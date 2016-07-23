أفكار لاستخدام الباليتات في المنزل

مع إنتشار استخدام باليتات نقل البضائع في الديكور و مع إهتمام الناس مؤخراً بصيحة إصنعها بنفسك قررنا أن نأتي إليكم ببعض الأفكار لإستخدام الباليتات و التي سوف تكون إضافة رائعة في منازلكم وبأقل التكاليف الممكنة. فمن الآن لن تحتاج إلى مبالغ طائلة لتفرش بيتك المؤجر أو لتأثيث شرفة منزلك. و لذلك جئنا لكم اليوم ببعض الأفكار لإلهامك في عملية تأثيث بيتك بالباليتات.
يمكنك عن طريق رص عدد من الباليتات بجانب بعضها ووضع مرتبه مريحة أعلاها أن تحصل على سرير جديد بمظهر رائع و أنيق. ففي هذا التصميم لا تشعر أن الباليتات خرجت عن إطار المألوف أو كانت أي شئ غير أنها زادت الغرفة أناقة وخاصة مع الحائط الطوب المطلي باللون الأبيض ليكنمل تأثيث غرفة نومك على الطراز المودرن وبأقل النكاليف.
أما في هذا المثال فقد تم عمل طاولة مكتب من نصف باليتة مشقوقة بالعرض للحصول على قرص مكتب خفيف الوزن و ذو إرتفاع بسيط. فقد تم طلاء الباليتة و تركيب أرجل طاولة بها من الأسفل ثم إنهائها بلوح زجاجي، لنحصل في النهاية على طاولة أنيقة و رائعة و عملية وكل هذا بتكلفة بسيطة جداً. يمكنك بنفس الفكرة عمل أي طاولة و بأي مقاس تحب.
بسهولة يمكنك تأثيث الشرفة بطاقم مقاعد، عن طريق رفع عدة باليتات للحصول على الإرتفاع المطلوب للكرسي والأريكة، و أيضاً في الطاولة وأهم لمسة هي إختيار مساند و وسائد ذات ألوان جميلة وتتناسب مع ألوان الباليتات سواء تم إختيار أن تترك على لونها الطبيعي أو أن تدهن بألوان مختلفة.
أما هنا فقد تم استخدام الباليتات كما هي فقط تم إضافة ألواح خشبية لتعمل جيب مناسب لوضع أحواض الزرع. هذه الفكرة عملية جداً في حالة الأماكن الضيقة حيث يتم استغلال المساحة رأسياً ووضع أكبر كمية ممكنه من المزروعات.
يمكنك استغلال الباليتات في أكثر من شكل، فلا يجب التقيد يشكلها كما هي، بل يمكنك قصها والتحكم في أجزائها كما يحلو لك. فقي هذا المثال تم وضع باليتة في القاعدة كأساس، ثم تقطيع أجزاء باليتة أخرى واستخدامها لعمل يد للكرسي، ووضع عجل ليسهل حركة الكرسي ثم تغليف الجزء الداخلي بالكامل بوسائد منجدة و لينة للحصول على مقعد منخض مريح.
هذا الكرسي مصمم بواسطة INTERIORDAVE
مرة أخرى مع المزروعات، ففي هذا المثال تم إستخدام فقط باليتيتتان لعمل قاعدة متدرجه لوضع أصص الزرع، كل ما تحتاجه لعمل هذا هو قص أحدهم وتثبيت القطع على شكل سلم متدرج و تثبيت عجل في الأسفل ليسهل الحركة، لتحصل في النهاية على قاعدة رائعة تضم النباتات بشكل أنيق في شرفتك.