باليتة أخرى واستخدامها لعمل يد للكرسي، ووضع عجل ليسهل حركة الكرسي ثم تغليف الجزء الداخلي بالكامل بوسائد منجدة و لينة للحصول على مقعد منخض مريح.

هذا الكرسي مصمم بواسطة INTERIORDAVE

قاعدة مدرجة للزرع

MARBORÉ jardinera palets. 120x80cm, 3 alturas, ECOdECO Mobiliario ECOdECO Mobiliario حدائقأثاث
ECOdECO Mobiliario

ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario
ECOdECO Mobiliario

مرة أخرى مع المزروعات، ففي هذا المثال تم إستخدام فقط باليتيتتان لعمل قاعدة متدرجه لوضع أصص الزرع، كل ما تحتاجه لعمل هذا هو قص أحدهم وتثبيت القطع على شكل سلم متدرج و تثبيت عجل في الأسفل ليسهل الحركة، لتحصل في النهاية على قاعدة رائعة تضم النباتات بشكل أنيق في شرفتك.

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