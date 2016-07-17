كيفية إختيار ورق الحائط في 6 خطوات

ورق الحائط هو إختيار ثري لبيوتنا، فمثل إختياراتنا للملابس وعند إضافة قطعة منقوشة أو مزركشة لتظهرهيئتنا بشكل مختلف وأنيق، أيضاً إختيار نقشة للحوائط بتصميم باهي يضيف ويغير من الشكل والجو العام للغرف و يضفي جواً مختلفاً تماماً للفراغات.
أنواع ورق الحائط كثيرة و متنوعة، إختيار مكان ورق الحائط و طريقة وضعه تختلف من مساحة لأخرى و من طراز لأخر كما أن كل إختيار له أثر مختلف على المنزل. فيمكن وضع تصميم ورق الحائط على حائط واحد لإظهاره وتسليط الضوء عليه أو تغليف كل حوائط الغرفة به، والذي يختلف حسب التصميم.
هناك أنواع لورق حائط ذات نقشات بألوان زاهية وملونة أو أنواع أخرى من لونين فقط وبعض ورق الحائط يكون بلون واحد و لكن بملمس مختلف. فإختيار ورق الحائط المناسب ليس بالأمر السهل، لذا فقد جئت لك اليوم ببعض الأفكار والحيل من أجل الحصول على أفضل الإختيارات.
قبل أن تأخذ قرار وضع ورق حائط في منزلك، فمن المهم البحث كثيراً على الإنترنت، والنظر في طرق وأماكن وضعه والأشكال المتاحة والألوان، ولكن قبل ذلك انظر أيضاً في الإمكانيات و التصميمات و الأسعار في السوق حيث أن في النهاية سوف تجد أن السوق يحدد إختياراتك بشكل ما.
في هذا المثال تم استخدام ورق الحائط على جزء من عرض الحائط، ليصل للسقف والذي يعطي إيحاء بوجود ظهر عالي للسريرعلى شكل ورود جميلة كما يغير تماماً شكل الغرفة ليعطيها بهجة غير مسبوقة.
القرار لا يكتمل قبل التجربة، فيجب عليك التجربة، حيث أن ورق الحائط مكلف في تركيبه وصعب في إزالتة، فيجب أولاً أن تجرب لصق قطعة من ورق الحائط الذي قررت استخدامه على جزء من الحائط لديك في المنزل لتتأكد من اللون والنقشة ومدى تماشي إختيارك مع الأثاث وللتأكد أن قرارك صائب.
في هذا المثال إختيارات الأثاث كلها أخذت شكل بسيط و مودرن وجاء ورق الحائط باللونين الأبيض والأسود وبتأثير الخداع البصري الرائع ليكمل هذا المشهد الجميل و المميز و يعطيه إحساس الخيال العلمي. فتخيل معي هذه الغرفة بحائط مدهون بلون أبيض مثلاُ؟
إختر اللون و الشكل المناسب، هناك عدد من المحددات مثل حجم الغرفة، فالغرفة لو كانت صغيرة إحرص على إختيار لون فاتح أو نقشة ذات أرضية فاتحة. راعي أيضاً حجم النقشة فالنقشات الكبيرة لا تتناسب مع الغرف الصغيرة و لكنها أفضل مع الغرف الكبيرة والمساحات المفتوحة، أما النقشات الصغيرة أو الهندسبة فهي مناسبة أكثر للغرف ذات المساحة الصغيرة. الخطوط الرأسية تجعل السقف يظهر أعلى مما هو عليه في الواقع، أما الخطوط الافقية فتعمل على تكبير الفراغات.
في هذا المثال تم استخدام شكلين مختلفين من ورق الحائط بعامل مشترك و هو الألوان الأحادية المكونة للتصاميم. و نلاحظ أن هذا الدمج بين أكثر من تصميم يعطي شكل جرئ و شبابي و يصلح أكثر مع الطراز المودرن.
طراز منزلك يعمل كمحدد رئيسى في إختيار التصميم المناسب لورق الحائط، فإذا كان الطراز لديك كلاسيكي أو اسكندينافي فورق الحائط ذو الملمس يكون مناسب جداً، أما لو كان مودرن فالنقشات الهندسية و ذات الألوان الجرئية مناسبة جداً، أما إذا كان طراز بيتك مينمال أو أسيوي فيمكنك إستخدام تصاميم ملونة، فوتوغرافية أوعلى شكل خامات مثل الخشب أو الحجارة.
في هذا المثال تم إستخدام ورق حائط ذو ملمس جميل ورقيق ليناسب غرفة مثل غرفة الأطفال، بأثاثها الخشبي و طرازها الاسكندينافي.
في عملية التصميم و فيما قبل قرار وضع ورق الحائط، يجب أن تقرر إذا كنت تريد تغليف حائط واحد، تغليف الغرفة بأكملها أو فقط تزيين أجزاء من الغرفة مثل الأعمدة مثلاً أو حائط كتف بجوار الباب.
الجانب المادي أيضاً يحدد شكل التصميم، فإذا كان ورق الحائط مكلف ويفوق ميزانيتك يمكنك الإكتفاء بعمل حائط واحد أوعمل جزء من الحائط فقط عن طريق تغليفه ببراويز او بانوهات.
و بعد إتخاذك لكافة القررات، يجب عليك اللجوء للخبراء عن كيفية قياس كمية ورق الحائط التي تحتاجها حتى لا يحدث تعارض مع الواقع ومع الكمية المطلوبة، فمن غيرالمعقول أن تشتري كمية أقل من المطلوب أو تهدر الأموال في كمية أكبر من التي تحتاجها بدون داعي.
هذا التصميم هو أحد منتجات FOTOTAPETE.DE