منزل أسيوي للعائلة الصغيرة

هذا المنزل الأسيوي يمتاز بحس مودرن مبسط يتمتع بذوق يصمد أمام إختبارالزمن. تم بناءه في الريف الكوري و قد صمم خصيصاً ليحقق أقصي استفادة من المنظر المطل و لكن التفاصيل الصغيرة وعناصره الكلاسيكية هي التي تمنحه هذا الإحساس بدفء البيت العائلي. يتكون من طابقين ويحتل مساحة 130 متر مربع و قد تم انشاء هيكله من الخشب خفيف الوزن مع إضافة زوايا من الطوب و الخرسانة. أرضياته المنزل خشبية صلبة، و يحتوي على شرفتان منفصلتان و فناء خارجي للاستمتاع بالوقت في الهواء الطلق. من إبداع مكتب YunSung housing المعماري.
و الآن دعونا نأخذكم في جولة مصورة للمزيد من تفاصيل هذا البيت الرائع…
يتمتع هذا المنزل ذو الطابقين بواجهة بسيطة و لكنها أنيقة في ذات الوقت. فقد تم إنشائه في منطقة شبه ريفية لذا فالنوافذ كبيرة لتستوعب جمال الطبيعة المحيطة. تكاد الزخارف أن تكون منعدمة و الألوان أقرب إلي الألون الأحادية. كما يتضافر استخدام الحجارة والاخشاب مع اجواء المنزل البسيطة لتخلق جو رائع من السلام النفسي.
تم استغلال الانحدار الحاد للأرضية لإنشاء جراج تحت الارض يستوعب سيارتان، كما تم تحويل سقف هذا الجراج الي فناء خارجي يعد بقضاء أوقات طيبة في ظل المحيطات شبه الريفية بمناظرها. يمكنك أن تلاحظ الدرابزين الاسود الرفيع ذو الخطوط المستقيمة الناعمة و الذي يساعد علي الحد من التأثير البصري و تقليل إزدحام العناصر المكونة لهذا الجزء من المبنى.
يتمتع الديكور بمزيج منعش من المكونات الكلاسيكية والمودرن معاً. يبدو الجانب المودرن جلياً في النوافذ البسيطة والسقف المعلق في حين يظهر الجانب الكلاسيكي في الاضاءة، المدفأة، الساعة والخزانة. فتتناسب تلك الملامح ذات الطراز القديمة نسبياً مع البيت العائلي حيث أنه يضفي احساساً تاريخياً و ذوقاً لا يعبأ بمرور الزمن. الأرض الخشبية الصلبة البادية للناظرين هنا هي أيضا جزء لا يتجزأ ومكون أساسي للطراز الكلاسيكي الدافئ.
يتميز هذا المطبخ الأبيض بسعة تخزينية كبيرة بخزاناته المشرقة مع أسطح العمل باللون الأبيض كذلك، هذا الشكل بدوره يعطي المنزل طرازاً يميل الي القدم مستحضراً أجواء المطبخ الريفي كما أن مزيج اللونين الأبيض في الخزانات مع الرمادي في الحوائط يمنح المطبخ مظهراً بسيطاً مما يعزز التأثيران الطاغيان علي هذا البيت.
مزيج من الطرازين الآسيوي للمفروشات، تم طلاء غرفة نوم الأطفال هنا بلون أزرق مشرق كما يوجد بها مرآة سخية الحجم تتوسط وحدتي كومود طرازهما أوروبي قديم و هو ما يثير الدهشة عندما تري بجانب هذا الأثاث الخشبي المزخرف مرتبة بسيطة تفترش الأرضية مما يعطي الغرفة احساسا آسيويا متفردا مندمجا بشكل ما مع هذا الديكور الذي يطغي عليه الطراز الأوروبي.