8 نصائح لإختيار ألوان بيتك

هل تعاني من أن منزلك يفتقر إلى الحيوية و يميل إلى الرتابة؟ إليك الحل السحري، و هو إضافة ألوان إلى بيتك. و لكن الموضوع قد يحتاج إلى جراءة و قدرة على عمل خلط للألوان مع بعضها بشكل خاص و هذه موهبة قد يشعر البعض أنهم لا يمتلكوها فأغلب الناس يحصروا أنفسهم في إطار الألوان المفضلة و دايماً يميل الناس لتكرار الألوان المعروفة و المألوفة ليديهم.

إليكم بعض الأفكار و الحيل لإضافة ألوان إلى بيوتكم، و التفكير في الألوان بطريقة مختلفة..