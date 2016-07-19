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أفكار لحوائط من الطوب الأحمر

Marwa Hasan Marwa Hasan
homify مطبخ
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الطوب الأحمر المكشوف لا يستخدم فقط كمادة بنائية ولكنه أحد أشهر البدائل التصميمبة و المعتادة في الديكور المودرن، فهو يعطي شخصية للمكان كما ينتج عنه ملمس رائع و يعمل على إحياء أي فراغ بلونه الأحمر الدافئ و مظهره الطبيعي.

جئنا لكم ببعض الأفكار و الإختيارات لإستخدام الطوب الأحمر في الحوائط، فتابعونا..

الطوب في المطبخ

Dining homify مطبخ
homify

Dining

homify
homify
homify

من أكثر الإستخدامات شيوعاً للطوب هي في المطابخ، و خاصة المطابخ على الشكل الأمريكي، فهو يتماشى بشكل رائع مع أنواع وأشكال أسطح العمل، سواء كانت من الرخام، الجرانيت بألوانهم المختلفة، الأسطح المعدنية أو الخشب. كما أن الدفئ المنبعث من الحوائط الطوب يمتص برودة ألوان الأجهزة الكهربائية و التي في الغالب تأخذ شكل ميتالك. و في النهاية نحصل بعمل الحوائط من الطوب على شكل صناعي و فني و دافئ للمطابخ.

الطوب في جزء من الحائط

Jardim Paulista | Residenciais, SESSO & DALANEZI SESSO & DALANEZI غرفة المعيشة
SESSO &amp; DALANEZI

SESSO & DALANEZI
SESSO &amp; DALANEZI
SESSO & DALANEZI

في الأغلب يتم تغليف حائط بالكامل بالطوب الأحمر، و لكن يمكنك تغليف فقط جزء من الحائط للفت النظر إلى مكان معين. ففي هذا المثال تم استخدام الجزء الطوبي كخلفية للتلفاز، فأعطى شكل رائع للنقطة البصرية على هذا الحائط و أكد على إرتفاع الدورين للغرفة، كما أنه عمل على خلق تناغم رائع مع ألوان الأثاث الأخرى الباردة وخلق تباين مع الخشب المكشوف والحوائط البيضاء.

هذه الغرفة من تصميم ستوديو SESSO & DALANEZI

الطوب المطلي

Printworks, Prestigious Textiles Prestigious Textiles غرفة المعيشة
Prestigious Textiles

Printworks

Prestigious Textiles
Prestigious Textiles
Prestigious Textiles

إذا كان اللون الأحمر للطوب المكشوف لا يليق مع ألوان بيتك و لكنك تريد الجصول على البروز و الملمس الخاص بالطوب، يمكنك دهان الطوب بلون مثل الأبيض فهو اللون الأكثر شيوعاً. وهذا الحل يعتبر مثالي ورائع حيث أنه يعطي ملمس مميز وتأثير بصري مبهر في البيت كما أنه يتماشى مع العديد من الألوان والطرز مثل الاسكندينافي. يمكن أيضاً طلاء الطوب بألوان متعددة مثل الأصفر الٍأسود والوردي لتأثيرات أكثر جرأة.

الطوب في غرفة النوم

Master Bedroom TG Studio حمام
TG Studio

Master Bedroom

TG Studio
TG Studio
TG Studio

من المعتاد وضع الطوب المكشوف في الغرف العامة مثل المطباخ وغرف المعيشة و لكن من غير المعتاد وضعه في غرفة النوم ولذلك تم إختيار شكل أقل حمرة و يميل أكثر للألوان الترابيىة ليناسب فراغ النوم. فتصاميم الطوب متعددة، وتختلف في درجاتها فليس بالضرورة أن تأخذ اللون الأحمر و لا يجب أن تكون كل بلاطتها متشابهة بلون واحد فتأتي بأشكال متعددة وأحجام مختلفة للبلاطة.

الطوب في الفناء

Rústica e Colonial, RAC ARQUITETURA RAC ARQUITETURA بلكونة أو شرفة
RAC ARQUITETURA

RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA
RAC ARQUITETURA

يمكنك أيضاً إستخدام الطوب المكشوف في تجليد حوائط فنائك، و الذي يعتبر فراغ خارجي ولكنه داخلي في نفس الوقت، فهو ذو مظهر رائع يناسب الشكل الريفي و يعطي إحساس طبيعي و غير تقليدي في نفس الوقت.

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