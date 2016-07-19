حدائق جديرة بالإعجاب !

الحدائق في البيوت كالتاج فوق الرؤوس ، هي الواجهة التي نمر عليها عندما نكون داخلين البيت سواء أول مرة أو في كل يوم، و هي صاحبة العلامة الأولى التي نمنحها لرقي البيت ، لأنها عنوان ما سوف نراه في الداخل ، لذا أبدع المصممون في تنفيذ الحدائق النباتية بالذات في الواجهات الامامية للبيوت لأهميتها الكبرى في رسم الصورة الكاملة لمدى بريق البيت و منها يتحدد مدى نجاح المصمم في كتابة العنوان الشيق الذي سيجذب الجميع لقراءة باقي الموضوع و المتمثل في باقي السطور الفنية التي نسجها في المساحة المتبقية من المنزل .. اليكم نماذج دالة على إبداع الحديقة و قدرتها على رسم جمال البيت ككل حتى من الخارج سواء في الشرفات أو في الفناء الامامي أو الخلفي للمنزل !
يمكن أن تكون الحدائق في داخل البيت في البلكون أو الشرفة و ليس فقط في المقدمة هذا ما نحاول أن نبدأ به أيضاً في سلسلة نماذجنا للحدائق الرائعة، فتاج البيت من الشرفة تكون الحديقة أيضاً لأنها تعتبر ما يرى من البيت من الخارج، و الجيران تحدد بيتنا من خلال شرفتنا الجميلة، فكيف لنا أن نصنع حديقتنا في شرفتنا، الامر بسيط للغاية حيث يمكن ان نجعل للزروع مكاناً بيننا، عن طريق أن نجعلها بين مقاعدنا و أريكاتنا، فمثلاً نلاحظ أن أوعية الزرع على نفس الخط المستقيم الموازي لجلستنا فتعطي احساس رائع بالصحبة و الجوار، كما أن المخدات الصغيرة على المقاعد فوقها النباتات و كانها تحضننا بدلاً منها ، احساس نقي بالشمول و الاحتواء في مثل تلك الحديقة الجميلة
الماء و الخضرة يصنعان مفهوم الحياة لدى البشر، الألوان المختلفة في الحديقة الأمامية للمنزل تعتبر من أجمل ما يبعث على البهجة عموماً في النفس البشرية، يمكن أن نجعل الحديقة عبارة عن طريق من الأعشاب الخضراء و على حوافه بحيرة دائرية و حولها الزهور متلألأة ، و الجسر الواصل بين الحديقة و باب المنزل كقطع النجوم، مجرد قطع حجرية ممهدة ، استثنائية
يمكن أن نجعل من حديقتنا بروازاً خاصاً بنا، و هي عبارة عن سور مصنوع بواسطة الخشب و يزرع عليه النبات المعروف بتكسيته للخشب و هو نوع من انواع الزروع العليقة، و التي تأخذ شكل الجسم الصلب الملتفة حولها، و نقوم بعدها بوضع براويز متعدة نختارها و ليس شرط أن تكون مرايات كما هو بالنموذج فالأمر تماماً عائد لنا..
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الحديقة لا تكون حديقة إلا بالفروع و الأغصان، هذه مقولة يمكن أن تكون أحد أهم ثوابت تصميم حديقة في المنزل، فالشجر له بريق ليس عند أحد آخر من النباتات، الساق الشامخة الطويلة والفروع الظليلة كلها تشعرك و كأنك ملك متوج في قلب مملكتك خصوصاً لو كانت الأشجار تحيط سائر حديقتك مثل هذا النموذج الساحر
انتشرت في الآونة الأخيرة نوعية من الحدائق تسمى بالحصوات أو الحجرية ، و هي التي يستبدل فيها العشب الارضي الأخضر بحصوات الحجر المصنوعة أو الطبيعية و جميعها متوفرة لدى مصممي الديكور و محلات تزويدهم بأدواتهم، و لكن تلك الأرضيات يمكن أن تستخدم حول مسبح لأنها ضد الانزلاق و بالتالي تكون عملية و ذات شكل جميل أيضاً
ترك الحديقة و كانها قطعة من الغابة الغير مهذبة أمر يستهوي البعض لاضفاء نوع من الطبيعية للبيت، و هي تنعكس كذلك على مزيد من الغموض ، الارضيات الطويلة العشب و الشجر الغير مقصوص الأطراف كلها عوامل و عناصر لهذا النموذج من الحدائق البرية أو الريفية الطراز و التي تستخدم في البيوت التي خارج المدينة بشكل كبير
على العكس تماماً مع النموذج السابق، فإن هذا النموذج يعتمد على النظام و التهذيب في كل تفصيلة فيه، الرخاميات الوسطية شكلها بديع مع النباتات المهذبة و الرياحين المخبئة في وسطها، تصميم ممزوج بحرفية بين الطبيعة و الصناعية البشرية ، و الظلال الواقعة من أغصان الشجر أكملت المشهد الرومانسي الساحر
من اجمل الأفكار في تنسيق الحدائق هو ذلك النموذج الذي يتعامل مع النباتات و كأنها في محمية طبيعية و الرؤية لها تكون مضبوطة و بحساب، حيث نلاحظ الجسر أو الشرفة العلوية كيف تغوص في قلب النباتات و الزهور بشكل رائع يجعل لمن فوقها الفرصة ليكون هو في وسط الجمال و الخضرة بمجرد أن يخطو خطوات قليلة إليها ، و في هذا النموذج أيضاً نعطي مساحة أكبر للزروع و مساحة أقل للممرات و الطرقات مما يجعلها مميزة لأصحاب العشق الكبير للخضرة و الطبيعة