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سبعة حيل لجعل بيتك أكبر

Mohammed Awad Mohammed Awad
MY SPA, StudioArchPellicano StudioArchPellicano حمام
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من المعروف لبعض الأشخاص أن هناك عوامل محددة تؤثر في المساحة الداخلية للبيوت ، فكثير من الناس يعرف أن للضوء تأثير كبير في منح العين احساساً أكبر بالمساحة، و كذلك يعرفون أن الألوان الفاتحة تعطي مساحة أكبر للنفس البشرية و توحي بالانشراح و الانطلاق و غيرها من الأشياء الإيجابية ، و لكن هناك أشياء أخرى قد تصل لسبعة عناصر سوف نحاول أن نسردها سوياً لنساعدكم على تخطي بعض النقاط الشائكة في نقطة الضعف المتمثلة في عدم توفر المساحة الكافية في بيوتنا لوضع كافة الأشياء التي نرغبها بداخلها أو حتى  اقتناء أشياءاً جديدة من دون التخلص من الاخرى القديمة ..

حيلة السقف و الاثاث

Appartamento Residenziale - Brianza 2015 , Galleria del Vento Galleria del Vento غرفة المعيشة
Galleria del Vento

Galleria del Vento
Galleria del Vento
Galleria del Vento

الشيء الأول الذي يمكن أن نلجأ إليه قبل فكرة الألوان البيضاء أو حتى السماح بدخول الضوء هو اللعب في تصميم السقف، فبعيداً عن رتابه السقف المتساوي الأطراف و المدهون فقط بلون ابيض، يمكننا أن نجعل السقف مائلاً بهذا الشكل خصوصاً لو كان البيت من الخارج يحق لنا التحكم فيه، لو كانت فيلاً مثلاً أو بيت ليس فوقه طوابق، يمكن أن نصمم السقف بالطريقة التي أمامنا بهيئة أضلع و تكون مائلة على سطح مائل، أما الشيء الثانوي الآخر الذي تدعونا تلك الصورة في النهم حوله، هو الأثاث الصغير المستخدم دون أي تكلف، فقط في كل ركن قطعة ، و هي من أهم دروس توفير المساحة (حجم الأثاث و أن تكون على الحائط و ملاصقة له )

حيلة التثبيت في الحائط

homify غرفة نوم خشب White
homify

homify
homify
homify

إذا كانت غرفة النوم  صغيرة في مساحتها يمكن أن نلجأ إلى السرير ذو المقاس الأصغر و نوفر مساحة أكبر للتنقل و المرور، و يمكن أن نجعل في الحائط الآخر المعاكس للسرير المكتب الخاص بنا و بجواره الخزانة الخاصة بالملابس و التي يفضل أن تكون بأبواب جرارة حتى لا تأخذ مساحة عند فتحها

حيلة المائدة المستديرة

The Four Shades Concept, Mosaicnet srl Mosaicnet srl جدران وأرضيات أغطية الجدران والأرضيات
Mosaicnet srl

Mosaicnet srl
Mosaicnet srl
Mosaicnet srl

الحيلة الثالثة التي يمكن أن نلجأ لها هي المائدة المستديرة، التي تأخذ قدر كبير من الأشخاص و في الوقت ذاته لا تأخذ أي مساحة تذكر من اجمالي مساحة الغرفة، يمكن أن نستخدم ركناً واحداً في البيت ليكون مختصاً بالطعام و تناوله و نضع فيه مائدة مستديرة و المقاعد نراعي أن تكون أصغر في الحجم و لا بأس أن تكون من ألوان غير الأبيض فلن تؤثر بالشكل الكبير في تلك الحالة

حيلة الركنة

Realizzazioni, Mardegan Legno Mardegan Legno غرفة المعيشةديكورات واكسسوارات
Mardegan Legno

Mardegan Legno
Mardegan Legno
Mardegan Legno

يمكنك استخدام الأريكة العمودية أو ما تعرف في مصر باسم الركنة و هي التي تسير مع الحائط بحركة عمودية و كأنها مثبته فيه، و هي ذات ذوق رفيع و حداثية كذلك و لن تؤثر في الشكل الإجمالي للديكور سوى بكل أناقة، و يمكن استخدام التلفاز مثبتاً في الحائط حتى لا يأخذ مساحة و يمكن الاستعاضة بمنضدة تثبيته لتكون شكلاً جمالياً ..

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حيلة الشكل الهندسي

TT3, Adele-C Adele-C غرفة المعيشةرفوف
Adele-C

TT3

Adele-C
Adele-C
Adele-C

استخدام المكتبات الهندسية تعد طريقة رائعة لاستغلال المساحات، فبعيداً عن انها لا تثبت في الحائط فهذا يجعل الممر الذي في الغرفة يسير بجوار الحائط و هو ما يعكس الفكر السائد في تقليل المساحات بالالتصاق بالحائط، و كذلك الاكتفاء بكرسي واحد فقط في غرفة المكتبة ليكون هو الشيء العملي الوحيد بخلاف أن تقوم بوضع أكثر من كرسي و أريكة و منضدة في غرفة لا يستخدمها إلا فرد واحد

حيلة المرايات

Appartamento Firenze, CSP2 studio CSP2 studio منازل
CSP2 studio

CSP2 studio
CSP2 studio
CSP2 studio

تعتبر حيلة استخدام المرايات في الغرف الصغيرة الحجم حلاً مثالياً للتخلص من مشكلة ضيق المساحة ، فالرؤية تبتعد أمتاراً لتخلق في النفس احساساً داخلياً بالاتساع و هو ما نلاحظه في المرآة الموضوعة أمام السرير

حيلة حاجز الزجاج

MY SPA, StudioArchPellicano StudioArchPellicano حمام
StudioArchPellicano

StudioArchPellicano
StudioArchPellicano
StudioArchPellicano

نلاحظ أنه في ذلك الحمام تم استخدام حيلة جميلة و هي تقسيم القطع الصحية بواسطة الحواجز الزجاجية التي لا تعطي أي احساس باختزال المساحة بل و على العكس تعطي انطباع رائع بالاناقة و الشياكة في التأسيس و التصميم بالذات في هذا الحمام الذي يحتوي على البانيو الأرضي في مكان مبدع محاط بالزجاج في الوسط و البانيو المجوف في أسفل النافذة

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