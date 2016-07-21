البيت المثالي للعائلة السعيدة..

الطراز الأسيوي في التصميم و الفن الهندسي من أمتع أنواع الديكور التي يمكن للفرد تذوقها، و يوجد بها عناصر تعتبر الأغنى بين معظم الطرازات الدولية الأخرى و التي تستمد تميزها من خلال تراث و حضارة كبيرة في السابق و تقدم تكنولوجي ذكي في الوقت الحاضر، فهذا المزيج الفريد في إقليم جنوب شرق آسيا تحديداً فرض أنواعاً متعددة داخل الطراز التصميمي الواحد جميعها تستمد رونقها و بريقها من الديكور الآسيوي الكلاسيكي مصدر كل تلك الفنون الهندسية المعمارية في تلك البلاد العريقة في الوقت الراهن، و بيتنا اليوم الذي سيكون نموذجاً على تدليل حديثنا سيكون في كوريا الجنوبية و تحديداً في العاصمة سيول حيث يجمع بين حضارة الريف الكوري و حضرية مدائنه في تصميم واحد فريد ..
البيت مهيب من الخارج، اللون البني في جدران المنزل المساوي للون الأرضيات العشبية الطبيعية خلق تناغماً غير متوقعاً في مثل تلك البيوت التي توجد في العاصمة الكورية أو أي عاصمة في أي بلد في العالم، و التي تتسم البيوت فيها بالعملية أكثر من الناحية الجمالية ، و لكن هذا البيت جمع بين العملية المتمثلة في اللون العاكس لضوء الشمس الذهبي مع التناغم الديكوري في الارضيات و واجهة المنزل بما فيها من درجات البني في النوافذ و السور السفلي و المظهر الخريفي للاشجار
الأشجار الصنوبرية و السقف المنحني عن الأطراف جميعها من الطراز القديم الأسيويو لكن الاضواء و انتشارها في هذا الأفق الفسيح و النوافذ و حجمها الكبير مقارنة بالطراز التقليدي الآسيوي يؤكدان وجهة نظرنا في محاولة المصمم أن يكون بيته ملتقى بين طرازات عدة في أبهى صورة
الاحجار في الجدران ما أجملها و ما أروع ألوانها و الخشب من قلب الطبيعة يزين أراضيها، من أجمل و أروع الشرفات التي رأيتها في حياتي ، شيء من البساطة و التكامل الفني لا مثيل له، و السور المفرغ الأسود اللون أزهر اللونين المتشابهين للأحجار و الخشب ، تصرف ذكي للغاية
و من الداخل الأمور تبدو أكثر حداثية حيث النجف المستدير في الوسط و السبوت الصغيرة من المصابيح في الأطراف ، و الرسومات اليدوية التي استدعاها المصمم من ذكريات قديمة و فناً كورياً عتيقاً امتزج من الحداثة الطلائية في اللون الابيض و الأثاث الجلدي الفخم و السجادة البيضاء اليت لم تختزل شيئاً من جمال التصميم بل و زادته
من تلك الزاوية المنظر اسطوري، فيو في قمة الإبداع، النوافذ كانت لابد أن تكون كبيرة هكذا لا أقصر و لا أطول، هذا هو شكلها المثالي في مرمى رؤية الجالس على الكرسي، الذي وضع هو الثاني بعناية فائقة في جهة الرؤية مباشرة ، أمام عن الإضاءة من تلك الزاوية فهي مثالية و انتشار المصابيح في عكس جهة النوافذ أمر منطقي و عقلاني ..
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مثالية كبيرة في تصميم هذا السلم البسيط في درجاته العميق في فكرته، إن طريقة تصميم الإطار في السور الابيض من ذات لون و نوعية الخشب المستخدمة في الدرجات من أصعب ما يمكن تنفيذه و تحتاج لمهارة فنية عالية في التركيب خصوصاً ألا يتأثر سواء اللون الابيض بالتركيب أو اللون الخشبي بدهان اللون الابيض اسفل منه، مسألة معقدة في التصميم وجب القاء الضوء عليها و على العكس تماماً فإن فتحة النافذة و جعل المصباح فوقها مباشرة غير موفقة بالرغم من أن المصباح كان يمكن أن يكون قليلاً في الوسط أكثر من ذلك