منزل أسيوي للعائلة الصغيرة

هذا المنزل الأسيوي يمتاز بحس مودرن مبسط يتمتع بذوق يصمد أمام إختبارالزمن. تم بناءه في الريف الكوري و قد صمم خصيصاً ليحقق أقصي استفادة من المنظر المطل و لكن التفاصيل الصغيرة وعناصره الكلاسيكية هي التي تمنحه هذا الإحساس بدفء البيت العائلي. يتكون من طابقين ويحتل مساحة 130 متر مربع و قد تم انشاء هيكله من الخشب خفيف الوزن مع إضافة زوايا من الطوب و الخرسانة. أرضياته المنزل خشبية صلبة، و يحتوي على شرفتان منفصلتان و فناء خارجي للاستمتاع بالوقت في الهواء الطلق. من إبداع مكتب YunSung housing المعماري.

و الآن دعونا نأخذكم في جولة مصورة للمزيد من تفاصيل هذا البيت الرائع…