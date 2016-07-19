أفكار لحوائط من الطوب الأحمر

الطوب الأحمر المكشوف لا يستخدم فقط كمادة بنائية ولكنه أحد أشهر البدائل التصميمبة و المعتادة في الديكور المودرن، فهو يعطي شخصية للمكان كما ينتج عنه ملمس رائع و يعمل على إحياء أي فراغ بلونه الأحمر الدافئ و مظهره الطبيعي.

جئنا لكم ببعض الأفكار و الإختيارات لإستخدام الطوب الأحمر في الحوائط، فتابعونا..