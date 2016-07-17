سبعة حيل لجعل بيتك أكبر

من المعروف لبعض الأشخاص أن هناك عوامل محددة تؤثر في المساحة الداخلية للبيوت ، فكثير من الناس يعرف أن للضوء تأثير كبير في منح العين احساساً أكبر بالمساحة، و كذلك يعرفون أن الألوان الفاتحة تعطي مساحة أكبر للنفس البشرية و توحي بالانشراح و الانطلاق و غيرها من الأشياء الإيجابية ، و لكن هناك أشياء أخرى قد تصل لسبعة عناصر سوف نحاول أن نسردها سوياً لنساعدكم على تخطي بعض النقاط الشائكة في نقطة الضعف المتمثلة في عدم توفر المساحة الكافية في بيوتنا لوضع كافة الأشياء التي نرغبها بداخلها أو حتى اقتناء أشياءاً جديدة من دون التخلص من الاخرى القديمة ..
الشيء الأول الذي يمكن أن نلجأ إليه قبل فكرة الألوان البيضاء أو حتى السماح بدخول الضوء هو اللعب في تصميم السقف، فبعيداً عن رتابه السقف المتساوي الأطراف و المدهون فقط بلون ابيض، يمكننا أن نجعل السقف مائلاً بهذا الشكل خصوصاً لو كان البيت من الخارج يحق لنا التحكم فيه، لو كانت فيلاً مثلاً أو بيت ليس فوقه طوابق، يمكن أن نصمم السقف بالطريقة التي أمامنا بهيئة أضلع و تكون مائلة على سطح مائل، أما الشيء الثانوي الآخر الذي تدعونا تلك الصورة في النهم حوله، هو الأثاث الصغير المستخدم دون أي تكلف، فقط في كل ركن قطعة ، و هي من أهم دروس توفير المساحة (حجم الأثاث و أن تكون على الحائط و ملاصقة له )
إذا كانت غرفة النوم صغيرة في مساحتها يمكن أن نلجأ إلى السرير ذو المقاس الأصغر و نوفر مساحة أكبر للتنقل و المرور، و يمكن أن نجعل في الحائط الآخر المعاكس للسرير المكتب الخاص بنا و بجواره الخزانة الخاصة بالملابس و التي يفضل أن تكون بأبواب جرارة حتى لا تأخذ مساحة عند فتحها
الحيلة الثالثة التي يمكن أن نلجأ لها هي المائدة المستديرة، التي تأخذ قدر كبير من الأشخاص و في الوقت ذاته لا تأخذ أي مساحة تذكر من اجمالي مساحة الغرفة، يمكن أن نستخدم ركناً واحداً في البيت ليكون مختصاً بالطعام و تناوله و نضع فيه مائدة مستديرة و المقاعد نراعي أن تكون أصغر في الحجم و لا بأس أن تكون من ألوان غير الأبيض فلن تؤثر بالشكل الكبير في تلك الحالة
يمكنك استخدام الأريكة العمودية أو ما تعرف في مصر باسم
الركنة و هي التي تسير مع الحائط بحركة عمودية و كأنها مثبته فيه، و هي ذات ذوق رفيع و حداثية كذلك و لن تؤثر في الشكل الإجمالي للديكور سوى بكل أناقة، و يمكن استخدام التلفاز مثبتاً في الحائط حتى لا يأخذ مساحة و يمكن الاستعاضة بمنضدة تثبيته لتكون شكلاً جمالياً ..
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استخدام المكتبات الهندسية تعد طريقة رائعة لاستغلال المساحات، فبعيداً عن انها لا تثبت في الحائط فهذا يجعل الممر الذي في الغرفة يسير بجوار الحائط و هو ما يعكس الفكر السائد في تقليل المساحات بالالتصاق بالحائط، و كذلك الاكتفاء بكرسي واحد فقط في غرفة المكتبة ليكون هو الشيء العملي الوحيد بخلاف أن تقوم بوضع أكثر من كرسي و أريكة و منضدة في غرفة لا يستخدمها إلا فرد واحد
تعتبر حيلة استخدام المرايات في الغرف الصغيرة الحجم حلاً مثالياً للتخلص من مشكلة ضيق المساحة ، فالرؤية تبتعد أمتاراً لتخلق في النفس احساساً داخلياً بالاتساع و هو ما نلاحظه في المرآة الموضوعة أمام السرير
نلاحظ أنه في ذلك الحمام تم استخدام حيلة جميلة و هي تقسيم القطع الصحية بواسطة الحواجز الزجاجية التي لا تعطي أي احساس باختزال المساحة بل و على العكس تعطي انطباع رائع بالاناقة و الشياكة في التأسيس و التصميم بالذات في هذا الحمام الذي يحتوي على البانيو الأرضي في مكان مبدع محاط بالزجاج في الوسط و البانيو المجوف في أسفل النافذة