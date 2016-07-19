أفكار لحوائط من الطوب الأحمر

الطوب الأحمر المكشوف لا يستخدم فقط كمادة بنائية ولكنه أحد أشهر البدائل التصميمبة و المعتادة في الديكور المودرن، فهو يعطي شخصية للمكان كما ينتج عنه ملمس رائع و يعمل على إحياء أي فراغ بلونه الأحمر الدافئ و مظهره الطبيعي.
جئنا لكم ببعض الأفكار و الإختيارات لإستخدام الطوب الأحمر في الحوائط، فتابعونا..
من أكثر الإستخدامات شيوعاً للطوب هي في المطابخ، و خاصة المطابخ على الشكل الأمريكي، فهو يتماشى بشكل رائع مع أنواع وأشكال أسطح العمل، سواء كانت من الرخام، الجرانيت بألوانهم المختلفة، الأسطح المعدنية أو الخشب. كما أن الدفئ المنبعث من الحوائط الطوب يمتص برودة ألوان الأجهزة الكهربائية و التي في الغالب تأخذ شكل ميتالك. و في النهاية نحصل بعمل الحوائط من الطوب على شكل صناعي و فني و دافئ للمطابخ.
في الأغلب يتم تغليف حائط بالكامل بالطوب الأحمر، و لكن يمكنك تغليف فقط جزء من الحائط للفت النظر إلى مكان معين. ففي هذا المثال تم استخدام الجزء الطوبي كخلفية للتلفاز، فأعطى شكل رائع للنقطة البصرية على هذا الحائط و أكد على إرتفاع الدورين للغرفة، كما أنه عمل على خلق تناغم رائع مع ألوان الأثاث الأخرى الباردة وخلق تباين مع الخشب المكشوف والحوائط البيضاء.
هذه الغرفة من تصميم ستوديو SESSO & DALANEZI
إذا كان اللون الأحمر للطوب المكشوف لا يليق مع ألوان بيتك و لكنك تريد الجصول على البروز و الملمس الخاص بالطوب، يمكنك دهان الطوب بلون مثل الأبيض فهو اللون الأكثر شيوعاً. وهذا الحل يعتبر مثالي ورائع حيث أنه يعطي ملمس مميز وتأثير بصري مبهر في البيت كما أنه يتماشى مع العديد من الألوان والطرز مثل الاسكندينافي. يمكن أيضاً طلاء الطوب بألوان متعددة مثل الأصفر الٍأسود والوردي لتأثيرات أكثر جرأة.
من المعتاد وضع الطوب المكشوف في الغرف العامة مثل المطباخ وغرف المعيشة و لكن من غير المعتاد وضعه في غرفة النوم ولذلك تم إختيار شكل أقل حمرة و يميل أكثر للألوان الترابيىة ليناسب فراغ النوم. فتصاميم الطوب متعددة، وتختلف في درجاتها فليس بالضرورة أن تأخذ اللون الأحمر و لا يجب أن تكون كل بلاطتها متشابهة بلون واحد فتأتي بأشكال متعددة وأحجام مختلفة للبلاطة.
يمكنك أيضاً إستخدام الطوب المكشوف في تجليد حوائط فنائك، و الذي يعتبر فراغ خارجي ولكنه داخلي في نفس الوقت، فهو ذو مظهر رائع يناسب الشكل الريفي و يعطي إحساس طبيعي و غير تقليدي في نفس الوقت.