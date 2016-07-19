حدائق جديرة بالإعجاب !

يمكن أن تكون الحدائق في داخل البيت في البلكون أو الشرفة و ليس فقط في المقدمة هذا ما نحاول أن نبدأ به أيضاً في سلسلة نماذجنا للحدائق الرائعة، فتاج البيت من الشرفة تكون الحديقة أيضاً لأنها تعتبر ما يرى من البيت من الخارج، و الجيران تحدد بيتنا من خلال شرفتنا الجميلة، فكيف لنا أن نصنع حديقتنا في شرفتنا، الامر بسيط للغاية حيث يمكن ان نجعل للزروع مكاناً بيننا، عن طريق أن نجعلها بين مقاعدنا و أريكاتنا، فمثلاً نلاحظ أن أوعية الزرع على نفس الخط المستقيم الموازي لجلستنا فتعطي احساس رائع بالصحبة و الجوار، كما أن المخدات الصغيرة على المقاعد فوقها النباتات و كانها تحضننا بدلاً منها ، احساس نقي بالشمول و الاحتواء في مثل تلك الحديقة الجميلة