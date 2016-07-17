سبعة حيل لجعل بيتك أكبر

الشيء الأول الذي يمكن أن نلجأ إليه قبل فكرة الألوان البيضاء أو حتى السماح بدخول الضوء هو اللعب في تصميم السقف، فبعيداً عن رتابه السقف المتساوي الأطراف و المدهون فقط بلون ابيض، يمكننا أن نجعل السقف مائلاً بهذا الشكل خصوصاً لو كان البيت من الخارج يحق لنا التحكم فيه، لو كانت فيلاً مثلاً أو بيت ليس فوقه طوابق، يمكن أن نصمم السقف بالطريقة التي أمامنا بهيئة أضلع و تكون مائلة على سطح مائل، أما الشيء الثانوي الآخر الذي تدعونا تلك الصورة في النهم حوله، هو الأثاث الصغير المستخدم دون أي تكلف، فقط في كل ركن قطعة ، و هي من أهم دروس توفير المساحة (حجم الأثاث و أن تكون على الحائط و ملاصقة له )