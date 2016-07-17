كيفية إختيار ورق الحائط في 6 خطوات

ورق الحائط هو إختيار ثري لبيوتنا، فمثل إختياراتنا للملابس وعند إضافة قطعة منقوشة أو مزركشة لتظهرهيئتنا بشكل مختلف وأنيق، أيضاً إختيار نقشة للحوائط بتصميم باهي يضيف ويغير من الشكل والجو العام للغرف و يضفي جواً مختلفاً تماماً للفراغات.

أنواع ورق الحائط كثيرة و متنوعة، إختيار مكان ورق الحائط و طريقة وضعه تختلف من مساحة لأخرى و من طراز لأخر كما أن كل إختيار له أثر مختلف على المنزل. فيمكن وضع تصميم ورق الحائط على حائط واحد لإظهاره وتسليط الضوء عليه أو تغليف كل حوائط الغرفة به، والذي يختلف حسب التصميم.

هناك أنواع لورق حائط ذات نقشات بألوان زاهية وملونة أو أنواع أخرى من لونين فقط وبعض ورق الحائط يكون بلون واحد و لكن بملمس مختلف. فإختيار ورق الحائط المناسب ليس بالأمر السهل، لذا فقد جئت لك اليوم ببعض الأفكار والحيل من أجل الحصول على أفضل الإختيارات.