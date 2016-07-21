البيت المثالي للعائلة السعيدة..

الطراز الأسيوي في التصميم و الفن الهندسي من أمتع أنواع الديكور التي يمكن للفرد تذوقها، و يوجد بها عناصر تعتبر الأغنى بين معظم الطرازات الدولية الأخرى و التي تستمد تميزها من خلال تراث و حضارة كبيرة في السابق و تقدم تكنولوجي ذكي في الوقت الحاضر، فهذا المزيج الفريد في إقليم جنوب شرق آسيا تحديداً فرض أنواعاً متعددة داخل الطراز التصميمي الواحد جميعها تستمد رونقها و بريقها من الديكور الآسيوي الكلاسيكي مصدر كل تلك الفنون الهندسية المعمارية في تلك البلاد العريقة في الوقت الراهن، و بيتنا اليوم الذي سيكون نموذجاً على تدليل حديثنا سيكون في كوريا الجنوبية و تحديداً في العاصمة سيول حيث يجمع بين حضارة الريف الكوري و حضرية مدائنه في تصميم واحد فريد ..