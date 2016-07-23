أفكار لاستخدام الباليتات في المنزل

أما في هذا المثال فقد تم عمل طاولة مكتب من نصف باليتة مشقوقة بالعرض للحصول على قرص مكتب خفيف الوزن و ذو إرتفاع بسيط. فقد تم طلاء الباليتة و تركيب أرجل طاولة بها من الأسفل ثم إنهائها بلوح زجاجي، لنحصل في النهاية على طاولة أنيقة و رائعة و عملية وكل هذا بتكلفة بسيطة جداً. يمكنك بنفس الفكرة عمل أي طاولة و بأي مقاس تحب.