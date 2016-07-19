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حدائق جديرة بالإعجاب !

Mohammed Awad Mohammed Awad
homify حديقة
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الحدائق في البيوت كالتاج فوق الرؤوس ، هي الواجهة التي نمر عليها عندما نكون داخلين البيت سواء أول مرة أو في كل يوم، و هي صاحبة العلامة الأولى التي نمنحها لرقي البيت ، لأنها عنوان ما سوف نراه في الداخل ، لذا أبدع المصممون في تنفيذ الحدائق النباتية بالذات في الواجهات الامامية للبيوت لأهميتها الكبرى في رسم الصورة الكاملة  لمدى بريق البيت و منها يتحدد مدى نجاح المصمم في كتابة العنوان الشيق الذي سيجذب الجميع لقراءة باقي الموضوع و المتمثل في باقي السطور الفنية التي نسجها في المساحة المتبقية من المنزل .. اليكم نماذج دالة على إبداع الحديقة و قدرتها على رسم جمال البيت ككل حتى من  الخارج سواء في الشرفات أو في الفناء الامامي أو الخلفي للمنزل !

شرفات بزروع .. أحلى

Slim & Subtle Rear Garden homify حديقة
homify

Slim & Subtle Rear Garden

homify
homify
homify

يمكن أن تكون الحدائق في داخل البيت في البلكون أو الشرفة و ليس فقط في المقدمة هذا ما نحاول أن نبدأ به أيضاً في سلسلة نماذجنا للحدائق الرائعة، فتاج البيت من الشرفة تكون الحديقة أيضاً لأنها تعتبر ما يرى من البيت من الخارج، و الجيران تحدد بيتنا من خلال شرفتنا الجميلة، فكيف لنا أن نصنع حديقتنا في شرفتنا، الامر بسيط للغاية حيث يمكن ان نجعل للزروع مكاناً بيننا، عن طريق أن نجعلها بين مقاعدنا و أريكاتنا، فمثلاً نلاحظ أن أوعية الزرع على نفس الخط المستقيم الموازي لجلستنا فتعطي احساس رائع بالصحبة و الجوار، كما أن المخدات الصغيرة على المقاعد فوقها النباتات و كانها تحضننا بدلاً منها ، احساس نقي بالشمول و الاحتواء في مثل تلك الحديقة الجميلة

حديقة أمامية من الخيال

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/ homify حديقة
homify

http://www.gardenaffairs.co.uk/our-ranges/log-cabins/

homify
homify
homify

الماء و الخضرة يصنعان مفهوم الحياة لدى البشر، الألوان المختلفة في الحديقة الأمامية للمنزل تعتبر من أجمل ما يبعث على البهجة عموماً في النفس البشرية، يمكن أن نجعل الحديقة عبارة عن طريق من الأعشاب الخضراء و على حوافه بحيرة دائرية و حولها الزهور متلألأة ، و الجسر الواصل بين الحديقة و باب المنزل كقطع النجوم، مجرد قطع حجرية ممهدة ، استثنائية

جدار من النباتات

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden, Cool Gardens Landscaping Cool Gardens Landscaping حديقة
Cool Gardens Landscaping

Introducing a Stunning and Decorative Garden: The Gallery Garden

Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping
Cool Gardens Landscaping

يمكن أن نجعل من حديقتنا بروازاً خاصاً بنا، و هي عبارة عن سور مصنوع بواسطة الخشب و يزرع عليه النبات المعروف بتكسيته للخشب و هو نوع من انواع الزروع العليقة، و التي تأخذ شكل الجسم الصلب الملتفة حولها، و نقوم بعدها بوضع براويز متعدة نختارها و ليس شرط أن تكون مرايات كما هو بالنموذج فالأمر تماماً عائد لنا..

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في قلب الشجر

homify حديقة
homify

homify
homify
homify

الحديقة لا تكون حديقة إلا بالفروع و الأغصان، هذه مقولة يمكن أن تكون أحد أهم ثوابت تصميم حديقة في المنزل، فالشجر له بريق ليس عند أحد آخر من النباتات، الساق الشامخة الطويلة والفروع الظليلة كلها تشعرك و كأنك ملك متوج في قلب مملكتك خصوصاً لو كانت الأشجار تحيط سائر حديقتك مثل هذا النموذج الساحر

الحصوات

Japanese Style Garden Unique Landscapes حديقة
Unique Landscapes

Japanese Style Garden

Unique Landscapes
Unique Landscapes
Unique Landscapes

انتشرت في الآونة الأخيرة نوعية من الحدائق تسمى بالحصوات أو الحجرية ، و هي التي يستبدل فيها العشب الارضي الأخضر بحصوات الحجر المصنوعة أو الطبيعية و جميعها متوفرة لدى مصممي الديكور و محلات تزويدهم بأدواتهم، و لكن تلك الأرضيات يمكن أن تستخدم حول مسبح لأنها ضد الانزلاق و بالتالي تكون عملية و ذات شكل جميل أيضاً

طبيعي

A wild garden in Washington State USA, Bowles & Wyer Bowles & Wyer حديقة
Bowles &amp; Wyer

A wild garden in Washington State USA

Bowles & Wyer
Bowles &amp; Wyer
Bowles & Wyer

ترك الحديقة و كانها قطعة من الغابة الغير مهذبة أمر يستهوي البعض لاضفاء نوع من الطبيعية للبيت، و هي تنعكس كذلك على مزيد من الغموض ، الارضيات الطويلة العشب و الشجر الغير مقصوص الأطراف كلها عوامل و عناصر لهذا النموذج من الحدائق البرية أو الريفية الطراز و التي تستخدم في البيوت التي خارج المدينة بشكل كبير

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منسق

Garden Feature Wildblood Macdonald حديقة
Wildblood Macdonald

Garden Feature

Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald
Wildblood Macdonald

على العكس تماماً مع النموذج السابق، فإن هذا النموذج يعتمد على النظام و التهذيب في كل تفصيلة فيه، الرخاميات الوسطية شكلها بديع مع النباتات المهذبة و الرياحين المخبئة في وسطها، تصميم ممزوج بحرفية بين الطبيعة و الصناعية البشرية ، و الظلال الواقعة من أغصان الشجر أكملت المشهد الرومانسي الساحر

محميات النبات

Porthcothan Responsive Home, Innes Architects Innes Architects حديقة
Innes Architects

Porthcothan Responsive Home

Innes Architects
Innes Architects
Innes Architects

من اجمل الأفكار في تنسيق الحدائق هو ذلك النموذج الذي يتعامل مع النباتات و كأنها في محمية طبيعية و الرؤية لها تكون مضبوطة و بحساب، حيث نلاحظ الجسر أو الشرفة العلوية كيف تغوص في قلب النباتات و الزهور بشكل رائع يجعل لمن فوقها الفرصة ليكون هو في وسط الجمال و الخضرة بمجرد أن يخطو خطوات قليلة إليها ، و في هذا النموذج أيضاً نعطي مساحة أكبر للزروع و مساحة أقل للممرات و الطرقات مما يجعلها مميزة لأصحاب العشق الكبير للخضرة و الطبيعة

8 غرف معيشة في منتهى الأناقة
نماذج رائعة لحدائق أروع

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