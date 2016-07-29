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8 نصائح لإختيار ألوان بيتك

Marwa Hasan Marwa Hasan
HASAMI season3, MARUHIRO Inc. MARUHIRO Inc. غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية بورسلان Multicolored
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هل تعاني من أن منزلك يفتقر إلى الحيوية و يميل إلى الرتابة؟ إليك الحل السحري، و هو إضافة ألوان إلى بيتك. و لكن الموضوع قد يحتاج إلى جراءة و قدرة على عمل خلط للألوان مع بعضها بشكل خاص و هذه موهبة قد يشعر البعض أنهم لا يمتلكوها فأغلب الناس يحصروا أنفسهم في إطار الألوان المفضلة و دايماً يميل الناس لتكرار الألوان المعروفة و المألوفة ليديهم.

إليكم بعض الأفكار و الحيل لإضافة ألوان إلى بيوتكم، و التفكير في الألوان بطريقة مختلفة..

1.إتبع قاعدة ​20 – 80%

Projeto Amauri, Suite Arquitetos Suite Arquitetos غرفة المعيشة
Suite Arquitetos

Suite Arquitetos
Suite Arquitetos
Suite Arquitetos

إذا كنت مبتدئ وتخشى من إضافة الألوان و تخاف من إحداث أي خطأ يمكنك إتباع قاعدة 20 – 80% و هي عن طريق إضافة لون جرئ فقط بنسبة 20% و مزجه بنسبة 80% من اللون المحايد. يمكن إتباع هذه القاعدة في الإكسسوارات أو قطع الأثاث، فيمكن لقطعة أثاث واحدة ان تفي بالغرض.

2.إحياء غرفة المعيشة

Projekt Altbauwohnung Harvestehude , decorazioni decorazioni غرفة المعيشة
decorazioni

decorazioni
decorazioni
decorazioni

إذا كان منزلك يفتقر أي لون و أثاثك بلون واحد أو ألوان تميل للحيادية، يمكنك إضافة خدديات، بطانية ملونة، وحدة إضائة أو سجادة، فيمكن لقطعة واحدة أو أكثر أن تعمل على عمل تأثير مبهج وجرئ في الغرفة.

3.مدخل مدهش

Casa de descanso en Chapala, Mikkael Kreis Architects Mikkael Kreis Architects شبابيك و أبوابأبواب
Mikkael Kreis Architects

Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects
Mikkael Kreis Architects

بدهان باب مدخل البيت بألوان جريئة و غير معتادة، فإنك تخلق شخصية و إنطباع سريع عن المنزل و أيضاً تضيف لمسة مرحبة. الأبواب الملونة ترجع بالتاريخ إلى الوراء حيث استخدمت مع الأبواب الكلاسيكية في القرون الماضية في أوروبا بكثرة.

4.إحياء غرفة النوم

Telares de Atamisqui, Telares norteños Telares norteños جدران وأرضياتسجاد
Telares norteños

Telares de Atamisqui

Telares norteños
Telares norteños
Telares norteños

إذا كنت تريد دهان حوائط غرفة النوم بلون مناسب، فأنسب الألوان والتي تساعد على الإسترخاء و الراحة هي الألوان الباردة، مثل الأزرق، الأخضر أو الرمادي. و لكن إذا كنت تريد إضافة روح و حيوية في الغرفة المملة، فيمكنك إضافة ألوان متعددة عن طريق تغير المفروشات، إضافة ظهر جديد و ملون للسرير، تغيير السجادة أو إضافة لوحات فنية على الحوائط.

5.البهجة في الأواني

HASAMI season3 MARUHIRO Inc. غرفة السفرةأواني خزفية وزجاجية بورسلان Multicolored
MARUHIRO Inc.

HASAMI season3

MARUHIRO Inc.
MARUHIRO Inc.
MARUHIRO Inc.

إضافة ألوان في أواني الأكل و الشرب التي تستخدم في الحياة اليومية تغير كثيراً من المزاج العام لمستخدميها و تجعل عملية تناول الطعام ممتعة و خاصة للأطفال. كما أن الألواني الملونة تعمل كإكسسوارات تنعش مطبخك، إذا كان لديك رفوف أو خزانات مفتوحة و أيضاُ تضيف ألواناً و حيوية على سفرة الطعام.

6.ستائر ملونة

Collection, Osborne & Little Osborne & Little
Osborne &amp; Little

Collection

Osborne & Little
Osborne &amp; Little
Osborne & Little

الستائر متوافرة بأشكال و خامات مختلفة، فإختيارك لخامة الستارة و نقشتها يمكنها أن تغير الجو العام للغرفة تماماً. إذا كنت تشعر بالملل من ستائرك القديمة، فالخبر الجيد أنك يمكنك تغيرها بكل سهولة. أنظر في الإمكانياشت المتاحة في السوق و أختار ستائر بنقشات ملونة و جريئة لتضفي حيوية على غرفك.

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7.كراسي السفرة

Klash Chairs. Standrin غرفة السفرةكراسي ومقاعد خشب نقي Multicolored dining chairs,dining chair,dining room chairs,dining room
Standrin

Klash Chairs.

Standrin
Standrin
Standrin

يمكنك دائماً تجديد كراسي غرفة الطعام الخشبية عن طريق دهان الأخشاب المكشوفة بألوان جريئة و استخدام باليتات مختلفة ألوان صريحة لإضافة ألوان متعددة و نابضه بالحياة و هذه الحيلة تضيف شخصية لغرفة الطعام وتعطيها نمط مودرن و شبابي مختلف عن شكل الكراسي بنقشة الأخشاب المتعارف عليها.

8.إضافة ورق حائط

Blühende Wände - mit Fototapeten!, fototapete.de fototapete.de جدران وأرضياتصور ولوحات
fototapete.de

fototapete.de
fototapete.de
fototapete.de

ضع ورق حائط على حائط واحد أو جزء منه، فتغليف جزء من الحائط أو عمود أو حائط صغير هي من أحد الطرق لإضافة لون بدون التقيد بعمل غرفة كامل بورق الحائط، فهو أوفر مادياً كما يعطي لمحة فنية ولونية في الغرف فقط عن طريق إختيار المكان المناسب.

يمكنك أيضاً تغليف ظهر المكتبة أو الرفوف بنفس الطريقة لتعطي تأثير مشوق للمكتبة و الغرفة بأكملها.

قبل وبعد وسحر التغيير
هل لديك أفكار أخرى لإضافة الألوان؟ شاركنا بتعليق

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