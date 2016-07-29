8 نصائح لإختيار ألوان بيتك

هل تعاني من أن منزلك يفتقر إلى الحيوية و يميل إلى الرتابة؟ إليك الحل السحري، و هو إضافة ألوان إلى بيتك. و لكن الموضوع قد يحتاج إلى جراءة و قدرة على عمل خلط للألوان مع بعضها بشكل خاص و هذه موهبة قد يشعر البعض أنهم لا يمتلكوها فأغلب الناس يحصروا أنفسهم في إطار الألوان المفضلة و دايماً يميل الناس لتكرار الألوان المعروفة و المألوفة ليديهم.
إليكم بعض الأفكار و الحيل لإضافة ألوان إلى بيوتكم، و التفكير في الألوان بطريقة مختلفة..
إذا كنت مبتدئ وتخشى من إضافة الألوان و تخاف من إحداث أي خطأ يمكنك إتباع قاعدة 20 – 80% و هي عن طريق إضافة لون جرئ فقط بنسبة 20% و مزجه بنسبة 80% من اللون المحايد. يمكن إتباع هذه القاعدة في الإكسسوارات أو قطع الأثاث، فيمكن لقطعة أثاث واحدة ان تفي بالغرض.
إذا كان منزلك يفتقر أي لون و أثاثك بلون واحد أو ألوان تميل للحيادية، يمكنك إضافة خدديات، بطانية ملونة، وحدة إضائة أو سجادة، فيمكن لقطعة واحدة أو أكثر أن تعمل على عمل تأثير مبهج وجرئ في الغرفة.
بدهان باب مدخل البيت بألوان جريئة و غير معتادة، فإنك تخلق شخصية و إنطباع سريع عن المنزل و أيضاً تضيف لمسة مرحبة. الأبواب الملونة ترجع بالتاريخ إلى الوراء حيث استخدمت مع الأبواب الكلاسيكية في القرون الماضية في أوروبا بكثرة.
إذا كنت تريد دهان حوائط غرفة النوم بلون مناسب، فأنسب الألوان والتي تساعد على الإسترخاء و الراحة هي الألوان الباردة، مثل الأزرق، الأخضر أو الرمادي. و لكن إذا كنت تريد إضافة روح و حيوية في الغرفة المملة، فيمكنك إضافة ألوان متعددة عن طريق تغير المفروشات، إضافة ظهر جديد و ملون للسرير، تغيير السجادة أو إضافة لوحات فنية على الحوائط.
إضافة ألوان في أواني الأكل و الشرب التي تستخدم في الحياة اليومية تغير كثيراً من المزاج العام لمستخدميها و تجعل عملية تناول الطعام ممتعة و خاصة للأطفال. كما أن الألواني الملونة تعمل كإكسسوارات تنعش مطبخك، إذا كان لديك رفوف أو خزانات مفتوحة و أيضاُ تضيف ألواناً و حيوية على سفرة الطعام.
الستائر متوافرة بأشكال و خامات مختلفة، فإختيارك لخامة الستارة و نقشتها يمكنها أن تغير الجو العام للغرفة تماماً. إذا كنت تشعر بالملل من ستائرك القديمة، فالخبر الجيد أنك يمكنك تغيرها بكل سهولة. أنظر في الإمكانياشت المتاحة في السوق و أختار ستائر بنقشات ملونة و جريئة لتضفي حيوية على غرفك.
يمكنك دائماً تجديد كراسي غرفة الطعام الخشبية عن طريق دهان الأخشاب المكشوفة بألوان جريئة و استخدام باليتات مختلفة ألوان صريحة لإضافة ألوان متعددة و نابضه بالحياة و هذه الحيلة تضيف شخصية لغرفة الطعام وتعطيها نمط مودرن و شبابي مختلف عن شكل الكراسي بنقشة الأخشاب المتعارف عليها.
ضع ورق حائط على حائط واحد أو جزء منه، فتغليف جزء من الحائط أو عمود أو حائط صغير هي من أحد الطرق لإضافة لون بدون التقيد بعمل غرفة كامل بورق الحائط، فهو أوفر مادياً كما يعطي لمحة فنية ولونية في الغرف فقط عن طريق إختيار المكان المناسب.
يمكنك أيضاً تغليف ظهر المكتبة أو الرفوف بنفس الطريقة لتعطي تأثير مشوق للمكتبة و الغرفة بأكملها.